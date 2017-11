Relookage de l'effet Macron

L'inhumanité galimatias

L'inhumanité rapiat

Quand tout ou presque est aux mains des mafias

La mafia du sport

La mafia de l'environnement

La mafia des jeux

La mafia de la pornographie

La mafia des partis

La mafia des paris

La mafia des bourgeoisies

La mafia du cinéma

La mafia des syndicats

La mafia du patronat

La mafia des multinationales

Les multinationales de la mafia

Comme pour la criminalité environnementale

Partout, sont les mafias du capital

En Calabre

Et sans aucun palabre

Trafic des substances toxiques

Trafic des substances radioactives

Avec pour les populations

Des cancers et des malformations

Quand la mafia est l'organisation

Des épaves et des décharges illégales

Toutes les nuisances du capital

Avec les services secrets de la mafia

La mafia des services secrets

Le monde voix de toute mafia

La voix n'a pourtant que deux cordes vocales

Avec de nombreux muscles qui font chorale

Une mécanique de soufflerie vibratoire qui produit du son

Cordes vocales ou sexe de la femme, c'est selon

Dans un monde d'aberration et de compétition !

Atrocité de compétition

Compétition de l'atrocité

Pour l'espèce inhumaine, c'est fichu

La pire de toutes les espèces, c'est tout vu

Il y a si peu de vie humaine sur Terre

Qu'on veut la quitter, partir ailleurs dans l'Univers

La très proche banlieue dans un premier temps

L'écoulement du temps comme désagrément

Ainsi, rien que pour Mars

6 mois aller, six mois retour, quelle farce

Et déjà des tas de diverses simulations

Qui sont en expérimentation

Recyclage de l'urine, matière fécale, divers déchets

Au tout transformable, un bienfait

Tout ceci

Pour de la risible survie

Pour à longue échéance, implanter des colonies

Tôt ou tard, recommencer les mêmes conneries

Car, c'est l'espèce humaine qu'il aurait fallu protéger

S'il faisait vraiment bon vivre sur Terre

Personne ne songerait à changer d'air

Tant de merveilles inconnues

Comme résistantes à l'azote liquide ( - 195,79 C ) les sangsues

Mais

Nous parlons le comportement d'une société donnée

Nous parlons le comportement de nos parents, du milieu de notre temps

Nous parlons le comportement de tous les gens

Nous parlons le comportement de nos écoles, de nos lycées

Nous parlons le comportement de nos présents, de nos passés !

Avec tant de gens pour cela

Avec tant de gens contre cela

Toute une fragmentation

Toute une division

Des millions et des millions

De la fausse communication

Dans l'idéologie, de la croyance, de la religion

De tout parti ou de toute organisation

Avec maintenant tout un scientisme

S'articulant comme nouveau dogmatisme

Dans une indifférence généralisée

Chacun et chacune dans sa solitude, dans sa misère augmentée

Dont l'on ne peut jamais parler

Vie ring permanent

Vie au tout frustrant

Quand le goût de vivre quitte l'humanité

Une idée subliminale de suicide collectif ne cessant de se propager

Comme nos voix et nos visages

Qui sont de nos signaux sociaux, les cages

Ô mirages gravitationnels nous échappant

Jour après jour, irrémédiablement

Alors que cependant

Avec un autre apprentissage ou conditionnement

Tout aurait pu être différent

Tous à toutes, tous avec toutes

Toutes à tous, toutes avec tous

Sans cesse nous jouissant-

Sans cesse nous communiant

Sans cesse nous sexant

Sans cesse nous complétant !

