Paraphysique de la réaction

" La grande erreur de presque toutes les études concernant la guerre... est de considérer la guerre comme un épisode de la politique extérieure, alors qu'elle constitue avant tout un fait de politique intérieure, et le plus atroce de tous. "

Simone Weil ( 1909 - 1943 )

Les penseurs aux gages

Des diverses bourgeoisies

Qui sont de la radio, de la télévision

Sont des propagandistes, des pages

La totalité n'est pas complètement imbécile

Et pour les plus vils

C'est la radicalité révolutionnaire

Qui est maintenant totalitaire

Ce qui justifie toutes les misères

Et leurs sordides petites affaires

Pour ces gens, la révolution, c'est Hitler !

Tout est renversé en son contraire

Contrairement aux manifestations réactionnaires

Contrairement aux grèves réactionnaires

Comme sous feu ( 1908 - 1973 ) Salvador Allende, au Chili

Ne pas le dire, c'est être complice

Entretenir les faux conflits

La contre-révolution se croit tout permis

Avec ses intellectuels en salon, minuscules avortons

Qui ne méritent que des gnons

Et qui paradent

Sur toutes les radios

Il n'y a plus de peuple

Ou alors c'est une salope !

Et qui mentent

Sur les plateaux de télévision

Et qui font passer le faux

Pour le vrai

Et qui font passer le vrai

Pour le faux

Une révolution libertaire

Est le pire de tous leurs cauchemars

Aussi, en sont-ils les faussaires

Aux arbres, ils seraient pendus, ô salopards !

Aussi

Veulent-ils sauver leurs peaux

En falsifiant, en renversant, en salissant, ô perfides salauds !

Mais le fascisme libéral

Sait reconnaître les siens

Tous ses martyrs, tous ses saints

Les intellectuels qui en sont le mental

De gauche et de droite

De l'extrême gauche et de l'extrême droite

La contre-révolution toujours adroite !

Et en toute logique

Ce qui déjà, en fait les accords stratégiques

Les droites de France

Seront aux affaires, en 2017, aux finances

Se partageant la présidence

Mais les gauches des droites, en faisaient le trafic

Droite de la gauche

Gauche de la droite

Ensemble pour se partager le fric !

La révolution psychologique

Personne n'en veut

Et personne ne peut

Elle doit rentrer en résistance

Contre toutes les fausses résiliences

Gauche, extrême gauche

Droite, extrême droite

Centre, c'est vraiment moche

C'est toujours aussi boche !

C'est cela la politique

Notre esclavage, notre trique

Il faut penser ailleurs

De cela, ne pas avoir peur

A cette politique, fermer sa porte

Inlassablement, dénoncer tout ce qui s'y rapporte

Tout ce qui mange à son râtelier

De toutes tendances, de toutes idées

En vérité

Un peu tout le monde

En vérité

Femmes, hommes, enfants, nous vénérons l'immonde

Car la bête qui nous inonde est hélas féconde

Comme sur l'Europe devenue une tombe

2 453 595 tonnes de bombes

Par les américains larguées

C'était la guerre, il fallait tuer !

Nos mémoires sont pleines de l'ineptie

Nos mémoires sont imbues d'idioties

Nos comportements en sont les produits

Guerres, rivalités, jalousies

Maladies, la politique, l'économie

Il n'y a plus de peuple

Ou alors c'est une salope !

Maintenant, il nous faut

Et surtout par défaut

" Ce n'est rien du tout

Commençons le combat "

Un slogan que nous fûmes quelques uns

Jadis, dans des manifestations, à si bien chanter

Ultragauche non léniniste

Disait déjà le réformiste gauchiste !

C'est maintenant le plus souvent

De ces supercheries, l'on crève

C'est la réaction qui manifeste

C'est la réaction qui fait grève

Les réactionnaires sont en fête

Comme ces bonnets faussement rouges

Dont beaucoup sont des fascistes

Leurs idées sont du même bouge

Réaction, récupération, fausse contestation

Voici les bretons de la manifestation

Corporatisme, régionalisme, fascisme

Dans tous les pays, la vermine persiste

Il n'y a plus de peuple

Ou alors c'est une salope !

Déjà se préparent les élections

En 2017, le bloc des droites

En France, et plus aucune contestation

En France et ailleurs, les idées sont en prison

C'est déjà le cas, de toutes façons !

Partout dans le monde

Les divers fascismes font leur ronde !

Face à cela, les sexagénaires

De ma génération, sont complices des tortionnaires

Face à la vérité

Se pressent tous les démissionnaires

Face à la réaction

Se sauvent les révolutionnaires

La liberté

D'expression de toutes les aliénations

N'est pas

L'expression libérée

De toutes les aliénations

Tous les partis

Toutes les organisations

Sont les ennemis de la révolution

Il n'y a pas la moindre exception !

Le révolutionnaire n'est pas militant

Le militant n'est pas révolutionnaire

Voilà pourquoi

Il n'y a jamais eu de vraie révolution

Des coups d'Etat, certes, ma foi

Mais l'éternelle gagnante, la réaction !

Pourtant notre système solaire

D'environ 4, 568 milliards d'années

Et ce, sans en avoir l'air

N'est pourtant, ni juge, ni avocat, ni policier

Nonobstant, le meilleur ami du fasciste

C'est toujours le stalinien

Nonobstant, le meilleur ami du stalinien

C'est toujours le gauchiste

Ou les bourgeoisies en scotomisation

Une vraie révolution

Se ferait contre eux

Se ferait sans eux

Le capitalisme le sait bien

Qui sans ces femmes et ces hommes, ne serait rien !

Il n'y a plus de peuple

Ou alors c'est une salope !

