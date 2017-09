Paraphysique de l'esclavage

Le pouvoir en France

Qui comme ailleurs est celui de la finance

Est de ce fait toujours plus ou moins réactionnaire

Dans tous les pays, c'est la même valence

Et l'on accorde l'asile politique aux génocidaires

Comme des prêtres rwandais et de leurs confidences

C'est en France, l'église catholique a des réseaux

Des tortionnaires nagent dans leurs eaux

Leurs chefs avares et mesquins

Sans générosité, ne donnent jamais rien

Tout le contraire de beaucoup de chefs indiens

Qui devaient tout comprendre, tout donner

De tout, ils se faisaient dépouiller

Le plus pauvre était donc le chef incontesté !

Tant que l'intérêt

Du patron sera d'être patron

Tant que l'intérêt

De l'exploiteur sera d'être exploiteur

Tant que l'intérêt

Sera de défendre son pognon

Et ce à tous les échelons

Rien ne changera jamais !

L'intérêt ne doit plus être

L'intérêt doit disparaître

L'intérêt de ne plus avoir aucun intérêt

Cela paraît dément, je le sais

Réfléchissez-y, s'il vous plaît

Car sinon, rien ne changera jamais !

Nous sommes si bien

Dans nos habitudes

Nous sommes si bien

Dans nos certitudes

En réalité une totale hébétude

L'intérêt

Ne peut-être fraternel, égalitaire, libertaire

Il est la plus-value de toute la pensée réactionnaire

L'intérêt si peu malin

Croit que le malheur des uns fait le bonheur des autres

Mais il n'en est rien

Il n'y a pas d'intérêt à visage humain

Comme il n'y a pas de capitalisme à visage humain

Le malheur, la souffrance, tout le monde s'y vautre !

Comme les industries dont les produits

Pendant ces dernières décennies

Font le profit des cliniques

Avec 100.000 nouvelles substances chimiques

Autant de nouveaux et nouvelles malades

Du capital, c'est la salade

Et cela finit dans les rivières

Les océans, mers, et dans nos verres

Sur 30.000 substances dangereuses

36 seulement sont surveillées

C'est la réalité, pas mon humeur qui est râleuse

Et il est haut le seuil de toxicité toléré !

Et tous les perturbateurs endocriniens

Qui ont des effets oestrogéniques

Cela agit sur nos hormones, c'est pas fin

Je le dis, mais pas de panique

L'humanité est déjà modifiée, c'est logique !

Tout se fait dans la démesure

C'est l'époque des superstructures

Ce qui annonce les constructions du futur

Comme le One 57 de Manhattan

Gratte-ciel pour milliardaires, un géant

De 14 à 70 millions d'euros

Le snobisme rend complètement idiot

Encore un crachat à la nature

Pour de très haut, apercevoir un peu de verdure !

La misère partout sur notre Terre

Et pendant ce temps, depuis 1977, les sondes Voyager

Après 19 milliards de km, encore dans le système solaire

Ou peut-être à l'extérieur du système solaire ?

Par assistance gravitationnelle, 17 km/s, pour se déplacer

Mais pour la misère, à quoi cela sert ?

Notre soleil met 250 millions d'années

A faire le tour de la galaxie

Cependant, pour voyager, pas besoin de technologie

Nous sommes du soleil transformé

Du vent solaire, du gaz galactique

Nous sommes sa promenade frénétique !

Le billard de la gravité, de fronde à fronde

Et c'est tout l'univers qui gronde

Mais revenons sur notre Terre

En 2014, Mussolini et Hitler

Se diraient nationalistes mais démocrates

Le parti de l'esclavage connaît toutes ses cartes !

Le parti ou les partis de l'esclavage

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite

Mieux vaut encore être un sauvage

Que de contracter cette rage !

