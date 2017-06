Prévarication et proratisation des convictions

Si l'on se voyait

Avec les yeux des autres

L'on mourrait sur le champ

D'une façon physique

D'une façon psychologique

D'une façon politique

D'une façon philosophique

Si l'on s'entendait

Avec les oreilles des autres

L'on mourrait sur le champ

Pour ainsi évoquer feu le penseur E.M.Cioran

Tout dépendant

Peut-être de quels autres

De toutes façons, c'est un regard autre

Or, nous ne sommes que les autres

Femmes, hommes, enfants, tous les autres

Dix personnes

Que nous fréquentons dans la vie

Pas forcément à des âges différents de la vie

Nous verrons avec un regard différent

Chaque personne avec sa propre vision, c'est évident

Et donc

Toujours une personne bien

Pour certaines et certains

Et donc

Toujours une conne ou un con

Forcément, pour d'autres, c'est selon

L'on est toujours ceci ou cela, pour quelqu'une ou quelqu'un !

Et l'on ne sait plus quoi penser

De quiconque, sans soi-même, l'avoir approché

Pas de protéines fluorescentes pour nous l'indiquer

Pourtant

Nous sommes tous et toutes

Sur un pied d'égalité

Pour nous faire exploiter

Pour nous faire manipuler

Pour nous faire sadiser

Certes, à divers degrés

Ainsi

Il y a l'alcool pour oublier

En France

120 décès par jour

Dans le monde

140 millions de malades alcooliques

Avec le tabac, les jeux, du capital, nombreuses coliques

Pour le capital avec sa panoplie, toute sa clique

Pour l'alcool, il y a bien le baclofène

Boire moins, avec moins de gène

Quand le système de la récompense reste activé

Comme pour le sexe, les drogues, la messe, la télé

Tout le monde est finalement addicté

Quand la dopamine fait son marché

Cela se fait aussi par la pensée

L'effet placebo est là pour le prouver

Et finalement, qui n'a pas son addiction

Puisque le capital est la principale addiction

Il est l'addiction de toutes les addictions !

Le capital sait nous rapter

Il sait nous hypnotiser

Il sait nous proratiser

Le capital

Produit, en série, diverses misères

C'est la matrice mère

2017, en France

Des mers et des océans pour l'indécence

13000 étudiants et étudiantes de Paris

Sautant 4 à 6 repas par semaine, ô vilenie

Un jeune sur cinq, c'est désolant

Qui doit renoncer aux soins, faute d'argent

Et pendant le même temps

Dans le monde entier, un même conditionnement

Pendant cette unité de temps

L'on observe une paire de trous noirs

Orbitant l'un autour de l'autre, à ne pas croire

Trente fois plus lourd que notre soleil

Cinq cent fois plus petit, l'Univers de tant de merveilles

Mais en fusion pour ne faire qu'un

Comme un coït, une copulation, c'est coquin

C'est donc un en deux ou deux en un

Quand le pluriel est au singulier

Plus de s pour l'accorder

Une orthographe de mécanique quantique

Mais c'est bien sur Terre qu'il faut changer de politique

Et donc abolir la politique

Il faut arrêter avec les fusées

Il y a vraiment d'autres priorités

Il y a tout à partager

Pour éradiquer toute pauvreté !

