Paraphysique du connectome tératogène

" Qui sait combien et quelles autres complexités extraordinaires, dans des formes sans doute complètement impossibles à imaginer pour nous, existent dans les espaces infinis du cosmos... "

Carlo Rovelli ( physicien théoricien de la gravitation quantique à boucles )

Pour ce qui concerne la planète Terre

Beaucoup de choses y sont pour déplaire

Comme en France et ailleurs

Ainsi, les terrifiantes maisons de retraite

Manque de personnel, maltraitance, cela fait peur

Du capital, encore une défaite

Avec quelques grands groupes

Korian, l'un des pires de la troupe

Les personnes âgées y mangent plusieurs fois par jour

Pour un coût de 3 à 5 euros par jour

Et c'est partout pareil

Riches ou pauvres, peu de soleil

De la nourriture au plus bas prix

Du bricolage en cuisine, tout est ainsi

Même genre de bouffe qu'en prison, et oui

Nonobstant, 1800 euros par mois, prix moyen, tout est dit

Sachant qu'il y a 600.000 personnes âgées en maison de retraite

Donc en France, personnel moins bien traité que d'autres bêtes

Des vrais mouroirs, de fausses fêtes !

Avec des soins de mauvaise qualité

Cadences infernales, personnel exploité

Un criant manque d'effectif, public ou privé

Malgré un secteur plus lucratif que celui des hypermarchés

Business de la vieillesse

La vieillesse du business

Un marché important

Assurant sans cesse son renouvellement

Tout un marché de la mort

N'étant pas là, la mort du marché

Avec des détournements de fonds

Dans des maisons de retraite en suroccupation

Comme si dans cette sotte société

Où tout le monde ne peut-être qu'humilié

Tout le monde, de ce fait, cherchant à se venger

" L'on ne devrait pas se servir des douleurs du passé, comme d'un laissez-passer pour le présent "

Tara Nikolitch ( née en 1953 ) anartiste plasticienne

Mais puisque l'on nous dit

Que c'est le temps du génome

Mais puisque l'on nous dit

Que c'est le temps du connectome

En fait tout le code neural

Qui n'est que du codage social !

Dans une société au tout artificiel

Ridicule est donc la prétention au cerveau artificiel

Ou télécharger son esprit dans un ordinateur

Ce qui se fait déjà à toute heure

Car toute utilisation y laisse un peu de soi

Certes, pas encore son autre avatar, comme autre moi

Certes, déjà des androïdes à la Hiroshi Ishiguro

Des futurs agents d'accueil, mais du toc, mais du faux

Des futures animatrices de télévision, de beaux culs, magnifiques nichons

Certes, de la belle imitation

Mais, rien, ne remplace jamais

Beau, pas beau, un vrai cul

Mais, rien, ne remplace jamais

Beaux, pas beaux, de vrais nichons

Et à propos de la sexualité

Tant et tant de gens en sont privés

Justement pour cela

Que l'on arrête pas d'en parler

Que partout, on la voit s'afficher

Mais dès la naissance, toute sexualité est castrée

Dans la prison de tous les préjugés

De tous les interdits, de tout ce qui est échoué

Et le féminisme sexiste, voire fascisant, pour ne rien arranger

De ce fait, en sexualité ou autre, tout le monde est frustré

En tous domaines, tout est fragmenté, tout est séparé

Tous à toutes, toutes à tous, comme seule vérité !

Sinon

De la peste émotionnelle

Le fascisme, le gauchisme, le monarchisme, le nazisme

Le stalinisme, le libéralisme, le républicanisme, le démocratisme

Tous les avatars du capitalisme

Et donc

Avoir plusieurs corps de rechange

Alors que le capital n'est que fange

Déjà, le machinisme nous lange

Et l'esprit devenant téléchargeable

Deviendrait très vite totalement dommageable

" Une société qui abolit toute aventure fait de son abolition la seule aventure possible "

Raoul Vaneigem ( né en 1934 ) ancien membre de l'Internationale Situationniste

Car le terrorisme de la haine

N'est pas la haine du terrorisme

Et tout gouvernement entretient le terrorisme

Il est la racine même du capitalisme

Du mahdisme au djihadisme

Du racisme au racialisme

Du mésoscopique au macroscopique

De l'humanité devenant prothèse

De l'humanité devenant machine, moitié robot, toute une synthèse

Avec donc une inhumanité programmée

Par des spécialistes eux-mêmes déshumanisés

La fin de l'humanité classique

Début de l'inhumanité en version chic !

