Précis de la tyrannie ou les 64 bourgeoisies

" Il n ' existe que trois véritables instincts chez l ' homme , boire , manger , copuler , tout le reste cela s ' apprend . C ' est du cerveau reptilien , même s ' il existe des zones relais dans le cerveau . Et si nous avons pu domestiquer le loup pour en faire un brave toutou , c ' est que l ' agressivité n ' est pas incluse dans le cerveau du loup . "

Henri Laborit ( 1914 - 1995 ) " Lors d ' un passage à radio libertaire " .

Les bourgeoisies nationalistes , patronales , syndicales , religieuses , organisationnelles , commerçantes , mafieuses , intellectuelles , artistiques , régionalistes ,sportives , corporatistes , sont toutes des classes sociales spécialisées , qui s ' interpénètrent et qui sont indispensables les unes aux autres .

C ' est le gros des troupes divisées dans leur unification spectaculaire marchande techno - industrielle , comme elles sont unifiées dans leur division spectaculaire marchande techno - industrielle .

Ce sont des classes sociales et prolétariennes qui se sont mélangées dans des sous classes qui étaient à l ' origine hermétiques les une aux autres .

Chaque bourgeoisie spécialisée et spécifique peut ainsi avoir son prolétariat .

Et ainsi la reproductibilité dans chaque classe de la bourgeoisie et du prolétariat , de restaurer toujours sa propre matérialité . C ' est l ' état des choses , les choses de l ' Etat .

Les soixante quatre bourgeoisies sont réparties en des groupes de bourgeoisie , différents mais complémentaires .

L ' extrême gauche est composée de quatre éléments . Une extrême gauche qui se veut la plus revendicative , et qui souhaite même une révolution , mais une révolution bien organisée et qui ainsi ne pourrait lui échapper . ( 1 )

Une gauche qui souhaite aussi une révolution , mais une révolution sans véritable révolution . ( 2 )

Une droite qui n ' est pas contre la révolution , du moment qu ' il s ' agit d ' une révolution par les urnes . ( 3 )

Une extrême droite qui elle , et bien que d ' extrême gauche , ne peut concevoir la révolution que par le suffrage universel , elle aussi , mais avec des députés censés représenter cette révolution . ( 4 ) Encore une fois , ce que vous appelez l ' Etat , est un ensemble de 64 bourgeoisies , de classes et de sous classes , courants ou sous courants .

" Tout comportement complexe est le produit

non d ' une seule région , mais de plusieurs zones du cerveau spécialisées et interconnectées . "

Carl Wernicke , 1848 - 1905 , ( neurologue et psychiatre )

Une gauche qui est formée comme sa consoeur , elle aussi de quatre compartiments .

Une extrême gauche qui ne refuse pas les contacts électoraux avec les quatre courants de l ' extrême gauche . ( 5 )

Une gauche qui accepte aussi les contacts électoraux avec l ' extrême gauche , lors d ' enjeux politiques majeurs . ( 6 )

Une droite qui bien qu ' ayant de l ' aversion pour l ' extrême gauche peut aussi accepter certains marchandages électoraux avec la droite et l ' extrême droite de l ' extrême gauche .( 7 )

Une extrême droite qui elle refuse toute alliance électorale avec la droite et l ' extrême droite de l ' extrême gauche . ( 8 )

Une droite qui est enveloppée par quatre bourgeoisies .

L ' extrême gauche de cette droite , souvent appelée gaullienne est parfois sociale , c ' est une droite économiquement peu raciste et xénophobe . ( 9 )

Une gauche qui comme son extrême gauche est contre la peine de mort , par exemple , mais déjà moins ouverte à l ' immigration . ( 10 )

Sur sa droite apparait déjà un racisme mal camouflé et une xénophobie éducative , et l ' école religieuse . ( 11 )

Sur son extrême droite , l ' on est pour la peine capitale , et l ' expulsion des étrangers en situation irrégulière . ( 12 )

A l ' extrême droite des bourgeoisies .

L ' extrême gauche de l ' extrême droite est elle aussi pour le parlementarisme et le suffrage universel . Elle est aussi pour des élections à la proportionnelle , elle est aussi pour la peine de mort pour les tueurs / tueuses d ' enfants , pour la castration chimique pour les violeurs , pour le bracelet électronique , plutôt que la prison dans certains cas . ( 13 )

La gauche de l ' extrême droite est pour la peine de mort pour les tueurs / tueuses d ' enfants , l ' école religieuse non obligatoire , est pour le suffrage universel à la proportionnel .( 14 )

" Les fausses luttes spectaculaires des formes rivales du pouvoir séparé sont en même temps réelles , en ce qu ' elles traduisent le développement inégal et conflictuel du système , les intérêts relativement contradictoires des classes ou des subdivisions de classes qui reconnaissent le système , et définissent leur propre participation dans son pouvoir . "

G.E. Debord , 1931 - 1994 , ( La société du spectacle , 1967 )

La droite à le même programme politique que l ' extrême droite de l ' extrême droite, mais avec le droit à des syndicats patronaux ou verticaux. ( 15 )

Comme sous Franco , où il y avait le syndicalisme vertical ...

L ' extrême droite de l ' extrême droite est pour la peine de mort , l ' école religieuse obligatoire , la fin du parlementarisme , la fin du suffrage universel , la suppression des syndicats , pour des peines de prison à perpétuité . ( 16 )

Il s ' agit ici des quatre principales bourgeoisies et de leurs quatre courants principaux , ce qui nous fait ( 4 x 4 = 16 bourgeoisies . )

Mais tout ceci reste assez sommaire , somme toute , bien que paradoxalement exhaustif .

En effet , dans ces seize courants de la bourgeoisie , qui peuvent parfois se mélanger et se rencontrer , comme dans une infâme mélasse , il y a encore quatre sous courants dans chacune de ces bourgeoisies .

Nous ne pourrons , cependant , que les effleurer , tout en étant les premiers théoriciens de cette théorie des 64 bourgeoisies , nous ne pourrons que l ' évoquer globalement plutôt que dans le détail , car sinon il faudrait un livre entier pour se faire , et quel éditeur se risquerait à publier une telle thèse ?

Mais pour moi / pour nous , être exhaustif c ' est l ' être dans la théorie globale , et non dans le détail , et ainsi peu me chaut / peu nous chaut d ' avoir seulement quelques lignes pour l ' expliciter , plutôt qu ' un gros volume ...

La grosseur des pages ne fait aucunement la valeur d ' une idée , estimons - nous , pour notre point de vue !

Donc , l ' on va retrouver à nouveau dans les seize principaux courants de la bourgeoisie , quatre sous courants , dans l ' extrême gauche de l ' extrême gauche , une extrême gauche , ( 17 ) , une gauche ( 18 ) , une droite ( 19 ) , une extrême droite ( 20 ) .

" L ' Internationale Situationniste a ouvert une nouvelle époque en sachant achever l ' ancienne : les idées sont redevenues dangereuses . Le moment situationniste , dans la guerre de classes qui recommence aujourd'hui partout , est celui où le prolétariat apprend à nommer sa misère modernisée , y découvrir l ' immensité de sa tache , et d ' un même mouvement , renoue avec son histoire perdue : c ' est sa première victoire , l ' effondrement de l ' unité sociale factice que proclamait le spectacle . "

Jaime Semprun , 1947 - 2010 , ( " Précis de récupération " Editions champ libre ( 1976 )

Dans la gauche de l ' extrême gauche , une extrême gauche , ( 21 ) , une gauche ( 22 ) , une droite ( 23) , une extrême droite (24 ) .

Dans la droite de l ' extrême gauche , une extrême gauche ( 25 ) , une gauche ( 26 ) , une droite ( 27 ) ,

une extrême droite ( 28 ) .

Dans l ' extrême droite de l ' extrême gauche , une extrême gauche ( 29 ) , une gauche ( 30 ) , une droite ( 31 ) , une extrême droite ( 32 ) .

Dans l ' extrême gauche de la gauche , une extrême gauche ( 33 ) , une gauche ( 34 ) , une droite ( 35 ) , une extrême droite ( 36 ) .

Dans la gauche de la gauche , une extrême gauche ( 37 ) , une gauche ( 38 ) , une droite ( 39 ) , une extrême droite ( 40 ) .

Dans la droite de la gauche , une extrême gauche ( 41 ) , une gauche ( 42 ) , une droite ( 43 ) , une extrême droite ( 44 ) .

