Paraphysique de la pathognomonie

" Vous comprenez, ces juges et magistrats sont une entité corporatiste pétainiste :

nous savons très bien que tous ont accepté de prêter serment au maréchal Pétain,

tous ont accepté de siéger dans les sections spéciales et de condamner les communistes,

les résistants, de faire la chasse aux juifs; et bien aujourd'hui, ils continuent : ils continuent

à faire la chasse aux avocats combatifs. "

Bernard Ripert ( Avocat, interdit d'exercice pour un an ) " D'après le journal

contre la prison " L'Envolée "

La nouvelle génération

Sans mémoire sociale, réactionnaire

Est dans la plus grande confusion

Diplômée de la soumission, elle laisse tout faire

Partout des nationalistes

Se confrontent à d'autres nationalistes

Tout autant racistes, tout autant fascistes

Peu importe que cela soit en Ukraine

Ou ailleurs, c'est toujours le même phénomène

Il faudrait capturer

Du monde entier, tous les députés

Femmes et hommes, sur une île déserte, les isoler

Et même la bibliothèque d'Alexandrie

Est tombée dans un insondable oubli

Cinq cent mille rouleaux

A jamais perdus, c'est idiot

Mais cela n'est qu'une hypothèse

Du temps surgit le néant

Qui rend ridicule tous les tyrans

Cela met mal à l'aise

L'histoire est avant tout, une thèse

Tout ce que nous pouvons être

Les autres nous le font paraître

C'est comme une paire de claques

Ce que l'on aurait pu devenir, détraque

Comme feu la star politique

Le stalinien ( 1894 - 1971 ) Nikita Khrouchtchev

A la ruse atomique

En Septembre 1958, en visite médiatique

Aux Etats-Unis d'Amérique

Un premier aperçu du spectaculaire intégré

Bien avant qu'il ne soit théorisé

Puis ce fut 1962, et son chantage nucléaire

Les grandes puissances militaires sont toujours réactionnaires !

Et c'est étonnant

Qu'il n' y ait pas plus de troubles bipolaires

Car c'est la société entière qui est bipolaire

En 2014, les animaux non humains

Sont souvent mieux traités

Que beaucoup d'êtres humains

Alors qu'en d'autres siècles, autrefois

Le chien, par exemple, était un bien meuble

Ainsi allait la loi

Le chien était abandonné

Puis étranglé, découpé, gazé

Il fallait, d'une façon l'autre, s'en débarrasser

Pour l'impôt, ne pas payer !

Par paquet de cinq

Le canidé, il fallait qu'il trinque

Oui, il y a beaucoup d'autrefois

De la loi de feu ( 1796 - 1862 ) Delmas de Gramont, fameuse loi

Mais seulement en publique

Là où se voit moins le sadique

La cause animale, c'était surtout en Angleterre

D'abord les chevaux, la SPA, ce n'était pas encore sincère !

Mais l'humanité ne s'aime pas

La monstruosité n'y est pas un cas

Comme en Corée du Nord

Cet immense camp de concentration

Avec aussi 200.000 prisonniers politiques, environ

Dans des camps de l'extermination

Où l'on torture jusqu'à la mort

Les Daleks du stalinisme, copie du nazisme

Même zèle dans le sadisme

C'est dingue

Ce que le conditionnement peut faire

Du cerveau humain réactionnaire ou révolutionnaire

C'est dingue

Ce que l'éducation éducastration peut fabriquer

Victimes ou bourreaux en toute normalité

De part et d'autre, c'est accepté !

Heureusement, il y a le grain de sable

De l'influence extérieure qui se met à table !

Vraiment, TOUT s'apprend

Être bourreau ou victime, c'est évident

Il n'y a aucune liberté nulle part

La personnalité humaine ne se construit pas au hasard

Automatismes, déterminismes, tôt ou tard

Sinon d'utiliser cette connaissance

Pour une toute nouvelle aisance

Et à TOUT ce qui est connu, prendre de la distance !

Loin de nos clichés

Pour éviter de penser

Ainsi si danser vous ne savez

D'aucuns, d'aucunes, vont vous juger

Comme avoir un manche à balai

Où cela ? mais dans le cul

C'est pour dire rigide, mais ouais !

Comme si, un bon danseur stalinien

Comme si, un bon danseur fasciste

Comme si, un bon danseur gauchiste

Comme si, un bon danseur capitaliste

Ou tout autre esprit dogmatiste

Pouvaient être dans le quotidien, une souplesse d'esprit

Et comme si, c'était le seul critère de vie !

