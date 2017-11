Paraphysique de la violence

" Les imprudents ! Me laisser tout seul avec moi-même...

Et ils me défendaient les mauvaises fréquentations...

Quelle inconséquence ! "

Voilà donc la vraie réplique

De Lacenaire, dialoguée par Prévert, du film épique

" Les enfants du paradis ", à la majestueuse éloquence

J'avais fait un essai de maspérisation

Qui n'a soulevé, à priori, aucune objection

Ce qui sur notre pauvre temps, en dit long

C'est seulement sur mon blog, que tout est corrigé, de toutes façons

Jadis, l'on disait maspérisation

Au lieu du terme de falsification

Cela venait de l'éditeur trotskiste ( né en 1932 ) François Maspero

Qui de temps à autre y allait avec les ciseaux

Pour les érudits, c'était assez rigolo, ce mépris

Il y avait " La joie de lire " sa librairie

Au quartier latin, à Paris, il fallait le dire

Certains passages de livres, il aurait fallu réécrire

Et de fait, toujours, des textes sont tronqués

D'édition en édition, l'erreur est répétée

Un peu comme sur Internet, avec le copier-coller

Toi, moi, eux, lui, elles, tout le monde peut y participer

Cela peut arriver, aussi seul mon blog rétablit la réalité !

Les colporteurs du capitalisme

Qui pour maspériser, novlanguiser, falsifier

Sont de très habiles experts, assermentés

Comme tous les courants des divers fascismes

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite

Dont la seule et vraie mission

Est d'empêcher toute authentique révolution

Surtout aujourd'hui

Où c'est, je maspérise, je novlangue, je falsifie

Volontairement ou involontairement

Comme avec la plupart des militants et militantes

Dans l'image d'EpInal, jamais en dilettantes

Et il faut être crétin

Comme la gauche du capital en France

Pour interdire une manifestation de soutien

Contre le nouveau massacre de Gaza, cette démence

Tout ce qui gouverne, c'est de la baliverne

Il faut s'en défier, amen !

La gauche du capital

Fait souvent pire que la droite du capital

La gauche ? Il n'y a toujours que les droites du capital

Il n'y a stricto sensu que le capital !

Et à l'échelle humaine, tout passe très vite

Cela n'est pas la plaque tectonique, qui va moins vite

2 cm par an, cela semble lent, sans inquiéter

Mais sur des milliards ou millions d'années

Cela fait l'Europe, l'Afrique, les continents

La Terre est une pâte à modeler

Flux et reflux sans cesse chamboulé

Ainsi, ce petit exemple facile à mémoriser

Il y a 6 millions d'années

La mer Méditerranée est asséchée

Mais il y a 5, 3 millions d' années

Elle redevient ce qu'elle a été !

Et tout est ainsi, en géologie

Notre géographie, notre planète Terre, notre vie

Avec l'Histoire c'est un peu pareil, tout est répété

Avec la recherche de la dominance, le disque vinyle est rayé

Nos vérités sont des faussetés

Qui sont les vérités de nos faussetés !

Comme 2 millions de femmes allemandes

En 1945, violées par les soldats soviétiques, sans réprimande

Amère vengeance des femmes russes, violées par l'armée nazie

Le cynisme à la bêtise jamais finie

En 2014, des femmes sont à la rue

Torture lente, qui petit à petit, tue

Dans tous les pays, hommes à la rue

Dans tous les pays, femmes à la rue

C'est une accélération du vieillissement

A 30 ans, tu parais avoir 50 ans

Et les députains, pardon, les députés, pendant ce temps

Vivent sur le dos des peuples, très royalement

Ce sont des intouchables, qui ont tous les droits

Autant de privilèges que les rois

Et si toute la misère se révoltait ?

Tous les sénateurs, tous les députés, on les pendrait !

Et la rue pour les femmes

Ce sont les agressions sexuelles

Vraiment pour elles c'est infâme

Pour les hommes ce sont d'autres querelles

L'inhumanité est contagieuse

Les riches bourgeoisies en sont la figure odieuse !

