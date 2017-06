¨Paraphysique de prétérition restreinte et généralisée

Et au fond

Tout est prétérition

Même dans le superflu

Tout se passant dans l'inaperçu

C'est comme pour les affinités

Cela n'est pas seulement les idées

Cela serait d'une trop grande simplicité

Il faut pour cela

C'est malheureux, mais c'est comme ça

Aimer faire les mêmes choses

Sans pour autant défendre la même cause

Les visites des jardins ou des musées

Se faire un ciné, sexer, se promener

Aux échecs ou aux dames, aux cartes, aux dés, jouer

Se dorer le corps au soleil

Chaque être humain avec ses merveilles

Des gens aiment voyager

Des gens aiment bouquiner

Donc

Des gens qui n'ont pas les mêmes idées

Peuvent avoir des affinités

Et faire des choses ensemble

Donc

Des gens qui ont les mêmes idées

Peuvent n'avoir pas d'affinités

Et ne pas faire de choses ensemble !

Un peu comme pour les fantasmes sexuels

Ou plus simplement pour l'entente sexuelle

Là aussi

Les idées font ce qu'elles peuvent

Là aussi

Les corps s'en émeuvent

Difficile de trouver chaussure à son pied

De fait, tout le monde est mal chaussé

L'on ne peut, tout le monde, essayer

Surtout

Dans le propre monde de ses affinités

Et il y a tant de goûts différents, voilà la difficulté

Les affinités sexuelles

Les affinités idéelles

Les affinités vestimentaires

Les affinités alimentaires

Les affinités politiques

Les affinités psychologiques

Toute une fragmentation

Toute une séparation

Ainsi, restreinte ou généralisée, c'est toute une isolation

C'est donc, en somme, comme toute culture

C'est donc, en somme, comme toute connaissance

C'est forcément très lacunaire

Mais, forcément, c'est inhérent à la pensée réactionnaire

Mais, forcément, c'est inhérent à la pensée de séparation

Comme les nationalités, les partis, les syndicats, les organisations

Se défaire de toute aliénation, seule vraie pensée révolutionnaire !

Dans les caractères autopomorphes

C'est du mariage, des enfants, du divorce, rien d'amorphe

Cela fait le jeu de tous les tyrans

Diviser, régner, un jeu pour les enfants

Cela n'est plus le temps des châtelaines et des mouchettes

Cependant, malgré toute notre technologie, nous sommes aussi bêtes

Ou à cause de notre technologie, encore plus bêtes

En certains domaines

Des dates interchangeables ou presque, quelle déveine

Ainsi :

1923

Tokyo : 2,2 millions de personnes, environ

Paris : 3 millions de personnes, environ

New York : 5 millions de personnes, environ

Londres : 7 millions de personnes, environ

2017

Tokyo : 13 millions de personnes, environ

Londres : 8 à 9 millions de personnes, environ

Paris : 2,3 millions de personnes, environ

New York : 8 à 9 millions de personnes, environ

Sans bien sûr, l'agglomération urbaine

Cela ferait trop d'étrennes

Avec partout, du personnel variable d'ajustement

Pour les besoins du patronat, de l'industrie, du commerce

Le capitalisme organise ses kermesses

Toute une organisation parfaitement monstrueuse

Qui n'a pourtant rien de si voluptueuse

Bien moins que l'anguille si mystérieuse !

Tout devrait être comme dans un hôtel infini

Comme l'anarchie qui l'est aussi

Un socialisme libertaire d'entropie

A qui va en B, B qui va en C, C qui va en D

Ainsi la place de A devient disponible

L'hôtel de l'anarchie est toujours disponible

Et ce de A à Z

Mais sans vraiment de A à Z

Car tour à tour, tout devient A et tout devient Z

Place, place, au banquet de la vie

Quand l'on respecte toute forme de vie

Car même un poussin

Sait compter jusqu'à cinq, et oui

Car même un rat

Quand pour qu'il mange, l'on doit pour cela

Torturer un de ses congénères, et donc la nourriture, il refusera

Car même un chimpanzé

Au niveau de la visualisation spatiale

Deux dixièmes de seconde, à l'être humain, c'est fatal

Lui, il met sept dixièmes de seconde, j'entends des râles

Car même le cochon

Avec son museau sait la multiplication

Pas le moins du monde paradoxal

Tout est plus grand que l'infini dénombrable

Comme le nombre infini de décimales

Comme donc, après la virgule de la virgule, comme presque dans une seconde !

