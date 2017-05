Votation des crimes contre l'humanité

C'est rigolo

Des résultats électoraux

Souvent connus

Depuis des semaines

Même si parfois le sondage fait des siennes

Il s'agit d'élire des bourreaux

Qui prennent les gens pour des idiots

Il faut pourtant être sous-informé

Pour encore vouloir voter

De plus, ma foi

Il n'y a là, comme ailleurs, aucun choix

Sinon le choix du capital

Les lois du marché, c'est fatal

L'on vote

Pour qui pense comme soi

L'on vote

Pour que force reste à la loi

Pour ses petits intérêts personnels

Pour que se taisent tous et toutes, les rebelles

Voter est contre-révolutionnaire

Voter c'est complètement réactionnaire

Et puis

Toutes les droites sont représentées

Donner l'impression de la diversité

C'est pourtant une seule et même idée

Contre la liberté

Contre l'égalité

Contre la fraternité

La réaction rassure, la révolution fait peur

Pour les riches, une droite classique

Voire même catholique

Tout un faux bonheur

Pour les pauvres, une droite nationaliste

Voire catholique intégriste

Tout un vrai malheur !

L'électeur est un sacré rigolo

Même s'il fait le beau

L'électrice est une sacrée rigolote

Et elle sera toujours mauvaise la note

Le capital

Toujours, des élections, le seul vainqueur

Avec son personnel politique, actrices et acteurs

Toujours les mêmes têtes

Ne pas le croire, c'est être bête

Extrême gauche du capital

Gauche du capital

Extrême droite du capital

Droite du capital

Que voulez-vous

Au politique, le vote est son toutou

Et puis, il y a toujours plus fasciste que soi

Du capital, c'est la principale loi

C'est donc vous, c'est tout

Voter

C'est donc comme une complicité

Des crimes contre l'humanité

C'est si peu dit

Que de l'avoir dit ou écrit

L'on est comme la première ou comme le premier !

Les élections

Il fallait y penser

Aux esclaves, faire croire qu'ils vont participer

Esclaves salariés, esclaves chômés, esclaves retraités

Voilà qui va beaucoup en indigner

Nos vies sont pourtant d'une grande pauvreté

Comme les TGV OUIGO, bestiaux à transporter

Sous le capital

Il n'y a aucune gratuité

Sous le capital

D'une façon l'autre, il faut en chier

De temps à autre

Il y a encore, et je suis des vôtres

Malgré les interdictions, des manifestations antifascistes

Mais il y a différents antifascistes

Celui que je préfère est anarchiste

Car

C'est maintenant Vichy partout

Car

C'est maintenant Pétain partout

Le contexte est différent, c'est tout

Et donc

Il y a un antifascisme d'extrême gauche

Il y a un antifascisme de gauche

Il y a un antifascisme de droite

Il y a un antifascisme d'extrême droite

Mais néanmoins pour le capital, c'est fou !

Forcément

Une révolution vraiment aboutie

Et qui de fait, ne serait jamais finie

Serait une frangine de l'anarchie

Plus besoin d'argent

Il n'y aurait plus d'argent

Plus besoin de travail

Il n'y aurait plus de travail

Mais seulement des activités

Nécessaires au fonctionnement de la cité

Par bourgade, par commune, par ville, indépendantes mais reliées

Selon les goûts et les envies

Tout est si vite appris

Plus de truands, plus de voleurs

Pas besoin de policiers, pas besoin d'armée et de maréchaussée

Une autre conception de la vie

Personne ne voulant échapper à cette harmonie

Et puis pour en revenir aux élections

C'est voter pour toute une corruption

D'ailleurs, tout résultat non souhaité, serait en annulation

Réfléchissez bien à cela, apôtres de la votation

Le capital vous prend comme couillonnes et couillons

La moindre des choses, à la moindre élection

Est dans l'abstention

Déjà un acte d'insoumission

Comme gueuler dans une manifestation

L'antifascisme libertaire bien sûr en interdiction

Comme autocoller des slogans de subversion

Tout acte de résistance contre la résignation !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

It's funny

Electoral results

Often known

Since weeks

Even if sometimes the poll makes its own

It is a matter of electing executioners

Who take people for idiots

Yet, it must be under-informed

To still want to vote

Moreover, my faith

There, as elsewhere, there is no choice

Otherwise the choice of capital

The laws of the market are fatal

The vote

For those who think like themselves

The vote

So that force remains to the law

For his small personal interests

For all to be silent, the rebels

Voting is counter-revolutionary

Voting is completely reactionary

And

All lines are represented

Giving the impression of diversity

Yet it is one and the same idea

Against freedom

Against Equality

Against Brotherhood

Reaction reassures, revolution scares

For the rich, a classic straight line

See even Catholic

Everything a false happiness

For the poor, a nationalist right

Seeing Catholic fundamentalist

A real misfortune!

The voter is a funny funny

Even if it's beautiful

The voter is a funny thing

And it will always be bad the note

The capital

Still, elections, the only winner

With its political staff, actors and actors

Always the same heads

Not to believe is to be stupid

Extreme left of capital

Left of capital

Extreme Right of Capital

Right of capital

what do you want

In politics, the vote is her doggie

And then there is always more fascist than self

Capital is the main law

So it's you, it's all

Vote

It is therefore like a complicity

Crimes against humanity

It is so little said

What to have said or written

One is like the first or the first!

The elections

It had to be

To the slaves, to make believe that they will participate

Employed slaves, non-working slaves, retired slaves

That's a lot of indignation

Our lives are, however, extremely poor

Like the TGV OUIGO, cattle to be transported

Under capital

There is no gratuity

Under the capital

One way the other, you have to shit

Sometimes

There are still, and I am one of yours

Despite the prohibitions, anti-fascist demonstrations

But there are different antifascists

The one I prefer is anarchist

Because

It's now Vichy everywhere

Because

It's now Petain everywhere

The context is different

And so

There is an extreme left-wing antifascism

There is a left antifascism

There is a right antifascism

There is an extreme right-wing antifascism

But nevertheless for capital, it is crazy!

Necessarily

A truly successful revolution

And in fact, would never be finished

Would be a frangine of anarchy

No need for money

There would be no money left

No need for work

There would be no more work

But only activities

Necessary for the functioning of the city

By village, commune, city, independent but connected

According to tastes and desires

Everything is so quickly learned

More thugs, more thieves

No need for policemen, no need for an army and a marechaussee

Another conception of life

Nobody wants to escape this harmony

And then back to the elections

It is voting for a whole corruption

Moreover, any undesired result would be

Think about it, apostles of voting

The capital takes you like bullshit and bullshit

The slightest thing, at the least election

East in abstention

Already an act of insubordination

Like yelling at a demonstration

Libertarian antifascism of course prohibited

Like autocollating subversive slogans

Any act of resistance against resignation!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)