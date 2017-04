Les vedettes spectaculaires

" Moi , infime prolétaire , à qui l ’ équipage , horde d ’ exploiteurs inflige journellement le supplice de la misère aggravée des brutalités de l ’ exil ou de la prison , j ’ entrouve l ’ abîme sous les pieds de mes meurtriers ... "

( Joseph Déjacque , l ’ humanisphère , 1857 . )

Tous les gens ( ou presque ) qui paraissent dans le spectaclisme , sont complices des fractions rivales des bourgeoisies . Des bourgeoisies qui ont des ramifications dans l ’ extrême gauche du capital , ainsi que dans la droite prolétarienne ou populiste , qui n ’ aspire qu ’ à se transformer en bourgeoisie . Les bourgeoisies étant propriétaires de tous les médias de grande diffusion existant sur le marché .

Toutes les vedettes artistiques ou sportives spectacularisées sont des agents du spectacle . Ainsi le notable " libertaire " Michel Onfray , par exemple ... rien ne peut déranger le système spectaculaire marchand techno-industriel , du moment que cela se vend ou s ’ achète ... et que cela le consolide d ’ une façon ou d ’ une autre ! ces vedettes ont pour mission d ’ endormir la conscience des peuples , et ce dans tous les pays . Vous pouvez les voir , à la télévision , les entendre à la radio , les contempler au cinéma .

Et pour mieux noyer le poisson , elle a même une fausse contestation spectaculaire qui a une contre-révolution d ’ avance . Elle se démasque en acceptant de parader sur les plateaux de télévision , car ainsi , elle cautionne tout un système de népotisme coopté et qui monopolise tout le paysage audiovisuel en France et dans le monde . C ’ est l ’ ère des grandes familles , les Delon , les Depardieu , les Belmondo , les Trintignant , les Sarkozy , les Debré , les Brasseur , etc ... etc ... ce sont les nouvelles particules en 2010 .

" Mais la raison d ' une seule personne , ni celle de plusieurs , quelqu ' en soit le nombre , ne crée de certitude , pas plus qu ' un compte n ' est bien fait pour cela seulement qu ' il est unanimement approuvé par un grand nombre de personnes."

Thomas Hobbes ( 1588 - 1679 ) , Léviathan 1651

Elles sont d ’ autant mieux rétribuées qu ’ elles sont indispensables à la survie du système de terrorisation " démocratique " , comme le dit Claude Guillon , ce sont des anesthésistes réanimateurs des masses populaires . Leur véritable job secret , est d ’ annihiler tout accès à la conscience de la vie aliénée . Les Pelé , les Zidane , les Maradona , etc ... ont beaucoup fait pour le maintien des tyrans au pouvoir .Ils sont avec les " artistes " spectacularisés , et les " intellectuels " d ’ élevage à la bouche coupée , les ennemis objectifs de toute révolution sociale et libertaire . Un intellectuel est subversif ou n ’ est rien ! il nous faudra traiter la fausse conscience en fausse conscience .

Donc , à défaut de pouvoir empêcher la contre-révolution de nuire , au moins faut-il la dénoncer , et ce dans tous ses aspects ! nous savons que le jeu du ballon rond est truqué , et que les grandes compétitions internationales , sont organisées sur un plan économique , en fonction d ’ équilibres géostratégiques ! c ’ est évident pour tout historien ou historienne du sport . Et les résultats n ’ existent que pour une compétition du même tonneau , que du pain et des jeux ! du moment que le populo y croit , voilà tout ce qui importe ... pendant ce temps sportif ou artistique du spectaclisme , l ’ on est spectateur et non acteur de sa vie .

Et vogue l ’ économie ! et ce n ’ est pas parce que des millions de gens sont d ’ accord sur une erreur , que cette erreur en devient pour autant une vérité ! pensez-y ... puisque la fausse conscience à une contre-révolution d ’ avance sur toute révolution , à nous de ne pas être en retard de plusieurs révolutions .

" A présent , v ’ la le programme du nouveau ministère . Suppression de la police et des prisons , toujours par mesure d ’ économie . Par la même occase , suppression des geôliers dont le traitement sera donné en indemnités aux prisonniers , qui seront de ce fait privés de piaule . "

( Les pieds Nickelés ministres . 1912 .) C ’ est encore mieux que les ministres CNT 1937 ...

Un jour un homme le fit entrer dans une maison richement meublée , et lui dit : " Surtout ne crache pas par terre . Diogène qui avait envie de cracher lui lança son crachat au visage , en lui criant que c ’ était le seul endroit sale qu ’ il eut trouvé et où il pût le faire . " ( D ’ après Diogène Laerce ) .

Mais sachez que l ’ invité n ’ est pas un gourou , et que de ce fait , il n ’ a pas de programme tout fait , programme qu ’ il suffirait d ’ appliquer ... encore que le projet libertaire dont la théorie économique est le communisme conseilliste et anti-autoritaire lui plaise considérablement ... et puis rien n ’ étant sacré , tout peut se dire ! je laisse ma conclusion via feu Boris Vian ( 1920-1959 ).

" Tout a été dit cent fois Et beaucoup mieux que par moi Aussi quand j ’ écris ces vers C ’ est que ça m ’ amuse C ’ est que ça m ’ amuse et je vous chie au nez ." (Boris Vian)

Et j ’ ajoute , tout a été dit cent fois , aussi , par de plus savants que moi ! c ’ est pas une raison pour fermer son clapet , ne pas ramener son grain de sel , se révolter et protester , là et où on le peut ! y ' a pas de programme là-dedans .

Nous ne sommes que tous/tes les autres vivants/tes qui sont rentré(es) dans nous , dans notre système nerveux , consciemment et surtout inconsciemment , comme nous le fit magistralement comprendre feu le biologiste des comportements Henri Laborit ( 1914-1995 ) . Ce qui importe c ’ est l ’ expression " libérée " des conditionnements acquis , et non la " liberté " d ’ expression des conditionnements acquis , qui n ’ exprime justement que les conditionnements d ’ un espace temps socioculturel donné .

" Nous ne pardonnons qu ' aux enfants et aux fous d ' être francs avec nous : les autres , s ' ils ont l ' audace de les imiter , s ' en repentiront tôt ou tard . "

E.M. Cioran ( 1911 - 1995 )

Patrice Faubert ( 2010 ) pouète , peuète , puète , paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