Dans l ' extrême droite de la gauche une extrême gauche ( 45 ) , une gauche ( 46 ) , une droite ( 47 ) , une extrême droite ( 48 ) .

Dans l ' extrême gauche de la droite , une extrême gauche ( 49 ) , une gauche ( 50 ) , une droite ( 51 ) , une extrême droite ( 52 ) .

Dans la gauche de la droite , une extrême gauche ( 53 ) , une gauche ( 54 ) , une droite ( 55 ) , une extrême droite ( 56 ) .

Dans la droite de la droite , une extrême gauche ( 57 ) , une gauche ( 58 ) , une droite ( 59 ) , une extrême droite ( 60 ) .

Dans l ' extrême droite de l ' extrême droite , une extrême gauche ( 61 ) , une gauche ( 62 ) , une droite ( 63 ) , une extrême droite ( 64 ) .

Ce qui nous fait un total de soixante quatre bourgeoisies , courants et sous courants compris . Après , bien sûr , chaque idiosyncrasie humaine va s ' exprimer dans ces courants et sous courants , de façon particulière .

" Oui , voici maintenant le seul usage auquel puisse servir désormais le langage , un moyen de folie , d ' élimination de la pensée , de rupture , le dédale des déraisons , et non pas un DICTIONNAIRE où des cuistres des environs de la Seine canalisent leurs rétrécissements spirituels . "

Antonin Artaud ( 1896 - 1948 ) " L ' ombilic des limbes "

Ainsi pour ce qui concerne les rapports à la sexualité , il peut arriver que la gauche et l ' extrême gauche de l ' extrême droite soient dans un certain libertinage sexuel , ce que ne seront pas forcément la droite et l ' extrême droite de l ' extrême gauche .

L ' on peut imaginer un militant nationaliste ou une militante nationaliste , portés sur le sexe , et l ' on peut aussi visualiser un militant ou une militante de lutte ouvrière , qui sont très religieux dans le militantisme , et peu portés sur les choses du sexe , le plus souvent . Une sorte de confrérie des moines soldats .

Il est certain que les compartiments de ces 64 bourgeoisies sont perméables pour certains domaines , et complètement étanches pour d ' autres .

C ' est très compliqué , n ' est - ce pas ?

C ' est fini le temps du simplisme manichéen , droite , gauche , il n ' y a pas la gauche , la droite , mais des gauches et des droites . Et encore , en vérité , il n ' y a que des droites , que nous appelons gauche par le souci de compréhension et de clarification ...

Mais nous admettons que dans toutes les soixante quatre droites de ces bourgeoisies de la bourgeoisie , il y ait des tendances sociales que nous pouvons dénommer des gauches .

Et puisque maintenant , même des universitaires , notamment en Italie , se posent la question de savoir s ' il existe encore une gauche ...

Et ne confondons pas la recherche du plaisir qu ' offre la société spectaculaire marchande techno - industrielle , un plaisir toujours aliéné à l ' argent , et la couleur politique , avec le plaisir divagué par une recherche du plaisir complètement en laisse , aussi , et la recherche de plaisir / jouissance désaliéné des illusions télévisées et idéologiques .

L ' extrême droite de l ' extrême gauche peut - être bloquée au niveau des plaisirs sensoriels et sexuels , peut ne pas être libertine , alors que l ' extrême gauche de l ' extrême droite , voir seulement sa gauche , peut - être avide des plaisirs sensoriels et sexuels , et même donc , être libertine . C ' est seulement tranché dans une seule facette , quand il s ' agit de l ' extrême gauche de l ' extrême gauche ou de l ' extrême droite de l ' extrême droite .

" Nous ne côtoyons que des satrapes : chacun - Selon ses moyens - se cherche une foule d ' esclaves ou se contente d ' un seul . Personne ne se suffit à soi - même : le plus modeste trouvera toujours un ami ou une compagne pour faire valoir son rêve d ' autorité . Celui qui obéit se fera obéir à son tour : de victime il devient bourreau ; c ' est là le désir suprême de tous . "

E.M. Cioran , (1911 - 1995 ) " Précis de décomposition " Ed : Gallimard , 1949 )

Et encore plus nettement tranché dans les sous courants que dans les courants , bien entendu ! le comprenez - vous ? le comprenons - nous ?

