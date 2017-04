J'ai quand même quelques copains qui sont très généralement d'accord avec tout ce je peux écrire, et à ce propos, voici la lettre de l'un d'entre eux, qui me sert ici de préface. Merci à Jacques, ami d'une cité nantaise.

Préface de Jacques à " Paraphysique des Indymedia "

"Ultra radical "

D'un anarchiste sans préfixe à des ultras mous du genou puisque c'est du niveau

face de bouc. Je sais, pour le connaître personnellement, que Pat à l'habitude de dénoncer

toutes les dominances autoritaires chères à feu Henri Laborit et ce y compris dans les

milieux libertaires . Que cela importune quelques pasteurs inquiets que leurs ouailles quittent leur temple, rien que de bien naturel, mais à part eux, qui s'en soucie ?

Mais il faut croire qu'il y en a qui ont du temps à perdre, pour faire un site pour dénoncer

un soi-disant ultraradicalisme , en fait, pour calomnier le fauteur d'hérésie; n'en déplaise

aux gardiens du temple qui n'ont manifestement pas conscience de ce qui est ultraradical.

Ce qui est ultraradical, c'est de faire semblant d'exister dans un monde inhumain. C'est les

minables joutes sentimentales parce qu'il n'y a que des ersatz de relations humaines dans ce monde.

C'est les potes qui en crèvent, de cela ou d'autres drogues, la plupart du temps, tout à fait légal. C'est de croupir à 4 ou 5 dans 9 m2 dans les geôles de la République, et je parle d'expérience personnelle, rien d'exceptionnel malheureusement.

Ce qui est ultraradical c'est de voir des parents pressés comme des citrons toutes leurs vies

pour finir avec des soins au rabais, parce qu'on a le droit à cela, quand on est de la France

d'en-bas, comme dirait l'autre, et qu'un médecin explique que même s'il soignait mieux, il ne gagnerait pas plus d'argent, parce qu'il n'y a plus que cela qui compte pour ces gens-là.

Ce qui est ultra radical c'est qu'il y est au moins deux millions de morts et mortes par le travail dans le monde et des dizaines de millions de morts et mortes par la malnutrition, alors qu'il y aurait assez pour tout le monde.

Ce qui est ultra radical, c'est que le simple fait de respirer partout dans le monde, soit

devenu cancérigène, officiel, bien obligé de l'avouer, cela commençait à se voir.

Ce qui ultra radical, c'est des vies de merde, où l'on produit de la merde, pour pouvoir consommer cette même merde. Alors comme le disait feu Elisée Reclus à propos

des timorés et timorées qui trouvaient plus politiquement correct le mot libertaire à anarchiste

" Ceux qui se laissent effrayer par un mot, nous n'avons pas besoin d'eux. "

Que ceux qui se complaisent dans le sophisme s'autorisent à fermer leurs gueules au lieu de polluer le débat, avec leurs invectives dignes de gamins. Grandissez un peu, c'est " Ridicule" le film...

Comme le disait feu Léo Ferré " Bakounine, ce camarade vitamine. " C'est d'excitateurs dont l'on a besoin et pas de modérateurs, les modérateurs ne feront jamais de révolution ou alors au sens astronomique, c'est des boutefeux qu'ils nous faut pas des boute en train. Au risque de déplaire aux personnes concernées, qui se croient dans le monde des bisounours.

Cela va peut-être leur faire un choc de le savoir, mais l'anarchie, c'est un changement radical de la société, dans le bon sens, s'entend.

Quand aux fanatiques de Lénine et autres autoritaires qui "pensent" que la fin justifie les moyens, c'est plutôt les moyens qui définissent la fin et utiliser des méthodes staliniennes comme la calomnie, laisse imaginer quel pseudo changement envisagent ces gens-là.

A se demander, si certains et certaines à Indymedia Grenoble n'ont pas eu le cerveau colonisé par des nanorobots issus des laboratoires de Minustec, l'ayant transformé en gelée grise.

Cela pourrait expliquer une pensée aussi sclérosée, incapable de la moindre remise en

question. A moins que ce ne soit, comme on dit en Bretagne que des Krak lakez ! ou

Krak lak, qu'on peut traduire par laquais des bourgeois !

Envoyer rosser les manants de la dialectique.

Puisque comme le disait feu Montaigne "Les mots c'est des munitions pour se défendre

dans la vie.

Essuyez ces quelques salves de sniper, il est vrai, je dois l'avouer, quelques peu radicales pour les belles âmes auxquelles j'espère ne pas avoir trop stressées leur petit moral.