Car déjà

C'est au tout écocide

Tous les jours, le capital prend des acides

Du génocide contre la santé publique

Glyphosate herbicide plus qu'antibiotique

Quand l'agriculture intensive nous masse

Avec une tradition de paysans réactionnaires, un vrai casse

Bébés aux malformations congénitales, cela agace

Et d'horribles impacts sur la biomasse

Ainsi, rien qu'en environ 27 ans

75 pour cent, en moins, d'insectes volants

Des sols jonchés par les bouses des vaches

Aussi moins de nourriture pour les oiseaux

Tout se paye cash

Toutes les misères qui jouent à cache-cache

Toute la diversité qui a bobo

Pour les carnivores

De la viande glyphosatée

Pour les autres, et pour les omnivores

De la pollinisation en rareté

Les viandes, les fruits, les légumes

La pollution du capital est l'enclume

De la pollution généralisée, l'on ne peut s'exiler

Bientôt, Monsanto, véritable arme de guerre

Donc, Monsanto, société rachetée et avalée par Bayer

Des multinationales qui s'en vont en guerre

Et à chaque fois, il faut tout recommencer !

" La révolution sera la floraison de l'humanité comme l'amour est la floraison du coeur "

Louise Michel ( 1830 - 1905 ) institutrice anarchiste

Sous le capital, tout est violé

Sous le capital, rien n'est partagé

Et à propos du viol des corps

Or, le viol des consciences fait autant de tort

La dépénalisation du viol

En cas de mariage avec la victime

Oser rappeler cela est comme indigne

Cela était pourtant dans l'ancien code pénal français

Datant de 1943, c'est un fait

Et ainsi, une mineure enlevée ou détournée

Par son ravisseur, n'était plus considérée comme ayant été violée

Une fois qu'elle était épousée

Certes, ce droit au viol, en 1994, fut abrogé

Mais des pays arabes, cela a inspiré

Quand un colonialisme fait des petits

Le fascisme international fait ami-ami

Comme aussi aux Etats-Unis

Le terrorisme suprémaciste blanc

Un crétinisme toujours révoltant

Un conditionnement des plus répugnants

Et encore plus de personnes tuées

Que par les fanatiques djihadistes, pas de quoi s'étonner

19 avril 1995

Voiture piégée à Oklahoma City

168 victimes, 500 personnes blessées, immeuble fédéral, même lui

5 août 2012

Un suprémaciste blanc tue sept personnes

Dans un temple sikh à oak creek dans le wisconsin

13 avril 2014

Un responsable du KKK, le Ku Klux Klan

Tue trois personnes dans une communauté noire, sidérant

17 juin 2015

9 personnes exécutées dans une église méthodiste

Encore un suprémaciste, encore un fasciste

Et c'est toujours une éducation tarée

Qui permet toutes les monstruosités !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.ove-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"Who knows how much and what other extraordinary complexities, in forms that are probably completely impossible to imagine for us, exist in the infinite spaces of the cosmos ..."

Carlo Rovelli (theoretical physicist of quantum gravity with loops)

Regarding the planet Earth

Many things are there to displease

As in France and elsewhere

So, the terrifying retirement homes

Lack of staff, mistreatment, it's scary

Capital, another defeat

With some big groups

Korian, one of the worst of the gang

Older people eat there several times a day

For a cost of 3 to 5 euros per day

And it's the same everywhere

Rich or poor, little sun

Food at the lowest price

DIY in the kitchen, everything is so

Same kind of food as in prison, and yes

Notwithstanding, 1800 euros per month, average price, everything is said

Knowing that there are 600,000 seniors in retirement homes

So in France, staff less well treated than other animals

True deaths, false holidays!