Mais notre temps humain est lui, bien fini

Avec hélas, des bords et des frontières

Car même si l'Univers était fini

Lui serait sans aucun bord, sans aucune frontière

Et l'espèce humaine

De toutes les espèces, la plus inhumaine

Et étant, à long terme, une espèce menacée

Des graines de plantes sont thésaurisées

Comme quelque part en Norvège

C'est finalement un triste solfège

Ainsi, 800.000 échantillons

Milliers d'espèces de plantes cultivées

Comme une banque de données

Mais à long terme, précaire conservation

Et déjà, sans conséquence, une petite inondation

Du climat versatile, future désolation

Et dans l'Univers

Tout arrive quelque part

Tout est arrivé quelque part

Tout arrivera quelque part

Rien n'existe pas, tout existe de part en part

Comme un Multivers de sérendipité

Tout peut s'imaginer, tout peut se réaliser

Tout a été imaginé

Tout a été réalisé

Tout se réalisera

Tout existe

Tout a existé

Tout existera

Tout commence sans commencement

Tout fini sans être fini

Un peu comme la Coupe de football de feu Charles Simon

Devenue la Coupe de France de football, une nationalisation

Comme aussi

Tout ce que nous mangeons

Comme les cuisses de grenouilles Rana Macrodon

Souvent, d'Indonésie, une fausse appellation

Oui, en France, c'est la Rana Macron

Mais elle, elle fait hélas de la législation

Et des amphibiens en voie d'extinction

Le vin même avec de fausses étiquettes

Quand le Grand Cru fait piquette

Ne met pas en danger, le vigneron

Vraiment, c'est de A à Z, qu'il faut une révolution !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

And at the bottom

All is preterition

Even in superfluity

All happening in the unperceived one

It is as for affinities

That is not only the ideas

That would be of a too great simplicity

It is necessary for that

They is unhappy, but it is like that

To like to make the same things

Without to defend the same cause

Visits of the gardens or the museums

To be made movies, sexer, to walk

With the failures or the ladies, the cards, the dice, to play

To gild the body with the sun

Each human being with its wonders

People like to travel

People like to read

Thus

People who do not have the same ideas

Can have affinities

And to make things together

Thus

People who have the same ideas

Can not have not affinities

And not to make things together!

A little as for the sexual fantasies

Or more simply for the sexual agreement

There too

The ideas do what they can

There too

The bodies are moved some

Difficult to find shoe with its foot

In fact, everyone is badly fitted

One cannot, everyone, to test

Especially

In the proper world of its affinities

And there are so many different tastes, here is the difficulty

Sexual affinities

Idéelles affinities

Vestimentary affinities

Food affinities

Political affinities

Psychological affinities

A whole fragmentation

A whole separation

Thus, restricted or generalized, it is a whole insulation

It is thus, all in all, like any culture

It is thus, all in all, like any knowledge

It is inevitably very lacunar

But, inevitably, it is inherent in the thought reactionary

But, inevitably, it is inherent in the thought of separation

Like nationalities, the parties, the trade unions, the organizations

To demolish itself of any alienation, only true revolutionary thought!

In the characters autopomorphes

It is marriage, children, divorce, nothing amorphous

That plays the game of all the tyrants

To divide, reign, a game for the children

That is not any more time of the ladies of the manor and the mouchettes

However, despite everything our technology, we are also animals

Or because of our technology, even more animals

In certain fields

Interchangeable dates or almost, which bad luck

As follows:

1923

Tokyo: 2.2 million people, approximately

Paris: 3 million people, approximately

New York: 5 million people, approximately

London: 7 million people, approximately

2017

Tokyo: 13 million people, approximately

London: 8 to 9 million people, approximately

Paris: 2.3 million people, approximately

New York: 8 to 9 million people, approximately

Without of course, urban centre

That would do too many New Year's gifts

With everywhere, of the variable staff of adjustment

For the needs for employers, industry, trade

Capitalism organizes its village fairs

A whole perfectly monstrous organization

Who however does not have anything so voluptuous

Much less than so mysterious eel!

All should be as in an infinite hotel

As the anarchy which is it too

A libertarian socialism of entropy

To which goes out of B, B which goes out of C, C which goes in D

Thus the place of A becomes available

The hotel of anarchy is always available

And this of A to Z

But without really of A to Z

Because in turn, all becomes A and all becomes Z

Place, place, with the banquet of the life

When any form of life is respected

Because even a chick

Can count up to five, and yes

Because even a rat

When so that he eats, one must for that

To torture one of its congeneric, and thus food, it will refuse

Because even a chimpanzee

On the level of space visualization

Two tenths of a second, with the human being, it is fatal

He, it puts seven tenths of a second, I hear rails

Because even the pig

With its muzzle the multiplication knows

Pas le less of the paradoxical world

All is larger than the infinite countable one

Like the infinite number of decimals

How thus, after the comma of the comma, like almost in a second!

But our human time is him, finished well

With alas, edges and borders

Because even if the Universe were finished

He would be without any edge, without any border

And the mankind

Of all the species, most inhuman

And being, long-term, endangered species

Seeds of plants are hoarded money

Like some share in Norway

It is finally a sad musical theory

Thus, 800,000 samples

Thousands of species of crop plants

Like a data bank

But in the long run, precarious conservation

And already, without consequence, a small flood

Changeable climate, future desolation

And in the Universe

All arrives some share

All some share arrived

All will arrive some share

Nothing exists, all exists right through

Like Multivers of serendipity

All can think, all can be carried out

All was imagined

All was carried out

All will be carried out

All exists

All existed

All will exist

All starts without beginning

Very finished without being finished

A little as Cut football of fire Charles Simon

Become the Coupe de France of football, a nationalisation

As too

All that we eat

Like the frog legs Rana Macrodon

Often, of Indonesia, a false name

Yes, in France, it is Rana Macron

But it, it makes legislation alas

And of the Amphibians in process of extinction

Wine even with false labels

When the Grand Cru makes nasty wine

Does not endanger, the vine grower

Really, it is of A to Z, that a revolution is needed!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”