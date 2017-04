Paraphysique du fricotage

Et voici

Le temps des expulsions

Le capital et ses pulsions

En France

Du 01/04 au 31/10

Chaque jour des expulsés

Chaque jour des êtres brisés

Et c'est ainsi

Que 490.000 personnes

Vivent chez des relations, dans la famille

Que chez soi, c'est une autre donne

Ou alors

Pour à personne ne faire du tort

Dormir dans sa voiture

Dehors, il fait froid, même avec des couvertures

Et donc, en France, tous les jours

Soixante ménages sont expulsés

Heureusement, il y a le printemps, il y a l'été

Et dix ans d'attente, pour à Paris

Obtenir un logement social, tout est dit

Huissiers, policiers

Tout le marché de l'immobilier

Des machines à expulser

Voilà le monde de la propriété !

Le fonctionnement

De l'ensemble de notre société

Est à l'image de nos pensées

Qui sont complètement conditionnées

Et absolument, sans aucune liberté

Ce, dans n'importe quel village

Ce, dans n'importe quelle ville

Ce, dans n'importe quel pays

Et puisqu'il y a surpopulation

Avec tout un égocentrisme en action

Alors que même la reine fourmi

Pond en fonction, justement, de sa population

Pour de la nourriture toujours à disposition

Mais toute une propagande d'enfantement, si pénible

Pourtant

La fourmi au cerveau si petit

Nous donne des leçons, c'est ainsi

Avec quand même, un million de neurones

Cent mille connexions

Jamais les fourmis ne sont embouteillées

Et ce en toute quantité

Avec toute une stratégie pour se déplacer

Et donc aussi, des algorithmes pour les copier

Les fourmis aux yeux à facettes

En certains domaines, que nous, moins bêtes !

Aucune fourmi

Et il y a au moins douze mille espèces de fourmis

Aucune donc, ne meurt du diabète

Alors qu'un être humain

Qui se croit si malin

Meurt du diabète

Toutes les huit secondes

Certes, c'est dans le monde

Car finalement

C'est toute l'humanité

Qui est empoisonnée

Par toute une productivité irraisonnée

Et cela influe même sur la puberté

Comme chez les filles

Perturbateurs endocriniens sont leurs billes

13 ans en 1860

11 ans en 1960

9 et 10 ans en 2017

Toute une précocité pubertaire

En contradiction avec des mentalités réactionnaires

Mentalités reconduites comme des fonctionnaires

L'adolescence bien plus influencée

Par sa socioculture, par le capital

Que par même tout un bouleversement hormonal !

Si l'on arrivait un jour

De force ténacité, à l'immortalité, de faire la cour

Et en réussissant

D'inactiver les gènes du vieillissement

Qui en profiterait dans un premier temps ?

Et peut-être même tout le temps !

Sinon, les grandes puissances d'argent

Sinon, tous les tyrans

Et cela ferait un tel surpeuplement

Que l'on ne pourrait même plus faire d'enfants

Quand l'on ne meurt plus

Plus le besoin de naître, non plus

Et ce qui prime en nos jours tronqués

C'est toute une information manipulée

Des fascistes qui ne veulent plus être des fascistes

Et qui traitent les autres de fascistes

Comme les lepénistes ou fillonistes en France

Des staliniens qui ne veulent plus être des staliniens

Et qui traitent les autres de staliniens

Partisans, partisanes, de Mélenchon ou autre, en France

Des capitalistes qui ne veulent plus être des capitalistes

Et qui traitent les autres de capitalistes

Les Macron, les Hamon, les Fillon, d'autres, en France !

Une seule solution

Une abstention révolutionnaire, comme une insurrection

Contre toute cette confusion savamment organisée

Ainsi, difficile de s'y retrouver

Et de bien des contextes

Des mots sont détournés

Et de bien des contextes

Des mots sont manipulés, trafiqués, maquillés

Des idéologies s'en réclament

Des religions s'en réclament

Des gens sans conscience globale, s'en réclament

Rien de plus trivial

Qu'un cerveau humain, c'est banal

L'on peut toujours dénoncer

Mais personne ne peut y échapper

Sauf à vouloir tout mythologiser

Comme feu le grand philosophe indien

( 1895-1986 ) Jiddu Krishnamurti, et c'est ni mal ni bien

Pendant 25 ans, de la sexualité, il eut envie

Vrai ou pas vrai, je crois que c'est vrai

Et alors ? Et après ?

Moi, j'aimais bien les hippies

Comme un visage sexuel de l'anarchie

Car quand l'on ne sexe pas

L'on se fait souvent la guerre, n'est-ce pas ?

Cela n'est pas le processus d'une pensée amère

Mais bien la réalité historique, toujours sévère

La sexualité n'est pas sale

C'est seulement et surtout l'idée que l'on s'en fait

Qui peut en effet être sale

Voilà le seul vrai fait !

