Arythmie du capital

Lors d'une libertaire manifestation

A Madrid, le 22 mars 2014, la police est encerclée

Par la population en indignation

Dans tous les pays, c'est une possibilité

Puis les déshabiller et les dépouiller

A poil les milices patronales

A poil les milices du capital

Et si toutes les guerres sont débiles

C'est la seule guerre civile

Où l'on sache vraiment pourquoi l'on se bat

Qui vaille la peine de jouer les gros bras !

Mais les méchants, capitalistes

De véritables déments, fascistes

L'armée, la police, toujours avec eux

Pour sur les révolutionnaires, faire feu

Et les gueuses et les gueux

Pour pleurer n'ont que leurs yeux !

Mais au bord du précipice

Peut-être, le capital réduit ses vices

Comme le fret maritime

90 pour cent du trafic commercial

Et ce au niveau international

Et désolé si cela frime

Comme les cargos à voile

Comme Andreas Lackner, ce capitaine

Contre les cargos industriels, à la peine

L'écologie des mers, nouvelle toile

Des bonnes volontés

Font ce qu'elles peuvent

Là où elles le peuvent

Mais dans ce système totalement aliéné

Quel boulot

Pour rester simplement vivant !

Le corps humain n'est pas idiot

L'être humain est en travail permanent

Quelques exemples, jugez-en !

120 millions de globules rouges

7 millions de globules blancs

Qui sont produits à chaque minute

10.000 clignements d'yeux

20.000 respirations

100.000 pulsations

Un demi-litre de salive

Et ce par jour, toi, moi, elles, ils, eux

600 muscles dans le corps entier

100 muscles pour parler

34 muscles pour un baiser

200 muscles striés pour marcher

96000 km de circuits sanguins

10.000 papilles gustatives, au moins

Un coeur de 300 grammes

Actine et myosine pour éviter le drame

Quel boulot

Pour simplement rester vivant !

Vingt mille espèces d'abeilles

Petit à petit, de la carte, on les raye

De dire la vérité, personne ne me paye !

Ce qui dérange toutes et tous les bureaucrates

Pour qui je suis, un spam, du picrate

Comme de Paris à Grenoble

Car mon écriture n'est pas noble

Avec toutes leurs invectives

Par courriel, sur mon blog, toujours vives

Non, je ne suis pas un spam, mou ou dur

Je suis de la vraie contre-culture !

Ne vous en déplaise

Moi, j'en suis fort aise

La contre-culture est spam

Pour les imbéciles, les Am stram gram !

Et puis vous me censurez

Alors inutile de me menacer, de me harceler !

Je suis l'indien qui sort de sa réserve

Tous les conformismes cela l'énerve

Les langues de bois de la politique

Moi, je les nique !

L'on voudrait me couper mes tresses

Me faire aller à toutes les messes

Et bien, je vous montre mes fesses !

De la vraie contre-culture

Donc, oiseau de mauvaise augure

Comme les vrais américains

Sont depuis toujours, les amérindiens

D'ailleurs en 1924, tous naturalisés américains

En 2014, quatre millions d'amérindiens

Après leur extermination, il n'y avait plus que 200.000 indiens

Mais c'est aussi comme partout

Chez eux aussi, il y a des fous !

Normalité de la soumission

Soumission de la normalité

La normalité de la pathologie

Est la pathologie de la normalité

La révolution est contre toute religion et toute idéologie

Il faudrait un mai 1968

Tous les jours, en 3x8

Contre toutes les bourgeoisies

Gauchistes, staliniennes, fascistes

Nationalistes, xénophobes, bureaucraties anarchistes

Toutes unies contre l'anarchie

La pensée de la performance

N'est pas la performance de la pensée

De A à Z, TOUT est à réinventer

Rien n'est naturel, tout est culturel

Même nos trois véritables instincts, s'adaptent à nos rituels

Et donc, le boire, manger, copuler

Se conforment à notre environnement, les gènes savent s'y adapter !

Pas d'instinct paternel

Pas d'instinct maternel

Simplement des stratégies pour se perpétuer

Certes, c'est un pauvre qui vous le dit

Et pas un théoricien de cela ou ceci

Jamais imposable sur l'impôt sur le revenu

Qui date de 1914, en France, je me montre nu !

Et toutes les misères qui s'affichent

Elles ne restent plus à la niche

Mais divisées, séparées, fragmentées, et le capital les tue

Pas unies, le capital les pue !

Le gauchisme, le fascisme

Le nazisme, le libéralisme

L'intégrisme, le stalinisme

Les arts, les musées, les églises, le scientisme

C'est-à-dire les figures libres ou imposées du capitalisme

Toute cette prostitution organisée

Comme feu ( 1736-1796 ) William Lynch, ce possédé

Il voulait tout lyncher !

Voilà ce qui fiche la pagaille

Voilà toute la vraie racaille

Hier, aujourd'hui, sous ses différents masques

C'est cela qui nous maque !

Partout, les fascismes ont su s'imposer

Et ses contestations toujours faussées

Une contre-révolution d'avance

Une révolution de retard

Et le militantisme pour les perpétuer !

