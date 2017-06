" Pourquoi dans un monde si beau, où abondent les camps de concentration et les missiles de croisière, la communication est-elle impossible ? "

Jean-Pierre Voyer ( né en 1938 ) essayiste

La folie prend ses aises

La folie marche sur des braises

La folie se pavane

La folie est une came

La folie prend des médicaments

La folie est une rage de dents

La folie est mythomane

C'est quelqu'un qui habite quelque part

Et qui va toujours ailleurs

Et est pourtant, toujours à l'heure

Sa folie, ma folie, ta folie

Tous les jours, elle nous lit

Ah ! les belles bacchantes

Film de 1954, une étrange comédie marrante

Quand la femme était encore coquette

Jupons, jarretelles, nichons, la fête

Interdit aux moins de 16 ans, c'est trop bête !

Quand le burlesque était érotique

Et feu ( 1914-1983 ) Louis de Funès, déjà avec sa mimique

Ma puésie est abracadabrantesque

Ma peuésie est grotesque

Ma pouésie est un sale mec

Ma paraphysique vomit les salamalecs

Le féminisme

A tout tué

Plus aucune sensualité

Tout est uniformisé

Les bourgeoisies savent tout chloroformer

Tu te veux poète

Tu te veux peintre

Tu te veux savant

Tu te veux sportif

Tu te veux ceci ou cela

Toujours le même blabla

Tu te crois artiste

Tu te crois ceci ou cela

Moi, je ne me veux plus rien

Je ne suis d'aucune rivalité

Sur toutes les chimères, je veux pisser

Avec moi, personne ne peut rivaliser !

La poésie intellectuelle

Est de la main à plume

La poésie manuelle

Est de la main de la charrue

L'éternel présent

Comme l'amnésie antérograde majeure

Aucun souci ne prend

Les mêmes, sont toutes les heures

Je sens de la gueule

Je passe tout à la meule

Ne jamais voter

Ne jamais enfanter

Ne jamais admirer

Ne jamais posséder

Et sachons que nos vedettes spectaculaires

Sont forcément toutes réactionnaires

De l'anarchisme au fascisme !

Et toujours notre adulation qui s'identifie, cet atavisme

L'humanité

Est une crise d'angoisse

Elle se met la poisse

L'angoisse c'est horrible

Elle est toujours volubile

Elle n'est pas alexique

Contre elle, aucune trique

Mais il suffirait d'implanter des électrodes

A certains endroits du cerveau pour l'annihiler

Mais l'industrie du médicament

Ne pense qu'à son argent

Tant pis pour les effets secondaires

Une paire de claques pour ces réactionnaires !

Certes

C'est toujours de la thérapeutique d'urgence

La thérapeutique vraie n'est pas de cette engeance

Le seul effet

Du vivre différemment

Ne plus plâtrer ce qui est cassé

Mais son apparition empêchée !

Vous pouvez parler de feu ( 1846-1935 ) Auguste Escoffier

Ce roi des cuisiniers

Et même vous en gargariser

Mais c'est à se pâmer

Quand il n'y aura plus le moindre poisson

A cuisiner, dans aucune maison !

Les scientistes sont des fanatiques

A la convivialité sont des amnésiques

La cuisine pour astronautes

Cuisine moléculaire pour la survie

La vie selon les bourgeoisies

Têtes à baffes toujours ravies

Vous cracher me réjouit !

Implémentation abasourdissante

De toutes nos options discordantes

Dans nos veines

Ne circule pas du sang

Dans nos veines

Dans nos vaines

Ne circule que de l'argent

Comme dans nos transports en commun, bondés

Et nos regards absents, voulant tuer

Il faut nous supporter

Et l'envie de tout faire sauter !

Si au moins

Nous pouvions nous tripoter

Si au moins

Nous pouvions nous toucher

Nous pouvions discuter

Mais nous nous ignorons

Mais nous nous méprisons

A l'image de nos répugnantes prisons

Ouvrons toutes nos cages

Pour qu'enfin la vie nage !

Ainsi

Il n'y a que dans l'acte sexuel

Une femelle pour lui

Un mâle pour elle

Où l'imagination ne soit plus pucelle

Enfin l'envol, enfin des ailes

Et des variantes de ribambelles

La chatte allongée sur nos jambes

Jamais ne trahit, toujours fidèle

C'est notre gribou, notre va-tout

La chatte de femme qui rend fou

En entrée, en dessert, toujours belle

C'est de la magie, de l'entente sexuelle

Dans la pensée séparée, rien n'est éternel

Et l'entente sexuelle

N'est ainsi pas l'entente spirituelle

Et l'entente spirituelle

N'est ainsi pas l'entente sexuelle

C'est de la conformité organique

Des sexes qui nous vont mieux

Au clitoris ou à la queue

Rarement, cela est dit

De ce défi, je fais encore fi !

