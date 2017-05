Violence abiotique de l'économie

En France

Cela n'est en rien de l'outrecuidance

Six pour cent de la population

Serait borderline, une autre déjà en préparation

Dans un monde de méchante folie

C'est forcément, du pourcentage, en cela ou ceci

De plus en plus de maladies

C'est physique

C'est psychologique

Sur la nature et la cause de la misère des gens

Trop d'ignorantes et trop d'ignorants

Le capital nous cadenasse

Le capital sur nos vies fait l'impasse

Je vaux tant

Tu vaux tant

Il vaux tant

Donc, tout ce que tu pourras acheter

Donc, tout ce que tu ne pourras pas acheter

Des biens, des loisirs, du sexe, de l'amitié

Moi, je ne vaux rien

Certes, je suis un vaurien

Mais dans un monde sans amour

L'on ne fait justement jamais l'amour

L'on sexe

Même si cela nous vexe

Dans un monde de la rivalité généralisée

Il ne peut y avoir de l'amitié

Tout y est un concours

Tout y est un examen, l'on y court

Et l'on y étouffe comme dans un four !

Il faut toujours payer

Comme avec la médecine non conventionnée

Quand on omet de le signaler

Tout un personnel médical, tiroir-caisse

En kinésithérapie surtout, elle est chère la messe

Les professions médicales sont très à droite

Et même carrément à l'extrême droite

Les visages les plus hypocrites du capital

Tout un secteur tiroir-caisse, libéral

Tout en ce domaine devrait pourtant être gratuit

Et ce dans tous les pays

Cela serait un minimum garanti

Sans aucun papier à fournir ni devoir raconter sa vie

Mais il faut aussi payer

Dans certains pays, pour s'inscrire en faculté

Comme à Londres, 9000 euros pour une année

Aux USA, encore plus grande est la cherté

Et sur des années

De la dette va ainsi s'accumuler

Dette qu'il ne sera plus possible de rembourser

L'éducation marchandise

Au service des patrons et des entreprises

Marchandisation de l'éducation

Conditionnement à la reptation

Violence de l'économie

L'économie de la violence

Violence de l'étude officialisée

L'étude de la violence officialisée

Mais surtout pour s'y intégrer !

Seule l'étude désintéressée

Hors la faculté, hors l'université

Est la véritable étude

Mais partout on l'élude

Et puis de toutes façons

Tout est plagiat, tout est imitation

Au mieux un peu d'amélioration

Comme feu Léonard, oui le Vinci

Oui, surtout lui

Et donc le parachute bien avant lui

Taccola et Valturio furent parmi ses inspirateurs

Du Vinci, surtout pour l'ingénieur

Sans éducation latiniste classique

Cet uraniste fut néanmoins un grand scientifique

Qui sut faire preuve d'opportunisme

Mais de toute vie, comme une sorte d'animisme

Notre monde est une colossale boucherie

Avec toutes les académies de la tuerie

La plus évidente

La plus édifiante

La plus terrifiante

Ainsi, en France, 50.000 ouvriers spécialisés

Dans la boucherie industrialisée

3 millions d'animaux non humains, tués

Et ce tous les jours, en une matinée

Dans des centres d'extermination

1500 ovins, 200 agneaux, 500 cochons !

Et donc, des études réputées supérieures

Pour mieux exploiter les réputés inférieurs

Cela ne dit pas son nom

Elle est si répugnante la réaction

13 millions d'étudiants et étudiantes en 1960

200 millions d'étudiants et étudiantes en 2015

400 millions d'étudiants et étudiantes en 2030

Le capital humain, des futures inégalités

Les études officialisées doivent se rentabiliser

Renforcement du capital

Renforcement du fascisme libéral

Et à bas les étudiants du marché

Et à bas les étudiantes du marché

Toute une fausse conscience entretenue

Mais une future vraie dominance, c'est tout vu

Le marché de l'étude

L'étude du marché

Pour des partenaires industriels

Les nouveaux cadres, ceux et celles

Sur Terre

L'animal humain est le plus venimeux

Il y a pourtant, 200.000 espèces d'animaux venimeux

Comme dans les mers

800 espèces de cônes

Des escargots marins s'abritant dans des cônes

Comme le cône géographe, piqure pas bonne

Pouvant être mortelle pour l'homme

Mais pour du médicament, nouvelle Rome

Cependant, pour le fabriquer

Avant une mise sur le marché

Pendant 12 à 15 ans, il faut l'expérimenter

Avec des millions de dollars dépensés

Ainsi

Il faut toujours dépenser, dépenser

Pour toutes les maladies que le capital peut engendrer !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

In France

This is in no way

Six per cent of the population

Would be borderline, another already in preparation

In a world of evil folly

It is necessarily, of the percentage, in this or this

More and more diseases

This is physical

It's psychological

On the nature and cause of people's misery

Too many ignorant and too ignorant

The capital padlock

The capital on our lives is deadlocked

I am so

You are so

It is

So, whatever you can buy

So, anything you can not buy

Goods, leisure, sex, friendship

I'm not worth anything

True, I'm a rascal

But in a world without love

Love is never made

The Girl

Even if it vexes us

In a world of general rivalry

There can be no friendship

Everything is a contest

Everything there is an exam, one runs there

And it smothers like an oven!

Always pay

As with non-contracted medicine

When you fail to report it

All medical staff, cash drawer

In kinesitherapy especially, it is dear the mass

The medical professions are very right

And even downright extreme right

The most hypocritical faces of capital

An entire cash drawer sector, liberal

Everything in this area should be free

And in all countries

This would be a guaranteed minimum

Without any paper to give or to tell his life

But you also have to pay

In some countries, to enroll in a faculty

As in London, 9000 euros for a year

In the US, even greater is the high

And over the years

Debt will thus accumulate

Debt that it will no longer be possible to repay

Education commodities

Serving employers and businesses

Marketing of education

Packaging

Violence of the economy

The Economy of Violence

Violence of formalized study

The study of formalized violence

But especially to integrate!

Only disinterested study

Outside the university

Is the real study

But everywhere we study it

And then anyway

Everything is plagiarism, everything is imitation

At best some improvement

Like the late Leonardo, yes the Vinci

Yes, especially him

And so the parachute long before him

Taccola and Valturio were among his inspirers

Du Vinci, especially for the engineer

Without traditional Latin education

This uranist was nevertheless a great scientist

Who knew how to be opportunistic

But of all life, as a sort of animism

Our world is a colossal butchery

With all the academies of the slaughter

The most obvious

The most edifying

The most terrifying

Thus, in France, 50,000 specialized workers

In the industrialized butchery

3 million non-human animals killed

And this every day, in one morning

In extermination centers

1500 sheep, 200 lambs, 500 pigs!

And so, studies deemed superior

To better exploit the inferior

This does not say its name

It is so repugnant the reaction

13 million students in 1960

200 million students in 2015

400 million students in 2030

Human capital, future inequalities

Formalized studies must pay for themselves

Capital Reinforcement

Strengthening Liberal Fascism

And down the market students

And down with the students of the market

Any false consciousness maintained

But a real future dominance is all seen

The market of the study

Market research

For industrial partners

New managers, those

On earth

The human animal is the most venomous

There are, however, 200,000 species of poisonous animals

As in the seas

800 species of cones

Marine snails sheltering in cones

Like the geographer cone, stinging not good

Can be mortal for man

But for medicine, new Rome

However, to make it

Before placing on the market

For 12 to 15 years, it must be experienced

With millions of dollars spent

So

Always spend, spend

For all diseases that capital can generate!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)