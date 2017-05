Paraphysique de la cybernétique

L'information n'est qu'information

Elle n'est ni masse ni énergie

Cependant, l'objectivité n'est qu'un leurre

Les subjectivités sont des pleurs

Tout est de la propagande

Pour telle ou telle bande

Mafieuse, financière, politique

Toute radio, toute télévision, n'est la voix

Que de ses valets et maîtres, sans loi

Nous sommes tous et toutes partiaux

Nous voulons propager nos idéaux

Comme nos rivales et rivaux

C'est la télévision fasciste ou stalinienne

C'est le costume langue de bois

C'est la radio que parraine

Des hommes et femmes, sans autre foi

Que l'argent roi !

Tout est étudié à la virgule près

Il s'agit de bien travestir les faits

C'est Staline et Hitler en concubinage

C'est le capitalisme qui nage

Pour administrer tous les naufrages

Certes, l'objectivité n'existe pas

C'est entendu, la lucidité n'existe pas

Ce sont des inventions

Ce sont des divagations

Pourtant, tant que nous aurons

Quelque chose à perdre

Quelque chose à admirer

Quelque chose à posséder

Quelque chose à espérer

Et pas tout à gagner

Rien ne changera jamais

Sa petite famille à nourrir

Ses enfants à chérir

Son train de vie à maintenir

Il faut bien manger

Il faut bien se vêtir

Il faut bien se loger

Il faut bien se chauffer

Il faut bien se soigner

Et tout devient de la propagande

Il faut défendre sa petite bande

Oh! cela n'est pas pour l'humanité entière

Mais juste pour son propre frère

Sa propre famille, sa mère, son père

Sa femme ou compagne, les amis

Et tout est dit !

Cela aurait été pourtant chouette

De toujours faire la fête

Du corps, de l'esprit, sans aucune frontière

Ne plus travailler qu'une heure par jour

Et le reste du temps, nous faire la cour

Barbier, ouvrier, postier, tour à tour

Tout pouvant s'apprendre

Du jour au lendemain

Et plus de temps à perdre

Dans les arts aliénés

Peinture, écriture, cinéma

Il y aurait tant à vivre

Tant de retard à rattraper

Et donc plus le temps, pour cela

Tous les arts figés, pétrifiés, sublimés

Peinture, écriture, cinéma, quel beau caca

Télévision, radio, recherche, tout le blabla !

Plus de spectateurs, de spectatrices

En tous domaines, des acteurs, des actrices

De sa mort, de sa vie, aucune activité séparatrice !

Le suicide pour qui le veut

Avec 8 à 9 grammes de gardénal, on le peut

C'est de la toxicologie, pas un souhait, pas un voeu !

Le temps de la vie

Verra disparaître les maladies

Le temps de la vie

Verra s'évaporer crimes et délits

Le temps de la vie

Verra se dissoudre les arts finis

Le temps de la vie

Sera l'art vécu, infini

Sans aucune représentation

Sans aucune ostentation

Sans aucune célébration

Sans aucune prison

Sans aucune propagande information

Nous ne voulons plus les musées

Nous voulons enfin nous amuser

Mais tant que nous aurons

Quelque chose à perdre

Quelque chose à préserver

Sans pouvoir nous en détacher

Et pas tout à gagner

Rien ne changera jamais !

Et au fond

De la liberté, nous ne voulions

De la fraternité, nous ne désirions

De l'égalité, nous abhorrions

Le cinéma de la vie

N'est que le cinéma de la vie

Comme les films

Qui passent à la télévision

Maintenant présentés, expliqués

A des spectateurs, spectatrices, infantilisés

Et leur compréhension orientée

C'est la propagande qui bande

Le mépris est sa seule offrande

Aux spectateurs, spectatrices

Qui de la passivité ont tous les vices

Spectateurs, spectatrices

De la non-existence

Tout est vécu à notre place

Aucune joie sur notre face

Toutes les idoles de la soumission

Information de la propagande

Propagande de l'information

De toutes les soumissions

De ( né en 1946 ) Bernard Lavilliers

A ( né en 1966 ) Dieudonné M'bala M'bala, si adulé

Même principe de la célébrité

Toujours secret, car secret cher payé

Il faut baisser son froc, se compromettre, ou payer !

Tout ce qui paraît dans le spectacle

A toutes les soumissions, n'est jamais le tacle

C'est sa comparution immédiate !

Tous les gens connus

De l'autorité de la célébrité

Qui est la célébrité de l'autorité

Sont des parvenus, des vendus

A la tyrannie, ce sont des bouffons

A toutes les misères, ils font diversion

La soumission a besoin d'eux

Restreinte ou généralisée, ses meilleurs voeux

Ainsi

Nos plus grands peintres

Nos plus grands acteurs

Nos plus grandes actrices

Nos plus grands savants

Nos plus grands cinéastes

Nos plus grands chanteurs

Nos plus grandes chanteuses

Nos plus grands ceci ou cela

Nos plus grandes ceci ou cela

Qui se reproduisent

Comme les objets de l'imprimante 3D

Pour tous les goûts

De toutes les dimensions

Une nouvelle ère, voici le Digitizer

Qui nous déclare sa flamme

Et moi je déclare ma flemme

A tous les Digitizer

Digitizer, 3D Scanner, 3D Scanning

C'est insidieux, c'est tentant

Bientôt vicieux, la vie outrepassant

Un jour, l'être de nos rêves

Sur mesure, avec toute sa sève

Sortira de la machine, c'est délirant !