Je comprends que je puisse tant déranger

Il en faut bien peu

Pour nous mettre, en tête, du feu

Nonobstant

Tout est si géométrique

Polyèdre à quatre faces

Hexaèdre à six faces

Octaèdre à huit faces

Dodécaèdre à douze faces

Icosaèdre à vingt faces

En toutes choses, cette même musique

Le capital en est l'arythmie

Une bien mauvaise copie

La géométrie pure est l'anarchie !

Notre monde sent le poisson pas frais

Où 80 pour cent des arbres ne sont pas en forêt

L'on va encore me prendre pour un niais

Je ne suis pas un styliste comme feu ( 1894-1961 ) Louis Ferdinand Céline

Ma vibreuse n'a pas bonne mine

J'ouvre les crânes, c'est mon hoquet

Je dissèque tous les faits

A personne, forcément, cela ne plaît !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr ''

At the time of a libertarian demonstration

In Madrid, on March 22nd, 2014, the police is encircled

By the population in indignation

In all the countries, it is a possibility

Then to strip them and strip them

With hair employers' militia

With hair militia of the capital

And if all the wars are weak

It is the only civil war

Where one really knows why one fights

Who is worth the sorrow to play the large arm!

But malicious the, capitalist ones

True demented people, fascists

The army, the police, always with them

For on the revolutionists, to make fire

And pig moulds and beggars

To cry only their eyes have!

But at the edge of the chasm

Perhaps, the capital reduces its defects

Like the ocean freight

90 percent of the commercial traffic

And this with the international level

And sorry if that brags

Like the cargo liners with veil

Comme Andreas Lackner, this captain

Against the industrial cargo liners, with the sorrow

The ecology of the seas, new fabric

Volunteers

Do what they can

Where they can it

But in this completely alienated system

Which job

To remain simply alive!

The human body is not idiotic

The human being is in permanent work

Some examples, judge!

120 million red globules

7 million white globules

Who are produced at each minute

10,000 winks

20,000 breathings

100,000 pulsations

One half-litre of saliva

And this per day, you, me, they, they, them

600 muscles in the whole body

100 muscles to speak

34 muscles for a kiss

200 striated muscles to go

96000 km of blood circuits

10,000 taste buds, at least

A heart of 300 grams

Actine and myosine to avoid the drama

Which job

For simply remaining alive!

Twenty thousand species of bees

Gradually, map, one them raye

To tell the truth, nobody pays me!

What disturbs all and all bureaucrats

For which I am, a spam, picrate

Comme de Paris in Grenoble

Because my writing is not noble

With all their invectives

By email, on my blog, always sharp

Not, I am not a spam, slackness or hard

I am true counter-culture!

Does not displease any to you

Me, I am strong ease

The counter-culture is spam

For the imbeciles, Am stram gram!

And then you censure me

Then useless to threaten me, to badger me!

I am the Indian who leaves his reserve

All conformisms that irritates it

Set languages of the policy

Me, I screw them!

One would like to cut me my braids

To make me go to all the masses

And well, I show you my buttocks!

True counter-culture

Therefore, bird of ill omen

Like American truths

Are since always, the Amerindians

Moreover, all naturalized in 1924 American

In 2014, four million Amerindians

After their extermination, there were nothing any more but 200,000 Indians

But it is also like everywhere

On their premises also, there are the insane ones!

Normality of the tender

Tender of normality

The normality of pathology

Is the pathology of normality

The revolution is against any religion and any ideology

One would be needed May 1968

The every day, in 3x8

Against all bourgeoisies

Leftists, Stalinist, fascistic

Anarchistic nationalists, xenophobes, bureaucracies

All plain against anarchy

The thought of the performance

Is not the performance of the thought

Of A to Z, ALL is to be reinvented

Nothing is natural, all is cultural

Even our three true instincts, adapt to our ritual

And thus, drinking, to eat, copulate

Conform to our environment, the genes can adapt to it!

Pas d' paternal instinct

Pas d' maternal instinct

Simply strategies to remain

Admittedly, it is poor which tells it to you

And not a theorist of that or this

Never taxable on the income tax

Who goes back to 1914, in France, I am naked!

And all miseries which are displayed

They do not remain any more with the niche

But divided, separated, split up, and the capital kills them

Not linked, the capital stinks them!

The leftism, Fascism

Nazism, liberalism

Integrism, Stalinism

Arts, museums, churches, scientism

I.e. free or imposed figures capitalism

All this organized prostitution

Like fire (1736-1796) William Lynch, this had

He wanted all to lynch!

Here what card-indexes the disorder

Here all the true rabble

Yesterday, today, under its various masks

It is that which shacks with!

Everywhere, Fascisms knew to be essential

And its always distorted disputes

A counter-revolution in advance

A revolution of delay

And militancy to perpetuate them!

I understand that I can disturb so much

One needs little well of it

To put to us, at the head, of fire

Notwithstanding

All is so geometrical

Polyhedron with four faces

Hexahedron with six faces

Octahedral with eight faces

Dodecahedron with twelve faces

Icosahedron with twenty faces

In all things, this same music

The capital is the arrhythmia

A quite bad copy

The pure geometry is anarchy!

Our world feels fish not fresh

Where 80 percent of the trees are not in forest

One still will take to me for one denied

I am not a designer like fire (1894-1961) Louis Ferdinand Céline

My vibrating machine does not have good mine

I open skulls, it is my hiccup

I dissect all the facts

With anybody, inevitably, that does not like!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr ''