Paraphysique de la surpopulation fascisante

" Ce qu'on appelle poulet n'a plus rien à voir avec ce qu'on appelait poulet autrefois. Un poulet maintenant de 37 jours, n'est pas autre chose que du maïs, du soja, et des antibiotiques, avec des plumes "

Jean-Pierre Berlan ( agronome, économiste )

Le capital

Est si insupportable

Le capital est si irrespirable

Qu'il en découle de la diverse maladie

Qu'il en découle de la diverse toxicomanie

Des toxicomanies avec drogue

Des toxicomanies sans drogue

Ainsi, en France

Dans d'autres pays, c'est l'évidence

16 millions de personnes qui courent

Certes, cela n'est pas tous les jours

Et dans le monde

Voilà qui nous inonde

Des milliards de gens

Regardent la télévision, ce conditionnement

Ou écoutent la radio, ce conditionnement

Psychologie sociale, psychologie du capital

Manipulation mentale, manipulation du capital

Toute une propagande en boucle

Qui sait se présenter souple

Il y a des toxicomanies légales

Il y a des toxicomanies illégales

Selon les besoins du capital

Et tous les enfants

Sont des drogués de la société

Et tous les hommes

Sont des drogués de la société

Et toutes les femmes

Sont des droguées de la société

Ce dans le monde entier

Comme les 15 millions de grands-parents en France

C'est une implacable constance

Toutes les drogues pour entretenir les lois du marché !

Et nous ne pouvons

Plus nous passer, de choses inutiles

Et nous ne pouvons

Plus nous passer de choses futiles

Alors

Que pendant ce temps

La conversation se meurt, c'est désolant

La fragmentation

Des idées, amplifie ce phénomène

De grands groupes en opposition

D'ailleurs, se neutralisant, par le fait même

Mais jamais

La réaction ne fut aussi diverse

Des réactionnaires gonflant leurs jabots, comme des averses

Et pour s'en protéger, le seul parapluie

Tout Etat étant despotisme, c'est l'anarchie

Mais la plupart des gens

La réaction étant experte en conditionnement

Les gens préféreraient donc crever

Plutôt que de devoir changer

Et la réaction c'est un peu tout le monde

Comme un super trou noir qui nous inonde

" Pour se représenter les différents composantes de l'Univers à l'époque actuelle, on peut imaginer un arbre avec son tronc, ses branches et ses feuilles. Le tronc de l'arbre symbolise l'énergie noire. Il contient ( 68 pour cent ) la majorité de la masse de l'arbre. Quand il grandit, l'arbre s'étend, ce qui rappelle la propension de l'espace à grandir. Les branches représentent la matière noire ( 27 pour cent ) car elles nourrissent les feuilles par leur sève, comme la matière noire qui participe à la croissance des galaxies grâce à sa forte gravité. Les feuilles plus lumineuses illustrent ( 5 pour cent ) la matière normale. "

David Elbaz ( A la recherche de l'univers invisible. Matière noire, énergie noire, trous noirs.

Editions Odile Jacob/Sciences )

Donc, contre soi-même, il faut sortir la fronde

Tous les partis, toutes les organisations, tous les syndicats

Pour aménager le capital, sont réactionnaires, voilà !

Hormis

Quelques individus libertaires

Quelques groupement libertaires

Et encore, en regardant par terre

Nous sommes donc

Ce que nous mangeons

Ce que nous lisons

Ce que nous voyons

Ce que nous entendons

Ce que nous répétons

Ce que, finalement, nous faisons

Tout ce que nous sommes

Nos corps, nos esprits, nos habitations

Toute une accumulation

De pays en pays, tous azimuts, la pollution

Comme aussi les tampons hygiéniques

Syndrome du choc toxique menstruel

C'est du vagin, c'est du tabou, même pour icelle

Chaque femme, pourtant au cours d'une vie

En utilise, 11000, à la ménopause, c'est fini

Avec des substances toxiques à foison

Tampax, le foie et les reins, très atteints

L'éponge végétale, ce serait plus sain

Pas de staphylocoque doré, au moins

Les tampons de la cellulose chimique

Phtalates pour poubelles vaginales, l'industrie technologique !