Si personne n'écoutait plus les chefs

Si personne n'écoutait plus les leaders

Tous les blablalogiciens, toutes les dominantes, tous les dominants

Blablalogiciens, blablalogiciennes, comme dit l'ami Pierre

Pourtant si jeune encore sur cette Terre

Mais hélas, et c'est vraiment rageant

Tant de gens veulent prendre la place

Devenir à leur tour de la glace

Un chef de tué

Et des centaines pour le remplacer

De tous les pays, de toutes les nationalités

Ce que j'écris, d'autres aussi l'écrivent

A leurs façons, certains et certaines le vivent

Des mots différents, mais la même signification

Ce sont les autres, toujours, que nous écrivons

Ce sont les autres, toujours, que nous disons

Je est une imposture, nous est l'écriture

Tu m'écris, je t'écris, je te dis, tu me dis

Rien n'appartient à personne, c'est de la forfaiture !

Tu t'inspires de moi

Je m'inspire de toi

Tout le reste est pour le blablalogicien

Blablalogique qui ne mène finalement jamais à rien

Comme le langage politique qui n'est que blablalogicien

La tyrannie peut enfin tout oser

Jamais elle n'eut autant de complicité !

Prix Nobel de la paix

Anciens criminels de guerre

Un pape réactionnaire canonisé, c'est un fait

En tous domaines, c'est le même air

C'est bien plus grave

Que les cent tonnes de poussière

Qui se désintègrent sur notre Terre

Par des astéroïdes, chaque jour

Comme aussi, si ( née en 1968 ) Marine Le Pen

Arrivait au pouvoir en France, quelle peine

Ses idées y sont déjà, ô fausse confidence

Comme sous feu le maréchal Pétain, c'est la démence

Et personne ou presque ne dirait rien

Ils et elles ne disent déjà rien ou si peu

Ils et elles ne disaient déjà rien ou si peu

Jadis, il y eut certes 100.000 résistants

Mais aussi 100.000 collaborateurs

Sans compter cette France des délatrices et délateurs

Très peu des deux côtés, en vérité

Pour résister ou collaborer

La plupart des gens suivent le mouvement

Cela se conjugue à tous les temps

Ceux et celles qui veulent un vrai changement

Sont hélas une infime minorité

Certes, le vent peut toujours tourner

Et au dernier moment, des vestes à retourner

Et donc des comptes à régler

Comme les collaborateurs de la première heure

Qui deviennent les résistants de la dernière heure

Ce schéma est universel

Les exemples se ramassent à la pelle !

Le hasard de l'histoire

N'est que l'histoire du hasard

Mais là, cela n'est pas de la physique quantique

Donc là, beaucoup de choses s'expliquent

Avec comme exemple classique

Feu ( 1935-2014 ) l'éditrice, écrivaine courageuse de livres érotiques

Régine Deforges aux très nombreux procès

Et ( né en 1926 ) Jean-Jacques Pauvert, habitué de ces faits

Ne pouvait que la rencontrer

Et avec elle, pendant vingt ans, s'apprécier

Lui le biographe du marquis de Sade, le frénétique

Grand érudit aussi, de l'art érotique

Comme aussi feu ( 1922-1979 ) Eric Losfeld, autre loustic

La bourgeoisie éclairée et libertine, et ludique

S'oppose aux bourgeoisies conservatrices et faussement pudiques

Mais qui peuvent se rejoindre au niveau économique et même politique !

C'est ainsi que le graphène

Eurêka technologique, n'abolira jamais les haines

Comme aussi la bêtise qui se croit aryenne

Alors que le pays des aryens

C'est l'Inde des indiennes et indiens

Et surtout l'Iran des iraniennes et iraniens

Et ce depuis 3000 ans, au moins

La race n'a rien à voir là-dedans

Les nazis nouveaux ou anciens

Sont vraiment des ignorants et des crétins

Tout cela parce que ce concept linguistique

Fut récupéré par la politique

A l'origine feu ( 1816-1882 ) Joseph Arthur de Gobineau

Le père de tous les racistes idiots

Avec son livre " Essai sur l'inégalité des races humaines " ( 1853-1855 )

Comme les cafards, cela a la vie dure

Et petit à petit, le fruit devient mûr

Le cafard, 130 cm par seconde

Très rapide dans son monde

Qui supporte une dose de radiation

Dix fois mortelle pour nous, un champion

Apparu avant nous

Il disparaîtra après nous

La théorie de la violence

Est la violence de la théorie

Et donc de toutes les barbaries !

