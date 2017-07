Paraphysique des cerveaux nazifiés

La planète Terre

C'est depuis les milliards d'années qui se sont succédé

Au moins 100 milliards d'espèces

Et plus ou moins 100 milliards d'êtres humains

Qui se sont au cours des époques, renouvelés

Toutes nos ondes électroniques et informatiques

Se propagent dans le cosmos

Et s'il y a bel et bien d'autres Ouranos

Nous sommes repérés et surveillés

Par ce que nous ne pouvons imaginer !

Notre monde si pauvre, si prévisible

Plus aucune rencontre n'y est possible

Dans une société d'argent, cela est compréhensible

C'est le rythme du pareil

Les étudiants avec les étudiants

Les avocates avec les avocates

Les savants avec les savants

Les ignorantes avec les ignorantes

Les pauvres avec les pauvres

Les riches avec les riches

Les jeunes avec les jeunes

Les vieux avec les vieux

Critique de la séparation

Séparation de la critique

Les rapports humains sont cadavériques

Et pour la sexualité partagée

De la compromission, il faut ramper

Et dans une hiérarchie s'élever !

Et la plupart des femmes revanchardes

Copiant des hommes, toutes les atrocités bavardes

Il faut jouer le jeu

Pour apaiser le sexe en feu

La femme ne fait que rarement le premier pas

L'homme doit faire le gros bras

En réalité, c'est la femme qui domine

Et même le mâle qui avec son fric, tapine !

Ii faut jouer le jeu

Pour apaiser le sexe en feu

Tout doit être une récompense méritée

En toutes choses, comme en sexualité

Toujours faire le dindon

Voilà la rançon de toutes les religions

Sinon

Le cri des femmes

0ù est-ce qu'on viole ?

Sinon

Le cri des hommes

Où est-ce qu'on baise ?

Ma textualité n'est pas molle

Non jamais je ne biaise

Et peu importe

Des hommes avec des hommes

Des femmes avec des femmes

Des parties fines

Mon esprit, rien ne le mine !

Toutes les étiquettes

Professionnelles sont de la guerre

Ouvrier, ingénieur, technicien, employé, ou autre, c'est bête

Peste émotionnelle, peste réactionnaire

C'est de la comparaison, c'est de la séparation

Cela produit de l'infériorité

Cela produit de la supériorité

La guerre est tout ce qui peut diviser !

Cela renvoie à des images

Qui dans nos cerveaux font des ravages

Cela fait TOUTES les cages !

L'influence émotionnelle

Est comme l'influence gravitationnelle

Mais l'une est artificielle

L'autre est strictement naturelle

Là où n'est point de gravité

La plume tombe comme un marteau

Sur la Lune comme exemple ressassé

Car sans frottement d'air, ne pas l'oublier

Le frottement d'air est l'émotion

La gravité n'a pas la moindre sensation

Il suffirait de penser autrement

Ou de ne plus penser, justement !

La gravitation, de l'espace-temps

N'est que la déformation

Ce qui nous fait une belle jambe

Dans l'isolement, où personne n'est ensemble

Maintenant, des gens de France, d'ailleurs, partent au Maroc

Où la répression est solide comme un roc

La vie y est moins chère qu'en Europe ou ailleurs, il y a du soleil

Mais c'est sur le dos du peuple indigène, de la complicité

Beaucoup de camping-cars, cela entretient le système des inégalités

Et du discours logique, pour son ignominie, justifier !

Mais en France, plus aucune cabine téléphonique

Du capital, encore un coup de trique

Comme si tout le monde avait le téléphone

Avec les pauvres, la société n'est pas bonne !

