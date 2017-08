Paraphysique de bis repetita placent

Depuis feu ( 1804 - 1857 ) Eugène Sue

La misère toujours et encore, qui l'eût cru

Feu ( 1909 - 1996 ) Léo Malet, l'avait bien compris

Avec " Les Nouveaux Mystères de Paris "

Eugène Sue, du Jockey Club, ancien dandy

Faux homme de la droite

Vrai homme de gauche

Léo Malet

Faux homme de gauche

Vrai homme de droite

Et cela dit

Il n'y a plus aujourd'hui

Que des droites, c'est ainsi

Ni de droite

Ni de droite

Des têtes de cons

Se prenant pour des lions

Des têtes de connes

Se prenant pour des lionnes

Car cela passe à la télévision

Tout un horrible monde qui fanfaronne

Nouveaux anciens visages de la réaction

Le capital sait parfaitement diviser

Pour bien sûr, mieux régner

Toute fragmentation est son alliée !

C'est sans aucune honte

Que dans les manifestations

Il faudrait mettre à jour les comptes

Dès maintenant, pas après une hypothétique révolution

Courser tous les staliniens

Courser toutes les staliniennes

Courser tous les gauchistes

Courser toutes les gauchistes

Courser tous les fascistes

Courser toutes les fascistes

Courser tous les bureaucrates syndicalistes

Courser toutes les bureaucrates syndicalistes

Courser toute la société nazie

Courser toutes les bureaucraties

Mais les flics, CRS, SS

Seraient là pour les protéger

Car les flics, CRS, SS

Sont finalement leurs alliés

Car de cette société

Toute cette engeance ne veut rien changer

Et puis, en tout

L'on peut le constater partout

La conversation est maintenant morte

La réaction se permet tout, de la sorte

Ainsi, la voix d'aucune révolte n'est assez forte !

Nous pensons

Comme le système veut que nous pensions

Nous agissons

Comme le système veut que nous agissions

Avec même, une petite dose de contestation

Le système en retire ainsi sa régénération

De plus

Les gens ne se supportent plus

Au lieu de s'unir, ils se méprisent en plus

La pauvreté se tire dans les pattes

Et même à la Gestapo française, toujours une carte

Le capital fait ainsi échec et mat

Avec cette indécence

Propre à toute la finance

Comme le mégayacht, Symphony, de Bernard Arnault

101,50 mètres de long, 130 millions d'euros

Le mégayacht, Luna, d'un milliardaire russe

Le mégayacht, l'Eclipse, de Roman Abramovitch

115 mètres de long pour Luna, 165 mètres de long pour l'Eclipse

Quand la bêtise devient un vice

De la richesse extrême

Et aussi de la pauvreté extrême

Une pauvreté qui sait bien se cacher

Et qui aurait pourtant des raisons de chougner

Qui tous les jours devrait se révolter

Qui devrait tout vouloir fiche par terre

Quand l'on a rien à perdre

Mais comme l'on croit avoir toujours quelque chose à perdre

La propriété, petite ou grande, c'est à cela quelle sert !

Les pauvres se prennent pour des moins que rien

Les riches sont de plus en plus mesquins

Plus aucune contestation, on laisse tout faire

Le monde est nazi, le monde est réactionnaire

Il faudrait rééduquer la plupart des gens

C'est-à-dire du capital et tous ses partisans

Il faudrait une dictature anarchiste dans un premier temps

De toutes façons, les gens suivent le mouvement

Mort aux nazis et aux fascistes

Mort aux staliniens et aux gauchistes

Mort aux libéraux, aux démocrates, et aux républicains

Toutes les idéologies ne valent rien

Rien n'a été fait ou si peu, et du coup

Maintenant, le monde est foutu, c'est tout

Il aurait fallu des milices libertaires

Imposant, partout, le communisme libertaire

Cela n'a pas pu se faire

Et du coup, bis repetita placent, le monde est foutu, c'est tout

Le monde est nazi, le monde est réactionnaire

Et je vais être encore plus clair

Ce monde, c'est les fascistes

Ce monde, c'est les staliniens

Ce monde, c'est les républicains

Ce monde, c'est les gauchistes

Ce monde, c'est les démocrates et les libéraux

C'est donc le capitalisme qui nous inonde

C'est bien cela le vieux monde, de l'immonde !

