Stéréotypie des idéologies dominantes

Moi

Comment je vis ?

Toi

Comment tu vis ?

Qu'ai-je fais aujourd'hui

Qu'as-tu fait aujourd'hui

Au jour d'aujourd'hui

Est une tautologie

Et si l'espèce humaine

N'était qu'une espèce inhumaine ?

Une saloperie ou une tragi-comédie

La seule langue vraiment écrite ou parlée

Est le dominant

Du plus petit au plus grand

Le langage de la domination

Y est une transpiration

La seule langue vraiment apprise

Dans ce domaine, rien d'inné, langue acquise

Donc, partout, s'expose ce langage de la domination

Tout y est classifié

Tout y est fragmenté

Tout y est morcelé

Tout y est expérimenté

Tout y est supériorité

Tout y est infériorité

Tout y est divisé, tout y est séparé

En rien, il ne peut y avoir d'unité

Une vie de médiocrité

Pour les riches

Une vie de médiocrité

Pour les pauvres !

Des femmes pour les riches

J'en veux une, chiche

Des femmes pour les pauvres

De l'usine pour riches

De l'usine pour les pauvres

Des femmes conditionnées

Pour se faire dominer

Des femmes engrammées

Pour au plus offrant, aller

Comme chez certaines espèces d'araignées

Aimant le baratin et la sécurité

De ce fait, souvent, la femme se fait bluffer

L'homme prêt à tout

Pour pouvoir tirer son coup

La fausse conscience est partout

Comme à l'ENS en France

L'Ecole Normale Supérieure

Pour la société marchande, l'option la meilleure

Pour le renouvellement de ses cadres, experts menteurs

Avec tout un faux engagement

Toute une fausse contestation, évidemment

Le monde entier

Est aux mains des diverses bourgeoisies

Nous en portons tous et toutes les habits

Comme une dictature invisible

D'être trop justement visible

Il y a donc des thérapies

Qui sont celles des bourgeoisies

Alors que la seule efficace thérapie

Serait l'abolition de l'économie !

Et contre la poisse

Et contre l'angoisse

Rien ne vaudrait un sein en bouche

Rien ne vaudrait une vulve en bouche

Mais, la plupart du temps, c'est pas touche

Cet exemple va nous paraître louche

Nonobstant, si simple, qu'il fait mouche

Il faudrait, pour cela, d'autres mentalités

Tout s'apprenant, tout pourrait donc radicalement se transformer

En tout, pour tout, de A à Z, mutation psychologique généralisée

Tout ce que l'on ne peut même pas envisager

Mais du capital

Mais du fascisme libéral

Et de toutes les multinationales

Chaque jour, nous prenons la douche

Des identités factices

Des conformités au supplice

Et puis cette terrifiante surpopulation

Un tabou dans toute discussion

Ou fausse question, du nombre faible de leur population

Des expulsions, de la discrimination

Les Roms, comme bouc émissaire

De toutes sortes de réactionnaires

2015, en France

Quatre millions d'étrangers en France

Pourtant, seulement quinze à vingt mille Roms

Donc, autant qu'à Berlin, cela détonne

Alors, que pour l'Histoire, une évidence

Les vrais français de souche sont des Roms !

Tziganes d'Europe de l'Est

Gipsies anglais

Manouches français

Sintis allemands

Gitans espagnols

Zingaris italiens

Les véritables souches de nombreux pays

Certes, cela déplaît aux divers fascistes et aux divers nazis

Comme la France, pays de fascistes

Comme la France, pays de racistes

D'ailleurs

Les Roms ne migrent pas plus que quiconque

Les dénigrer est devenu quelconque

Ces gens restent là où ils sont

Mais sont contraints de partir avec les expulsions

Des gens comme tout le monde

Mais traités différemment de tout le monde

Il n'y a pourtant

Que dix millions de Roms en Europe

Le vrai problème, c'est le fascisme libéral, au top

Avec de faux discours agglutinés

Finissant en consensus de vérité

Aux Roms tout est interdit

L'état dénonçant ce qu'il produit

Et aussi, distraire des véritables enjeux

Des crachats du capital aux gens de peu

Avec toute une reproduction des stéréotypes

Les fractions du capital y font équipe

De la représentation politique

Reproduction massive des préjugés

Reproduction massive des lieux communs

Reproduction massive des jugements de valeur

La vie quotidienne en permanente erreur

En permanente TERREUR !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Me

How do I live?

You

How do you live?

What did I do today?

What have you done today

As of today

Is a tautology

And if the human species

Was it only an inhuman species?

A shit or a tragicomedy

The only really written or spoken language

Is the dominant

From the smallest to the biggest

The language of domination

Y is a sweat

The only language really learned

In this domain, nothing innate, acquired language

Thus, everywhere, this language of domination is exposed

Everything is classified there

Everything is fragmented

Everything is fragmented

Everything is experienced

Everything is superior

Everything is inferior

Everything is divided there, everything is separated from it

In no way can there be unity

A life of mediocrity

For the rich

A life of mediocrity

For the poor !

Women for the rich

I want one, chicken

Women for the poor

From factory to wealthy

From the factory to the poor

Packaged women

To be dominated

Women engrammed

For the highest bidder go

As with some species of spiders

Loving the baratin and security

Because of this, the woman is often bluffed

The man ready for anything

To be able to shoot

False consciousness is everywhere

As at the ENS in France

The Ecole Normale Supérieure

For the market society, the best option

For the renewal of its executives, experts liars

With all a false commitment

Any false dispute, obviously

The whole world

Is in the hands of the various bourgeoisies

We wear all and all clothes

As an invisible dictatorship

To be too justly visible

There are therapies

Who are those of the bourgeoisie

While the only effective therapy

Would be the abolition of the economy!

And against the tangle

And Against Anxiety

Nothing would be worth a breast in mouth

Nothing would be worth a vulva in mouth

But, most of the time, it's not touched

This example will seem suspicious

Notwithstanding, so simple, it makes fly

This would require different mentalities

All learning, everything could thus radically transform

In all, for all, from A to Z, generalized psychological mutation

All that can not even be envisaged

But capital

But liberal fascism

And of all multinationals

Every day we take the shower

Dummy identities

Compliance with torture

And then this terrifying overpopulation

A taboo in any discussion

Or false question, the low number of their population

Evictions, discrimination

Roma as scapegoat

Of all kinds of reactionaries

2015, in France

Four million foreigners in France

However, only fifteen to twenty thousand Roma

So, as much as in Berlin,

So, that for history, an obvious

The real French are of the Roma!

Gypsies of Eastern Europe

English Gipsies

French Manouches

German Sinti

Spanish Gypsies

Italian Zingaris

The true strains of many countries

Certainly, this is displeasing to the various fascists and the various Nazis

Like France, a country of fascists

Like France, a country of racists

Moreover

Roma do not migrate more than anyone else

To denigrate them has become

These people stay where they are

But are forced to leave with the evictions

People like everyone else

But treated differently from everyone else

However,

Ten million Roma in Europe

The real problem is liberal fascism, at the top

With false speeches agglutinated

Ending in truth consensus

The Roma are forbidden

The state denouncing what it produces

And also, distract from the real stakes

Spittle of capital to people of little

With a whole reproduction of stereotypes

Fractions of the capital are teamed up

Political representation

Massive reproduction of prejudice

Mass reproduction of commonplaces

Mass reproduction of value judgments

Daily life in permanent error

In permanent TERREUR!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)