Il suffit de rentrer dans une banque postale

Pour comprendre le fonctionnement du capital

Comme un spinosaurus pire que le tyrannosaurus rex

Des dents de 23 cm, 6 m de plus que le tyrannosaure rex

Plus pour séduire que mordre fort

Comme les collerettes, cornes, épines

De la séduction, pour la jouer fine

Le porte-jarretelles des dinosaures

Mâles et femelles de tous temps

Le même port, le même boniment

La sélection sexuelle est du même bord

La théorie du genre

Est encore un genre

Nous devrions nous habiller

Comme bon nous semble, sans rien théoriser

En femme, en homme, en rien du tout

Nous en amuser comme folles et fous

Avec des vêtements de toutes les époques

Avec des habits de toutes les défroques

Selon toutes nos envies

Et peu importe les définitions

La femme, l'homme, l'enfant, stop aux classifications

Les intellectuels femmes et hommes

Sont les ennemis de la vie

Des nazis à toutes les théories

L'intellectuel

Se croit supérieur aux autres

L'artiste

Se croit supérieur aux autres

Mais l'homme qui se veut ordinaire

Se croit aussi supérieur aux autres

Femme, enfant, homme

C'est cela la guerre toutes les guerres

C'est cela l'esprit réactionnaire, tous et toutes les réactionnaires

Ce monde est aux mains des gangsters

Dans la politique ou autre, le désastre, il faut le gérer

Dans le même sens vont les lois du marché

Extrême gauche, gauche, droite, extrême droite, pour les appliquer !

Sans cesse ils et elles sont remplacés

C'est de la supercherie

C'est de l'escroquerie

Les mafias sont étatisées

Elles savent s'y prendre pour nous lobotomiser

Notre monde est en totale inhumanité

Et c'est devenu la normalité

Elle passe complètement inaperçue

Le fascisme populiste est en rut

Catholiques intégristes, nationalistes, racistes

Nous tirent dessus à vue

La marge qui est en marge, en tête de leurs listes !

Tout devient fou

Et voici un extrait de lettre

De Nantes, l'ami Jacques

" Ce monde rend fou. Arnaud me dit qu'il s'est engueulé avec Eric. J'ai

l'impression que tout le monde est à cran, et que à la moindre étincelle,

cela peut partir en cacahuètes. C'est vrai que dans cette société, il faut

faire des efforts surhumains chaque jour, rien que pour pas exploser. C'est difficile

de rester zen. J'espère que ta mère va mieux. Tu auras peut-être moins

de flotte à Tonnerre qu'ici. Bon, je te dis kenavo. J'espère aussi que Michel

va mieux ! A plus. Vive l'anarchie."

Jacques

François Hollande est un nazi de gauche

Qu'un nazi de droite, aussi moche

Depuis 1938, la famille des agents de la S.N.C.F

Bénéficiaient des transports gratuits ou presque

Hollande veut tout supprimer, ce pourri, ce sale mec !

Les nazis de gauche

Cette gauche du capital

Osent faire le pire, c'est normal

C'est une logistique élaborée, c'est fatal !

C'est toujours le communisme du capital

Pour les nantis, pour les autres, bobo, ça fait mal

TOUS les acquis des luttes ouvrières

Sont gommés, reniés, bobo, ça fait mal

TOUT pour les patrons, industriels, le commerce, les affaires

Toute cette racaille

Toute cette canaille

Il n'y a pas de gauche, de droite

D'extrême gauche, d'extrême droite

Il n'y a que le capital

Qui ne permet aucune vie

Qui tous les jours nous chie

Le nazisme existait

D'avant le nazisme

Le fascisme existait

D'avant le fascisme

Le stalinisme existait

D'avant le stalinisme

Bref, le capitalisme existait

D'avant le capitalisme

C'est une organisation sociale

Qui a des courants

Qui a des représentants

Qui sont tous les visages du capitalisme

Et qui sont une identique protrusion idéologique !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

The planet Is in hiding

It is since the billion years which followed one another

At least 100 billion species

And more or less 100 billion human beings

Who during times, renewed themselves

All our electronic and data-processing waves

Are propagated in cosmos

And if there is indeed other Ouranos

We are located and supervised

By what we cannot imagine!

Our so poor world, if foreseeable

More no meeting is possible there

In a money company, that is comprehensible

It is the rhythm of the similar one

Students with the students

Lawyers with the lawyers

Scientists with the scientists

The ignorant ones with the ignorant ones

The poor with the poor

Rich person with the rich person

Young people with the young people

Old men with the old men

Critical of the separation

Separation of criticism

The human reports are cadaveric

And for shared sexuality

Compromising, it is necessary to crawl

And in a hierarchy to rise!

And most women revanchists

Copying men, all the talkative atrocities

The game should be played

To alleviate the sex on fire

The woman takes only seldom the first step

The man must make the large arm

Actually, it is the woman who dominates

And even the male which with its money, is on the game!

II is necessary to play the game

To alleviate the sex on fire

All must be a deserved reward

In all things, as sexuality

To always make the turkey

Here is the ransom of all the religions

If not

The cry of the women

does 0ù one violate?

