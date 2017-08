Engramme socioculturel, engramme idéel

La marchandise

Ne rencontre que la marchandise

Et sous le règne du capital, tout est marchandise

La marchandise dicte la plupart des rapports

Votre discours logique me dit mon tort

Je ne veux pas jouer à l'esprit fort

Mais

Aucune femme, ne peut ainsi

Vraiment rencontrer l'homme qu'il lui faudrait

Ou alors

Il lui faudrait rencontrer tous les hommes

C'est donc toujours de l'à peu près

Mais

Aucun homme ne peut ainsi

Vraiment rencontrer la femme qu'il lui faudrait

Ou alors

Il lui faudrait rencontrer toutes les femmes

C'est donc toujours de l'à peu près

Pour toutes les relations

De sexe, de l'amitié, comme une convention

C'est de la recherche de sécurité

Que nous recherchons

Surtout les femmes

C'est de la recherche de sexualité

Que nous recherchons

Surtout les hommes

Il n'y a donc que des solitudes partagées

Qui ne font que s'utiliser

Sur une courte ou longue durée !

La vie de l'argent

Comme un universel conditionnement

Et des collections de semblables

Où nonobstant, toute unicité se croit vraisemblable

Partout des clones aux mêmes idées

Dans une fausse conscience fragmentée et divisée

Tous et toutes, l'on ne peut donc nous départager

Chacun et chacune croyant pouvoir se différencier

Quand aimer les moules frites, ceci ou cela

Devient un inepte point commun, voilà

Quand se meurt la pensée critique

Car forcément, sous le capital, tout est politique

La plupart du temps, de toutes façons

Les idées sont les mêmes, idées de la réaction

L'horizon soi-disant indépassable du capitalisme

Et son Père Fouettard, le fascisme rouge, le stalinisme

Avec aussi d'ailleurs le léninisme

Donc

Il n'y a pas la moindre relation humaine

Il n'y a que la relation inhumaine

Car c'est l'argent qui nous organise

Dès le départ, cela n'est pas la même mise

Voilà ce que vous pourrez faire

Voilà ce que vous ne pourrez pas faire

Des sexes s'ouvriront ou se fermeront

Selon les hiérarchies et les fonctions

Certes, l'erreur est dans la généralisation

Mais il en va souvent ainsi, dans le monde de la réaction

Aussi, en tout domaine, il faut la révolution !

En toutes choses et donc aussi en sexualité

La société marchande structure tous nos préjugés

Nos préférences sont acquises et engrammées

Dans nos prétendus choix

Du capitalisme et de ses lois

Et donc, quelque soit nos prétendus choix

Il n'y a aucune liberté

Sinon

Toute femme

Pourrait plaire à tout homme

Sinon

Tout homme

Pourrait plaire à toute femme

Pas seulement dans le domaine étroit de la sexualité

Mais aussi dans le domaine des idées

C'est d'ailleurs bien cela l'anarchie

Aucune exclusion, quand tout est uni

Sans parti

Sans patrie

Sans religion

Sans idéologie

Dans la vraie différence

Là seulement, la vie s'épanouit, ô évidence

Sans cesse la révolution

Plus aucune compétition

Plus aucune hiérarchie

Plus besoin de ces subterfuges

Pour se faire aimer, comme un refuge

Enfin, d'autres valeurs

Enfin, d'autres bonheurs !

Du monde, enfin, que des amphitryons

D'un monde conscient de la surpopulation

L'argent du monde est un choléra

Partout, c'est la contagion, da

Comme à Paris, en 1832, seize mille décès

Treize mille en avril 1832, triste fait

L'argent, alors, se comptait en sous

L'argent, alors, se comptait en ronds

Tu as des sous ?

Tu as des ronds ?

Et à chaque époque, l'argent change de nom

Mais, pour la plupart des gens

C'est le bagne, c'est les galères, l'argent

Certes, il y a des milliardaires

Et à propos du bagne et des galères

En France, en 1748, le bagne remplaça les galères

Bref, dans un monde épanoui

Bref, dans un monde d'anarchie

Personne ne serait plus mère ou père

Cela serait purement affinitaire

Les enfants choisiraient leurs parents

Les parents choisiraient leurs enfants

Selon les centres d'intérêt, selon les affinités

Et pour la vie entière

Cela pourrait se généraliser

Car tout se plairait, s'il n'y avait aucun préjugé

Tout s'accorderait dans la société vraiment révolutionnaire !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

The merchandise

Only meets the merchandise

And under the reign of capital, everything is commodity

Goods dictate most reports

Your logical discourse tells me wrong

I do not want to play a strong mind

But

No woman can thus

Really meet the man he would need

Or

He would have to meet all men

So it's always about

But

No man can thus

Really meet the woman he would need

Or

He would have to meet all the women

So it's always about

For all relationships

Sex, friendship, as a convention

This is security research

What we are looking for

Especially women

It is the search for sexuality

What we are looking for

Especially men

There are therefore only shared solitudes

Which are only used

On a short or long term!

The Life of Money

As a universal conditioning

And collections of similar

Where, notwithstanding, all uniqueness is believed likely

Everywhere clones with the same ideas

In a fragmented and divided

All of us, we can not therefore decide

Everyone believing they can differentiate themselves

When to love fried mussels, this or that

Become an inept common point, here is

When Critical Thinking Dies

For necessarily, under capital, everything is political

Most of the time, anyway

Ideas are the same, ideas of reaction

The so-called unsurpassable horizon of capitalism

And his Father Fouettard, red fascism, Stalinism

Also with Leninism

So

There is not the slightest human relationship

There is only the inhuman relationship

Because it is money that organizes us

From the start, this is not the same

This is what you can do

This is what you will not be able to do

Genders will open or close

According to hierarchies and functions

True, the error is in the generalization

But this is often the case in the world of

So, in any field, the revolution is needed!

In all things and therefore also in sexuality

The commodity society structures all our prejudices

Our preferences are acquired and programmed

In our alleged choices

Capitalism and its laws

And so, whatever our alleged choices

There is no freedom

If not

Any woman

Could please any man

If not

Anyone

Could appeal to any woman

Not only in the narrow field of sexuality

But also in the field of ideas

Indeed, this is anarchy

No exclusion, when all is united

Without party

Without homeland

Without religion

Without ideology

In the real difference

Only here, life flourishes, obviously

The revolution

No more competition

No more hierarchy

No more need for these subterfuges

To be loved, as a refuge

Finally, other values

Finally, other happiness!

Finally, from the world,

From a world aware of overcrowding

The money of the world is a cholera

Everywhere, it is the contagion,

As in Paris, in 1832, sixteen thousand deaths

Thirteen thousand in April 1832, a sad fact

Money, then, was

The money, then, was counted in round

You got money?

Do you have any rounds?

And in every era, money changes its name

But for most people

It is the galleys, the galleys, the money

True, there are billionaires

And about the galleys and galleys

In France, in 1748, the bagne replaced the galleys

In short, in a fulfilling world

In short, in a world of anarchy

No one would be more mother or father

This would be purely affinity

Children would choose their parents

Parents would choose their children

Depending on the interests, depending on the affinity

And for the whole life

This could be generalized

For everything would please, if there were no prejudice

Everything would agree in the truly revolutionary society!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)