Entropie ou l'anarchie inversée

Speed of light

299792458 m/s

1079252848,8 km/h

L'espace vide n'est pas vide

C'est la politique qui est vide

L'espace peut se tordre, se courber, onduler

C'est le tissu du cosmos, ce qui nous fait vibrer

Autre chose que l'argutie, l'algarade de la politique, toujours le bide

Le monde c'est l'espace avec des choses dedans

La politique en est son dément

Et des dizaines de millions d'enfants esclaves

Dans le monde, Asie, Afrique, Inde

Le capital a toutes sortes de cages

Pour ne pas s'émouvoir, l'humanité se blinde

Dans le même temps, le programme spatial s'étend

A la recherche de la vie extraterrestre

Ailleurs, cet argent, l'on pourrait le mettre

Et puis, c'est sur la planète Terre

Que les gens doivent se rencontrer

Ce qui reste toujours à faire

Pour enfin vraiment communiquer

Et l'idéologie, la religion, la croyance

Sont là justement pour nous en empêcher

Et abolir ainsi toute nitescence !

Aussi, c'est l'ère de l'aérospatiale

C'est en vérité la frustration qui s'étale

Certes

Notre soleil transforme 1 million de tonnes

D'hydrogène en hélium, rien ne nous étonne

A chaque seconde depuis 4,6 milliards d'années

Mais si cela était comparé

A Antarès ou Bételgeuse, notre soleil est riquiqui

Notre galaxie a 12 milliards d'années

Des galaxies naines elle peut manger

Et chaque galaxie en son centre, abrite un trou noir

Qui mange ses étoiles comme des poires

Galaxies elliptiques ou spirales

Un phénomène qui semble banal

Dans chaque galaxie, une explosion d'étoile

Supernova, tous les 70 ans, qui tisse sa toile

Et toujours l'esclavage des enfants

Dans le monde entier, c'est navrant

Il faut bien extraire le mica

Indispensable pour l'électronique, voilà

Alors, certes, c'est enthousiasmant

200 milliards d'étoiles dans notre seule galaxie

Comme pour l'Univers, c'est le principe d'entropie

Comme pour l'anarchie, aucune hiérarchie

Un peu, de ce fait, comme chez les fourmis

S=k.log W, c'est la formule de la vie

Même si, peut-être, dans 100 milliards d'années, c'est fini

Car notre Univers va s'évaporer

Même plus besoin de temps pour mesurer

9, 192, 631, 770 d'oscillations par seconde

De l'atome de césium, plus besoin, dans aucun monde

Plus aucune galaxie émétique

Malgré 1 milliard de la supernova frénétique

Mais aussi, peut-être, des tas de planètes

Autour de chaque étoile, c'est chouette

Et des tas d'Univers dans le Multivers

Des mondes parallèles et parfois répétés

Joies, peines, décès, naissances, échecs, succès

De tout ce qui est, les mêmes excès !

Et aussi, l'anarchie, enfin réalisée

Autres mondes, autres lieux, où tout est dépossédé

Où tout est dépeuplé, pour pouvoir se réaliser

Et plus de choses nous savons

Plus notre ignorance nous accroissons

Pour simplement savoir que nous ne savons rien

C'est ainsi et c'est très bien

Même si notre regard pense y voir au loin

Comme cette matière noire

Véritable glu cosmique

Il faut pourtant y croire

Sans elle, rien ne se fabrique

Mais au niveau d'organisation de la Terre

Pour tout, pour rien, c'est la guerre

La soumission y est totalement généralisée

Par ce qui l'architecture, la pensée séparée

Il faut y jouer son rôle, calquer son programme

Sinon c'est le rejet, c'est le drame

Les enfants, les parents, les bons, les méchants

Les jeunes, les vieux, les ignorants, les savants

Ce sont des panoplies

Que nous endossons pour la vie

Rien n'est naturel

Tout est naturel

Apprentissage du conditionnement

Conditionnement de l'apprentissage

Comme les préférences hormonales

Cela n'est ni bien ni mal

Toujours aussi selon un référent

Qui varie selon les temps !

La plupart

Des pauvres n'ont pas de vie sexuelle

La plupart

Des riches ont une vie sexuelle

Car comme tout le reste

Sinon plus, tout s'achète

Par la profession, le statut social

Par la sécurité, le standing

Pour avec les femelles, faire des loopings

C'est comme du dumping

Avec du baratin, se vendre, tout un carnaval

C'est ce que l'on appelle la vie sociale

Si tu n'as pas un rond, laid ou beau

Pas de piaule, pas de femme, tout tombe dans l'eau

Tu n'auras que dalle !

C'est cela aussi

La réalité de notre société

Tout peut s'y vendre, tout peut s'y acheter

Ou alors, de tout, il faut faire fi

Ce monde n'est pas l'anarchie

Aussi, c'est pour tout, le mépris

Tout y est puant, tout y est décevant, tout s'y chie !

Comme en France

En 1896, les noirs victimes de médisance

Des sauvages, que la République

Devait civiliser, ô l'impudique

Il y avait le village nègre

Ou le jardin d'acclimatation, comme une pègre

Des pièces jetées dans l'eau, pour s'amuser

Pour que les noirs, ces sauvages, aillent les chercher

En 1931, l'exposition coloniale de Paris

Et les centaines de milliers de soldats noirs, de 1914, on les oublie

En 1927, c'est le journal " La voix des nègres ", c'est la révolte

L'identité des noirs se construit, cela dépote

Et le lettré noir

A le droit d'afficher

Indigène évolué sur sa carte d'identité !