Comme aussi, l'étonnant

Dans l'espionnage par dictaphone interposé

Du fasciste ( né en 1949 ) Patrick Buisson, envers Sarkozy et ses alliés

En 2011, c'était cela, vraiment

Et non pas que " Le canard Enchaîné " l'enregistrement clandestin

Ait pu se procurer !

Pour tous les politiciens, les comptes, il faut régler

Pour eux, un journal de grande nécessité !

Car sous tous les régimes politiques

Les services secrets espionnent

Les milieux d'affaires, les milieux du fric

Et tous les bords politiques

La politique n'est pas une nonne

Chacun, chacune, y fait son pet

Chacun, chacune, y connaît un méfait

Et c'est Quentin Torselli

Âgé de 29 ans

Qui en manifestant, le 22 février 2014 à Nantes

Et ce, tout à fait pacifiquement

Contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Une balle de Flash-Ball, dans l'oeil, prend

Un oeil crevé, par un CRS, qui jamais ne risque la réprimande

Tout Etat est policier

Pléonasme, qu'il faut sans cesse répéter !

Donc une agression tout à fait arbitraire

Un peu comme la classification du système solaire

Classification et déclassification de notre système planétaire

Mais la science aussi

Est aux mains des diverses bourgeoisies

Qui en sont des juges et des parties

Qui ont toujours une guerre civile d'avance

Et quand il le faut, se mettre en transe

Si sur Terre, il y avait l'harmonie

Inutile de la chercher ailleurs, dans l'infini

Le capital est une machine

Qui sécrète du fascisme

Qui sécrète du nazisme

Qui sécrète du corporatisme

Qui sécrète du séparatisme

Qui sécrète du nationalisme

Et donc toutes les guerres

D'aujourd'hui, de demain, d'hier

Automne, printemps, été, hiver

Avec son armée de réserve

Cette jeunesse qui naît vieille, sans mémoire

Ignorante, manipulable, qui peut tout croire

L'éternel jeunesse du vieux monde

Toujours prête à sortir sa fronde

La véritable jeunesse est sans âge

Rien ne peut l'enfermer dans une cage

Le capitalisme est un bordel

Torture sans fin, long tunnel

Où toute naissance est déjà vieille

Là où toutes les violences se font miel

Moi, toi, eux, ils, elles

J'entends vos cris, c'est assez

Pourtant, c'est ainsi, la vie n'a pas commencée

C'est un projet, une théorie, une idée !

La relation humaine n'est pas encore née

Qui n'est que du dominant ou du dominé

Beaucoup de technologie, mais peu d'empathie

Et de plus en plus de la médiocrité

Au fil du temps marchand, au fil des années

Dans tous les secteurs de la vie représentée

Des arts de la vie aliénée

Les arts de l'aliénation

Les aliénations de l'art

Certes, certains et certaines en profitent

Mais en étant entouré de dynamite

Le bourreau est à la fois victime

La victime est à la fois bourreau

En même temps, la plaie et le couteau

Et c'est feu ( 1821-1867 ) Charles Baudelaire, si beau

Qui revient dans la rime

L'exploité peut-être exploiteur

Et en toute candeur

Et les jeunes sont devenus monstrueux

Qui votent pour le fascisme, c'est hideux

Pire que nous, les vieux

Dans ce monde, où en premier, il faut faire feu !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

“You understand, these judges and magistrates are an entity corporatist Pétain supporter:

we all know very well that agreed to lend oath to the Pétain marshal,

all agreed to sit in the special sections and to condemn the Communists,

the resistant ones, to search for the Jews; and well today, they continue: they continue

to search for combative lawyers. “

Bernard Ripert (Lawyer, interdict of exercise for one year) “According to the newspaper

against the prison “Flight”

The new generation

Without social memory, reactionary

Is in greatest confusion

Graduate of the tender, it lets do everything

Everywhere nationalists

Confront themselves with other nationalists

As much racist, as much fascistic

It does not matter that is in Ukraine

Or elsewhere, it is always the same phenomenon

It would be necessary to capture

Whole world, all deputies

Women and men, on a desert island, to insulate them

And even the library of Alexandria

Fell into an unsoundable lapse of memory

Five hundred and thousand rollers

Lost forever, it is idiotic

But that is only one assumption

Time emerges nothing

Who makes ridiculous all the tyrants

That puts badly at ease

The history is above all, a thesis

All that we can be

The others make us appear it

It is as a pair of opera hats

What one could have become, ruins

Like fire the political star

Stalinist (1894 - 1971) Nikita Khrouchtchev

With the atomic trick

In September 1958, in media visit

In the United States of America

A first outline of spectacular integrated

Well before it is theorized

Then it was 1962, and its nuclear blackmail

The military great powers are always reactionaries!

