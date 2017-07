Impostures d'impostures

" On peut donc dire que ces sociétés dites primitives sont une preuve que

l'organisation verticale de la société n'est en rien " naturelle " et qu'il est

possible de mettre en place une société horizontale à l'échelle de la planète

( les sociétés sans Etat, décrites par Clastres, couvraient par le passé un très

long territoire et comptaient des millions d'individus. ) "

CNT AIT ( Anarchosyndicalisme 2014 )

La science

Est voilée par l'idéologie

La politique

Est voilée par les agences de notation

Et toutes les impostures

Que dénoncent d'autres impostures

Partout leurs ordures

Cela discours sur de nobles esprits

Vraiment, tout cela, salit

Il faudrait faire un testament

Qu'en dehors de soi, personne n'ose parler

Forcément, honteusement, ment

Et soit par avance, discrédité !

Sur des radios

Tout bas ou tout haut

Stirner, Debord, ils osent parler, du balai, de l'air

Ils et elles osent tout, les réactionnaires

Quand vous êtes un inconnu

Ils et elles vous crachent dessus

Et dès la moindre petite notoriété

Vous gagnez un prix de beauté

Vraiment tous ces gens, à la vérité

A la décence, sont des chenapans

C'est vraiment à dégueuler !

Tout est devenu

Un institut de blablalogie

Avec des docteurs en blablalogie

Des précis de blablalogie

Des traités de blablalogie

Des abrégés de blablalogie

Des blablalogistes distingués

Dont les propos sont télévisés

Et c'est un autre blablalogiste qui vous le dit !

Et nous nous reconstruisons

Dans nos rêves, reproduction du jour, de la veille

Pour la plupart dans notre paradoxal sommeil

Cent minutes chaque nuit, du monde des rêves

Chaque nuit, pas de trêve

Par semaine, nos souvenirs, n'en gardent que deux

Le reste s'envole, c'est peut-être mieux

Depuis longtemps

Plus aucun syndicat

Ou seulement de collaboration avec le patronat

Pour les salariés c'est un trépas

Il reste la CNT AIT, c'est un cas

Et pour éviter le tracas

L'idéologie de l'anarchie

Doit être l'anarchie de l'idéologie

Jamais limitée, jamais séparée, jamais finie

Car les conseils ouvriers

C'est on nous le dit, du passé

Peu importe la définition, il faudra trouver !

La France est championne d'Europe

Pour les pesticides, c'est le top

Chaque année, 40.000 tonnes aspergées

Dans les champs, 53 pour cent des fruits et légumes, contaminés

Tous les jours, de la bouffe pour nous empoisonner !

Le chimpanzé qui comme l'être dit humain

A le même ancêtre commun

Il y a 7 millions d'années, différemment, ils ont évolué

Au moins le chimpanzé ne veut pas tout exterminer !

Quand dans une manifestation de contestation

Donc avec une force qui veut une vraie révolution

Il faut seulement environ 1000 personnes

Pour créer du côté de la tyrannie, la panique qui résonne

Comme pour la récente protestation de masse

Contre la construction de l'inutile aéroport de Notre-Dame-des-Landes

Mais qui donc est du côté de la casse ?

C'est toujours en fait, le pouvoir en place

Et si 10.000 individus étaient déterminés

Ce que cela pourrait faire, on peut l'imaginer !

Un processus de guerre civile serait engendré

Mais par la grande majorité de la population, rejeté

Moi qui n'aime pas les groupes

J'ai un faible pour ces troupes

Que la bien-pensance critique

Les bourgeoisies ont leur éthique

Mais il est possible que l'extrême droite du capital

S'invite à toutes les défenses du social

Aimant et attisant la violence, par stratégie

Et même se servant de l'anarchie

Comme tous les enfants perdus de la société

Alcooliques, drogués, précarisés, rejetés

Peuvent au fasciste Dieudonné M'bala M'bala, s'identifier !

L'alibi de la violence

La violence de l'alibi

Mais toute révolte qui se réalise en groupe

Débouche sur une structure de dominance

Toujours scotomisée, par le chef de soupe

Et ainsi toute vraie révolution, loupe !

Voici pourquoi je n'aime pas les groupes

Ou pourquoi les amis de mes amis

Ne sont que rarement mes amis

Ce qui par beaucoup est malpris

Cela peut devenir de la vengeance

Refuser une invitation de groupe, outrecuidance

Après la calomnie vous suit

Après, l'outragé vous maudit !