Ne sont pas à craindre

Ceux et celles qui bravent les lois

Sont à craindre

Ceux et celles qui obéissent aux lois

Cela fait les camps de la mort

Cela fait la raison qui a toujours tort

Hier, demain, aujourd'hui

C'est un mauvais sort à la vie !

Et même si dans l'univers

N'est pas rare, une planète comme la Terre

Peut-être 27 pour cent

Peut-être tant de pour cent

Avec toutes les possibilités

Avec toutes les particularités

Du rien et de la totalité

De sa propre temporalité

La vie n'attend personne

Il est trop tard, la cloche sonne

Les intellectuels, savants, artistes

Sont les vrais totalitaires de la pensée, sinistres

Il n'y a plus de peuple

Ou alors c'est une salope !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

“The great error of almost all the studies concerning the war… is to regard the war as an episode of the foreign policy, whereas it constitutes before a whole fact of the domestic policy, and most atrocious of all. ”

Simone Weil (1909 - 1943)

Thinkers with the pledges

Various bourgeoisies

Who are radio, television

Are propagandists, pages

Totality is not completely idiotic

And for cheappest

It is the revolutionary radicality

Who is now totalitarian

What justifies all miseries

And their sordid small business

For these people, the revolution, it is Hitler!

All is reversed in its opposite

Contrary to the demonstrations reactionaries

Contrary to the strikes reactionaries

As under fire (1908 - 1973) Salvador Allende, in Chile

Not to say it, it is to be accessory

To maintain the false conflicts

The counter-revolution is believed very allowed

With its intellectuals in living room, tiny little runts

Who deserve only thumps

And which parades

On all the radios

There are no more people

Or then it is a bitch!

And which lies

On the plates of television

And which makes pass the forgery

For truth

And which makes pass truth

For the forgery

A libertarian revolution

Is the worst of all their nightmares

Also, it is the forgers

With the trees, they would be hung, ô bastards!

Too

Want they to save their skins

By falsifying, by reversing, while dirtying, ô perfidious bastards!

But liberal Fascism

Can recognize to them his

All its martyrs, all its saints

The intellectuals who are the mental one

Of left and right-hand side

Far left and far right

The always skilful counter-revolution!

And in all logic

What already, reaches the strategic agreements of them

Lines of France

Will be with the business, in 2017, with finances

Sharing the presidency

But the lefts of the right-hand sides, made the traffic of it

Right-hand side of the left

Left of the right-hand side

To share the money together!

The psychological revolution

Nobody wants some

And nobody can

It must return in resistance

Against all them false impact strengths

Left, far left

Right-hand side, far right

Center, it is really ugly

It is always also Boche!

It is that the policy

Our slavery, our cudgel

It is necessary to think elsewhere

Of that, not to be afraid

With this policy, to close its door

Indefatigably, to denounce all that is referred to it

All that eats with its rack

Of all trends, all ideas

In truth

A little everyone

In truth

Women, men, children, we venerate the unclean one

Because the animal which floods us is alas fertile

As on Europe become a tomb

2,453,595 tons of bombs

By American released

It was the war, it was necessary to kill!

Our memories are full with ineptitude

Our memories are pompous idiocies

Our behaviors are the products

Wars, competitions, jealousies

Diseases, politics, economics

There are no more people

Or then it is a bitch!

Now, we need

And especially by default

“It is nothing the whole

Let us begin the combat “

A slogan which we were some

Formerly, in demonstrations, with singing so well

NonLeninist Ultragauche

Said already the left reformist!

It is now generally

Of these trickeries, one bursts

It is the reaction which expresses

It is the reaction which strikes

The reactionaries are in festival

Like these wrongfully red bonnets

Much is fascists

Their ideas are same bulge

Reaction, recovery, distort dispute

Here the Breton ones of the demonstration

Corporatism, regionalism, Fascism

In all the countries, vermin persists

There are no more people

Or then it is a bitch!

Already the elections prepare

In 2017, the block of the right-hand sides

In France, and more any dispute

In France and elsewhere, the ideas are in prison

It is already the case, in any case!

Everywhere in the world

Various Fascisms make their round!

Vis-a-vis that, sexagenerians

Of my generation, are accessory to of the torture ones

Vis-a-vis the truth

Has a presentiment of all the resigners

Vis-a-vis the reaction

Save the revolutionists

Freedom

Of expression of all alienations

Is not

The released expression

Of all alienations

All parties

All organizations

Are the enemies of the revolution

There is not the least exception!

The revolutionist is not militant

The militant is not revolutionary

For this reason

There never was true revolution

Coups d'etat, certainly, my faith

But the eternal winner one, reaction!

However our solar system

Approximately 4.568 billion years

And this, without looking some

Is however, neither judge, neither lawyer, nor police officer

Notwithstanding, the best friend of the fascist

It is always the Stalinist one

Notwithstanding, the best friend of the Stalinist one

It is always the leftist

Or bourgeoisies in scotomisation

A true revolution

Would be done against them

Would be done without them

Capitalism knows it well

Who without these women and these men, would be nothing!

There are no more people

Or then it is a bitch!

Are not to fear

Those and those which face the laws

Are to be feared

Those and those which obey the laws

That makes the camps of death

That makes the reason which always is wrong

Yesterday, tomorrow, today

It is a bad fate with the life!

And even if in the universe

Is not rare, a planet as the Earth

Perhaps 27 percent

Perhaps so much of percent

With all the possibilities

With all the characteristics

Nothing and totality

Of its own temporality

The life does not expect anybody

It is too late, the bell sounds

Intellectuals, scientists, artists

Are totalitarian truths of the thought, disasters

There are no more people

Or then it is a bitch!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”