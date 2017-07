Biomorphisme anéchoïque

Natzweiler-Struthof

Près de Strasbourg, avec voix off

De 1942 à 1944

Camp d'extermination en France

Pour les médecins nazis, seule romance

Des expérimentations médicales

Cobayes humains, pas le moindre autre animal

Et en toute impunité

Des médecins nazis jamais jugés

Pas étonnant, le monde est maintenant normalisé, nazifié

Ahnenerbe, en 1935, organisme fondé

Criminels savants

Savants criminels

Au service du nazisme

Au service du capitalisme

Sous la direction de feu Himmler

Aujourd'hui, d'autres mains de fer

Psychopathes au firmament génocidaire

Au capital, c'est tout un frigidaire

Donc, pas si différents

Des racistes américains blancs

Assassinant ou lynchant, ou tabassant

Des Afro-Américains, forcément

Ainsi :

Rodney King

Latasha Harlins

D'autres, de la bêtise, sur le ring

Assassinés par l'américain dit moyen

Le nazi peut ne pas se dire nazi

D'autres temps, d'autres pays !

Les bourgeoisies

Sont devenues subtilement nazies

En imposant un style de vie

Aux bourgeoisies

Le capital laisse, le divertissement, les arts

Quant à la vieille aristocratie

Le capital lui laisse les armes

Pour y trouver son compte , y trouver sa part

Les de, chefs des armées

Les de, chefs de bureaux

En France, un classique obstiné

Toute une collusion d'idiots

Ainsi

Le tueur de l'hyper Cacher de Vincennes

Tout un processus de refoulement et de haine

Fut armé par un indicateur d'extrême droite du capital

Du fanatique religieux Amedy Coulibaly

Au Claude Hermant, informateur, donc, de la gendarmerie

Et tout fonctionne ainsi

Petit exemple où tout est dit

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

Ne peut à personne faire la vie belle

Ou alors dans une poubelle

Car tout y est putain

Tout y est maquereau, tout y est vilain

Où le stalinien traite l'autre de stalinien

Où le nazi traite l'autre de nazi

Où le fasciste traite l'autre de fasciste

Où le capitaliste traite l'autre de capitaliste

De bourgeois, de racaille, de ceci ou de cela

L'imaginaire de tous les cas

Et bien évidemment, personne n'y comprend plus rien !

Vraiment

Les nazis ont fait des petits

Le monde est une chambre à gaz, c'est ainsi

De ce fait, c'est aussi

Air ambiant, air pollué

Comme binôme de parfaite égalité

En 2013, 2,9 millions de personnes tuées

Dans le monde, comme la guerre toujours continuée

Et si l'on veut y ajouter

La pollution dans les foyers

Utilisation de combustibles solides pour se chauffer

Ou simplement pour cuisiner

Alors, c'est à 5,5 millions de morts, que le nombre peut s'élever

Et aussi :

Toutes les maladies cardiovasculaires

Toutes les maladies pulmonaires

Des poumons, des cancers

Toutes les gabegies, pour les traire

Personne ne semblant trop y croire

Une force d'inertie sans précédent

Tendre le cou au tranchant

Le capital est une pièce anéchoïque

Chaque personne en devient sourde

Où tout s'architecture en bourde

Le bruit du capital

Est en fait un terrifiant silence

Où ne peut se faire aucune résilience

Où dans le sang, ne circule que de la démence !

Alors

Que chaque être humain

Devient l'ennemi de tout être humain

Où toute vie est une vie d'isolement

Dans la solitude, comme entourée de gens

La maîtrise des matériaux conducteurs

Devenant des isolants, la future terreur

Neuromorphique serait le prochain ordinateur

Le neurone naturel

Le neurone artificiel

Alors

Que dans la même unité de temps

Hyper réactionnaire est l'esprit du temps

Si l'on considère, reculant dans le temps

En 1946-1947, " Le Libertaire "

De la " Fédération Anarchiste ", première manière

Tirait donc à 100.000 exemplaires

Certes, c'était pas si révolutionnaire

L'on recule, l'on recule, l'on recule

C'est de plus en plus ridicule

Vite, de putain du capital, que je l'encule

Qui veut être la cheffesse , qui veut être le chef

Une balle, une rafale

Qui veut dominer

Une balle, une rafale

Qui veut commander

Une balle, une rafale

Qui veut se soumettre

Une balle, une rafale

Le monde entier est une impasse

L'anarchie, ou bien tout, de plus en plus dégueulasse !

Patrice Faubert ( 2017 )

Natzweiler-Struthof

Close to Strasbourg, with voiceover

From 1942 to 1944

Extermination Camp in France

For Nazi doctors, only romance

Medical experiments

Human cobayes, not the least other animal

And with complete impunity

Nazi doctors never tried

No wonder, the world is now standardized, nazified

Ahnenerbe, in 1935, an organization founded

Scientific Criminals

Criminal scholars

Serving Nazism

In the service of capitalism

Under the direction of the late Himmler

Today, other iron hands

Psychopaths in the genocidal firmament

At the capital, it's all a fridge

So not so different

White American racists

Assassinating or lynching, or beating

Afro-Americans, inevitably

So :

Rodney King

Latasha Harlins

Others, stupidity, in the ring

Assassinated by the American says medium

The Nazi may not call himself a Nazi

Other times, other countries!

The bourgeoisie

Have become subtly Nazi

By imposing a lifestyle

To the bourgeoisie

Capital lets, entertainment, arts

As for the old aristocracy

The capital leaves him the arms

To find its account, to find its share

The Chiefs of Armies

The heads of offices

In France, an obstinate classic

Any collusion of idiots

So

The killer of the hyper Cacher de Vincennes

A whole process of repression and hatred

Was armed by an indicator of extreme right of the capital

From religious fanatic Amedy Coulibaly

To Claude Hermant, informant, therefore, of the gendarmerie

And everything works

Small example where everything is said

The Spectacular Society Trading Techno-Industrial

Can not make life beautiful

Or in a garbage can

Because everything is fucking

Everything is mackerel, everything is naughty

Where the Stalinist treats the other Stalinist

Where the Nazi treats the other as a Nazi

Where the fascist treats the other as fascist

Where the capitalist treats the other as a capitalist

Of bourgeois, of scum, of this or that

The imaginary of all cases

And of course, nobody understands anything!

Really

The Nazis have made small

The world is a gas chamber.

As a result, it is also

Ambient air, polluted air

As a binomial of perfect equality

In 2013, 2.9 million people were killed

In the world, as the war continued

And if we want to add

Pollution in homes

Use of solid fuel for heating

Or simply to cook

So 5.5 million people died, the number could rise

And also :

All cardiovascular diseases

All lung diseases

Lungs, cancers

All gabegies, for milking

No one seems to believe it too much

An unprecedented force of inertia

Stretch the neck

Capital is an anechoic piece

Each person becomes deaf

Where everything is broken up

The noise of capital

Is actually a terrifying silence

Where can no resilience

Where in the blood only circulates madness!

So

That every human being

Becomes the enemy of every human being

Where all life is a life of isolation

In solitude, as surrounded by people

Control of conductive materials

Becoming insulators, future terror

Neuromorphic would be the next computer

The natural neuron

The artificial neuron

So

That in the same unit of time

Hyper reactionary is the spirit of time

If one considers, receding in time

In 1946-1947, "The Libertaire"

From the "Anarchist Federation", first way

So it was 100,000 copies

Certainly, it was not so revolutionary

One moves back, one moves back, one retreats

It is increasingly ridiculous

Quick, fucking capital, that I fuck him

Who wants to be the chief, who wants to be the chief

A bullet, a burst

Who wants to dominate

A bullet, a burst

Who wants to order

A bullet, a burst

Who wants to submit

A bullet, a burst

The whole world is a dead end

Anarchy, or everything, more and more disgusting!

Pat Patrice Faubert (2017)