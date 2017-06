Psychosomatique de radioactivité

" Si les prisons sont un miroir de la société, alors en France vous êtes très

mal lotis, et ces valeurs occidentales que vous voulez défendre dans le

monde entier, laissez-les en France, on ne peut pas infliger cela au

reste du monde "

Georg H ( prisonnier allemand en lutte , via le journal " L'envolée " )

Dans les prisons de France

Et ailleurs, d'évidence

Des matonnes et des matons

Des nazillonnes et des nazillons

Torturent, humilient, tuent

Des femmes détenues, des hommes détenus

Au nom de la société

Au nom des gens qui ont voté

Ainsi, tant de monde en complicité

De l'intérieur, parfois c'est dénoncé

Comme ce Eric Tino, ancien maton

Qui osa dénoncer d'autres matons

Violents psychopathes récupérés par le capital, c'est ainsi

Avec donc une mentalité propre aux nazis

Les prisons devenant

Ayant toujours été, finalement

Des lieux de torture psychologique

Des lieux de torture physique

De la violence permise par le capital

De la violence inhérente au fascisme libéral

Critique de la valeur

Valeur de la critique

Toute valeur est bourgeoise

Toute valeur est sournoise !

Comme

Pour les services secrets

Rien n'en sort, pourtant, tout se sait

Dont le cheval de trait

1) La monnaie

2) L'idéologie

3) La compromission

4) L'égo

Avec des officiers traitants

Si clandestins, invisibles, néanmoins voyants

Un métier du mensonge

Le mensonge du métier

Toute une discipline militaire

Taux de divorce élevé, l'agent doit s'y faire

Manipulation des cibles

La seule véritable bible

Des itinéraires de sécurité

La rupture de filature peut échouer

Mais, à vrai dire, dans une sotte société

Il n'y a décidément que de sots métiers

Ainsi

Aucun métier, je ne voulus pratiquer

Ou alors, juste de quoi pouvoir chômer

Car tout métier ne fait que renforcer la société

Ce sont tous les métiers de la société !

Il y a certes des degrés

Dans la nocivité des métiers

Flics, gendarmes, militaires, matons, commerçants

Beaucoup de fonctionnaires, forcément

Sans compter pas mal d'artisans

La malhonnêteté des métiers

Les métiers de la malhonnêteté

Et comme cependant

Et c'est bien désolant

Tout métier, même gratifiant, engraisse la société

Tout métier est bien de la malhonnêteté

Le capital des métiers

Les métiers du capital

Ce qui implique des esclaves salariés

Plus ou moins bien rémunérés

Dont la plupart sont hyperexploités

Comme

Les cinquante millions de personnes, du personnel domestique

Dont quarante deux millions sont asiatiques

Que l'on peut écraser comme des moustiques

Beaucoup venant de Manille, donc des Philippines

On les prend, on les jette, comme des épines

Comme

En Arabie saoudite ou au Liban

D'autres pays sont aussi leur Satan

Parfois ce personnel dort dans des niches

Et leurs chats, et leurs chiens

Sont bien mieux traités par les riches

Car à leurs yeux, ce personnel ne vaut rien !

Le monde de la fausseté

La fausseté du monde

Un peu

Comme le saucisson d'âne corse

Qui la plupart du temps n'est jamais corse

Tout y est importé

Tout y est mélangé

De ses gens

Le capital sait bien se moquer

De ses gens

Où toute profession sait le gaver

Voilà bien là un secret bien gardé

Pas besoin d'un officier traitant pour le constater

Pour le capital

Une façon subtile de se perpétuer

Partout dans le monde

Et ce à chaque seconde

Dans les prisons, des gens sont maltraités, violés, torturés

Dans des usines, des gens sont méprisés et aliénés

Dans des bureaux, des gens sont harcelés

La souffrance s'exportant, personne ne peut y échapper

Riches ou pauvres, elle est partout affichée

Toute une psychosomatique de radioactivité

Et de cela, même la plus grosse fortune ne peut se protéger !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"If prisons are a mirror of society, then in France you are very

And Western values ​​that you want to defend in the

World, let them in France, we can not inflict this on the

rest of the world "

Georg H (German prisoner in struggle, via the newspaper "L'envolée")

In the prisons of France

And elsewhere, obviously

Matrons and matons

Nazillones and Nazillions

Torture, humiliate, kill

Women detained, men detained

On behalf of the company

On behalf of the people who voted

Thus, so many people in complicity

From the inside, sometimes it is denounced

Like this Eric Tino, former maton

Who dared to denounce other masters

Violent psychopaths recovered by capital, this is how

With a Nazi-specific mentality

Prisons becoming

Having always been, finally

Places of psychological torture

Places of physical torture

Capital-Enabled Violence

From Inherent Violence to Liberal Fascism

Criticism of value

Value of Criticism

Any value is bourgeois

Any value is sneaky!

As

For secret services

Nothing comes of it, nevertheless, everything knows

Whose draft horse

1) Currency

2) The ideology

(3) The compromise

4) The ego

With attending officers

If clandestine, invisible, nevertheless seers

A craft of lies

The lie of the trade

An entire military discipline

High divorce rate, agent must be there

Target Manipulation

The Only True Bible

Safety Itineraries

Spinning failure may fail

But, in truth, in a foolish society

There are definitely only fools trades

So

No trade, I do not want to practice

Or, just enough to be able to chore

Because every profession only reinforces society

These are all the professions of the company!

There are, of course,

In the harmfulness of the trades

Cops, gendarmes, military, masters, merchants

Many officials, inevitably

Not to mention many artisans

The dishonesty of the trades

The trades of dishonesty

And as

And it is very sorry

Every profession, even rewarding, fatens society

Any trade is dishonesty

The capital of the trades

The trades of capital

This implies slave laborers

More or less well paid

Most of which are overexploited

As

The fifty million people, domestic staff

Of which forty two million are Asian

Can be crushed like mosquitoes

Many coming from Manila, therefore from the Philippines

They are taken, thrown, like thorns

As

In Saudi Arabia or Lebanon

Other countries are also their Satan

Sometimes this staff sleeps in niches

And their cats, and their dogs

Are treated much better by the rich

Because in their eyes, this staff is worth nothing!

The world of falsehood

The Falseness of the World

A little

Like the Corsican donkey sausage

Who most of the time is never Corsican

Everything is imported

Everything is mixed

From his people

Capital knows how to make fun

From his people

Where any profession knows the gaver

Here is a well kept secret

No need for a treating officer to see it

For capital

A subtle way to perpetuate

Around the world

And every second

In prisons, people are abused, raped, tortured

In factories, people are despised and alienated

In offices, people are harassed

Suffering, no one can escape it

Rich or poor, it is everywhere displayed

A whole psychosomatic of radioactivity

And of this, even the biggest fortune can not protect itself!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)