Il faut

Que le monde change

Il faut

Que les hommes changent

Il faut

Que les femmes changent

Il faut

Que les enfants changent

Pour d'autres mentalités

Pour que l'espèce humaine exprime enfin son humanité

Qui fut jusqu'alors empêchée

Enfin un monde de bonté et de beauté

Mais

Chaque idéologie a sa notion de bonté, de beauté

Mais

Chaque religion a sa notion de bonté, de beauté

Mais

Chaque croyance a sa notion de bonté, de beauté

Et aussi

La beauté, la bonté, selon le fascisme

La beauté, la bonté, selon le gauchisme

La beauté, la bonté, selon le stalinisme

La beauté, la bonté, selon le libéralisme

Aucune beauté, aucune bonté

Dans ces variantes du capitalisme, en vérité

Des inepties enfantant des monstruosités

Comme l'ami des dictateurs

Comme F.Lemaître, M.Simon, des acteurs prodigieux

Aussi G.Depardieu, lui si halluciné, lui si odieux

La beauté et la bonté

Pour quelqu'un de bien

Tout comme pour le crétin

Pas forcément fasciste ou stalinien

Le plus souvent un peu tout le monde

Le plus souvent un peu personne

Quand la folie capitaliste partout, gronde

L'on entend partout ses clochent qui sonnent

Ainsi

Seul le langage du capital est signifiant pour les gens

Tout ce qui le critique n'est donc pas signifiant

Et cela ne rentre pas dans le signifiant des gens

C'est comme une langue non apprise

Qui sur les gens n'a aucune prise

De ce fait

Il n'y a pas de monde

De ce fait, il n'y a que l'immonde

Nous vivons dedans, c'est notre monde !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

If we saw each other

With the eyes of others

One would die on the spot

Physically

In a psychological way

In a political way

In a philosophical way

If we agreed

With the ears of others

One would die on the spot

To thus evoke the late thinker E.M.Cioran

Everything depends

Perhaps of what other

Anyway, it's a different look

Now, we are only the others

Women, men, children, all others

Ten people

What we frequent in life

Not necessarily at different ages of life

We will see with a different look

Everyone with their own vision is obvious

And so

Always a good person

For some and some

And so

Always a con or con

Of necessity, for others, it is

One is always this or that, for somebody or someone!

And we do not know what to think

Of anyone who, without himself, has approached him

No fluorescent proteins to tell us

However

We are all

On an equal footing

To make us exploit

To make us manipulate

To make us sadize

Of course, to varying degrees

So

There is alcohol to forget

In France

120 deaths per day

In the world

140 million alcoholic patients

With tobacco, games, capital, numerous colic

For the capital with its panoply, all its clique

For alcohol, there is baclofen

Drink less, with less gene

When the reward system remains enabled

As for sex, drugs, mass, TV

Everyone is finally addicted

When dopamine makes its market

This is also done by thinking

The placebo effect is there to prove it

And finally, who does not have his addiction

Since capital is the main addiction

It is the addiction of all addictions!

Capital knows how to reap

He knows how to hypnotize us

He knows how to proratize us

The capital

Produces, in series, miseries

It is the mother matrix

2017, in France

Seas and oceans for indecency

13000 students from Paris

Jumping 4 to 6 meals a week, o vilenie

One in five young people is distressing

Who should give up care for lack of money

And during the same time

All over the world, the same packaging

During this unit of time

One observes a pair of black holes

Orbiting one around the other, not believing

Thirty times heavier than our sun

Five hundred times smaller, the Universe of so many wonders

But in fusion to make one

As a coitus, a copulation, it is naughty

So it's one in two or two in one

When the plural is singular

More s to match

An orthography of quantum mechanics

But it is on Earth that we must change our policy

And thus abolish the policy

You have to stop with the rockets

There really are other priorities

There's everything to share

To eradicate poverty!

It is necessary

Let the world change

It is necessary

That men change

It is necessary

That women change

It is necessary

That children change

For other mentalities

For the human species finally to express its humanity

Which was hitherto prevented

Finally a world of goodness and beauty

But

Each ideology has its notion of goodness, beauty

But

Every religion has its notion of goodness, beauty

But

Each belief has its notion of goodness, beauty

And also

Beauty, goodness, according to fascism

Beauty, goodness, according to leftism

Beauty, goodness, according to Stalinism

Beauty, goodness, according to liberalism

No beauty, no kindness

In these variants of capitalism, in truth

Nonsense giving birth to monstrosities

Like the friend of the dictators

Like F.Lemaître, M.Simon, prodigious actors

So G.Depardieu, he so hallucinated, he so odious

Beauty and goodness

For someone good

Just as for the cretin

Not necessarily fascist or Stalinist

More often than not everyone

Most often a little person

When capitalistic madness everywhere rumbles

Everywhere you can hear his bell ringing

So

Only the language of capital is meaningful to people

Everything that criticizes it is therefore not signifying

And this does not fit into the signifier of people

It is like a language not learned

Who on people has no hold

Thereby

There is no world

Because of this, there is only the foul

We live in, this is our world!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)