If not

The cry of the men

Where does one kiss?

My textuality is not soft

Not never I do not skew

And it does not matter

Men with men

Women with women

Pleasure parties

My spirit, nothing undermines it!

All labels

Professional are war

Blue-collar worker, engineer, technician, employed, or other, it is stupid

Emotional plague, curses reactionary

It is comparison, it is separation

That produced of inferiority

That produced of the superiority

The war is all that can divide!

That returns to images

Who in our brains make devastations

That made ALL the cages!

The emotional influence

Is as the gravitational influence

But one is artificial

The other is strictly natural

Where is not gravity

The feather falls like a hammer

On the Moon like re-sifted example

Because without friction of air, not to forget it

The friction of air is the emotion

Gravity does not have the least feeling

It would be enough to think differently

Or not to think more, precisely!

Gravitation, of the space time

Is only the deformation

What makes us a beautiful leg

In insulation, where nobody is together

Now, people of France, moreover, leave to Morocco

Where repression is solid like a rock

The life is less expensive there than in Europe or elsewhere, there is sun

But it is on the back of native-born people, of complicity

Many motor homes, that maintain the system the inequalities

And of the logical speech, for its ignominy, to justify!

But in France, plus any phone booth

Capital, still a blow of cudgel

As if everyone had the telephone

With the poor, the company is not good!

It is enough to return in a postal bank

To understand the operation of the capital

Like a spinosaurus worse than the tyrannosaurus rex

Teeth of 23 cm, 6 m than the tyrannosaurus rex

To allure more that to bite extremely

Like the flanges, horns, spines

Seduction, to play it fine

The garter belt of the dinosaurs

Males and females at all times

The same port, the same tall story

The sexual selection is same edge

The theory of the kind

Is still a kind

We should equip us

As good seems to us, without anything to theorize

As a woman, a man, of nothing the whole

Us to amuse some like insane and insane

With clothing of all the times

With clothes of all the rags

According to all our desires

And it does not matter the definitions

The woman, the man, the child, stop with classifications

The intellectuals women and men

Are the enemies of the life

Nazis with all the theories

The intellectual

Believes itself higher than the others

The artist

Believes itself higher than the others

But the man who wants to be ordinary

Believes itself also higher than the others

Woman, child, man

It is that the war all the wars

It is that the spirit reactionary, all and all the reactionaries

This world is with the hands of the gangsters

In the policy or other, the disaster, it should be managed

In the same direction the laws of the market go

Far left, left, right-hand side, far right, to apply them!

Unceasingly they and they are replaced

It is trickery

It is swindle

The Mafias are nationalized

They can there be caught for us lobotomiser

Our world is in total inhumanity

And it became normality

It passes completely unperceived

Populist Fascism is in rut

Integrist, nationalist, racist catholics

We draw above at sight

The margin which is in margin, at the top of their lists!

All becomes insane

And here an extract of letter

From Nantes, the friend Jacques

“This world makes insane. Arnaud tells me that it was engueulé with Eric. I have

impression that everyone is with notch, and that with the least spark,

that can leave out of peanuts. It is true that in this company, it is necessary

to make superhuman efforts each day, only for step to explode. It is difficult

to remain Zen. I hope that your mother is better. You will have perhaps less

of fleet with Thunder that here. Good, I tell you kenavo. I also hope that Michel

is better! With more. Live anarchy.”

Jacques

François Hollande is a Nazi of left

That Nazi of right-hand side, such an ugly

Since 1938, the family of the agents of the S.N.C.F

Profited from free transport or almost

Holland wants all to remove, this rotted, this dirty guy!

Nazis of left

This left of the capital

Dare to make the worst, it is normal

It is a worked out logistics, it is fatal!

It is always the Communism of the capital

For the rich, the others, sore, that hurt

ALL assets of the workers' struggle

Are gummed, disavowed, sore, that hurt

VERY for the owners, industrialists, the trade, the business

All this rabble

All this rabble

There is no left, of right-hand side

Of far left, far right

There is only the capital

Who does not allow any life

Who the every day shits us

The Nazism existed

Of before the Nazism

Fascism existed

Of before Fascism

Stalinism existed

Of before Stalinism

In short, capitalism existed

Of before capitalism

It is a social organization

Who has currents

Who has representatives

Who are all the faces of capitalism

And which is an identical ideological protrusion!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”