Le solitaire est toujours incompris

Des religions et des idéologies

Il ne se veut pas grégaire !

La confusion de tous les évènements

Du fascisme relooké est le principal vêtement

Il faut tout dépecer, toujours l'esprit vigilant

Car la domination est dans tous les courants

Qui sont les courants de la domination

L'ennemi est déjà dans tous les rangs !

" Nous pouvons devenir aussi atrocement coupables en n'étant que

de simples rouages, alors nous devons refuser d'être transformés

en de tels rouages "

Claude Eatherly ( 1918-1978 ) " Pilote en mission de survol sur Hiroshima "

Patrice Faubert ( 2010 et 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"So it can be said that these so-called primitive societies are proof that

The vertical organization of society is in no way "natural" and

Possible to build a horizontal society on a global scale

(Societies without state, described by Clastres, covered in the past a very

Territory and had millions of people. ) "

CNT AIT (Anarchosyndicalism 2014)

Science

Is veiled by ideology

Politics

Is veiled by rating agencies

And all the shambles

What other shambles denounce

Everywhere their garbage

This discourse on noble minds

Really, all that, dirty

It would be necessary to make a will

That apart from self, no one dares to speak

Inevitably, shamefully,

And in advance, discredited!

On radios

All low or high

Stirner, Debord, they dare speak, the broom, the air

They dare everything, the reactionaries

When you are an unknown

They and they spit on you

And from the smallest notoriety

You win a beauty prize

Really all these people, indeed

To the decency, are chenapans

It is really to be disgusted!

Everything has become

An institute of blablalogy

With doctors in blablalogy

Precision of blablalogy

Treaties of blablalogy

Abbreviations of blablalogy

Distinguished blablers

Whose words are televised

And another blablologist tells you!

And we rebuild

In our dreams, reproduction of the day, the day before

For most in our paradoxical sleep

One hundred minutes each night, from the world of dreams

Every night, no truce

Each week, our memories, keep only two

The rest is flying, maybe it's better

Since a long time

No more unions

Or only in collaboration with the employers

For employees it is a death

It remains the CNT AIT, it is a case

And to avoid the hassle

The ideology of anarchy

Must be the anarchy of ideology

Never limited, never separated, never finished

For the workers councils

We are told, from the past

Whatever the definition, it will have to be found!

France is European champion

For pesticides, it is the top

Each year, 40,000 tons

In the fields, 53 per cent of fruit and vegetables, contaminated

Everyday, food to poison us!

The chimpanzee who, like the human being

Has the same common ancestor

7 million years ago, differently, they have evolved

At least the chimpanzee does not want to exterminate everything!

When in a protest demonstration

So with a force that wants a real revolution

It takes only about 1000 people

To create on the side of tyranny, the panic that resonates

As for the recent mass protest

Against the construction of the useless Notre-Dame-des-Landes airport

But who is on the side of the break?

It is always in fact the power in place

And if 10,000 individuals were determined

What this could do, we can imagine!

A process of civil war would be engendered

But by the great majority of the population, rejected

I do not like groups

I have a weakness for these troops

That critical good-thinking

The bourgeoisie have their ethics

But it is possible that the extreme right of capital

Invites itself to all the defenses of the social

Magnet and fanning violence, by strategy

And even using anarchy

Like all the lost children of society

Alcoholics, drug addicts, precarious, rejected

May the fascist Dieudonné M'bala M'bala, identify himself!

The alibi of violence

The violence of the alibi

But any revolt that is realized in group

Unraveling a dominance structure

Still scotomized, by the chef de soup

And thus all true revolution, magnify!

Here's why I do not like groups

Or why friends of my friends

Only rarely are my friends

What by many is misunderstood

This can become revenge

Refusing group invitation, ruling

After the calumny follows you

Afterwards, the outraged curses you!

The solitary is always misunderstood

Religions and ideologies

It does not want to be gregarious!

The confusion of all events

Fascism relooked is the main garment

It is necessary to cut everything, always the vigilant spirit

For domination is in all currents

Who are the currents of domination

The enemy is already in all ranks!

"We can become atrociously guilty by being only

Mere cogs, then we must refuse to be transformed

In such workings "

Claude Eatherly (1918-1978) "Pilot on a mission to fly over Hiroshima"

Pat Patrice Faubert (2010 and 2014) Pat puette, poet, poet, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"