Nous avons la faculté d'oubli

Pour nous accommoder de tout

Les mêmes sont nos instincts

Boire, manger, copuler

Nous ne sommes pas distincts

Pour les assouvir, il faut payer

Et notre cortex cingulaire antérieur

Pour nous régulariser, pour nous stabiliser

Mais pas comme en 1675

Avec les vrais bonnets rouges

De la révolte, de la jacquerie qui bouge

De nos jours, c'est la confusion

Favorable au fascisme, à la réaction

Et bonnets rouges pour les patrons

Et toutes les autres abominations

De l'extrême gauche à l'extrême droite, la contre révolution !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"Why in a world so beautiful, where concentration camps and cruise missiles abound, is communication impossible?"

Jean-Pierre Voyer (born 1938) essayist

Madness takes its ease

Madness walks on embers

The madness struts

Madness is a cam

Madness takes medication

Madness is a rage of teeth

The madness is mythomaniac

It's someone who lives somewhere

And who always goes elsewhere

And yet, is always on time

His folly, my madness, your madness

Every day she reads

Ah! The beautiful bacchantes

Movie of 1954, a strange funny comedy

When the woman was still flirtatious

Petticoats, Suspenders, Tits, Party

Forbidden to under 16 years is too stupid!

When the burlesque was erotic

And fire (1914-1983) Louis de Funès, already with his mimicry

My chess is abracadabranteque

My littleness is grotesque

Ma poues is a dirty guy

My paraphysical vomits the salamales

Feminism

Everything killed

No more sensuality

Everything is standardized

The bourgeoisie know how to chloroform

You want poet

You want to paint

You want to know

You want sports

You want this or that

Always the same blabla

Think you artist

You believe this or that

I do not want anything more

I have no rivalry

On all chimeras, I want to piss

No one can compete with me!

Intellectual poetry

East of the hand with feather

Manual poetry

East of the hand of the plow

The eternal present

As major anterograde amnesia

No worries

The same, are every hour

I feel the mouth

I pass everything to the wheel

Never vote

Never give birth

Never admire

Never own

And let's know that our spectacular stars

All are necessarily reactionary

From anarchism to fascism!

And always our adulation that identifies itself, this atavism

mankind

Is an anxiety attack

She puts herself

The anguish is horrible

It is always voluble

It is not alexic

Against it,

But it would be enough to implant electrodes

In some parts of the brain to annihilate it

But the drug industry

Think only of his money

Too bad for side effects

A pair of slaps for these reactionaries!

Certainly

It's always emergency therapeutics

True therapeutics is not of this kind

The only effect

Living differently

Do not plaster what's broken

But his appearance prevented!

You can talk about fire (1846-1935) Auguste Escoffier

This king of cooks

And even you gargle

But it is to swoon

When there is no more fish

To cook, in any house!

Scientists are fanatics

Friendliness is amnesic

The Kitchen for Astronauts

Molecular cuisine for survival

Life according to the bourgeoisie

Heads always happy

You spit me rejoice!

Stunning Implementation

Of all our discordant options

In our veins

Does not circulate blood

In our veins

In our vain

Only circulates money

As in our public transport, crowded

And our absent looks, wanting to kill

We must support ourselves

And the desire to blow everything up!

If at least

We could fiddle

If at least

We could touch each other

We could discuss

But we do not know

But we despise ourselves

Like our repulsive prisons

Let's open all our cages

So that life can swim!

So

It is only in the sexual act

A female for him

A male for her

Where the imagination is no longer virgin

Finally the flight, finally of the wings

And variants of ribambelles

The cat lying on our legs

Never betrayed, always faithful

It is our gribou, our va-tout

The pussy of woman who makes crazy

Entry, dessert, always beautiful

It's magic, sexual understanding

In separate thought, nothing is eternal

And the sexual understanding

Thus is not spiritual understanding

And spiritual understanding

So is not sexual understanding

This is organic compliance

Gender that is better for us

To the clitoris or the tail

Rarely, this is said

From this challenge, I still do not know!

We have the faculty of forgetting

To accommodate us

The same are our instincts

Drinking, eating, copulating

We are not distinct

To satisfy them, one has to pay

And our anterior cingulate cortex

To stabilize us, to stabilize us

But not as in 1675

With the real red bonnets

Revolt, the jacquerie that moves

Nowadays, it is confusion

Favorable to fascism, to reaction

And red bonnets for the bosses

And all the other abominations

From the extreme left to the far right, counter-revolution!

Pat Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"