C ' est tout à fait novateur , et nous n ' avons pas l ' habitude de jongler et de surfer avec la composition réelle et toujours scotomisée des 64 bourgeoisies de la bourgeoisie .

Cela semble abscons , mais c ' est simple , et cela seul permet de comprendre pourquoi rien ne change jamais vraiment , une bourgeoisie chassant et remplaçant l ' autre .

Et une bourgeoisie remplace une autre bourgeoisie , trop compromise dans les affaires malhonnêtes .

D ' une bourgeoisie l ' autre . Mais comme en caractérologie , autrefois , où il y avait le type émotif , non émotif , sanguin , nerveux , passionné , flegmatique , etc ... mais jamais ou rarement un type pur , tous se combinant plus ou moins avec d ' autres ...

La bourgeoisie de 1789 , nous a légué ses enfants . Une bourgeoisie toujours enceinte , toujours allaitante de ses 64 enfants .

Et l ' on peut dire , souventes fois , autant en quelques phrases , ce que l ' on ne saurait jamais dire , et surtout faire comprendre , en de gros livres .

Cela n ' est pas le détail qui importe , mais l ' ensemble , d ' autant plus , qu ' il y a l ' ensemble dans le détail , et le détail dans l ' ensemble .

Ainsi , il peut arriver qu ' un courant ou un sous courant d ' une extrême gauche , d ' une gauche , d ' une droite , d ' une extrême droite , se retrouve en accord , sur un point précis , entre un courant ou sous courant , complètement opposé au sien .

Mais , il peut survenir aussi un point de désaccord , sur un point précis , entre un courant ou sous courant , complètement apparenté au sien , dans un courant ou sous courant d ' une extrême gauche , d ' une gauche , d ' une droite , d ' une extrême droite .

L ' anarchie elle - même est en dehors des soixante quatre courants et sous courants des bourgeoisies de la bourgeoisie , même si elle - même , est fragmentée en quatre courants , une extrême gauche , une gauche , une droite , une extrême droite .

" Quelque chose de bien dégueulasse . Tout le monde aujourd'hui est d ' accord avec le poème de Paul Eluard et la chanson de Georges Brassens . On se demande alors qui tondait ? applaudissait à la tonte ? ... Qui mouillait au spectacle des filles aux seins nus badigeonnés de svastikas ...

qui hurlait avec les loups ? Sans doute les mêmes qui braillaient quelques mois auparavant " Vive le Maréchal ! ... " qui se détournaient alors du petit youde avec son étoile à six branches ... Les mêmes ... le grand nombre ... la foule ... les bons électeurs de toujours ! "

Alphonse Boudard ( 1925 - 2000 ) , " Bleubite " , Ed : La table ronde

Mais l ' anarchie n ' a pas de sous courants , elle n ' a que des courants , qui sont au nombre de quatre .

L ' extrême droite et la droite de l ' anarchie peuvent parfois se présenter à des élections syndicales et régionales , ne pas être , dans les faits , systématiquement contre le vote électoral , ne pas être contre la prison inconditionnellement , l ' extrême gauche et la gauche de l ' anarchie , sont elles , contre le vote syndical ou électoral , contre la représentation , contre toutes les prisons , contre toute forme d ' autorité , contre l ' argent , contre le mariage , contre l ' Etat , contre la police , contre l ' armée ...

La gauche de l ' anarchie dans une certaine mesure , l ' extrême gauche de l ' anarchie complètement .

Et toutes les soixante quatre bourgeoisies de la bourgeoisie , dans lesquelles pourraient parfois s ' intégrer la droite et l ' extrême droite de l ' anarchie , sont des bourgeoisies nationales , patronales , syndicales , religieuses , organisationnelles ,commerçantes , etc ...

Et tous les courants et sous courants des 64 bourgeoisies de la bourgeoisie se retrouvent totalement épanouies dans ces bourgeoisies nationales , patronales , syndicales , religieuses , organisationnelles ,commerçantes , etc ...

Et il y a bien sûr , une extrême gauche , une gauche , une droite , une extrême droite , dans chacune de ces bourgeoisies qui représentent des bourgeoisies spécialisées .

Chaque bourgeoisie peut ainsi participer à des manifestations qui lui sont nécessaires , selon son courant ou sous courant , afin de maintenir sa structure bourgeoise spécialisée en place .

Ainsi , chaque bourgeoisie a sa spécialité dans un courant ou sous courant , de son extrême gauche , de sa gauche , de sa droite , de son extrême droite .

Du commerce , du cinéma , de l ' édition , de la télévision , de la magistrature , de l ' art , de la sexualité , de la peinture , de l ' écriture , du sportisme , de la criminalité , de la culture , de la science ,de la politique , etc ... de tout ce que vous pouvez concevoir . Point d ' expression possible , si l ' on ne fait pas partie de l ' une de ces soixante quatre bourgeoisies ...

" L ' AMIRAL

L ' amiral Larima

Larima quoi

la rime à rien

l ' amiral Larima

l ' amiral rien . "

Jacques Prévert ( 1900 - 1977 )

Et beaucoup de nos détracteurs / détractrices qui ne manqueront pas , vont nous dire que nous déraisonnons , que je déraisonne , que je chapeaute , que nous chapeautons , et bien nous , au contraire , nous pensons / je pense que l ' équation d ' une possible révolution digne de ce nom , se trouve dans cette thèse , osée certes , et pas ailleurs !

Dans quelle bourgeoisie êtes - vous ? sommes - nous ? la une , la deux , la trois , la quatre , etc ... jusqu' à 64 .

Reportez - vous , reportons - nous aux chiffres en face de chaque bourgeoisie spécifique pour le savoir .

Idem pour l ' anarchie , dans quelle anarchie sont ceux et celles ( rares ) , qui ne sont pas dans la bourgeoisie ? n ' oublions pas que la droite et l ' extrême droite de l ' anarchie ont des ponts relais avec les soixante quatre bourgeoisies ...

Un , deux , trois , quatre ?

C ' est comme le jeu de l ' oie.

Ici c ' est le jeu des 64 bourgeoisies , des 64 tyrannies ( avec la possibilité de deux ponts relais dans l ' anarchie ) , et voilà enfin , le premier jeu vraiment révolutionnaire de l ' histoire .

Chaque bourgeoisie , chaque tyrannie , étant une prison psychologique dont on ne peut s ' échapper que si l ' on sait justement , que c ' est une prison psychologique .

Vous saurez enfin où vous en êtes dans la hiérarchie des bourgeoisies de la bourgeoisie .

Les bourgeoisies de la bourgeoisie sont dans le temps psychologique et le temps économique . Nous n ' avons plus que le rythme économique qui nous a confisqué le rythme biologique .

Nous n ' avons plus que le temps psychologique , le temps des horloges , qui nous a kidnappé le temps de vivre .

Nous mangeons , nous faisons l ' amour , nous réfléchissons , nous nous divertissons , nous travaillons , nous faisons nos besoins , nous nous révoltons , etc ... dans le temps séquestré par les soixante quatre bourgeoisie .

Amusez - vous bien et comme l ' aurait dit le prisonnier du fameux village , le mythique numéro 6 ( John Drake ) " Patrick McGoohan " ( 1928 - 2009 ) Bonjour chez vous !

" Même des jumeaux identiques , possédant des gènes identiques ont des cerveaux différents en raison des expériences différentes qu ' ils ont traversé au cours de leur vie . "

Eric Kandel , né en 1929 , ( prix Nobel de physiologie et de médecine en 2000 )

Patrice Faubert ( 2010 ) , puète , pouète , peuète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"There are only three real instincts in humans, drink, eat, copulate, everything else is learned, it is reptilian brain, even if there are relay zones in the brain. have been able to domesticate the wolf to make it a good dog, it is that the aggressiveness is not included in the brain of the wolf.

Henri Laborit (1914 - 1995) "During a passage to libertarian radio".

The nationalist, employer, trade union, religious, organizational, commercial, mafia, intellectual, artistic, regionalist, sporting and corporatist bourgeoisies are all specialized social classes that interpenetrate each other and are indispensable to one another.

It is the bulk of the troops divided in their spectacular techno - industrial commodity unification, as they are unified in their spectacular techno - industrial trading division.

They are social and proletarian classes that have mixed in subclasses that were originally hermetic to each other.

Each specialized and specific bourgeoisie can thus have its proletariat.

And so the reproducibility in each class of the bourgeoisie and the proletariat, of always restoring its own materiality. It is the state of things, the things of the state.

The sixty-four bourgeoisies are divided into different but complementary groups of bourgeoisie.

The extreme left is composed of four elements. An extreme left that claims to be the most demanding, and who even wants a revolution, but a well organized revolution and that could not escape him. (1)

A left that also wants a revolution, but a revolution without a real revolution. (2)

A right that is not against the revolution, as long as it is a revolution through the ballot box. (3)

An extreme right which, although far - left, can conceive revolution only by universal suffrage, too, but with deputies supposed to represent this revolution. (4) Again, what you call the state, is a set of 64 bourgeoisies, classes and subclasses, current or undercurrent.

"Any complex behavior is the product

not one region, but several specialized and interconnected brain areas. "

Carl Wernicke, 1848 - 1905, (neurologist and psychiatrist)

A left that is formed like his sister, also four compartments.

An extreme left that does not refuse electoral contacts with the four currents of the extreme left. (5)

A left that also accepts the electoral contacts with the extreme left, during major political stakes. (6)

A right that, while averse to the extreme left, may also accept some electoral bargaining with the right and far right of the far left. (7)

An extreme right which refuses all electoral alliance with the right and extreme right of the extreme left. (8)

A right that is enveloped by four bourgeoisies.

The extreme left of this line, often called Gaullian is sometimes social, it is an economically little racist and xenophobic right. (9)

A left that, like its extreme left, is against the death penalty, for example, but already less open to immigration. (10)

On his right is already a poorly camouflaged racism and educational xenophobia, and the religious school. (11)

On his extreme right, one is for the capital punishment, and the expulsion of foreigners in an irregular situation. (12)

On the far right of the bourgeoisie.

The extreme left of the extreme right is also for parliamentarism and universal suffrage. It is also for proportional elections, it is also for the death penalty for killers of children, for chemical castration for rapists, for the electronic bracelet, rather than prison in some cases. (13)

The left of the extreme right is for the death penalty for the killers of children, the non compulsory religious school, is for the universal suffrage to the proportional proportion.

"The spectacular false struggles of the rival forms of separate power are at the same time real, in that they reflect the unequal and conflictual development of the system, the relatively contradictory interests of the classes or class subdivisions that recognize the system, and define their own participation in its power. "

G.E. Debord, 1931 - 1994, (The Entertainment Society, 1967)

The right to the same political agenda as the extreme right of the far right, but with the right to employers' or vertical unions. (15)

As under Franco, where there was vertical unionism ...

The extreme right of the extreme right is for the death penalty, the compulsory religious school, the end of parliamentarism, the end of universal suffrage, the suppression of trade unions, for prison sentences in perpetuity. (16)

Here we are dealing with the four main bourgeoisies and their four main currents, which makes us (4 x 4 = 16 bourgeoisie).

But all this remains rather summary, all in all, although paradoxically exhaustive.

Indeed, in these sixteen currents of the bourgeoisie, which can sometimes mix and meet, as in an infamous molasses, there are still four sub currents in each of these bourgeoisies.

However, we will only be able to touch them, while being the first theoreticians of this theory of the 64 bourgeoisies, we will only be able to evoke it globally rather than in detail, because otherwise it would take a whole book to be done, and what publisher would venture to publish such a thesis?

But for me / for us, to be exhaustive is to be in the global theory, and not in detail, and so little to me / little we have to have only a few lines to explain it, rather than a big volume ...

The size of pages does not mean the value of an idea, we believe, for our point of view!

Thus, we will find again in the sixteen main currents of the bourgeoisie, four sub currents, in the far left of the extreme left, an extreme left, (17), a left (18), a right ( 19), an extreme right (20).

"The Situationist International has opened a new era by knowing how to complete the old one: the ideas have become dangerous again.The situationist moment, in the class war that is now beginning everywhere, is where the proletariat learns to name its modernized misery. discovering the immensity of his task, and in the same movement, reconnects with his lost history: it is his first victory, the collapse of the factitious social unity proclaimed by the show.

Jaime Semprun, 1947 - 2010, ("Precis of recovery" Editions free field (1976)

In the left of the extreme left, an extreme left, (21), a left (22), a right (23), an extreme right (24).

In the far right, an extreme left (25), a left (26), a right (27),

a far right (28).