Ohié bonnes gens ( feu Alphonse Boudard les appelaient cloportes ) calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose...

Enragez-vous, enragez-vous, nous disons nous, comment peut-on être trop radical face à un monde comme celui-là ?

" Les hommes qui pensent en rond, ont les idées courbes.Soyez tranquilles, pour la reptation, vous êtes imbattables. " Léo Ferré

Quej ( Jacques ) d'une cité nantaise, dit l'emmerdeur. ( à mettre sur ton blog ou sur

le site d'Indymedia Grenoble, si tu veux. ) Kenavo. Vive l'anarchie

Paraphysique des Indymedia

Je suis interdit de séjour

Sur tous les indymedia français

Oh ! c’est pas le grand amour

Car j’écris ce qui me plaît

Et à tous ces bureaucrates, de moi, tout leur déplaît

Je ne suis d’aucun parti

Je ne suis que de l’anarchie

Il est bien vrai !

Je ne suis pas snob, suis pas d’indymedia Paris

Et indymedia Grenoble me voue aux gémonies

Et si nul n’est prophète en son pays

Dans le mien, l’on me conchie !

Et si l’on se rencontrait

Faux compagnons, cela serait le premier, qui frapperait !

Bureaucrates gauchistes

Bureaucrates anarchistes

Qui ont en mains, le mal que voilà

Beaucoup ou la plupart, des indymedia

Quand je vous aperçois

Je change de trottoir

Je sors mon crachoir

Gauchistes et anarchistes

Qui sont la propriété d’une organisation

Vous êtes la contre-révolution !

Le révolutionnaire

De toute organisation se méfie

Le révolutionnaire

A tous les militants, lance un défi

Pour ne plus être le mouton

Pour ne plus être le pion

De la bureaucratique organisation

Le militant est au révolutionnaire, toujours beau

Ce que le loup est à l’agneau

La censure est la même

Sur les indymedia français

Que sur les journaux, qui font carême

Mais c’est plus habilement fait !

C’est en expérimentant

C’est en s’amusant

Que l’on révolutionne

Et pas avec le travail, que l’on ovationne !

Le révolutionnaire

Se fiche complètement des partis

Des organisations, de toute cette chienlit !

Car, il veut l’anarchie

Sans les anarchistes

Il veut la révolution

Sans aucune organisation

Il ne veut plus des bureaucrates

Il ne veut plus des psychopathes

Il veut pouvoir tout dire

De ce qui peut se dire

Il veut pouvoir tout lire

De ce qui peut se lire

Et non simplement

Les bibles anarchistes

Les bibles gauchistes

Une bible en vaut une autre

Toujours le dogme, où l’on se vautre !

Toute organisation politique

De l’extrême gauche du capital

A l’extrême droite du capital

De l’anarchie du capital

Est forcément hiérarchique

Est forcément bureaucratique

Est forcément dogmatique

Toujours, l’organisation

Pourchasse le révolutionnaire

Toujours l’organisation

Veut tuer le réfractaire

Car l’organisation est réactionnaire

Et tant mieux, si j’ai déjà, mes plagiaires !

L’organisation de la bureaucratie

Est la bureaucratie de l’organisation

Nous autres, les derniers situationnistes

S’il fallait une étiquette, en iste

Face à nous, tous les autres, sont des fascistes !

Les pires sont encore les gauchistes

Le coup d’avance des capitalistes

Et moi, comme feu (1859-1881) Billy the Kid, qui ne tua

Finalement, que neuf personnes

Même si cela étonne !

C’est avec son colt, que lui protesta

Comme le fit, feu (1854-1891), Arthur Rimbaud, avec sa plume

Tous deux, avaient la beauté de l’écume

Et la mort, sur eux, vite, s’empressa

Le monde veut se débarrasser de nous

Le monde veut nous tordre le coup

Car nous ne sommes d’aucune vraie violence

Nous sommes simplement, la légitime défense !

Le monde de la bureaucratie

Est la bureaucratie du monde

Banquiers, politiciens, intellectuels

Femmes ou hommes, de toutes leurs mamelles

Et toutes les étiquettes momifiées

Gauchistes, anarchistes, fascistes

Démocrates, staliniens, capitalistes

En avant, derrière, face ou arrière

Et tout ce que vous voudrez

Face au fric

Ou face au bureaucratique

Il faut, la mentale dynamite

Il faut une nouvelle marmite

Car, dans ce monde violent

Pour pouvoir survivre, il faut être violent !

Et absolument tout le monde, est violent

La non-violence est une farce

Comme les petits hommes verts, sur Mars !

Au train où vont les choses

De moins en moins de roses

Chaque être humain deviendra monstrueux

Seuls les insectes, délices culinaires, seront vertueux

Tout devrait se dire, partout

Tout devrait se mélanger, partout

Mais nous aimons les spécialités

Car nous aimons tout séparer !

Dire ainsi, que je déteste le monde, est contestable

Car en vérité, c’est le monde qui est détestable !

Le monde est simplement à nos images

Le miroir où nous nageons, est une cage

L’homme est la pire de toutes les bêtes

Toujours aux atrocités, avec, il fait la fête !

Et puis, je ne crois pas exagérer

Mais par la peur, nos yeux sont voilés

Et qui aime la vérité de la réalité

Qui est la réalité de la vérité

N’importe qui, ne peut fréquenter !

L’humanité est inhumaine

Elle est misanthrope, vaurienne

Toujours à se haïr, quoi qu’il advienne

A la beauté, c’est une naine

Oui décidément

Je me moque, totalement

De ce que l’on dit de moi

Car en cela, je n’ai pas la foi !

Et tant pis

Si je suis insulté

Si je suis méprisé

Et toutes nos pensées cachées !

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

I nevertheless have some buddies who are very generally of agreement with all this I can write, and on this subject, here the letter of the one of them, which is used to me here as foreword. Thank you with Jacques, friend of a Nantes city.

Foreword of Jacques with “Paraphysique of Indymedia”

“Ultra radical”

Of an anarchist without prefix with soft extremists of the knee since it is level

face of goat. I know, to personally know it, that Stalemate with the practice to denounce

all expensive authoritative predominances with fire Henri Laborit and this including in

libertarian mediums. What that importunes some anxious pastors that their flocks leave their temple, only natural good, but except for them, which is concerned with it?

But it should be believed that there are some who have time to lose, to make a site to denounce

a so-called ultraradicalism, in fact, to calumniate the instigator of heresy; with due respect

with the guards of the temple who are not aware obviously of what is ultraradical.

What is ultraradical, it is to realise pretence in an inhuman world. They is them

poor sentimental tournaments because there are only substitutes of human relations in this world.

They is the pals who burst some, of that or other drugs, most of the time, completely legal. It is to stagnate to 4 or 5 in 9 m2 in the gaols of the Republic, and I speak about personal experience, nothing exceptional unfortunately.

What is ultraradical is to see parents pressed like lemons all their lives

to finish with care with the discount, because one is entitled to that, when one is France

of in-low, as the other would say, and that a doctor explains that even if it looked after better, it would not earn more money, because there is nothing any more but that which counts for these people-there.

What is ultra radical it is that it is there at least two million died and died by work in the world and tens of million dead and died by malnutrition, whereas there would be enough for everyone.

What is ultra radical, it is that the simple fact of breathing everywhere in the world, is

become carcinogenic, official, obliged well to acknowledge it, that started to be seen.

What ultra radical, it is lives of shit, where shit is produced, to be able to consume this same shit. Then as fire Elisée Reclus said it by the way

timorous and timorous ones which found more politically correct the libertarian word with anarchist

“Those which are let frighten by a word, we do not need them. ”

That those which take pleasure in sophism authorize to close their mouths instead of polluting the debate, with their worthy invectives kids. Grow a little, it is “Ridiculous” the film…

As fire Léo Ferré “Bakounine said it, this comrade vitamin. ” These is dischargers which one needs and not regulators, the regulators will never make revolution or then with the astronomical direction, it is blasters who it is not necessary for us of pares in the train. With the risk to displease to the people concerned, who believe themselves in the world of the bisounours.

That perhaps will announce a shock to them it, but anarchy, it is a radical change of the company, in the good sense, gets along.

When to the fanatics of Lénine and other authoritative who “think” that The end justifies the means, in fact rather the means define the end and to use Stalinist methods like calumny, lets imagine which pseudonym change consider these people-there.

To wonder, so some and some in Indymedia Grenoble did not have the brain colonized by nanorobots resulting from the laboratories of Minustec, having transformed it into gray frost.

That could explain such a sclerosed thought, unable of least given in

question. Unless it is not, as one says in Brittany that of Krak lakez! or

Krak lak, which one can translate by lackey of the middle-class men!

To send to thrash the churls of the dialectical one.

Since as fire Montaigne said it “the words it is ammunition to defend oneself

in the life.

Wipe these some salvos of sniper admittedly I must acknowledge it, some not very radical for fine natures to which I hope for not to have too much stressed their small moral.