Comme c'est connu, en France

807 centres commerciaux

Soit, 17 millions de mètres carrés

Destruction des maigres liens sociaux

Qui permet cela, sinon toutes les complicités

Tous les lampistes, aurait dit feu ( 1920 - 1959 ) Boris Vian

Dans nos gueules, et vlan !

Voilà bien une vérité

Mais rassurez-vous, l'on va me censurer

Et à toutes les connes et à tous les cons

Sachez-le, je vous emmerde bien profond

Puis, de toutes façons

C'est en quelque sorte, ma dation

Je suis un dinosaure

Avec quelques autres, dont, Jacques, Pierre, André, Jean-Luc, encore

Mais aussi, Tara, Fred, j'en oublie, la conscience qui jamais ne dort !

Et s'il y a les fonctionnaires du capitalisme

Comme le dit Fred, il y a aussi les fonctionnaires du militantisme

Et oui, Tara, l'humanité passe pour anormalité

L'inhumanité passe pour la normalité

L'humanité inhumanité

Est comme une personne très âgée

1,3 million en France, en mouroir

Maisons de retraite, de la société, le miroir

Ce monde est affreusement dégueulasse

Forcément, puisqu'il est divisé en classes

Et les gens ne veulent ou ne peuvent changer

Sauf à y être contraints et forcés

Car, d'ici quelques décennies, tout le monde va crever !

Méritions nous de vivre ?

Méritons nous de vivre ?

La planète est devenue une poubelle

Aucune relation n'y est plus belle

Pendre

Tous les hommes politiques

Pendre

Toutes les femmes politiques

1840

Le " Je suis anarchiste " de feu ( 1809 - 1865 ) P.J Proudhon

Si sexiste qu'ainsi, il put plaire à la réaction

1857

Et celui que je préfère

Feu ( 1821 - 1865 ) Joseph Déjacque, créateur du mot " libertaire "

Il faut repartir de ce tempo

Dans un esprit critique et sans repos

Toujours aller plus loin

Dans un réajustement sans fin

Mais la jeunesse actuelle

Est si vieille, l'admettre est bien cruel

Peut-être un jour se réveillera t-elle ?

Le corps peut-être jeune, mais la tête est vieille

La soumission n'a pas d'âge, le disque se raye

Plus rien, n'est même à jalouser

En toutes classes et en tous domaines

Il n'y a le plus souvent que de la médiocrité

Et à tout, l'on a dit, Amen !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien

Since fire (1804 - 1857) Eugène Sue

The misery always and still, which had believed it

Fire (1909 - 1996) Léo Malet, had understood it well

With “the New Mysteries of Paris”

Eugène Sue, of the Jockey Club, former dandy

False man of the right

True man of the left

Léo Malet

False man of the left

True man of the right

And that known as

There is no more today

That lines, it is thus

Nor of right-hand side

Nor of right-hand side

Heads of idiots

Being caught for lions

Heads of bitches

Being caught for lionesses

Because that passes on television

All a horrible world which boasts

New old faces of the reaction

The capital can divide perfectly

For of course, better to reign

Any fragmentation is its allied!

It is without any shame

That in the demonstrations

The accounts would have to be updated

As of now, not after a hypothetical revolution

To chase all the Stalinist ones

To chase all the Stalinist ones

To chase all the leftists

To chase all the leftists

To chase all the fascists

To chase all the fascists

To chase all the bureaucrats trade unionists

To chase all the bureaucrats trade unionists

To chase all the company Nazi

To chase all the bureaucracies

But cops, CRS, SS

Would be there to protect them

Because cops, CRS, SS

Are finally their allies

Because of this company

All this race wants nothing to change

And then, in all

One can note it everywhere

The conversation now died

The reaction allows all, of the kind

Thus, the voice of any revolt is not sufficiently strong!