Tout comme ( né en 1961 ) Joseph Kony

Chef de la LRA, ce noir bien nazi

Qui de Centrafrique, Ouganda, Congo, Soudan, sévit

Ce tortionnaire a fait tuer 20.000 personnes

Avec ses enfants soldats, à la tuerie monotone

Kidnapping, rituels, viols à répétition

Esclaves sexuels et autres exactions

Et toutes les sommaires exécutions !

Ce chef de la LRA est un taré

Mais pas de pétrole, pas d'empressement contre ce cinglé

Et au moins 35000 enfants enlevés et militarisés

Dont les rescapés et évadés, pour la vie, sont traumatisés

Sans compter, 1.300.000 personnes déplacées

Le fascisme n'a pas de couleur de peau

Fascisme blanc, noir, jaune, c'est toujours aussi salaud !

Et finalement, si tout est lié et relié

De toutes les monstruosités, chaque être humain est de complicité

Directement ou le plus souvent indirectement

Sans le vouloir, sans le savoir, c'est désolant

La plupart de nos achats, de nos actions

Ne font que renforcer le capital

Le capital n'est ni de gauche, ni du centre, ni de droite

C'est une acception pour la pensée séparée, toujours étroite

Le capital n'est que le capital

Avec ses armées, ses députés, ses syndicats, ses commerces

Ses polices, ses sénateurs, ses kermesses, toute cette messe

Et le vote complice pour tout légitimer !

Sans amertume ( et oui ) il faut le constater

Nous devons intégralement nous rééduquer

Sinon il faudrait éliminer tout le monde

Car nos cerveaux sont remplis de l'immonde

Pour vraiment un autre monde !

Mourir à soi-même tous les jours

Pour à chaque fois un nouveau jour

La non-violence est une plaisanterie

Car la violence est partout, c'est donc une supercherie

Elle est à l'école, à l'université, au travail, dans la maladie

Elle est dans toute nationalité, tout un éventail, toute une chimie

Elle est dans toute hiérarchie et dans toute idéologie

Dans toute religion, dans toute croyance

Dans toute armée, dans toute police, dans toute confidence

Dans toute comparaison, dans toute compétition

Dans nos rapports quotidiens

Avec les autres, avec les siens

Et même dans nos aspirations !

Et la solidarité se manifeste surtout en temps de guerre

Comme en Amérique du Nord, en pleine guerre

Conduire seul sans prendre des passagers, c'était conduire avec Hitler

Ou alors, c'est 20 millions d'américains qui se mettent à la culture potagère

Ou ailleurs le " Bêchez pour la victoire de l'Angleterre "

La collectivisation forcée en période de guerre

En temps de paix est plus précaire

Car la propagande du capital

Est le capital de la propagande

Et de loin en loin, cela revient

Même en Chine, le pays le plus insalubre au monde

Petit à petit, l'écologie organise de nouvelles rondes

Mais le capital ne fait pas dans la philanthropie

Pour lui, à long terme, c'est une question de survie

Ainsi, tout est sous son étroite surveillance

Pour s'en défaire, il faudra prévoyance et vigilance !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"The imprudent ones, leave me alone with myself ...

And they defended me bad associates ...

What inconsistency! "

So that's the real replica

De Lacenaire, dialogued by Prévert, epic film

"The children of paradise", with majestic eloquence

I did a masperization test

Who has raised, a priori, no objection

What about our poor weather, says a lot

Only on my blog, everything is corrected, anyway

Formerly, it was said masperization

Instead of the term falsification

This came from the Trotskyist publisher (born in 1932) François Maspero

Who from time to time went with the scissors

For scholars, it was pretty funny, this contempt

There was "The joy of reading" his bookstore

In the Latin Quarter, in Paris, it had to be said

Some passages of books, it would have been necessary to rewrite

And in fact, always, texts are truncated

From edition to edition, the error is repeated

A bit like on the Internet, with copy and paste

You, me, them, him, they, everyone can participate

It can happen, so only my blog restores reality!

The peddlers of capitalism

Who to masperize, novlanguiser, to falsify

Are very skilled experts, sworn

Like all the currents of various fascisms

Far left, left, right, far right

Whose unique and true mission

Is to prevent any genuine revolution

Especially today

Where it is, I masperize, I novlangue, I falsify

Voluntarily or involuntarily

As with most activists

In the image of EpInal, never in dilettantes

And you have to be moron

Like the left of capital in France

To prohibit a demonstration of support

Against the new massacre of Gaza, this dementia

All that governs is the trivia

It must be challenged, amen!

The left of capital

Often does worse than the right of capital

Left ? There are still only the rights of capital

Strictly speaking, there is only capital!

And on a human scale, everything goes very fast

This is not the tectonic plate, which goes slower

2 cm a year, it seems slow, without worry

But over billions or millions of years

That makes Europe, Africa, continents

Earth is a modeling clay

Ebb and flow unceasingly turned upside down

So, this little example easy to memorize

6 million years ago

The Mediterranean Sea is dry

But there are 5, 3 million years

She becomes what she has been!

And so it is, in geology

Our geography, our planet Earth, our life

With History it's a little similar, everything is repeated

With the search for dominance, the vinyl record is scratched

Our truths are falsities

Who are the truths of our falsehoods!

Like 2 million German women

In 1945, raped by Soviet soldiers, without reprimand

Bitter revenge of Russian women, raped by the Nazi army

Cynicism with stupidity never finished

In 2014, women are on the street

Slow torture, which little by little, kills

In all countries, men on the street

In all countries, women on the street

It's an acceleration of aging

At 30, you seem to be 50 years old

And the deputies, sorry, the deputies, meanwhile

Live on the backs of peoples, very royally

They are untouchables, who have all the rights

As many privileges as kings

And if all misery revolted?

All the senators, all the deputies, we would hang them!

And the street for women

These are the sexual assaults

Really for them it's infamous

For men, there are other quarrels

Inhumanity is contagious

The rich bourgeoisies are the odious figure!

Just like (born in 1961) Joseph Kony

Chief of the LRA, this black Nazi

Who from Central Africa, Uganda, Congo, Sudan, is rife

This torturer has killed 20,000 people

With his child soldiers, to the monotonous killing

Kidnapping, rituals, repeated rapes

Sexual slaves and other abuses

And all the summary executions!

This LRA leader is a fool

But no oil, no eagerness against this crazy

And at least 35,000 children kidnapped and militarized

Whose survivors and escapees, for life, are traumatized

Not to mention 1,300,000 displaced people

Fascism has no skin color

Fascism white, black, yellow, it's always so bastard!

And finally, if everything is linked and connected

Of all the monstrosities, every human being is of complicity

Directly or mostly indirectly

Unwittingly, without knowing it, it's distressing

Most of our purchases, our actions

Only strengthen the capital

Capital is neither left, nor center, nor right

It is a meaning for separate thought, always narrow

Capital is only capital

With his armies, his deputies, his trade unions, his businesses

His police, his senators, his kermesses, all this mass

And the accomplice vote to legitimize everything!

Without bitterness (and yes) it must be noted

We must fully re-educate ourselves

Otherwise we would have to eliminate everyone

Because our brains are filled with the filthy

To really another world!

To die to oneself every day

For each time a new day

Nonviolence is a joke

Because violence is everywhere, so it's a trickery

She's in school, at university, at work, in sickness

She is in any nationality, a whole range, a whole chemistry

She is in any hierarchy and in any ideology

In every religion, in every belief

In any army, in any police, in any confidence

In any comparison, in any competition

In our daily reports

With others, with his

And even in our aspirations!

And solidarity manifests itself especially in times of war

As in North America, in the midst of war

Driving alone without taking passengers was driving with Hitler

Or, it's 20 million Americans who start to grow vegetables

Or else the "Hurry for the victory of England"

Forced collectivization in times of war

In times of peace is more precarious

Because the propaganda of capital

Is the capital of propaganda

And from time to time, it comes back

Even in China, the most unsanitary country in the world

Little by little, ecology organizes new rounds

But capital does not do philanthropy

For him, in the long run, it's a matter of survival

So, everything is under his close supervision

To get rid of it, you will need foresight and vigilance!

Patrice Faubert (2014) puete, peuete, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"