Et l'industrialisation

Qui apporte tant de maladies

Est une sorte de péréquation

Pour réguler la surpopulation

En France, 2003, la canicule

15000 décès, de personnes âgées

Quand le capital régule

C'est assez évident pour qui sait observer

Aux Etats-Unis

A la vérité si peu unis

Par les armes à feu

30.000 tués par an, mais oui

Et chaque pays joue à ce jeu

Chaque pays à sa dette

Pour mettre les pauvres à la diète

2000 milliards d'euros

Pour la France, comme c'est beau

Oh ! dans ce monde ne règne que le faux !

Speed ​​of light

299792458 m / s

1079252848,8 km / h

The empty space is not empty

It's the politics that's empty

Space can bend, curl, waving

It's the fabric of the cosmos, which makes us vibrate

Other than quibble, the algarade of politics, always the bide

The world is the space with things in it

Politics is its demented

And tens of millions of slave children

Worldwide, Asia, Africa, India

Capital has all kinds of cages

In order not to be moved, humanity is blind

At the same time, the space program is expanding

In search of extraterrestrial life

Elsewhere, this money, we could put it

And then, it's on the planet Earth

That people have to meet

What remains to be done

To finally really communicate

And ideology, religion, belief

Are there precisely to prevent us

And thus abolish all nitescence!

Also, it's the era of aerospace

It's really the frustration that spreads

Certainly

Our sun transforms 1 million tons

From hydrogen to helium, nothing surprises us

Every second since 4.6 billion years

But if that was compared

At Antares or Betelgeuse, our sun is riquiqui

Our galaxy is 12 billion years old

Dwarf galaxies she can eat

And each galaxy in its center, houses a black hole

Who eats his stars like pears

Elliptical or spiral galaxies

A phenomenon that seems banal

In each galaxy, a star explosion

Supernova, every 70 years, who weaves his web

And still child slavery

Worldwide, it's heartbreaking

You have to extract the mica

Essential for electronics, that's it

So, certainly, it's exciting

200 billion stars in our galaxy alone

As for the Universe, it's the entropy principle

As for anarchy, no hierarchy

A bit, because of this, as with ants

S = k.log W is the formula of life

Even if, maybe, in 100 billion years, it's over

Because our Universe will evaporate

Even more time needed to measure

9, 192, 631, 770 oscillations per second

From the cesium atom, no more need, in any world

No more emetic galaxy

Despite 1 billion frenzied supernova

But also, maybe, lots of planets

Around every star, it's nice

And lots of Universes in the Multiverse

Parallel and sometimes repeated worlds

Joys, sorrows, deaths, births, failures, success

Of all that is, the same excesses!

And also, anarchy finally achieved

Other worlds, other places, where everything is dispossessed

Where everything is depopulated, to be realized

And more things we know

The more our ignorance we increase

Just to know that we do not know anything

It is so and it is very good

Even if our eyes think to see off

Like this dark matter

True cosmic glue

We must believe it

Without it, nothing is made

But at the level of organization of the Earth

For everything, for nothing, it's war

The submission is totally generalized

By which architecture, separate thought

We must play its role, model its program

Otherwise it's the rejection, it's the drama

Children, parents, good, bad guys

The young, the old, the ignorant, the scientists

These are panoplies

That we endorse for life

Nothing is natural

Everything is natural

Conditioning learning

Conditioning of learning

Like hormonal preferences

This is neither good nor bad

Still according to a referent

Which varies according to the weather!

Most

Poor people do not have sex

Most

Rich people have a sex life

Because like everything else

If not more, everything is bought

By profession, social status

For security, standing

For with the females, make loops

It's like dumping

With sales pitch, sell, all a carnival

This is called social life

If you do not have a round, ugly or beautiful

No room, no woman, everything falls in the water

You will have only slab!

This is also

The reality of our society

Everything can be sold, everything can be bought there

Or, of all, you have to ignore

This world is not anarchy

Also, it is for all, contempt

Everything is stinky, everything is disappointing, everything lies!

Like in France

In 1896, the black victims of gossip

The savages, that the Republic

Had to civilize, oh immodest

There was the Negro village

Or the garden of acclimatization, like a mob

Pieces thrown in the water, for fun

So that the blacks, these savages, go and get them

In 1931, the colonial exhibition of Paris

And the hundreds of thousands of black soldiers, from 1914, we forget them

In 1927, it is the newspaper "The voice of the negroes", it is the revolt

The identity of the blacks is built, it deposits

And the black literate

Has the right to post

Indigenous evolved on her identity card!

And industrialization

Who brings so many diseases

Is a kind of equalization

To regulate overpopulation

In France, 2003, the heat wave

15000 deaths, of old people

When the capital regulates

This is pretty obvious for who knows how to observe

In the USA

In truth, so few united

By firearms

30,000 killed a year but yes

And every country plays this game

Every country with its debt

To put the poor on the diet

2000 billion euros

For France, how beautiful

Oh ! in this world reigns only the false!

