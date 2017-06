Paraphysique de la hiérarchie

L'industrie du bois

Qui déforeste en toute illégalité

Protégée par les autorités

Comme au Brésil, la traite du bois coupé

Au mépris des indiens Awas

Assassinés, chassés, comme c'est bas !

Trafic clandestin du bois

Un marché de 15 milliards de dollars par an

Pour l'Europe et son ameublement

En France aussi, on l'attend !

Les bûcherons qui tuent les arbres

Sont payés par les tueurs de feu ( 1944-1988 ) Chico Mendes

Mais les commanditaires propriétaires cachent leurs sabres

Une clandestinité protégée, choyée, yes

Et les poissons

Comme les saumons

Qui sont maintenant dans des fermes

C'est l'aquaculture, comme au Chili

Mais une ferme de saumons

C'est comme 450.000 personnes et leurs déchets, pardi !

53 pour cent des poissons consommables

Sont à la limite du dommageable

30 pour cent sont en surexploitation

Quota ou pas, bientôt la disparition !

Plus d'indiens, plus le moindre poisson, que du béton

Et puis, toute vie souffre, de toutes façons

L'insecte, la vie mammifère, l'oiseau, le poisson

C'est donc un charnier entre espèces

Tout est mangé pour ressortir par les fesses

La vie dure se lit sur nos faces

La vie plus facile fait moins la grimace

C'est un résumé de la lutte des classes

Il faudrait pour tous et toutes, la même place !

Les misères, nos corps et nos visages, agacent

Nous en apercevons les traces !

Et toujours nos hiérarchies

Le poète, le peintre, le chanteur, le musicien, l'artisan

Le manuel, l'intellectuel, le sportif, l'écrivain, le savant

Tout ce qui nous fait petit !

Ni dieu, ni maître

Mais devant ces idoles, tu t'aplatis

Alors la hiérarchie est ton maître !

Moi

Qui ne suis pas un intello

Moi

Qui ne suis pas un bricolo

Ni intellectuel, ni manuel

A tout, je me fais la belle !

Vous n'avez que des rivales, que des rivaux

Pas d'amitié, pas d'amour, c'est ballot

Et toute agitation

Pour une paire de nichons

Car même et surtout pour coïter

D'une façon l'autre, il faut en chier !

En prison, encore plus qu'ailleurs

Le maton est là, qui surveille les chaleurs

Et les femmes de détenus

Sont de l'administration pénitentiaire, les cocues

Une vie à attendre

Une vie à apprendre

Que rien n'est gratuit

Que tout à un prix

Que tout peut faire profit

Beauté, laideur, pauvreté, richesse

Du capitalisme, c'est la kermesse

Allez donc vous promener

Dans les riches quartiers

Belles femmes, bien habillées, bien nourries, épanouies

Pour les dominants argentés, ailleurs et ici

Allez donc vous balader

Dans les quartiers déshérités

Femmes aux visages marqués

Aux mains fatiguées

A la mentalité dominée

Pour les pauvres et les exploités

De la femme dominante et aimée

A la femme dominée et méprisée

Pour les hommes

C'est le même processus

Celui qui fait consensus !

Toujours nos hiérarchies

De nos religions, croyances, idéologies

Tout s'écrit partout

Tout se lit partout

Sur nos corps, sur nos visages

Nos maisons, nos âges

Nos relations, nos organisations

Nos usages, nos informations

Rien que la façon de sonner

Rien que la façon de frapper

A une porte, sur notre personnalité, est une indication !

Tout notre commerce

Plus proxénète que la location des fesses

En voici un exemple fondamental

Le coût vraiment calculé fait mal

Un tee-shirt vendu 29 euros

Dans nos antres commerciaux

Est de 17 euros de bénéfice

Pour le magasin qui le vend

Un euro 15 pour l'usine

Six euros 06, le transport, les intermédiaires

Trois euros 61 pour le propriétaire de la marque

Dix huit centimes pour l'ouvrier que l'on maque !

De l'Asie à l'Europe

Sans équivoque, le prix coûtant se moque !

Le capitalisme fonctionne ainsi

C'est comme cela dans tous les pays

Hier, demain, comme aujourd'hui

Tous les gens qui votent le veulent ainsi !

Le capitalisme

Nous met la tête sous l'eau

Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux

Riches, pauvres, belles, pas belles, beaux, pas beaux

Nous sommes ses veaux !