Surpopulation

Rime avec industrialisation

Surpopulation

Rime avec technologisation

Pas avec civilisation

Comme il fut un temps

En Australie, les premiers habitants

En Tasmanie, les premiers habitants

Pendant des milliers d'années, une sorte d'harmonie

Avec le feu maîtrisé

Pour la nature renouvelée

Du temps, aussi, pour réfléchir, pour s'amuser

Puis vinrent, 1606, les hollandais

Puis vinrent, 1770, les anglais

La soif de biens, la soif de l'or

Pour assimiler l'aborigène, toujours et encore

Comme les îles du Pacifique Sud

Une autre civilisation que l'on élude

Pas de propriété sexuelle

Pas d'argent ni travail salarié, société toute belle

Pas de technologie donc, mais une civilisation

Et finalement, cela n'est pas étonnant

Si parmi les deux romans

Les plus transposés sur les écrans

Car avec Dracula, il y a aussi Tarzan

Toute une imagination pas rossinante

Fuir la technologie pas vraiment rassurante !

Et pour en revenir à Tarzan

Il fut censuré dès 1932, évidemment

Pour des raisons de nudité

Le sexe de Jane, l'on pouvait plus que deviner

Dans son sexe j'aurais voulu loger

Et même ses seins, la pudibonderie, de quoi scandaliser

Des seins que j'aurais voulu téter

Comme mauvaise influence sur la jeunesse

Le colonialisme n'y retrouvant pas sa messe

Fatalement

Depuis si longtemps

C'est toujours le pire

Qui fait empire

Qui s'élève dans les hiérarchies

Et depuis

Des décennies et des décennies

Il n'existe presque plus ainsi

Que le pire du pire

Cela a la légion d'honneur

Pour un effectif et entier déshonneur

Cette ridicule réussite sociale

Qui est complètement asociale

Aucune réussite possible

Quand aucune humanité n'est possible

Guerres, conflits, famines, populations massacrées ou déplacées

Depuis plusieurs siècles, tout a empiré

Sauf que les animaux non humains ne sont plus jugés !

Donc

Autrefois, ils furent jugés

Torturés, découpés, pendus, brûlés

Par le diable, prétendument, possédés

Des porcs, des sangsues, d'autres animaux

Le genre humain peut-être idiot

Ils avaient aussi des avocats

L'espèce humaine peut-être débile, voilà

Nonobstant

Il y eut Mai 1968

Défaite politique

Victoire au niveau des moeurs, moins tragique

Donc, le progrès de l'idée anarchique

Par exemple, le chevelu

Qui passe de nos jours, plus inaperçu

Mais avec le retour de la réaction

Mais avec le retour de la régression

En fait, aucun retour

Toujours prêtes à bondir, en attente, dans les cours

Le fascisme est passé depuis longtemps

Pour ne pas l'éliminer jamais, c'est maintenant

Les fascismes sont passés depuis longtemps

Pour les éliminer, en moi, en toi, en lui, en elle

Que la vie, enfin, soit belle

Pour éliminer ces répugnances, pour ne pas jamais, c'est bien maintenant !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

“What is called chicken does not have anything any more to see with what one formerly called chicken. A maintaining chicken 37 days, is not other thing only corn, soybean, and antibiotics, with feathers”

Jean-Pierre Berlan (agronomist, economist)

The capital

Is so unbearable

The capital is so unbreathable

That it results from this from the various disease

That it results from this from the various drug-addiction

Drug-addiction with drug

Drug-addiction without drug

Thus, in France

In other countries, it is the obviousness

16 million people who run

Admittedly, that is not the every day

And in the world

Here are which floods us

Billion people

Look at television, this conditioning

Or listen to the radio, this conditioning

Social psychology, psychology of the capital

Mental handling, handling of the capital

A whole propaganda in loop

Who can present himself flexible

There are legal drug-addiction

There are illegal drug-addiction

According to the needs for the capital

And all children

Are drug addicts of the company

And all men

Are drug addicts of the company

And all women

Are drug addicts of the company

It in the whole world

Like the 15 million grandparents in France

It is a relentless constancy

All drugs to maintain the laws the market!

And we cannot

To more to pass us, of useless things

And we cannot

To more to pass us from futile things

Then

That during this time

The conversation dies, it is afflicting

Fragmentation

Ideas, amplifies this phenomenon

Great groups in opposition

Moreover, neutralizing itself, by the fact even

But never

The reaction was not also varied

Reactionaries inflating their jabots, like downpours

And to protect itself some, the only umbrella

Any State being despotism, it is anarchy

But most people

Reaction being expert in conditioning

People would thus prefer to burst

Rather than to have to change

And the reaction it is a little everyone

As a super black hole who floods us

“To represent different the components from the Universe at the time current, one can imagine a tree with his trunk, his branches and his sheets. The tree trunk symbolizes black energy. It contains (68 percent) the majority of the mass of the tree. When it grows, the tree extends, which points out the propensity of space to grow. The branches represent the black matter (27 percent) because they nourish the sheets by their sap, as the black matter which takes part in the growth of the galaxies thanks to its strong gravity. The more luminous sheets illustrate (5 percent) the normal matter. ”

David Elbaz (In search of the invisible universe. Black matter, black energy, black holes.

Editions Odile Jacob /Sciences)

Therefore, against oneself, the sling should be left

All parties, all organizations, all trade unions

To arrange the capital, are reactionaries, here!

Except

Some libertarian individuals

Some grouping libertarians

And still, while looking by ground

We are thus

What we eat

What we read

What we see

What we hear

What we repeat

What, finally, we do

All that we are

Our bodies, our spirits, our dwellings

A whole accumulation

Country in country, overall, pollution

As also the tampons

Syndrome of the menstrual toxic shock

It is vagina, it is taboo, even for icelle

Each woman, however during a life

In uses, 11000, with the menopause, it is finished

With toxic substances with abundance

Tampax, the liver and kidneys, very reached

The vegetable sponge, it would be healthier

Pas de gilded staphilococcus, at least

Plugs of chemical cellulose

Phthalates for vaginal dustbins, technological industry!

Overpopulation

Rhyme with industrialisation

Overpopulation

Rhyme with technologisation

Not with civilisation

As it was a time

In Australia, first inhabitants

In Tasmanie, first inhabitants

During thousands of years, a kind of harmony

With controlled fire

For renewed nature

Time, also, to reflect, to have fun

Then came, 1606, Dutch

Then came, 1770, English

The thirst for goods, the thirst for gold

To assimilate the aboriginal, always and still

Like the islands of Pacifique Sud

Another civilisation which one eludes

Pas de sexual property

Pas d' money nor paid work, very beautiful company

Pas de technology thus, but a civilisation

And finally, that is not astonishing

So among the two novels

The most transposed on the screens

Because with Dracula, there is also Tarzan

A whole imagination not scrag

To flee technology not really reassuring!

And to return to Tarzan from there

It was censured by 1932, obviously

For reasons of nudity

The sex of Jane, one could more than to guess

In his sex I would have liked to place

And even its centres, prudishness, what to scandalize

Centres which I would have liked to suck

Like bad influence on youth

Colonialism not finding its mass there

Fatally

Since so a long time

It is always the worst

Who makes empire

Who rises in the hierarchies

And since

Decades and decades

There does not exist almost thus any more

That the worst of worst

That has the legion of honor

For a manpower and whole dishonour

This ridiculous social success

Who is completely asocial

No possible success

When no humanity is possible

Wars, conflicts, famines, populations massacred or moved

For several centuries, all has worsened

Except that the nonhuman animals are not judged any more!

Thus

Formerly, they were judged

Tortured, cut out, hung, burned

By the devil, allegedly, had

Pigs, leeches, other animals

Perhaps idiotic mankind

They had also lawyers

The perhaps weak mankind, here

Notwithstanding

There was May 1968

Political defeat

Victoire on the level of manners, less tragic

Therefore, the progress of the anarchistic idea

For example, the hairy one

Who passes nowadays, more unperceived

But with the return of the reaction

But with the return of the regression

In fact, any return

Always ready to leap, on standby, in the courses

Fascism passed for a long time

Not to never eliminate it, it is now

Fascisms passed for a long time

To eliminate them, in me, you, him, it

That the life, finally, is beautiful

To eliminate these loathings, for not never, it is well now!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”