Enfin

Pour en venir aux machines

Et nous vivons dans un monde de machines

Or, rien n'est plus bête qu'une machine

C'est de la mémoire artificielle

Qui copie des fonctions naturelles

Il faut sans cesse le répéter

Une pourtant si simple vérité

Sauf pour les scientifiques de la maison

Qui du capitalisme sont les larrons

Cela passe à la télévision

Cela passe à la radio

Avec des pantins

Qui se croient malins

Qui pourtant, ne dupent, que les crétines et les crétins

Il n'y aurait donc pas de surpopulation

Il y aurait donc l'intelligence artificielle

Alors que l'artificiel

N'est ni intelligent

Ni pas intelligent

Mais simplement artificiel

Certes, c'est du pognon

Croissance zéro contre la surpopulation

Fin de la procréation

Adopter les enfants sans parents

Et ce dans un premier temps

Contraception, stérilisation, avortement, dernier espoir

Mais sans violence, par la conscience globale, en toute acceptation

Si dans un autre monde, l'on veut croire !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur l'invité sur " hiway.fr "

And here

The time of expulsions

The capital and its impulses

In France

From the 01/04 to the 31/10

Each day of expelled

Each day of the broken beings

And it is thus

That 490,000 people

Live at relations, in the family

That at home, it is another gives

Or then

For with nobody doing harm

To sleep in its car

Outside, the weather is cold, even with covers

And thus, in France, the every day

Sixty households are expelled

Fortunately, spring ago, the summer ago

And ten years of waiting, for in Paris

To obtain a social housing, all is known as

Ushers, police officers

All the market of the real estate

Machines to be expelled

Here is the world of the property!

Operation

Of the whole of our company

Is with the image of our thoughts

Who are completely conditioned

And absolutely, without any freedom

This, in any village

This, in any city

This, in any country

And since there is overpopulation

With a whole self-centredness in action

Whereas even the queen ant

Lays in function, precisely, of its population

For food always at disposal

But a whole propaganda of childbirth, if painful

However

The ant with the so small brain

We teaches lessons, it is thus

With nevertheless, a million neurons

Hundred thousand connections

Never the ants are bottled

And this in all quantity

With a whole strategy to move

And thus also, of the algorithms to copy them

Ants with the eyes with facets

In certain fields, that us, less animals!

No ant

And there are at least twelve thousand species of ants

No thus, dies of the diabetes

Whereas a human being

Who believes himself so malignant

Dies of the diabetes

Every eight seconds

Admittedly, it is in the world

Because finally

It is all humanity

Who is poisoned

By a whole unreasoned productivity

And that influences even puberty

As in the girls

Endocrinal disturbers are their balls

13 years in 1860

11 years in 1960

9 and 10 years in 2017

A whole puberty precocity

In contradiction with mentalities reactionaries

Mentalities renewed like civils servant

Adolescence more influenced much

By its socioculture, the capital

That by same a whole hormonal upheaval!

If one arrived one day

Of force tenacity, with immortality, to make the court

And while succeeding

To inactivate genes of ageing

Who would benefit from it initially?

And perhaps even all the time!

If not, money great powers

If not, all tyrants

And that would make such an overpopulation

That one could not make children even any more

When one does not die any more

More the need to be born, either

And what precedes in our truncated days

It is a whole handled information

Fascists who do not want to be fascists any more

And which treats the others of fascists

Like the Lepenists or fillonists in France

The Stalinist ones which does not want to be the Stalinist ones any more

And which treats the others of Stalinist

Partisans, well-wishers, of Mélenchon or other, in France

Capitalists who do not want to be capitalists any more

And which treats the others of capitalists

Macron, Hamon, Fillon, others, in France!

Only one solution

A revolutionary abstention, like an insurrection

Against all this learnedly organized confusion

Thus, difficult to find itself there

And of many contexts

Words are diverted

And of many contexts

Words are handled, adulterated, made up

Ideologies are claimed some

Religions are claimed some

People without total conscience, claim themselves some

Nothing more commonplace

That a human brain, it is banal

One can always denounce

But nobody can escape from it

Except wanting all mythologiser

Like fire the large Indian philosopher

(1895-1986) Jiddu Krishnamurti, and it is neither badly nor well

During 25 years, sexuality, it wanted

Truth or not true, I believe that it is true

And then? And afterwards?

Me, I liked the hippie ones

Like a sexual face of anarchy

Because when one sex not

One often made the war, is this isn't?

That is not the process of a bitter thought

But well historical, always severe reality

Sexuality is not dirty

It is only and especially the idea that one is done some

Who can indeed be dirty

Here only the true fact!

Finally

To come to the machines

And we live in a world of machines

However, nothing is stupider than a machine

It is artificial memory

Who copies natural functions

It should unceasingly be repeated

However a so simple truth

Except for the scientists of the house

Who of capitalism are the small drainage canals

That passes on television

That passes to the radio

With puppets

Who believe themselves malignant

Who however, do not deceive, who cretins and cretins

There would be thus no overpopulation

There would be thus the artificial intelligence

Whereas the artificial one

Is not nor intelligent

Nor not intelligent

But simply artificial

Admittedly, it is dough

Zero growth against overpopulation

End of procreation

To adopt the children without parents

And this initially

Contraception, sterilization, abortion, last hope

But without violence, by the total conscience, in all acceptance

So in another world, one wants to believe!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on the guest on “hiway.fr”