La mémoire des vaincus, les vrais vainqueurs

Finalement

Le véritable artiste

C'est dans la vie

Comme feu ( 1920 - 2001 ) Roland Barbat

Le véritable roi de l'évasion, c'est bien cela

Cambrioleur, un peu acteur

Mécanicien, serrurier à ses heures

Aventurier, de jeux radiophoniques, amateur

En 1946, de la prison de la Santé

Il réussit à s'évader

En 1947, ce fut raté, il fut dénoncé

Le cinéma ne fit qu'une fois, appel à lui

Sa tête trop vraie, sans aucun chichi

Le cinéma

N'est forcément que du cinéma

La vie

N'est forcément que de la vie

La vie sans surprise

Avec des classes sociales, qu'on se le dise

Et c'est donc encore l'environnement

Qui fait le grand vieillissement

Et ce à au moins soixante dix pour cent

Saine alimentation, de l'activité physique

Être bien entouré au niveau psychologique

Les gènes ne peuvent rien dans l'isolement !

Il en va ainsi

Pour la première étoile

Il y a environ 12,7 milliards d'années

Et environ 230 milliards d'étoiles dans notre seule voie lactée

Il en va ainsi

Pour la première cellule

Il y a environ 3,5 milliards d'années

Au moins

Sur notre planète Terre

Forcément autrement, ailleurs, dans l'Univers

L'anarchisme

Du bien vivre partagé comme seule possibilité

Peut-être ailleurs a pu s'imposer

Feu Auguste Blanqui

Et son Ni dieu Ni maître, fut repris par l'anarchie

De par les astres et d'une sorte d'éternité

Sur Terre

L'anarchisme fut exterminé

Dans tous les pays, il fut empêché

Par toutes les forces de l'obscurité

Pourtant

Ils et elles furent des millions

Pourtant

Ce fut une grande extermination

Et ainsi une inexorable disparition

Par les staliniens et les fascistes

Par les gauchistes, par les démocrates, et donc par les capitalistes !

Pour les libertaires, la fin ne justifiant pas les moyens

De l'anarchisme, fut donc aussi la fin

Espérons que c'est provisoire

Car pour l'humanité, dernière lueur d'espoir

Mais l'anarchie a la peau dure

Comme Tiberiu Useriu

6633 Artic Ultra, 566 km, comme du bon vin, bien bu

173 heures et 40 minutes, d'effroyables efforts

Nonobstant, comme l'anarchie, on le croyait mort

D'ailleurs, il passa dix ans de sa vie en taule

En Allemagne, seul en cellule, 27 pas de piaule

Pour la plupart des gens, aussi, la vie n'est pas drôle

Et pas forcément

Par manque d'argent ou de temps

Alors que dans une autre unité de temps

Le vélo urbain Bugatti X PG

C'est pour les stars du PSG

667 exemplaires dans le monde entier

5 kg à peine, 36000 euros, il faut pouvoir l'acheter

Et jusqu'à 80.000 euros, cela peut aller

95 pour cent de carbone

Avec le capital, rien n'étonne

Et à côté, le vélo du Tour de France

C'est 15000 euros, mais pour une autre danse

Vivement l'abolition du capitalisme, et pour toutes et tous, l'aisance !

Ainsi, feu ( 1814 - 1876 ) Mikhaïl Bakounine

Le géant au sens propre et au sens figuré

Mesurant quasiment deux mètres, de quoi impressionner

Grand théoricien ainsi que grand barricadier

Qui pendant des années fut emprisonné

Et mit toujours en pratique ses idées

Mais toute une élite de l'humanité

Ces anarchistes toujours persécutés

Avec donc des millions d'anarchistes tués

Femmes, hommes, enfants, de toutes nationalités

Et ainsi, en 2017

Il n'y a plus que l'autorité

Il n'y a plus que des tarés

Staliniens, démocrates, libéraux, gauchistes

Nazis, fascistes, et autres mercenaires capitalistes

Avec toute une manipulation des consciences

De l'étiquetage, de l'amorçage, de la fausse conscience

Le pied dans la porte de la psychologie sociale

Toutes les techniques de la manipulation mentale

Marketing, publicité, sectes diverses, relations en général

Et le retour des sectes religieuses

Témoins de Jéhovah et autres figures hideuses

Toutes sont débiles, toutes sont odieuses

Comme aussi les sectes politiques, toutes calamiteuses

C'est en Espagne, en 1936, que le sort du monde s'est joué

Et la mémoire des vaincus, pour se le rappeler !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Finally

The real artist

It is in life

As Fire (1920 - 2001) Roland Barbat

The real king of escape is this

Burglar, a little actor

Mechanic, locksmith at his hours

Adventurer, radio games, amateur

In 1946, from the Prison of the Health

He managed to escape

In 1947, it was missed, it was denounced

The cinema made only once, call to him

His head too true, without any fuss

The movie theater

Inevitably only cinema

Life

It is only necessarily of life

Life without surprises

With social classes, let it be said

And so it is still the environment

Who makes great aging

And at least seventy per cent

Healthy Eating, Physical Activity

Being well surrounded at the psychological level

Genes can not do anything in isolation!

This is

For the first star

About 12.7 billion years ago

And about 230 billion stars in our only milky way

This is

For the first cell

About 3.5 billion years ago

At least

On our planet Earth

Obviously elsewhere, in the Universe

Anarchism

Good living shared as the only possibility

Perhaps elsewhere was able to impose itself

Fire Auguste Blanqui

And his Ni god Ni master, was taken back by anarchy

By the stars and a kind of eternity

On earth

Anarchism was exterminated

In all countries he was prevented from

Through all the forces of darkness

However

They were millions

However

This was a great extermination

And thus an inexorable disappearance

By the Stalinists and the Fascists

By the leftists, by the democrats, and therefore by the capitalists!

For the libertarians, the end does not justify the means

Anarchism, therefore, was also the end

Hope this is temporary

For to humanity, the last glimmer of hope

But anarchy has tough skin

As Tiberiu Useriu

6633 Artic Ultra, 566 km, like good wine, well drunk

173 hours and 40 minutes, terrible efforts

Notwithstanding, as anarchy, it was believed dead

Moreover, he spent ten years of his life in jail

In Germany, alone in cell, 27 steps

For most people, too, life is not funny

And not necessarily

For lack of money or time

While in another unit of time

The urban bike Bugatti X PG

This is for the stars of the PSG

667 copies worldwide

5 kg barely, 36000 euros, it must be able to buy it

And up to 80,000 euros, this can go

95 percent carbon

With capital, nothing surprises

And next door, the Tour de France bike

It's 15,000 euros, but for another dance

Strongly abolish capitalism, and for all, ease!

Thus, fire (1814 - 1876) Mikhail Bakunin

The giant in the literal sense

Measuring almost two meters, what to impress

Great theorist as well as great barricadier

Who for years was imprisoned

And always put his ideas into practice

But a whole elite of humanity

These anarchists always persecuted

With millions of anarchists killed

Women, men, children, of all nationalities

And so, in 2017

There is only the authority

There are more than tired

Stalinists, Democrats, Liberals, Leftists

Nazis, fascists, and other capitalist mercenaries

With a whole manipulation of consciences

Labeling, priming, false consciousness

The foot in the door of social psychology

All techniques of mental manipulation

Marketing, advertising, various sects, relations in general

And the return of religious sects

Jehovah's Witnesses and Other Hideous Figures

All are weak, all are odious

Like also the political sects, all calamitous

It was in Spain, in 1936, that the fate of the world was

And the memory of the vanquished, to remember it!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)