With poor quality care

Infernal cadences, exploited staff

A screaming lack of staff, public or private

Despite a more lucrative sector than that of hypermarkets

Old age business

Old age of business

An important market

Constantly renewing

A whole market of death

Not being there, the death of the market

With embezzlement

In overcrowded retirement homes

As if in this silly society

Where everyone can only be humiliated

Everyone, therefore, seeking revenge

"One should not use the pains of the past, as a pass for the present"

Tara Nikolitch (born 1953) anartist visual artist

But since we are told

That's the time of the genome

But since we are told

That's the time of the connectome

In fact all the neural code

Who is only social coding!

In a totally artificial society

Ridicule is so pretense to the artificial brain

Or download his mind into a computer

What is already done at any time

Because any use leaves a little bit of self

Certainly, not yet his other avatar, like other me

Certainly already androids at the Hiroshi Ishiguro

Future host agents, but some fake, but fake

Future TV animators, beautiful asses, beautiful tits

Certainly, beautiful imitation

But, nothing, never replaces

Beautiful, not beautiful, a real ass

But, nothing, never replaces

Fine, not beautiful, real tits

And about sexuality

So many people are deprived of it

Just for that

That we do not stop talking about it

That everywhere, we see it appear

But from birth, all sexuality is castrated

In the prison of all prejudices

Of all the interdicts, of all that is failed

And sexist feminism, even fascistic, to make matters worse

As a result, in sexuality or otherwise, everyone is frustrated

In all areas, everything is fragmented, everything is separate

All to all, all to all, as the only truth!

If not

Emotional plague

Fascism, leftism, monarchism, Nazism

Stalinism, liberalism, republicanism, democratism

All the avatars of capitalism

And so

Have several spare bodies

While the capital is only mud

Already, the machinery is lange

And the spirit becomes downloadable

Would soon become totally harmful

"A society that abolishes all adventure makes its abolition the only possible adventure"

Raoul Vaneigem (born in 1934) former member of the Situationist International

Because terrorism of hatred

Is not the hatred of terrorism

And any government maintains terrorism

It is the very root of capitalism

From Mahdism to Jihadism

From racism to racialism

From mesoscopic to macroscopic

From humanity becoming prosthesis

From humanity becoming machine, half robot, a whole synthesis

So with a programmed inhumanity

By specialists themselves dehumanized

The end of classical humanity

Beginning of inhumanity in chic version!

Because already

It's all ecocide

Every day, capital takes acids

Genocide against public health

Glyphosate herbicide more than antibiotic

When intensive farming is massing us

With a tradition of reactionary peasants, a real break

Babies with congenital malformations, that annoys

And horrible impacts on biomass

So, in just 27 years

75 percent less flying insects

Soils strewn by cow dung

Also less food for the birds

Everything is paid cash

All the miseries that play hide and seek

All the diversity that has bobo

For carnivores

Glyphosate meat

For others, and for omnivores

From pollination to rarity

Meats, fruits, vegetables

Pollution of capital is the anvil

From widespread pollution, one can not go into exile

Soon, Monsanto, a real weapon of war

So Monsanto, a company bought and swallowed by Bayer

Multinationals going to war

And every time, you have to start all over again!

"The revolution will be the flowering of humanity as love is the bloom of the heart"

Louise Michel (1830 - 1905) anarchist teacher

Under the capital, everything is violated

Under the capital, nothing is shared

And about body rape

But the rape of conscience is so wrong

The decriminalization of rape

In case of marriage with the victim

To dare to recall that is as unworthy

This was however in the old French penal code

Dating back to 1943, it's a fact

And so, a minor kidnapped or diverted

By his abductor, was no longer considered to have been raped

Once she was married

Admittedly, this right to rape, in 1994, was repealed

But Arab countries, that inspired

When a colonialism makes little

International fascism makes friend-friend

As also in the United States

White supremacist terrorism

A cretinism always revolting

A packaging of the most disgusting

And even more people killed

What by jihadist fanatics, no wonder

April 19, 1995

Car bomb in Oklahoma City

168 victims, 500 wounded people, federal building, even him

August 5, 2012

White supremacist kills seven people

In a Sikh temple at Oak Creek in Wisconsin

April 13, 2014

A KKK official, the Ku Klux Klan

Kill three people in a black community, staggering

June 17, 2015

9 people executed in a Methodist church

Still a supremacist, still a fascist

And it's still a bad education

That allows all the monstrosities!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.ove-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"