And it is astonishing

That there are not more bipolar disorders

Because it is the whole company which is bipolar

In 2014, nonhuman animals

Are treated often better

That many human beings

Whereas in other centuries, formerly

The dog, for example, was a personal property

Thus the law went

The dog was abandoned

Then strangled, cut out, gassed

It was necessary, in a way the other, to get rid some

For the tax, not to pay!

By package of five

The canid one, it was necessary that it clinks glasses

Yes, there is many formerly

Law of fire (1796 - 1862) Delmas de Gramont, famous law

But only into public

Where less the sadist sees itself

The animal cause, it was especially in England

Initially the horses, the SPA, it was not yet sincere!

But humanity does not like

The monstrosity is not a case there

As in North Korea

This immense concentration camp

With also 200,000 political prisoners, approximately

In death camps

Where one tortures until death

Daleks of Stalinism, copies Nazism

Even zeal in sadism

It is nutcase

What conditioning can do

Human brain reactionary or revolutionist

It is nutcase

What education educastration can manufacture

Victims or torturers in any normality

On both sides, it is accepted!

Fortunately, there is the grain of sand

External influence which sits down at table!

Really, VERY learns itself

To be torturer or victim, it is obvious

There is no freedom nowhere

The human personality is not built randomly

Automatisms, determinisms, early or late

If not to use this knowledge

For a very new ease

And with ALL that is known, to take step back!

Far from our stereotypes

To avoid thinking

Thus if to dance you do not know

Some, from no, will judge you

Like having a broomstick

Where that? but in the bottom

It is to say rigid, but yeah!

Like if, a good Stalinist dancer

Like if, a good fascistic dancer

Like if, a good left dancer

Like if, a good capitalist dancer

Or any other spirit dogmatist

Could be in the daily newspaper, a flexibility of spirit

And like if, it were the only criterion of life!

As also, astonishing it

In espionage by interposed dictaphone

Of the fascist (born in 1949) Patrick Buisson, towards Sarkozy and her allies

In 2011, it was that, really

And not that “the duck Connected” the clandestine recording

Could get!

For all the politicians, the accounts, it is necessary to regulate

For them, a newspaper of great need!

Because under all the political regimes

The secret services spy on

Mediums of business, mediums of the money

And all political edges

The policy is not a nun

Each one, each one, made its fart there

Each one, each one, know a misdeed there

And it is Quentin Torselli

29 years old

Who while expressing, on February 22nd, 2014 in Nantes

And this, completely peacefully

Against the airport of Our-Lady-of-Landes

A ball of Flash-Ball, in the eye, takes

A burst eye, by a CRS, which never does not risk the reprimand

Any State is police officer

Pleonasm, which should unceasingly be repeated!

Thus a completely arbitrary aggression

A little like classification the solar system

Classification and declassification of our planetary system

But science too

Is with the hands of various the bourgeoisies

Who are judges and parts

Who always have a civil war in advance

And when it is needed, to put itself in fright

So on Earth, there was the harmony

Useless to seek it elsewhere, in the infinite one

The capital is a machine

Who secretes Fascism

Who secretes Nazism

Who secretes corporatism

Who secretes separatism

Who secretes nationalism

And thus all wars

Of today, of tomorrow, of yesterday

Autumn, spring, summer, winter

With its reserve army

This youth which is born old, without memory

Ignorant, easy to handle, which can all believe

The eternal youth of the old world

Always lends to leave its sling

True youth is without age

Nothing can lock up it in a cage

Capitalism is a brothel

Torture without end, long tunnel

Where any birth is already old

Where all violences are made honey

Me, you, them, they, they

I hear your cries, it is enough

However, it is thus, the life did not start

It is a project, a theory, an idea!

The human relation was not born yet

Who dominating or of is only dominated

Many technology, but little empathy

And more and more of the mediocrity

In the course of time commercial, over the years

In all the sectors of the life represented

Arts of the alienated life

Arts of alienation

Alienations of art

Admittedly, some and some benefit from it

But while being surrounded of dynamite

The torturer is at the same time victim

The victim is at the same time torturer

At the same time, the wound and the knife

And it is fire (1821-1867) Charles Baudelaire, so beautiful

Who returns in the rhyme

Perhaps exploited the exploiter

And in all frankness

And the young people became monstrous

Who vote for Fascism, they are hideous

Worse than us, old men

In this world, where in first, it is necessary to make fire!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”