Au tout début, ce fut des objets

Un jour, pas si lointain

Pour la coucherie ou le quotidien

Des humains tout-faits !

Du présent, du futur, du passé

Du cinéma, de l'histoire, ou simplement de l'inventé

Mais plus possible de s'en débarrasser

Il ne faudra pas se tromper

De nouveaux faits divers

Pour la cybernétique plénipotentiaire !

Tout être humain est l'autre

Jamais distinct, une autre virtualité

Dans toutes ses possibilités

L'individualité sans cesse l'autre

Tu es ce que je suis

Je suis ce que tu es

Nous sommes ce que sont les autres

Les autres sont ce que nous sommes

De toutes les possibilités de l'individualité

De toutes les virtualités de l'individualité

De ce par quoi nous sommes conditionnés

De ce par quoi nous sommes programmés

De l'individualité sans aucune liberté

De l'individualité sur l'autre, copiée

Aucune supériorité, aucune infériorité

Rien n'est différent, c'est simplement l'humanité !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Information is only information

It is neither mass nor energy

However, objectivity is only one lure

Subjectivitys are tears

All is propaganda

For such or such band

Gangster, financial, political

Any radio, any television, is not the voice

That of its servants and Masters, without law

We all are and partial

We want to propagate our ideals

Like our rivals and rivals

It is fascistic or Stalinist television

It is the costume set language

It is the radio which sponsors

Men and women, without another faith

How the money king!

All is studied except for the comma

It is a question of disguising the facts well

It is Stalin and Hitler in cohabitation

It is the capitalism which swims

To manage all the shipwrecks

Admittedly, objectivity does not exist

It is heard, clearness does not exist

They are inventions

They are divagations

However, as long as we will have

Something to lose

Something to admire

Something to have

Something to hope

And not very to gain

Nothing will never change

Its small family to be nourished

His/her children to be cherished

Its way of life to maintain

It is necessary well to eat

It is necessary well to be dressed

It is necessary well to be placed

It is necessary well to be heated

It is necessary well to be looked after

And all becomes propaganda

Its small band should be defended

Oh! that is not for whole humanity

But just for his/her own brother

Its own family, her mother, her father

Its wife or partner, friends

And all is known as!

That would have been however nice

Always to have fun

Body, spirit, without any border

Not to work but one hours per day more

And the rest of time, to make us the court

Barber, blue-collar worker, post-office employee, in turn

All being able to learn itself

At once

And more time to lose

In alienated arts

Painting, writing, cinema

There would be to live so much

Such an amount of delay to be caught up with

And thus more time, for that

All arts solidified, petrified, sublimated

Painting, writing, cinema, which beautiful excrement

Television, radio, search, all the blah!

More spectators, spectators

In all fields, actors, actresses

Of its death, its life, any separating activity!

The suicide for which wants

With 8 to 9 grams of gardénal, one can it

It is toxicology, not a wish, not a wish!

Life time

Will see disappearing the diseases

Life time

Will see to evaporate crimes and offences

Life time

Will see dissolving finished arts

Life time

Will be art lived, infinite

Without any representation

Without any ostentation

Without any celebration

Without any prison

Without any propaganda information

We do not want any more the museums

We want finally to amuse us

But as long as we will have

Something to lose

Something to preserve

Without being able to detach us

And not very to gain

Nothing will never change!

And at the bottom

Freedom, we did not want

Fraternity, we did not wish

Equality, we detested

The cinema of the life

Is only the cinema of the life

Like the films

Who pass on television

Now presented, explained

With spectators, spectators, infantilized

And their directed comprehension

It is the propaganda which bandages

The contempt is its only offering

With the spectators, spectators

Who of the passivity have all the defects

Spectators, spectators

Non-existence

All is lived in our place

No joy on our face

All idols of the tender

Information of propaganda

Propaganda of information

Of all the tenders

Of (born in 1946) Bernard Lavilliers

In (born in 1966) Dieudonné balled Me balled Me, if adulated

Even principle of the celebrity

Always secret, because secret expensive paid

It is necessary to lower its trousers, to be compromised, or pay!

All that appears in the show

All the tenders, is never the tackling

It is its immediate appearance!

All known people

Authority of the celebrity

Who is the celebrity of the authority

Are parvenus, sold

With tyranny, they are buffoons

All miseries, they make diversion

The tender needs them

Restricted or generalized, its best wishes

Thus

Our great painters

Our larger actors

Our larger actresses

Our larger scientists

Our larger scenario writers

Our larger singers

Our larger singers

Our larger this or that

Our larger this or that

Who reproduce

Like the objects of the printer 3D

For all the tastes

Of all dimensions

A new era, here Digitizer

Who declares us his flame

And me I declare my idleness

All Digitizer

Digitizer, 3D Scanner, 3D Scanning

They is insidious, it is trying

Soon vicious, life exceeding

One day, the being of our dreamed

Custom-tailored, with all its sap

Will leave the machine, it is delirious!

With the whole beginning, they were objects

One day, not so remote

For the sleeping around or the daily newspaper

Human all-facts!

Present, future, past

Cinema, history, or simply of invented

But more possible to get rid some

One will not have to be mistaken

New news in brief

For plenipotentiary cybernetics!

Any human being is the different one

Never distinct, another virtuality

In all its possibilities

Individuality unceasingly the other

You are what I am

I am what you are

We are what are the different ones

The others are what we are

Of all the possibilities of individuality

Of all virtualities of individuality

The EC by what we are conditioned

The EC by what we are programmed

Individuality without any freedom

Individuality on the other, copied

No superiority, no inferiority

Nothing is different, it is simply humanity!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”