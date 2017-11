Paraphysique du conformisme

" Rien ne fait mieux saisir le potentiel d'immortalité qui est au coeur des cellules souches que d'en étudier les manifestations les plus spectaculaires chez les êtres, qui, comme l'hydre ou la planaire, sont capables de s'autorégénérer indéfiniment. "

Nicole Le Douarin, née en 1930, ( Les cellules souches, porteuses d'immortalité aux éditions Odile Jacob )

Ainsi que les salamandres et les tritons

C'est le conformisme de la régénération

Comme le conformisme des idées

Car c'est se conformer à des idées

Le conformisme des religions

Car c'est se conformer à des religions

Le conformisme des idéologies

Car c'est se conformer à des idéologies

Le conformisme des croyances

Car c'est se conformer à des croyances

Le conformisme de tout militantisme

Car c'est se conformer au militantisme

Le conformisme des vêtements

Qui est propre à chaque temps

Tout conformisme est une dictature

Qui est une loi, qui est comme une écriture

Nous nous conformons

A l'époque dans laquelle nous vivons

De gré ou de force

Elle impose les lois de son écorce

Et comment faire autrement ?

Puisque chaque temps est un conditionnement

Nos pensées, nos idées, nos actions

De tous les conformismes sont l'incarnation

Tout le monde est ainsi parfaitement conforme

Et de ce fait, tout à fait, dans la norme

Chaque époque a son langage

Dont l'on connaît les rouages

La façon de se vêtir

La façon de s'alimenter

La façon de mentir

La façon de dire la vérité

Et ce sont toujours les bourgeoisies

Qui impulsent les diverses modes

Et qui sont toujours des codes

Pour uniformiser toutes les vies

Modes qui semblent différentes

Mais à la même aliénation latente

Où des riches s'habillent en pauvres

Où des pauvres s'habillent en riches

Un phénomène assez récent

Il faut gommer les classes sociales, c'est évident

Mais le conformisme est unitaire

Et il est toujours réactionnaire !

Avec les cellules souches

Autre conformisme, autre couche

Tout pourra se faire sur mesure

Plus aucune humanité, des regards durs

Car toute technologie finit dans la démesure

Donc

Nous nous conformons

A des idées, à des croyances

A ceci, à cela, à la finance

A la technologie, à la science

Et comme tout le reste

Toute idée devient conformiste, c'est bête

Je suis conformiste

Tu es conformiste

Il est conformiste

Je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles

Conformistes sont toutes nos ailes

Ne plus avoir aucune idée

Ne plus se faire aucune idée

De qui que ce soit

De quoi que ce soit

Ou alors, il faut l'expérimenter

Ne plus avoir aucun conformisme

C'est donc le contraire du capitalisme

Avec le conformisme stalinien

Et pas seulement Staline

Avec le conformisme républicain

Et pas seulement Chirac

Avec le conformisme gauchiste

Et pas seulement Che Guevara

Avec le conformisme fasciste

Et pas seulement Mussolini

Avec le conformisme démocrate

Et pas seulement Obama

Avec le conformisme nazi

Et pas seulement Hitler

Celui de la psychanalyse

Tous les conformismes sont des bêtises

Avec leurs journaux

Avec leurs théoriciens

Et tout ce qui va avec, ce qui fait bien

Des conformismes, nous sommes les gigolos

Comme pour le capital

Rien ne peut lui faire mal

Sauf l'anarchie

Qui de tous les conformismes fait fi

Elle fait peur, elle est la vie

Même les anarchistes n'en font pas partie

Car il y a un conformisme institutionnel

Aussi dans l'anarchisme officiel

Celui qui peut prendre feu ( 1912-1992 ) John Cage pour un anarchiste

Comme au CIRA, alors qu'il n'était qu'un délirant bouddhiste !

Et chaque conformisme

Entretient tous les conformismes

Ou alors

Il faut une totale rupture

Et pas au fur et à mesure

Avec tout ce que nous croyons

Avec tout ce que nous pensons

Toutes nos engrammations et toutes nos programmations

Le capital

Ne peut fonctionner

Qu'avec des gens qui ne s'aiment pas

Qu'avec des gens qui ne se supportent pas

Le capital

Est une accumulation

De tous les conformismes

Et chaque conformisme

Qui le renforce, est un fascisme

Avec son propre particularisme

Nous y participons tous et toutes

C'est une seule et même déroute

Le seul véritable truisme !

Nous sommes le capital

Nous sommes le conformisme

Ce sont les poupées russes

Qui régénèrent les flux et les reflux

Elles sont comme des cellules souches

Expertes dans l'art du bouche à bouche

Conformisme de l'idéologie

L'idéologie du conformisme

Conformisme de la religion

Religion du conformisme

Ce ne sont que des traditions

Avec la soumission pour seule option

Le conformisme

Se nourrit de tout conformisme

De l'ouvrier, du bourgeois, du commerçant

Du sportif, de l'artiste, du savant

Du révolté, du soumis, de l'ascète

Du drogué, de l'obsédé sexuel, de l'anachorète

Du sage

Et de tous les adages

Et oui, tout est absolument à faire

Pour enfin une dynamique révolutionnaire

Et ainsi même ce terme s'annihilerait dans l'air !

