Les élections du capital et du système

Avec les élections du capital

Capital du système, système du capital

Le capital

Sait ce qui se joue là

En France

S'affrontent des fractions rivales

Différents visages du capital

Fascisme, stalinisme, gauchisme, libéralisme

Avec une rasade de populisme

Il s'agit

D'un renouvellement de personnel

Larbins aux diverses étiquettes, pêle-mêle

Et surtout

Qu'il n'y ait plus de retour possible en arrière

Aucune possibilité de retour, que tout s'irradie dans le réactionnaire

Gendarmes, policiers, militaires

Déjà sur le pied de guerre

Et le vote de la dernière heure

Est souvent très conservateur

Mais de toutes façons

Qui du capital est la représentation

Est pour, d'une façon l'autre, sa continuation

Et non pas pour son abolition !

Alors

Que les plus nombreuses

Certes, ce sont des gueuses

Alors que les plus nombreux

Certes, ce sont des gueux

Sont les abstentionnistes

Avec toujours les anarchistes

Mais l'on n'en tient pas compte

Ce qui est une véritable honte

Et puisque c'est en proportion, une majorité

Toute élection devrait être invalidée

Avec des coups de pied au cul

De la politique, tous les m'as-tu-vu

Qu'enfin, les personnes s'organisent entre elles

Aux vieilles simagrées, mettre le feu, la vie belle

Et qui lèverait le doigt

Comme souvent, il se doit

Pour être le chef ou la cheffesse

Allez, hop, en quarantaine, sans aucune messe

Cela serait la guerre civile

Plus exactement la guerre sociale

Car il s'agirait de ne pas perdre le fil

Ce qu'il faut détruire, c'est l'Etat, c'est le capital

Et de toutes façons

C'est toujours la guerre sociale

Quand tout est devenu vital !

Ainsi

Des élections, en France, dans le monde entier

Forcément truquées, pour élire des tyrans, il fallait y penser

Mais

Chaque être humain

Doit, devra changer

Pour une autre finalité

Que produire pour produire

Que construire pour construire

Que détruire pour détruire

Mais

Chaque être humain

Doit, devra se transformer

Pour en finir

Avec des rapports humains aliénés

Sinon

Le squelette reste toujours le même

Avec de nouveaux vêtements, c'est l'évidence même

Car, de ce fait, il n'y a que des relations d'intérêt ou d'argent

Mais absolument aucun rapport humain, évidemment

C'est du tout fric

Dans nos têtes

C'est du tout flic

Dans nos têtes

Comme jadis dans une chambre à gaz

Et de la bagarre pour un peu d'air

Le plus faible, le premier naze

La seule issue de secours, la révolution libertaire !

Le système

C'est tout homme politique

C'est toute femme politique

Et dans le monde entier

Le système

C'est donc tous les députés

C'est donc toutes les députées

Et dans le monde entier

Le système

C'est payer son électricité

C'est payer son loyer

C'est encore plus, travailler

C'est encore plus, voter

Et dans le monde entier

Le système

C'est toutes les célébrités

C'est toutes les notoriétés

C'est toute l'économie de marché

Et toute économie est de marché

Dans le monde entier

Le système

A donc intérêt à se dire contre le système

Nouvelle tarte à la crème

Le système

C'est toute radio, tout journal télévisé

Le système

C'est tout ce qui peut se vendre

C'est tout ce qui peut se louer

C'est tout ce qui peut s'acheter

C'est tout ce qui peut s'échanger

La vie est donc nulle part

Car la vie est ailleurs, c'est son faire-part !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

With the capital elections

Capital of the system, capital system

The capital

Knows what is being played there

In France

Confronting rival factions

Different faces of capital

Fascism, Stalinism, Leftism, Liberalism

With a rash of populism

It's about

Renewal of staff

Specimens with various labels, pell-mell

And especially

That there is no return possible backwards

No possibility of return, that everything is irradiated in the reactionary

Gendarmes, policemen, soldiers

Already on the foot of war

And the vote of the last hour

Is often very conservative

But anyway

Which of the capital is the representation

Is for, in one way, its continuation

And not for its abolition!

So

That the most numerous

Of course, they are

Whereas the

Certainly, they are beggars

The abstentionists

Always with the anarchists

But they are ignored

What is a real shame

And since it is in proportion, a majority

Any election should be invalidated

With kicks to the ass

From politics, all of you have seen me

Finally, people organize themselves

To the old simagrated, to set fire to, the beautiful life

And who would raise his finger

As is often the case,

To be chief or chief

Come on, hop, in quarantine, without any mass

This would be civil war

More precisely the social war

Because it would be a matter of not losing the thread

What must be destroyed is the State, it is capital

And anyway

It is always the social war

When everything became vital!

So

Elections, in France, all over the world

Inevitably rigged, to elect tyrants, one had to think of it

But

Every human being

Must, must change

For another purpose

What to produce to produce

What to build to build

What to destroy to destroy

But

Every human being

Must, will have to transform

To finish

With alienated human relations

If not

The skeleton remains the same

With new clothes, it's self-evident

Because, therefore, there are only relations of interest or money

But absolutely no human relationship, obviously

It's all money

In our heads

It's all cop

In our heads

As once in a gas chamber

And fight for a little air

The weakest, the first naze

The only way out, the libertarian revolution!

The system

It is all politician

It is all political woman

And worldwide

The system

It is therefore all members of the

So all the members of Parliament

And worldwide

The system

It is paying its electricity

It's paying rent

It is even more

Even more, vote

And worldwide

The system

This is all celebrities

It is all notoriety

It is the whole of the market economy

And every economy is market

In the whole world

The system

It is therefore of interest to speak against the system

New cream pie

The system

It is all radio, television news

The system

This is all that can be sold

This is all that can be rented

That's all that can be bought

That's all that can be exchanged

Life is nowhere

For life is elsewhere, it is his announcement!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)