Ohié good folk (fire Alphonse Boudard called them woodlice) calumniate, calumniate, it will remain about it always something…

Do you flare up, you flare up, we say, how can one be too radical vis-a-vis a world like that one?

“The men who think in round, have the curved ideas. Be quiet, for the snaking, you are unbeatable. ” Léo Ferré

Quej (Jacques) of a Nantes city, known as the bloody nuisance. (to be put on your blog or on

the site of Indymedia Grenoble, if you want. ) Kenavo. Live anarchy

Paraphysique of Indymedia

I am interdict of stay

On all French indymedia

Oh! it is not the great love

Because I write what I like

And with all these bureaucrats, of me, all displeases to them

I am not of any party

I am only of anarchy

It is quite true!

I am not snob, am not indymedia Paris

And indymedia Grenoble dedicates me to the Gemonies

And so no one is not prophet in his country

In mine, one me conchie!

And if one met

False companions, that would be the first, which would strike!

Left bureaucrats

Anarchistic bureaucrats

Who have in hands, the evil that here

Much or majority, of the indymedia

When I see you

I change pavement

I leave my spittoon

Leftists and anarchists

Who are the property of an organization

You are the counter-revolution!

The revolutionist

Of any organization is wary

The revolutionist

All the militants, launches a challenge

Not to be the sheep more

Not to be the pawn more

Bureaucratic organization

The militant is to the revolutionist, always beautiful

What the wolf is with the lamb

The censure is the same one

On the French indymedia

That on the newspapers, which observe Lent

But it is more skilfully done!

It is while testing

It is while having fun

That one revolutionizes

And not with the work, which one applauds!

The revolutionist

Card-indexes parties completely

Organizations, of all this mess!

Because, he wants anarchy

Without the anarchists

He wants the revolution

Without any organization

He does not want any more of the bureaucrats

He does not want any more of the psychopaths

He wants to be able all to say

Of what can be said

He wants to be able all to read

Of what can be read

And not simply

Anarchistic bibles

Left bibles

A bible is worth another of them

Always the dogma, where one wallows!

Any political organization

Far left of the capital

With the far right of the capital

Anarchy of the capital

Is inevitably hierarchical

Is inevitably bureaucratic

Is inevitably dogmatic

Always, the organization

Pursue the revolutionist

Always the organization

Wants to kill refractory

Because the organization is reactionary

And so much better, if I have already, my plagiarists!

The organization of the bureaucracy

Is the bureaucracy of the organization

Us others, last situationnists

If a label were needed, as a ist

Vis-a-vis us, all the others, are fascists!

The worst is still the leftists

The blow in advance of the capitalists

And me, like fire (1859-1881) Billy the Kid, which did not kill

Finally, that nine people

Even if that astonishes!

It is with its Colt, that protested to him

As did it, fire (1854-1891), Arthur Rimbaud, with his feather

Both, had the beauty of scum

And death, on them, quickly, hastened

The world wants to get rid of us

The world wants to twist us the blow

Because we are not of any true violence

We are simply, it self-defence!

The world of the bureaucracy

Is the bureaucracy of the world

Bankers, politicians, intellectuals

Women or men, of all their udders

And all mummified labels

Leftists, anarchists, fascists

Democrats, Stalinist, capitalist

Ahead, behind, face or back

And all that you will want

Vis-a-vis the money

Or vis-a-vis the bureaucratic one

It is necessary, mental dynamite

A new pot is needed

Because, in this violent world

To be able to survive, it is necessary to be violent!

And absolutely everyone, is violent

Non-violence is a joke

How small green men, over Mars!

As things are going

Less and less of pinks

Each human being will become monstrous

Only the culinary insects, delights, will be virtuous

All should be said, everywhere

All should mix, everywhere

But we like the specialities

Because we like all to separate!

To say thus, that I hate the world, is contestable

Because in truth, it is the world which is hateful!

The world is simply with our images

The mirror where we swim, is a cage

The man is the worst of all the animals

Always with the atrocities, with, he has fun!

And then, I do not believe to exaggerate

But by the fear, our eyes are buckled

And which likes the truth of reality

Who is the reality of the truth

No matter who, cannot attend!

Humanity is inhuman

It is misanthropist, vaurienne

To always hate itself, no matter what it occurs

With the beauty, it is dwarf

Yes definitely

I make fun, completely

The EC what one says of me

Because in that, I do not have the faith!

And so much worse

If I am insulted

If I am scorned

And all our hidden thoughts!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”