Toutes les fractions rivales

Des bourgeoisies, absolument égales

Pour le capital

Sont principalement issues

De la révolution bourgeoise française de 1789

En voilà la preuve par neuf !

Et déjà l'aristocratie opportuniste qui menait le bal

Pour sa pérennité, faisant profit de tout carnaval

Toute éducation est un conformisme

Adepte du contorsionnisme

Aux multiples visages

Aux multiples images

Personne ne peut y échapper

Tout le monde y est manipulé

Son argot, son langage, son bagage

Ses convictions, ses prétentions, tout son ramage

Mais l'on peut préférer

Le conformisme du révolté

De celui qui veut tout transformer

Au conformisme de toutes les soumissions

Et à la veulerie de toutes les démissions !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"Nothing can better capture the potential of immortality that is at the heart of stem cells than to study the most spectacular manifestations in beings, which, like the hydra or the planar, are able to self-regulate indefinitely. "

Nicole Le Douarin, born in 1930, (Stem cells, bearers of immortality published by Odile Jacob)

As well as salamanders and newts

This is the conformism of regeneration

Like the conformism of ideas

Because it is to conform to ideas

The conformity of religions

Because it is to conform to religions

Conformity of ideologies

Because it is to conform to ideologies

Conformity of beliefs

Because it is to conform to beliefs

The conformism of any activism

Because it is to conform to militancy

Conformity of clothing

Which is unique to each time

All conformism is a dictatorship

Who is a law, who is like a writing

We comply

At the time in which we live

By fair means or foul

She imposes the laws of her bark

And how else to do it?

Since each time is a conditioning

Our thoughts, our ideas, our actions

Of all the conformisms are the incarnation

Everyone is perfectly in compliance

And so, quite, in the norm

Every era has its language

Whose wheels are known

The way to dress

How to eat

The way to lie

The way to tell the truth

And it's always the bourgeoisies

Which drive the various modes

And who are still codes

To standardize all lives

Modes that look different

But at the same latent alienation

Where rich people dress poor

Where poor people dress in rich

A fairly recent phenomenon

We must erase social classes, it's obvious

But conformism is unitary

And he's still reactionary!

With stem cells

Other conformism, other layer

Everything can be made to measure

No more humanity, hard looks

Because all technology ends in excess

So

We comply

Has ideas, beliefs

To this, to that, to finance

Technology, science

And like everything else

Any idea becomes conformist, it's stupid

I am a conformist

You are conformist

He is conformist

I, you, he, she, us, you, they, they

Conformists are all our wings

Do not have any idea

Do not get any idea

From whoever it is

Whatever it is

Or, you have to experiment

Do not have any conformity anymore

So it's the opposite of capitalism

With Stalinist conformity

And not only Stalin

With republican conformism

And not only Chirac

With leftist conformism

And not only Che Guevara

With fascist conformism

And not only Mussolini

With democratic conformism

And not only Obama

With Nazi conformity

And not only Hitler

That of psychoanalysis

All conformisms are nonsense

With their newspapers

With their theoreticians

And all that goes with it, which is good

Conformisms, we are the gigolos

As for capital

Nothing can hurt him

Except anarchy

Who of all conformism ignores

She's scary, she's life

Even anarchists are not part of it

Because there is an institutional conformity

Also in the official anarchism

One who can catch fire (1912-1992) John Cage for an anarchist

Like at the CIRA, when he was only a delusional Buddhist!

And every conformism

Maintains all conformism

Or

It takes a total break

And not as you go

With all that we believe

With everything we think

All our engrammations and all our programming

The capital

Can not work

That with people who do not love each other

What with people who do not support each other

The capital

Is an accumulation

Of all conformism

And every conformism

Who strengthens it, is a fascism

With his own particularism

We all participate

It's one and the same rout

The only real truism!

We are the capital

We are conformism

These are the Russian dolls

That regenerate the ebb and flow

They are like stem cells

Expert in the art of mouth to mouth

Conformity of ideology

The ideology of conformism

Conformity of religion

Religion of conformity

These are just traditions

With the submission for only option

Conformism

Feeds on all conformism

Worker, bourgeois, shopkeeper

Sportsman, artist, scientist

The rebel, the submissive, the ascetic

Drug addict, sex addict, anchorite

From the wise

And of all the adages

And yes, everything is absolutely to be done

Finally, for a revolutionary dynamic

And so even this term would annihilate in the air!

All rival fractions

Bourgeoisies, absolutely equal

For capital

Are mainly issues

From the French bourgeois revolution of 1789

Here is the proof by nine!

And already the opportunist aristocracy leading the ball

For its durability, taking advantage of any carnival

All education is a conformism

Adept of contortionism

Multiple faces

Multiple images

Nobody can escape

Everyone is manipulated

His slang, his language, his luggage

His convictions, his pretensions, all his ramage

But we can prefer

The conformism of the rebel

From the one who wants to transform everything

To the conformity of all submissions

And to the cruelty of all resignations!

Patrice Faubert (2014) puete, peuete, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"