Il ne faut plus aucun chef ni aucun leader

Chaque être humain doit être sa propre lumière

Ne rien accepter, ne rien refuser, du monde des contraires

Car cela fait toutes les guerres !

Plus aucun papier, plus aucune frontière

Ou des papiers pour toutes et tous, de l'air, de l'air

Plus aucune prison simple ou d'isolement hautement sécuritaire !

Et c'est souvent la légende sublimée

Qui en tous domaines, l'emporte sur la vérité

Comme feu ( 1799-1837 ) Pouchkine

Sur feu ( 1756-1791 ) Mozart et feu ( 1750-1825 ) Antonio Salieri

Répandit une véritable mine

Une supercherie historiquement maligne

Car Salieri de Mozart ne fut pas l'ennemi

Mais toujours le soutint sans jalousie

Cinq personnes furent présentes

A l'enterrement de Mozart, dont Salieri, la légende est démente !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Power in France

Who as elsewhere is that of finance

Of this fact always more or less reactionary is

In all the countries, it is the same valence

And one grants the political asylum to the genocidary ones

Like Rwandan priests and their confidences

It is in France, the Catholic church has networks

The of torture ones swim in their water

Their miserly and petty chiefs

Without generosity, never nothing gives

All opposite of much of Indian chiefs

Who were all to understand, all to give

Of all, they were made strip

Poorest was thus the uncontested chief!

As long as interest

Of the owner will be to be owner

As long as interest

Exploiter will be to be exploiter

As long as interest

Will be to defend its dough

And this at all the levels

Nothing will never change!

The interest should not be any more

The interest must disappear

Interest not to have any interest more

That appears lunatic, I know it

Reflect there, please

Because if not, nothing will never change!

We are so well

In our practices

We are so well

In our certainty

Actually a total stupor

Interest

Perhaps fraternal, levelling, libertarian

It is the appreciation of all the thought reactionary

Interest if not very malignant

Believes that the misfortune of the ones brought happiness the others

But it of it is nothing

There is no interest with human face

As there is no capitalism with human face

Misfortune, the suffering, everyone wallows there!

Like industries of which products

During these last decades

Make the profit of the private clinics

With 100,000 new chemical substances

As many new and new patients

Capital, it is the salad

And that finishes in the rivers

Oceans, seas, and in our glasses

On 30,000 dangerous substances

36 only are supervised

It is reality, not my mood which is grouser

And it is high the tolerated threshold of toxicity!

And all endocrinal disturbers

Who have oestrogenic effects

That acts on our hormones, it is not fine

I say it, but not panic

Humanity is already modified, it is logical!

All is done in disproportion

It is the time of the superstructures

What announces constructions of the future

Like One 57 of Manhattan

Skyscraper for billionaires, a giant

From 14 to 70 million euros

The snobbery makes completely idiotic

Still a spittle with nature

For very high, to see a little greenery!

Misery everywhere on our Earth

And during this time, since 1977, probes To travel

After 19 billion km, still in the solar system

Or perhaps outside the solar system?

By gravity assistance, 17 km/s, to move

But for is misery, for what that used?

Our sun puts 250 million years

To make it tower of the galaxy

However, to travel, not need for technology

We are transformed sun

Solar wind, galactic gas

We are his frantic walk!

Billiards of gravity, sling with sling

And in fact the universe thunders

But let us return on our Earth

In 2014, Mussolini and Hitler

Would say themselves nationalist but democratic

The party of slavery knows all its cards!

The party or parties of slavery

Far left, left, right-hand side, far right

Better is still worth to be a savage

To contract this rage!