We think

As the system wants that we thought

We act

As the system wants that we act

With same, a small amount of dispute

The system withdraws its regeneration thus from it

Moreover

People do not support themselves any more

Instead of linking itself, they are scorned moreover

Poverty draws in the legs

And even in Gestapo Frenchwoman, always a map

The capital makes checkmate thus

With this indecency

Clean with all finance

Like the mégayacht, Symphony, of Bernard Arnault

101.50 meters of length, 130 million euros

The mégayacht, Luna, of a Russian billionaire

The mégayacht, the Eclipse, of Roman Abramovitch

115 meters of length for Luna, 165 meters length for the Eclipse

When the silly thing becomes a defect

Extreme wealth

And also of extreme poverty

A poverty which can hide well

And which would however have good reasons of chougner

Who the every day should revolt

Who should all want card by ground

When one has anything to lose

But as one believes to have always something to lose

The property, small or large, it is with that what a is useful!

The poor are caught for dead loss

The rich person are increasingly petty

More no dispute, one lets do everything

The world is Nazi, the world is reactionary

It would be necessary to rehabilitate most people

I.e. capital and all its partisans

One would need an anarchistic dictatorship initially

In any case, people follow the movement

Died with the Nazis and the fascists

Died with Stalinist and the leftists

Died with the liberals, the democrats, and the republicans

All the ideologies are not worth anything

Nothing was done or if little, and as a result

Now, the world is given, it is all

Would have been needed libertarian militia

Imposing, everywhere, libertarian Communism

That could not be done

And as a result, (a) repetita place, the world is given, it is all

The world is Nazi, the world is reactionary

And I will be even clearer

This world, it is the fascists

This world, it is the Stalinist ones

This world, it is the republicans

This world, it is the leftists

This world, it is the democrats and the liberals

It is thus the capitalism which floods us

It is well that the old world, of the unclean one!

As it is known, in France

807 shopping centres

Maybe, 17 million square meters

Destruction of the thin social links

Who allows that, if not all complicities

All the lamp makers, would have said fire (1920 - 1959) Boris Vian

In our mouths, and bang!

Here is a truth

But you reassure, one will censure me

And with all the bitches and all the idiots

Will know it, I bug you quite deep

Then, in any case

It is to some extent, my dation

I am a dinosaur

With some others, of which, Jacques, Pierre, Andre, Jean-Luc, still

But also, Tared, Fred, I forget some, the conscience which never does not sleep!

And if there are the civils servant of capitalism

Like says it Fred, there are also the civils servant of the militancy

And yes, Tared, humanity passes for abnormality

Inhumanity passes for normality

Humanity inhumanity

Is like a very old person

1.3 million in France, home

Old people's homes, company, mirror

This world is terribly disgusting

Inevitably, since it is divided into classes

And people do not want or cannot change

Except being constrained and forced there

Because, from here a few decades, everyone will burst!

Deserved to live itself?

Let us deserve to live itself?

The planet became a dustbin

No relation is more beautiful there

To hang

All politicians

To hang

All political women

1840

“I am anarchistic” of fire (1809 - 1865) P.J Proudhon

If sexist that thus, it could like the reaction

1857

And that which I prefer

Fire (1821 - 1865) Joseph Déjacque, creator of the “libertarian” word

It is necessary to set out again of this tempo

In a critical spirit and without rest

To always go further

In a readjustment without end

But current youth

Is so old, to admit it is quite cruel

Perhaps a day will it awake T?

The perhaps young body, but the head is old

The tender does not have an age, the disc raye

Nothing any more, is to even be jealous of

In all classes and all fields

There is generally only mediocrity

And to all, one said, Amen!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysician