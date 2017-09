Les transmissions transgénérationnelles

Quand l'histoire du monde n'est pas belle

Tout un apprentissage du relationnel

Tous les traumatismes

De l'histoire du monde

Le monde

De l'histoire de tous les traumatismes

De l'individuel au collectif

Du collectif à l'individuel

Aïe mes aïeux

Pour moi, pour toi, ils, elles, eux

Reprendre à son compte

Reproduire tous les comptes

Des valises lourdes à porter

Des fardeaux psychiques de grande pesée

Parents, grands-parents, arrière-grands-parents, familles, relations

Des contaminations, une même procuration

Tout un arbre généalogique

Tout un arbre traumatique

Chaque génération

Tributaire d'une autre génération

Des projets, des problématiques, des biens

Des deuils, des traumatismes divers, des empêchements

Les gènes n'y sont pour rien

C'est l'environnement qui est vilain

Finissant par ne plus faire qu'un !

Les gènes de l'environnement

L'environnement des gènes

Encore plus de souleur

Encore plus de douleur

Qu'avec la seule et éculée version des gènes, cette erreur

Car ce qui mène le monde

Où l'infatuation est pourtant si gironde

Quand

L'esclavage de l'intérêt

Quand

L'intérêt de l'esclavage

Et toujours l'environnement

Pour la structure des rares gènes codants

Comme son principal architecte, évidemment

C'est ainsi

Que nous léguons déjà au futur

D'aujourd'hui, nos poubelles, nos ordures

Comme les déchets nucléaires

Dont l'on a pas assez peur, c'est clair

1) Retrait du combustible

2) Décontamination

3) Destruction du réacteur

Du démantèlement et des risques radioactifs

Déchets à courte ou longue vie, rien de fictif

Argile, granit, sel, pour protéger ou enfouir

Mais sur la durée, l'on ne peut rien prédire

Cela est bien caché aux populations !

Et dans le même temps

Quand tout acte dit humain devient traumatique

Il suffit de se rendre dans une droguerie

Pour fabriquer des armes, toute une alchimie

En France, surtout, du précurseur de l'explosif

Mais ceci n'est que narratif

De l'eau oxygénée

De l'acide nitrique

De l'acétone

Et après, une ceinture de kamikaze, l'on s'étonne ?

Voilà bien un nouvel astocriche

Mais au codex palindrome, chiche !

Et s'il vous plaît de manifester

Tout est prévu, tout est commandé

Ainsi en France

1,2 million de grenades fumigènes

Des grenades assourdissantes et lacrymogènes

Une fortune de 22 millions d'euros

Pour les forces de la répression, ô kapos

Le capital n'a pourtant rien à craindre

Toute la fausse contestation ne faisant que feindre

Et si le contraire s'avérait

Je serais le dernier à m'en plaindre

De la cognition primitive à l'habituation

Et ce de l'unicellulaire au pluricellulaire

Et les plasmodes

Peut-être un jour à la mode

Comme le blob, cellule géante de compagnie

Dans un monde d'habituation à la folie !

Et les pollutions qui jamais ne fanent

Voici en exemple, le dioxyde de titane

Contre cela

Aucune espèce de mouche

N'y pourra rien, voilà

Pourtant

150.000 espèces dans le monde

Pourtant

12000 espèces en France

Et nos préjugés, notre seule évidence

Un monde

Où tout devient du sous-traité

Comme les sociétés militaires privées

Enfants soldats, mercenaires

Multinationales pour toute guerre

Sous-traitance dans la sous-traitance

Les gouvernements dans la démence

Et c'est des mains coupées

Et c'est des pieds coupés

Des tas de gens mutilés

Par des petits ou grands soldats, manipulés, souvent drogués

D'une nation l'autre, tout est relié

L'argent comme le principal moteur

Quand il faut participer à la pire horreur

Comme de jeunes ou moins jeunes africains

250 dollars par mois pour certains

800 dollars par mois pour d'autres

Avec comme marionnettiste, l'arrogance occidentale

Arrogance toute dévouée aux intérêts du capital

Tout soldat missionnant la culture dominante

Quand la vie même est devenue effarante !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Transgenerational transmissions

When the world's history is not beautiful

A whole learning of relational

All traumas

From the history of the world

The world

From the history of all traumas

From the individual to the collective

From the collective to the individual

Ouch my ancestors

For me, for you, they, they

Resume on his own account

Reproduce all accounts

Heavy suitcases

Psychic burdens of great weighing

Parents, grandparents, great-grandparents, families, relationships

Contamination, the same power of attorney

An entire family tree

A whole traumatic tree

Each generation

Tributary of another generation

Projects, problems, assets

Mourning, various traumas, impediments

Genes are not for nothing

It's the environment that's naughty

Ending by becoming one more!

Environmental genes

The environment of genes

More Soul

More pain

That with the only and eclectic version of the genes, this error

For what leads the world

Where the infatuation is so gironde

When

The Slavery of Interest

When

The interest of slavery

And always the environment

For the structure of the rare coding genes

Like its main architect, obviously

This is how

What we already leave in the future

Today, our garbage, our garbage

As nuclear waste

We're not scared enough, it's clear

1) Removal of fuel

2) Decontamination

3) Destruction of the reactor

Dismantling and radioactive risks

Short-lived or long-lived waste, nothing fictitious

Clay, granite, salt, to protect or bury

But over time, we can not predict anything

This is well hidden from the people!

And at the same time

When every human act becomes traumatic

Just go to a drugstore

To make weapons, a whole alchemy

In France, especially, the precursor of the explosive

But this is only narrative

Hydrogen peroxide

Nitric acid

Acetone

And afterwards, a belt of a suicide bomber, is one astonished?

Here is a new astocriche

But at codex palindrome, chiche!

And please manifest

Everything is planned, everything is ordered

Thus in France

1.2 million smoke grenades

Deafening and tear gas grenades

A fortune of 22 million euros

For the forces of repression, ô kapos

Capital has nothing to fear

All the false dispute only feigning

And if the contrary proved

I would be the last one to complain

From primitive cognition to habituation

And this from the unicellular to the pluricellular

And the plasmodia

Maybe a fashionable day

Like the blob, giant company cell

In a world of habituation to madness!

And the pollutions that never fade

For example, titanium dioxide

Against this

No fly species

Will not be able to do anything.

However

150,000 species worldwide

However

12000 species in France

And our prejudices, our only evidence

A world

Where everything becomes a subcontractor

Like private military companies

Children soldiers, mercenaries

Multinationals for War

Subcontracting in subcontracting

Governments in dementia

And it's cut hands

And it's cut feet

Masses of mutilated people

By small or large soldiers, manipulated, often drugged

From one nation to another, everything is connected

Money as the main engine

When to participate in the worst horror

Like young Africans or young people

$ 250 per month for some

$ 800 per month for others

With as a puppeteer, Western arrogance

Arrogance devoted to the interests of capital

Any soldier who commits the dominant culture

When life itself has become frightening!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)