If nobody listened to any more the chiefs

If nobody listened to any more the leaders

All blablalogicians, all the dominant ones, all the dominant ones

Blablalogicians, blablalogicians, like known as the friend Pierre

However so young person still on this Earth

But alas, and it is really infuriating

So many people want to take the place

To become in their turn of the ice

A chief of killed

And of the hundreds to replace it

Of all the countries, all nationalities

What I write, others also writes it

Their ways, some and some live it

Different words, but same significance

They are the different ones, always, which we write

They are the different ones, always, which we say

I am an imposture, is to us the writing

You write to me, I write to you, I tell you, you tell me

Nothing belongs to anybody, it is breach!

You take as a starting point me

I take as a starting point you

All the rest is for the blablalogician

Blablalogique which finally never leads to nothing

As the political language which is only blablalogician

Tyranny can finally all dare

Never it had as much complicity!

Nobel Prize of peace

Former war criminals

A pope canonized reactionary, it is a fact

In all fields, it is the same air

It is much more serious

That hundred tons of dust

Who disintegrate on our Earth

By asteroids, each day

As also, if (born in 1968) Marine Le Pen

Arrived at the power to France, which sorrow

Its ideas are there already, ô distorts confidence

As under fire the marshal Pétain, it is the insanity

And nobody or almost would say anything

They and they do not say already anything or if little

They and they did not say already anything or if little

Formerly, there were certainly 100,000 resistant

But also 100,000 collaborators

Not counting this France of the délatrices and informers

Very little on the two sides, in truth

To resist or collaborate

Most people follow the movement

That is combined at all times

Those and those which want a true change

Are alas a negligible minority

Admittedly, the wind can always turn

And at the last moment, of the jackets to be turned over

And thus of the accounts to be regulated

Like the collaborators of the first hour

Who become resistant last hour

This diagram is universal

The examples collect with the shovel!

Chance of the history

Is only the history of the chance

But there, that is not quantum physics

Thus there, much of things are explained

With like classical example

Fire (1935-2014) the courageous editor, écrivaine of erotic books

Régine Deforges with the very many lawsuits

And (born in 1926) Jean-Jacques Pauvert, accustomed these facts

Could only meet it

And with it, during twenty years, to appreciate itself

He it biographer of the marquis de Sade, the frantic one

Large scholar also, of erotic art

As also fire (1922-1979) Eric Losfeld, another guy

Middle-class enlightened and libertine, and ludic

Be opposed to the preserving and wrongfully modest bourgeoisies

But which can meet at the economic level and even policy!

Thus graphene

Eureka technological, will never abolish hatreds

As also the silly thing which is believed Aryan

Whereas country of the Aryan ones

It is India of the Indians and Indians

And especially Iran of the Iranian women and Iranian

And this since 3000 years, at least

The race does not have anything to see in it

New or old Nazis

Are really ignoramuses and cretins

All that because this linguistic concept

Was recovered by the policy

At the origin fire (1816-1882) Joseph Arthur de Gobineau

The father of all the idiotic racists

With its book “Test on the inequality of the human races” (1853-1855)

Like the cockroaches, that has the hard life

And gradually, the fruit becomes ripe

The cockroach, 130 cm a second

Very fast in its world

Who supports an amount of radiation

Ten times mortal for us, a champion

Appeared before us

It will disappear after us

The theory of violence

Is the violence of the theory

And thus of all cruelties!

One should any more to no chief nor any leader

Each human being must be its own light

Nothing to accept, nothing to refuse, of the world of the opposites

Because that made all the wars!

More no paper, more no border

Or of papers for all and all, the air, the air

More no simple prison or of highly sedentary insulation!

And it is often the sublimated legend

Who in all fields, overrides the truth

Like fire (1799-1837) Pouchkine

On fire (1756-1791) Mozart and fire (1750-1825) Antonio Salieri

Spread a true mine

A historically malignant trickery

Because Salieri of Mozart was not the enemy

But always supported it without jealousy

Five people were present

With the burial of Mozart, whose Salieri, the legend is lunatic!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”