Capitalisme catastrophiste autoréalisateur

Des films catastrophe

Des documentaires catastrophe

Des discours catastrophe

Forcément, sous le capital, tout est catastrophe

Cela n'est même plus scotomisé

Au contraire, cela est annoncé

Certes, la planète Terre, d'autres, en a vu

C'est seulement l'espèce humaine qui sera bue

D'autres espèces aussi, à qui l'espèce humaine est malotrue

Ainsi, neuf millions de personnes, qui chaque année

Meurent, de la pollution diverse, au tout de mauvaise qualité

De l'air, de l'air, mais il est empoisonné

Et comme pour en rajouter

Puisque absolument TOUT est relié

Quatre vingt pour cent d'insectes en moins

Ces trente dernières années

De l'entomofaune bien vilaine, comme un tout, c'est certain

Et le présent n'est que la fiction du passé

Toutes les prédictions livresques en train de se réaliser

Le présent est en fait sans futur

Il n'est que le présent

Du fur et à mesure de son environnement

Chimique, biologique, géologique, géographique, climatique

Politique, et résultante psychosomatique, toute une clique

Dans mon écriture ostinato

La vérité c 'est pas rigolo

Comme une insupportable fréquence

Des chaconnes passacailles, une danse

Là sur Terre

Voilà bien le seul véritable enfer

Riches ou pauvres, les pieds aux fers

Et plus l'on est indigent, plus cela serre

Alors, à quoi bon philosopher sur l'Univers !?

Du fond diffus cosmologique

Prédit dès 1948, par feu ( 1904 - 1968 ) George Gamow, maître de logique

Plus tard, cela fit :

Longueur d'onde : 7,35 cm

Température : 2,7 K

Fréquence : 4081 mégahertz

Et alors , à quoi bon

De la technologie et de ses applications

De la xylographie à l'imprimerie

Donc, du dixième siècle, en Asie

En Europe au quinzième siècle, diffusion du savoir

Mais en premier, la bible à 42 lignes, pour n'importe quoi, croire

Des caractères mobiles comme innovation

Hélas, dès le départ, en esprit à réaction

Ainsi, des indulgences imprimées

Pour acheter son paradis, des laissez-passer

Tout cela, pour à nos jours mortifères, arriver

Alors, faut-il le répéter

Que tout, sous le capital, est inhumanité

Que c'est partout une inhumanité pratiquée

C'est d'ailleurs, de nos jours, la normalité

Tout le monde doit s'y conformer

Alors que pendant ce temps

Sous le capital, Il ne peut en être autrement

Sous le capital, c'est son seul évident

TOUT y est dément, TOUT y est violent !

Comme ainsi :

15 pour cent des gens en Inde et en Mongolie

Qui ont faim

Comme ainsi :

25 pour cent des gens au Yémen et à Madagascar

Qui ont faim

Comme ainsi :

35 pour cent des gens en Corée du Nord et à Haïti

Qui n'ont même pas de quoi se nourrir

Mais sous le capital, il faut souffrir

Cependant que dans le même temps

14 pour cent des gens sur Terre sont en surpoids

177 cm, 64 kg, non, pas moi

Et c'est ainsi qu'en quarante ans

Enfants et adolescents obèses, x 10, c'est édifiant

Comme ainsi :

Courses dans des grandes surfaces

Tour de taille, 0,3 plus important

Que les courses en petite surface, c'est édifiant

En 2015, taux d'obésité selon les revenus par foyer

Par conséquent, plus élevé

Chez les moins de mille deux cents euros

Où l'on mange beaucoup trop et trop mal

Et par conséquent aussi, un taux d'obésité moins élevé

Chez les plus de 3800 euros

Où l'on mange mieux, et surtout, moins mal

Le capital c'est la guerre

Toute une politique, des hommes et femmes d'affaires

Vaginocrates et phallocrates aussi réactionnaires

Le capital est un permanent crime de guerre

Tout y semble anecdotique

Du dérisoire par les statistiques

En même temps

Ou alors, justement

Tout un individualisme frénétique

Même feu ( 1806 -1856 ) Max Stirner, en aurait la colique

Chacun et chacune pour soi, tout le monde pour personne

Et toutes nos diverses pollutions qui nous sonnent

Avec toute une alimentation pas bonne

1,6 million de décès dans le monde, par excès de sel

Dans le monde, comme la vie est belle

Et à l'industrie agroalimentaire, tout individu se doit d'être rebelle !

Alors que :

Le vide de l'Univers

L'Univers du vide

Comme hélas nos têtes si vides

( 5x10-27 ) kilogramme de matière

Par mètre cube

Soit, une particule par mètre cube

Du photon au phonon

Du mirage optique et sonore

Le capital aussi fait fort

Son faux synesthète se nomme Jordan Belfort

Le capital est comme un litre de pulsar

De l'Univers inhomogène c'est un peu le pinard

Cent mille milliards en kilogramme

Au capital, tout le nourrit, tout l'entretient, y'en a marre

Le seul véritable ennemi du système, c'est l'anar

Comme je le disais à deux jeunes gens de seize ans

Avec un monde au tout tyran

Et encore à quoi bon

De la technologie et de ses expérimentations

1800 : lumière infrarouge

1801 : rayonnement ultraviolet

Quand pour les nouvelles générations

Un monde de pollution, de perdition, de désolation, de robotisation

Nous sommes déjà dans la catastrophe

De jour en jour, elle s'étoffe

Avec toute une domination de la catastrophe

Avec toute une représentation de la catastrophe !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Disaster movies

Catastrophe documentaries

Disaster speeches

Of course, under the capital, everything is disaster

It's not even scotomized anymore

On the contrary, this is announced

Certainly, planet Earth, others, has seen

Only the human species will be drunk

Other species too, to whom the human species is bad

So, nine million people, who every year

Die, pollution different, at all bad quality

Air, air, but it's poisoned

And as if to add

Because absolutely ALL is connected

Eighty percent fewer insects

These last thirty years

Of the nasty entomofauna, as a whole, it is certain

And the present is only the fiction of the past

All bookish predictions coming true

The present is in fact without future

It is only the present

As and when its environment

Chemical, biological, geological, geographical, climatic

Politics, and resulting psychosomatic, a whole clique

In my ostinato writing

The truth is not funny

Like an unbearable frequency

Passacailles chaconnes, a dance

There on Earth

That's the only real hell

Rich or poor, feet in irons

And the more we are needy, the more it squeezes

So, what is the point of philosophizing on the universe?

Cosmic microwave background

Predicted as early as 1948, by fire (1904 - 1968) George Gamow, master of logic

Later, it made:

Wavelength: 7.35 cm

Temperature: 2.7 K

Frequency: 4081 megahertz

And then, what's the point

Technology and its applications

From xylography to printing

So, from the tenth century, in Asia

In Europe in the fifteenth century, dissemination of knowledge

But first, the 42-line Bible, for anything, believe

Mobile characters as innovation

Alas, from the beginning, in a reaction spirit

Thus, printed indulgences

To buy his paradise, passes

All this, for nowadays mortifères, arrive

So, should we repeat it

That everything under the capital is inhumanity

That everywhere is an inhumanity practiced

It is, moreover, nowadays, normality

Everyone must comply with it

While during this time

Under the capital, It can not be otherwise

Under the capital, it is its only obvious

Everything is crazy, everything is violent!

Like so:

15 percent of people in India and Mongolia

Who are hungry

Like so:

25 percent of people in Yemen and Madagascar

Who are hungry

Like so:

35 percent of people in North Korea and Haiti

Who do not even have something to eat

But under capital, you have to suffer

However that at the same time

14 percent of people on Earth are overweight

177 cm, 64 kg, no, not me

And that's how in forty years

Obese children and adolescents, x 10, it's edifying

Like so:

Shopping in supermarkets

Waist, 0.3 larger

That the races in small surface, it is edifying

In 2015, obesity rate by household income

Therefore, higher

In less than one thousand two hundred euros

Where we eat too much and too badly

And consequently, a lower rate of obesity

In the more than 3800 euros

Where we eat better, and above all, less harm

Capital is war

An entire policy, businessmen and women

Vaginocrats and reactionary phallocrats

Capital is a permanent war crime

Everything seems anecdotal

Derisory statistics

At the same time

Or, precisely

All a frenetic individualism

Even fire (1806-1856) Max Stirner, would have colic

Each and every man for himself, everyone for nobody

And all our various pollutions that ring us

With a whole diet not good

1.6 million deaths worldwide, by excess of salt

In the world, how beautiful life is

And in the food industry, every individual must be rebellious!

While :

The emptiness of the Universe

The universe of emptiness

How alas our empty heads

(5x10-27) kilogram of material

Per cubic meter

That is, one particle per cubic meter

From photon to phonon

Optical and sound mirage

Capital also makes strong

His false synesthete is named Jordan Belfort

Capital is like a liter of pulsar

From the inhomogeneous universe it's a bit of a pinard

One hundred thousand billion in kilogram

In capital, all feeds, all maintains, is fed up

The only real enemy of the system is the anar

As I said to two young people of sixteen

With a world at all tyrant

And what's the point?

Technology and its experiments

1800: infrared light

1801: ultraviolet radiation

When for the new generations

A world of pollution, perdition, desolation, robotization

We are already in the disaster

From day to day, she is expanding

With all the domination of the disaster

With a whole representation of the disaster!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouete, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"