Et déjà dans d'autres temps

Avec la matrilinéarité, tout fut différent

Peut-être aussi, ailleurs dans l'Univers Multivers, probablement

Mais dans notre sotte société de compétition/comparaison/séparation

Et pas d'épanouissement humain dans la compétition/comparaison/séparation

Qui n'est que de la physiologique sublimation

Comme toutes les classes sociales

Comme toutes les catégories sociales

Chaque classe sociale avec son accent propre

Comme aussi chaque région avec son accent propre

L'accent attitude du riche

L'accent attitude du pauvre

D'ailleurs aussi selon les époques

Selon les pays

Et tout ceci

Par quartier, par village, par ville, par région, rien d'équivoque

En toutes choses, il en va ainsi

Cependant

Que nous n'avons qu'environ 120 gènes vraiment codants

Avec tout un blabla là-dessus, c'est consternant

Et tout à l'approximativement

Comme pour les vaches françaises, ô malheureuses

Diagnostiquées positives à la tuberculose, donc bestioles tuberculeuses

Et ceci n'est pas une donnée fumeuse

Tout cela finissant dans les supermarchés, ô société odieuse

Trois mille tonnes de bidoche

Dans le commerce sans éthique, tout est fastoche

Avec des bêtes qui sont souvent contaminées

Par des blaireaux, dans les prés

Mais les diverses bourgeoisies sachant se moderniser

Des effets Macron, toujours, elles savent se booster

Faisant surtout, en sorte

Que les gens ne puissent plus se parler

La technologie est là pour cela

Faisant surtout, en sorte

Que les gens ne puissent plus se rencontrer

La technologie est là pour cela !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Galimatian inhumanity

Inhumanity rapiat

When all or almost everything is in the hands of mafias

The mafia of sport

The mafia of the environment

The games mafia

The mafia of pornography

The party mafia

The mafia of paris

The mafia of the bourgeoisies

The cinema mafia

The union mafia

The mafia of employers

The mafia of multinationals

The multinationals of the mafia

As for environmental crime

Everywhere, are the mafias of capital

In Calabria

And without any palaver

Trafficking in toxic substances

Traffic of radioactive substances

With for the populations

Cancers and malformations

When the mafia is the organization

Wrecks and illegal dumps

All the nuisances of capital

With the secret services of the mafia

The secret service mafia

The world voice of any mafia

The voice has only two vocal cords

With many muscles that are doing choral

A vibratory blower mechanism that produces sound

Vocal cords or sex of the woman, it is according to

In a world of aberration and competition!

Atrocity of competition

Competition of the atrocity

For the inhuman species, it's done

The worst of all species, it's all seen

There is so little human life on Earth

That we want to leave it, to go elsewhere in the Universe

The very near suburbs at first

The passage of time as an inconvenience

So, just for Mars

6 months to go, six months back, what a joke

And already lots of various simulations

Who are in experimentation

Recycling of urine, faeces, various wastes

At all transformable, a blessing

All this

For laughable survival

For the long term, establish colonies

Sooner or later, repeat the same bullshit

Because it is the human species that should have been protected

If it was really good to live on Earth

Nobody would think of changing air

So many unknown wonders

As resistant to liquid nitrogen (- 195.79 C) leeches

But

We speak the behavior of a given society

We talk about the behavior of our parents, from the middle of our time

We talk about the behavior of all people

We talk about the behavior of our schools, our high schools

We talk about the behavior of our presents, our past!

With so many people for that

With so many people against that

A whole fragmentation

A whole division

Millions and millions

False communication

In ideology, belief, religion

From any party or organization

With now a whole scientism

Articulating as new dogmatism

In a general indifference

Each and every one in his solitude, in his increased misery

Which one can never speak

Permanent ring life

Frustrated life

When the taste for life leaves humanity

A subliminal idea of ​​collective suicide constantly spreading

Like our voices and faces

Which are of our social cues, the cages

O gravitational mirages escaping us

Day after day, irremediably

While however

With another learning or conditioning

Everything could have been different

All to all, all with all

All to all, all with all

Constantly enjoying ourselves

Constantly communicating us

Constantly sexing us

Constantly completing us!

And already in other times

With matrilineality, everything was different

Perhaps also, elsewhere in the Multiverse Universe, probably

But in our silly society of competition / comparison / separation

And no human flourishing in the competition / comparison / separation

Which is only physiological sublimation

Like all social classes

Like all social categories

Every social class with its own accent

Like every region with its own accent

The attitude of the rich

The attitude of the poor

Moreover also according to the times

Depending on the country

And all this

By neighborhood, by village, by city, by region, nothing equivocal

In all things, this is so

However

That we only have about 120 really coding genes

With a whole blab on it, it's dismaying

And everything about

As for French cows, oh unfortunate

Diagnosed positive for tuberculosis, so tuberculous critters

And this is not a smoky datum

All this ending up in supermarkets, oh odious society

Three thousand tons of bidoche

In the business without ethics, everything is fastoche

With animals that are often contaminated

By badgers, in the meadows

But the various bourgeoisies know how to modernize

Macron effects, always, they know how to boost

Doing especially, so

That people can not talk to each other anymore

Technology is there for that

Doing especially, so

That people can no longer meet

Technology is here for that!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"