Et c'est plus ( en 2009 ) de 11 minutes et 35 secondes

Comme le record d'apnée statique de ( né en 1971) Stéphane Mifsud

Même si c'est plus longtemps que tout le monde

Et aussi 213 mètres avec palmes ( 2006 )

Et aussi 131 mètres sans palmes ( 2004 )

En apnée dynamique

Tout a des équivalences

Les fourmis se droguent aux pucerons

Les dauphins se droguent aux poissons globes

Les jaguars ont leur yagé

Les chèvres ont leurs grains de café

Les éléphants, singes, oiseaux, gorilles

Ont aussi leurs morilles

Avec la plante hallucinogène iboga

Etc. Tout le règne animal a son haschich, voilà !

Comme les mirages du désert

Et les mirages de l'univers

Mirages gravitationnels

De la matière noire en X de la séquelle

Spéculation de la gravitation

Gravitation de la spéculation

Et si vous saviez ma merdasse

Et si vous saviez ma fadasse

Toutes nos horreurs, toutes nos terreurs

Einsatzgruppen, commandos de la mort

En 1941, en Russie, SS et SD, les exterminateurs

Avec les nationalistes lituaniens et ukrainiens

Dont ils furent les superviseurs, pour faire cela bien !

Pour massacrer, les gitans, les juifs, femmes, hommes, enfants

Mais les chefs nazis

En 1941, de toutes les orgies et tueries

La plupart nés vers 1900

Furent et c'est bien désolant

Des linguistes, des philosophes, des littéraires

Des docteurs en ceci, en cela, de diplômes propriétaires !

Et pour les exécutants, c'était la classe allemande ou autre, populaire

D'abord au fusil, à la mitrailleuse

Puis des camions à gaz

Puis les chambres à gaz

L'extermination devenait plus pointilleuse

Et oui la culture

N'empêche pas l'ordure !

L'érudition n'évite pas l'extermination

C'est encore une affaire de hiérarchisation

Partout sur la planète Terre, en manifestation

Avec notre poésie qui est une hiérarchie

Avec notre musique qui est une hiérarchie

Avec notre cinéma qui est une hiérarchie

Avec notre peinture qui est une hiérarchie

Avec notre science qui est une hiérarchie

Avec notre technologie qui est une hiérarchie

Avec nos arts qui sont des hiérarchies

Avec nos philosophies qui sont des hiérarchies

Toutes celles et tous ceux qui en font partie

Sont de la hiérarchie !

Personne ne le comprend

Personne ne l'entend

L'humanité est un commando de la mort

A la conscience globale qui dort

De A à Z, nous sommes dans l'erreur

Et c'est la perpétuelle prison, de nos horreurs, de nos terreurs

La vérité est ailleurs !

Le nazisme a partout triomphé

Il est simplement d'une plus grande subtilité

Les hiérarchies sont dans nos têtes

Avec tous nos bouffons, toutes nos vedettes

Que nous imitons, que nous répétons, c'est bête

Aucune hiérarchie ne fait la fête !

Patrice Faubert ( 2014 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Wood industry

Who déforeste in all illegality

Protected by the authorities

As in Brazil, draft of cut wood

With no regard for Awas Indians

Assassinated, driven out, as it is low!

Clandestine traffic of wood

A market of 15 billion dollars a year

For Europe and its furnishing

In France also, one expects it!

The loggers who kill the trees

Are paid by the killers of fire (1944-1988) Chico Mendes

But the silent partners owners hide their sabres

A protected clandestinity, cherished, yes

And fishes

Like salmons

Who are now in farms

It is the aquiculture, as in Chile

But a salmon farm

It is like 450,000 people and their waste, of course!

53 percent of consumable fishes

Are in extreme cases of the detrimental one

30 percent are in overexploitation

Quota or not, soon disappearance!

More Indians, more the least fish, than of the concrete

And then, any life suffers, in any case

The insect, mammalian life, the bird, the fish

It is thus a mass grave between species

All is eaten to arise by the buttocks

The hard life is read on our faces

The easier life makes less the grimace

It is a summary of the class struggle

It would be necessary for all and all, the same place!

Miseries, our bodies and our faces, aggravate

We see the traces of them!

And always our hierarchies

The poet, the painter, the singer, the musician, the craftsman

The handbook, the intellectual, the sportsman, the writer, the scientist

All that makes us small!

Neither god, nor Master

But in front of these idols, you are flattened

Then the hierarchy is your Master!

Me

Who am not an intellectual

Me

Who am not a bricolo

Neither intellectual, nor handbook

All, I am made the beautiful one!

You have only rivals, that rivals

Pas d' friendship, not of love, it is bundle

And any agitation

For a pair of tits

Because even and especially for coïter

In a way the other, it is necessary to shit about it!

In prison, even more than elsewhere

The screw is there, who supervises heats

And women of prisoners

Are prison authorities, the cocues

A life to be waited

A life to be learned

That nothing is free

That all at a price

That all can make profit

Beauty, ugliness, poverty, wealth

Capitalism, it is the village fair

Thus walk you

In the rich districts

Beautiful women, equipped well, nourished well, opened out

For the dominant ones silver plated, elsewhere and here

Thus trott you

In the disinherited districts

Women with the marked faces

With the tired hands

With dominated mentality

For the poor and exploited

Of the dominant and loved woman

With the dominated and scorned woman

For the men

It is the same process

That which makes consensus!

Always our hierarchies

Of our religions, beliefs, ideologies

Very is written everywhere

All is read everywhere

On our bodies, our faces

Our houses, our ages

Our relations, our organizations

Our uses, our information

Only the way of sounding

Only the way of striking

With a door, on our personality, is an indication!

All our trade

More procurer who the hiring of the buttocks

Here is a fundamental example

The cost really calculated hurts

A t-shirt sold 29 euros

In our commercial caves

Is of 17 euros benefit

For the store which sells it

One euro 15 for the factory

Six euros 06, transport, intermediaries

Three euros 61 for the owner of the brand

Ten eight centimes for the blue-collar worker whom one shacks with!

From Asia in Europe

Unambiguous, the cost price makes fun!

Capitalism functions thus

It is like that in all the countries

Yesterday, tomorrow, like today

All people who vote want it thus!

Capitalism

We puts the head under water

Men, women, children, young people, old man

Rich person, the poor, beautiful, not beautiful, beautiful, not beautiful

We are its calves!

And it is more (in 2009) 11 minutes and 35 seconds

Like the static record of apnea of (born in 1971) Stéphane Mifsud

Even if it is longer than everyone

And also 213 meters with palms (2006)

And also 131 meters without palms (2004)

In dynamic apnea

All has equivalences

The ants take drugs with the plant louses

The dolphins take drugs with the fishes spheres

The jaguars yagé to them

The goats have their coffee beans

Elephants, monkeys, birds, gorillas

Also their morels have

With the plant hallucinogen iboga

Etc All the animal kingdom has its haschich, here!

Like the mirages of the desert

And mirages of the universe

Gravitational mirages

Black matter in X of the after-effect

Speculation of the gravitation

Gravitation of the speculation

And if you knew my merdasse

And if you knew my dull

All our horrors, all our terrors

Einsatzgruppen, commandos of death

In 1941, in Russia, SS and SD, exterminators

With the Lithuanian and Ukrainian nationalists

They were the supervisors, to do that well!

To massacre, gipsies, Jews, women, men, children

But the chiefs Nazis

In 1941, of all the orgies and slaughters

Majority born around 1900

Were and it is well afflicting

Linguists, philosophers, arts persons

Doctors in this, that, diplomas owners!

And for the executants, it was the German or different, popular class

Initially with rifle, the machine-gun

Then trucks with gas

Then gas chambers

The extermination became more fastidious

And yes culture

Prevented not the refuse!

The scholarship does not avoid the extermination

It is still a business of hierarchisation

Everywhere on planet Is in hiding, in demonstration

With our poetry which is a hierarchy

With our music which is a hierarchy

With our cinema which is a hierarchy

With our painting which is a hierarchy

With our science which is a hierarchy

With our technology which is a hierarchy

With our arts which are hierarchies

With our philosophies which are hierarchies

All those and all those which are part of it

Are hierarchy!

Nobody understands it

Nobody hears it

Humanity is a commando of death

With the total conscience which sleeps

Of A to Z, we are in the error

And it is the perpetual prison, of our horrors, our terrors

The truth is elsewhere!

The Nazism triumphed everywhere

It is simply of a greater subtlety

The hierarchies are in our heads

With all our buffoons, all our stars

That we imitate, that we repeat, it is stupid

No hierarchy has fun!

Patrice Faubert (2014) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”