In the extreme right of the extreme left, an extreme left (29), a left (30), a right (31), an extreme right (32).

In the extreme left of the left, an extreme left (33), a left (34), a right (35), an extreme right (36).

In the left of the left, an extreme left (37), a left (38), a right (39), a far right (40).

In the right of the left, an extreme left (41), a left (42), a line (43), a far right (44).

In the far right of the left is an extreme left (45), a left (46), a straight line (47), an extreme right (48).

In the extreme left of the right, an extreme left (49), a left (50), a right (51), extreme right (52).

In the left of the right, an extreme left (53), a left (54), a right (55), a far right (56).

In the right of the right, an extreme left (57), a left (58), a line (59), a far right (60).

In the extreme right of the extreme right, an extreme left (61), a left (62), a line (63), an extreme right (64).

Which makes us a total of sixty-four bourgeoisies, currents and sub-currents understood. After, of course, each human idiosyncrasy will express itself in these currents and under currents, in a particular way.

"Yes, here is now the only use that can now be used language, a means of madness, elimination of thought, rupture, the labyrinth of despair, and not a DICTIONARY where painters from the vicinity of the Seine channel their spiritual narrowing. "

Antonin Artaud (1896 - 1948) "The umbilicus of limbo"

Thus, as far as sexual relations are concerned, it may happen that the left and the extreme left of the extreme right are in a certain sexual libertinage, which will not necessarily be the right and extreme right of the leftmost .

One can imagine a nationalist activist or a nationalist activist, focused on sex, and one can also visualize a militant or an activist of workers struggle, who are very religious in the militancy, and little worn on the things of sex , most of the time . A sort of brotherhood of the monks soldiers.

It is certain that the compartments of these 64 bourgeoisies are permeable for certain domains, and completely watertight for others.

It is very complicated, is not it?

It is the end of the time of Manichaean simplism, right, left, there is not the left, the right, but left and right. And again, in truth, there are only rights, which we call left by the concern for understanding and clarification ...

But we admit that in all the sixty-four straight lines of these bourgeoisie bourgeoisie, there are social tendencies that we can call left-wing.

And since now, even academics, especially in Italy, ask themselves the question of whether there is still a left ...

And let 's not confuse the pursuit of pleasure offered by the spectacular techno - industrial commercial society, a pleasure always alienated from money, and the political color, with the pleasure divagued by a search for pleasure completely on a leash, too, and the search for pleasure / enjoyment désaliéné televised illusions and ideologies.

The extreme right of the extreme left may be blocked at the level of sensory and sexual pleasures, may not be libertine, while the extreme left of the extreme right, see only his left, perhaps greedy pleasures sensory and sexual, and even so, be libertine. It is only decided in one facet, when it is about the extreme left of the extreme left or the extreme right of the extreme right.

"We only rub shoulders with satraps: each - according to his means - is looking for a crowd of slaves or is satisfied with only one.Nobody is sufficient to oneself: the most modest will always find a friend or a companion to make He who obeys will be obeyed in his turn: from victim he becomes executioner, that is the supreme desire of all. "

E.M. Cioran, (1911 - 1995) "Accurate decomposition" Ed: Gallimard, 1949)

And even more clearly cut in the sub currents in the currents, of course! do you understand? do we understand it?

It is quite innovative, and we are not used to juggling and surfing with the actual and still scotomized composition of the 64 middle classes of the bourgeoisie.

It seems abstract, but it is simple, and that alone makes it possible to understand why nothing really ever changes, a bourgeoisie chasing and replacing the other.

And a bourgeoisie replaces another bourgeoisie, too compromised in dishonest business.

From one bourgeoisie to another. But as in characterology, formerly, where there was the emotional type, non emotional, sanguine, nervous, passionate, phlegmatic, etc ... but never or rarely a pure type, all combining more or less with others .. .

The bourgeoisie of 1789, bequeathed us its children. A bourgeoisie still pregnant, still breastfeeding its 64 children.

And one can say, often times, as much in a few sentences, what one could never say, and especially to make understand, in big books.

It is not the detail that matters, but the whole, all the more so, that there is the whole in the detail, and the detail in the whole.

Thus, it may happen that a current or an undercurrent of an extreme left, a left, a right, an extreme right, is found in agreement, on a precise point, between a current or under current, completely opposite to his.

But, there can also arise a point of disagreement, on a precise point, between a current or under current, completely related to his, in a current or under current of a far left, a left, a right, from an extreme right.

Anarchy itself is outside the sixty - four currents and under - currents of the bourgeoisie of the bourgeoisie, even if it itself is fragmented into four currents, an extreme left, a left, a right, an extreme right.

"Something really disgusting ... Everyone today agrees with Paul Eluard 's poem and George Brassens' s song, and then we wonder who was shearing and applauding the shearing? topless girls bathed in swastikas ...

who was screaming with the wolves? No doubt the same ones who were bawling a few months before, "Long live the Marshal! ..." who then turned away from the little youde with his six-pointed star ... The same ... the large number ... the crowd ... good voters forever! "

Alphonse Boudard (1925 - 2000), "Bleubite", Ed: The round table

But anarchy has no sub - currents, it only has currents, which are four in number.

The extreme right and the right of lawlessness can sometimes stand for trade union and regional elections, not be, in fact, systematically against the electoral vote, not be against prison unconditionally, the extreme left and the left of the anarchy, are they, against the union or electoral vote, against the representation, against all the prisons, against any form of authority, against the money, against the marriage, against the State, against the police, against the army ...

The left of anarchy to a certain extent, the far left of anarchy completely.

And all the sixty - four bourgeoisie of the bourgeoisie, in which could sometimes integrate the right and extreme right of anarchy, are national bourgeoisies, employers, trade unions, religious, organizational, commercial, etc ...

And all the currents and undercurrents of the 64 bourgeoisie of the bourgeoisie find themselves totally fulfilled in these national bourgeoisies, employers, trade unions, religious, organizational, commercial, etc ...

And there is, of course, an extreme left, a left, a right, an extreme right, in each of these bourgeoisies that represent specialized bourgeoisies.

Each bourgeoisie can thus take part in the demonstrations which are necessary to it, according to its current or under current, in order to maintain its specialized bourgeois structure in place.

Thus, every bourgeoisie has its specialty in a current or under current, its extreme left, its left, its right, its extreme right.

Trade, cinema, publishing, television, the judiciary, art, sexuality, painting, writing, sports, crime, culture, science, politics, etc ... of everything you can conceive. Point of possible expression, if one is not part of one of these sixty four bourgeoisie ...

"The AMIRAL

Admiral Larima

Larima what

rhyme for nothing

Admiral Larima

the admiral nothing. "

Jacques Prévert (1900 - 1977)

And many of our detractors who will not fail, will tell us that we are unreasonable, that I disagree, that I overshadow, that we hat, and we, on the contrary, we think / I think that the equation of a possible revolution worthy of the name, is in this thesis, dared certainly, and not elsewhere!

In what bourgeoisie are you? are we? one, two, three, four, etc ... up to 64.

Refer, let us look at the numbers in front of each specific bourgeoisie to find out.

Ditto for anarchy, in what anarchy are those and (rare), who are not in the bourgeoisie? Let 's not forget that the right and extreme right of anarchy have bridges with the sixty - four bourgeoisie ...

One two three four ?

It's like the game of goose.

Here is the game of 64 bourgeoisies, 64 tyrannies (with the possibility of two bridges relay in anarchy), and here is finally the first truly revolutionary game in history.

Every bourgeoisie, every tyranny, being a psychological prison from which we can escape only if we know precisely, that it is a psychological prison.

You will finally know where you are in the hierarchy of bourgeoisie bourgeoisie.

The middle classes of the bourgeoisie are in psychological time and economic time. We have only the economic rhythm that has confiscated the biological rhythm.

We only have the psychological time, the time of the clocks, which has kidnapped us the time to live.

We eat, we make love, we think, we entertain, we work, we make our needs, we revolt, etc ... in the time sequestered by the sixty four bourgeoisie.

Have fun and as the prisoner of the famous village would have said, the mythical number 6 (John Drake) "Patrick McGoohan" (1928 - 2009) Hello home!

"Even identical twins with identical genes have different brains because of the different experiences they have had in their lifetime."

Eric Kandel, born in 1929, (Nobel Prize in Physiology and Medicine in 2000)

Patrice Faubert (2010), puète, pouete, peuete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"