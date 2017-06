Capitalocène de prosopopée

11 mars 2011

14h46, échelle 9

Mégaséisme de Tokyo

Tremblement de terre, c'est pas rigolo

20.000 personnes mortes

200.000 sans aucun abri

Avec à 15h37, un mégatsunami

En 1909, déjà en France, la nature est trop forte

L'activité tectonique des plaques

Aucun pays n'échappe à sa traque

Ainsi

Encore en France, la terre tremble 2000 fois par an

Nice le sait bien, Nice l'attend

Et ce sont les bâtiments qui tuent

Des réactions en chaîne, et des aspérités qui muent

Des centaines de milliers de personnes tuées

Et à tout moment, cela peut recommencer

En géologie comme en politique

Il y a toujours des répliques

En géologie, ce sont des ondes de surface

En politique c'est une éternelle farce

Des ordures que d'autres ordures remplacent

La nature parfois se déchaîne

Comme souvent la bêtise humaine

Et aux catastrophes naturelles si redoutées

La société spectaculaire marchande techno-industrielle

D'un catastrophisme entretenu, se fait la part belle

Et ainsi

Sur notre planète, 825 000 tonnes aspergées

Du glyphosate et ce chaque année !

La Terre est devenue une poubelle

Que la vie est belle

D'ailleurs pour les géologues

Cela n'est pas que sur mon blog

Nous sommes dans le poubellocène

Chacun et chacune y jouant sa scène

Il y a donc le poubellien inférieur

Sans les plastiques

Il y a donc le poubellien supérieur

Avec les plastiques

Et en 2017, pour les déchets

C'est terrifiant, car cela fait

Quatre millions de tonnes par jour

Et en 2100

Cela fera douze millions de tonnes par jour

Mais d'ici là

L'espèce humaine ne sera plus là

D'autres l'ont dit, et bien, bon débarras

Pour les abeilles aussi, avec le pesticide Gaucho

De la pourriture capitaliste Bayer/Monsanto

Et puis avec le réchauffement climatique

Les hydrates de méthane de l'Arctique

C'est la grande fuite

Plus moyen qu'on l'évite !

Je ne suis pas pessimiste

Je ne suis pas optimiste

C'est simplement le monde capitaliste

Et les premiers humains archaïques

315 000 ans ou même plus, de la datation hypothétique

Du site Jebel Irhoud

En ce domaine aussi, toute vérité nous boude

1961, crâne humain, 40 000 ans

2004, seize ossements humains, 315 000 ans

Et donc, qui vivait le mieux, finalement ?

Car sous le capitalocène, c'est seulement la vie de l'argent

Nous ne vivons pas

C'est l'argent qui nous vit, n'est-ce pas ?

Ainsi, ce paradoxe déconcertant

Pour toute addiction, il faut de l'argent

L'argent de l'addiction

L'addiction de l'argent

Pour sexer, pour manger, pour se déplacer

Pour se loger, pour s'habiller, pour voyager

Partout, en tout, tout nous ment

PARTOUT, EN TOUT, TOUT NOUS MENT

La société du profit nous vend

Nous en sommes les souteneurs

Nous en sommes les putains

Nous en sommes les vendeurs

Nous en sommes les crétines et les crétins

Absolument personne n'y vit bien !

Il n'y a plus le fier bandit

De l'armure tragique, de feu ( 1855 - 1880 ) Ned Kelly

Certes, si certains morts, certaines mortes, pouvaient parler

En ayant marre de toute prosopopée

C'est la société de l'ennui

Où toute technologie abrutit

Il faut bien sublimer, il faut bien compenser, ainsi

Il y a bien des entrées mais aucune sortie

Ou alors une seule, c'est l'anarchie

Mais nos esprits sont si petits

Les nouvelles générations sont dans la sidération

Les nouvelles générations sont dans la soumission

Et sont d'ailleurs incapables de la moindre concentration

Flux permanent d'informations débiles

Flux permanent d'informations inutiles

Par écran d'ordinateur, en 2000 , 12 secondes

En 2017, plus que 8 secondes

Sachant

Qu'un poisson rouge peut se concentrer 9 secondes

Il n'y a donc aucun avenir épanouissant pour l'humanité

Avec une surpopulation, véritable monstruosité

Déjà un crime contre l'humanité

Avec tout un mépris généralisé

Comme à la télévision, toute publicité

Tous contre tous, toutes contre toutes, nouvelles mentalités

Et forcément disparition de toute solidarité

Sauf dans l'activité salariale, mais sans gratuité

Les divers fascismes changent de nom

Et à toutes les sauces utilisent le mot révolution

De nouveaux habits pour la réaction !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

11 Mar 2011

14:46, Scale 9

Tokyo Megaseism

Earthquake is not fun

20,000 people dead

200,000 without any shelter

With at 15:37, a megatsunami

In 1909, already in France, nature is too strong

The tectonic activity of the plates

No country escapes its pursuit

So

Still in France, the earth trembles 2000 times a year

Nice knows it well, Nice is waiting for it

And it is the buildings that kill

Chain reactions, and rough asperities

Hundreds of thousands killed

And at any time, it can start again

In geology as in politics

There are always replicas

In geology, they are surface waves

In politics it is an eternal farce

Garbage that other garbage replaces

Nature is sometimes unleashed

As often human stupidity

And to the feared natural disasters

Techno-industrial merchant spectacular society

Of a catastrophism maintained, is made the

And so

On our planet, 825,000 tons sprayed

Glyphosate and this every year!

The Earth has become a trash can

Life is Beautiful

Moreover, for geologists

It's not just on my blog

We are in the poubellocene

Each and every one playing his scene

There is therefore the Lower Puffbellian

Without plastics

There is therefore the upper poubellian

With plastics

And in 2017, for waste

It's terrifying, because

Four million tons per day

And in 2100

This will make twelve million tons per day

But by then

The human species will no longer be there

Others have said, well, good riddance

For bees too, with the pesticide Gaucho

Bayer / Monsanto capitalist rot

And then with global warming

Arctic methane hydrates

It's the big leak

No more way to avoid it!

I'm not pessimistic

I'm not optimistic

It is simply the capitalist world

And the first archaic humans

315,000 years or more, hypothetical dating

From Jebel Irhoud website

In this field too, every truth sulks us

1961, human skull, 40,000 years

2004, sixteen human bones, 315,000 years ago

So who lived the best, eventually?

For under the capitalocene, it is only the life of money

We do not live

It is the money that lives us, is not it?

Thus, this disconcerting paradox

For any addiction, it takes money

The money of addiction

The addiction of money

To sex, to eat, to move

To stay, to dress, to travel

Everywhere, in everything, everything

EVERYWHERE, EVERYTHING

The profit company sells us

We are the pimp

We are the whores

We are the sellers

We are the cretin and the morons

Absolutely nobody lives there!

There is no longer the proud bandit

From tragic armor, fire (1855 - 1880) Ned Kelly

Of course, if certain dead, some dead, could speak

Tired of any prosopopoeia

It is the society of boredom

Where all technology abuses

It is necessary to sublimate well, it is necessary to compensate

There are many entries but no output

Or only one is anarchy

But our minds are so small

The new generations are in the midst of

The new generations are in the submission

Moreover, they are incapable of the least concentration

Permanent flow of weak information

Permanent flow of unnecessary information

By computer screen, in 2000, 12 seconds

In 2017, more than 8 seconds

knowing

That a goldfish can focus 9 seconds

There is therefore no fulfilling future for humanity

With overpopulation, true monstrosity

Already a crime against humanity

With a general contempt

As on television, all advertising

All against all, all against all, new mentalities

And inevitably disappear from solidarity

Except in the wage activity, but without gratuity

The various fascisms change their name

And in all sauces use the word revolution

New clothes for reaction!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)