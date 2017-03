Paraphysique de la subversion

Le 16 septembre 1943

Les bombardiers américains

Ô paradoxe, de la France alliée

Lâchèrent sur Nantes, les vilains

Des bombes qui firent 963 victimes

Les bombardiers avec ténacité

Revinrent le 23 septembre, ô faquins

Terminer la besogne, qui fit cette fois, 500 victimes

Dans cette guerre, les alliés

Avec leurs avions meurtriers

Envoyèrent au cimetière

60.000 à 75.000 françaises et français

Mais la mémoire collective, le tait

L'inconscient collectif est dérangé, par ces faits

Ainsi, tous les faits de guerre

Peuvent toujours s'interpréter, d'une certaine manière!

Si l'on reçoit une bombe alliée

Sur sa gueule terrorisée

Cela n'est jamais bien acceptée

Sauf d'être niais ou endoctriné

Une bombe c'est toujours une bombe

Peu importe qui l'envoie, et où cela tombe!

La poésie doit raconter la vie

Celle d'hier, du passé, d'aujourd'hui

Des faits d'histoire

Ce qui remplit nos mémoires

La poésie, ce n'est pas, faire son petit pipi

De jolis mots, de belles insouciances

De belles phrases, de la délicieuse romance

La poésie doit raconter la vie

C'est une poésie proscrite

C'est une poésie interdite

Il n'y a pas de lieu pour cela

C'est une uchronie de l'au-delà

C'est le fusil tragique de feu (1896 - 1936) Durruti, accident ou plutôt tuerie

C'est la tortue de feu (526-456 avant J.C) Eschyle, et sa moquerie

Et ainsi, et à tout instant

Absolument tout, aurait pu être différent

Le terme souvent utilisé de néo

Est ainsi employé absurdement

Il n'y a pas de néo-nazis

Mais tout simplement des nazis

Le nazisme n'est jamais mort

Il n'y a pas de néo-fascistes

Mais tout bonnement des fascistes

Le fascisme n'est jamais mort

Rien n'est jamais vraiment nouveau

Tout est terriblement vraiment ancien

L'idéologie droitière et réactionnaire

Est parfois bien grimée

Comme dans l'humour télévisé

Façon Groland ou Canal plus, version des guignols

Où des ratés, l'on se fiche de la fiole

Et c'est toujours l'idéologie

De la réussite de l'intégration

Qui n'est que l'intégration de la réussite

Scotomisée par l'humour noir, qui dynamite

Mais celui qui ne réussit pas

Est finalement un crétin

Et pour conclusion, celui qui réussit

Est un type bien, à la limite

Mais c'est de l'humour

Et même sans doute, de l'amour

C'est toujours sous forme d'humour

Que l'on déverse ses mauvais tours

Une façon de dire

Ce que l'on pense vraiment

Tout en feignant

De ne pas le penser

L'humour qui cherche des accessits

Est de la fausse dynamite

C'est l'humour qui est de droite

C'est l'humour qui est de gauche

C'est l'humour hiérarchique

Où finalement, l'on encense le fric!

C'est un humour

Jamais vraiment pamphlétaire

C'est un humour

Qui à la gauche, à la droite, toujours sert

Car il est bien évident

Que le véritable pamphlétaire

Comme feu (1772-1825) Paul-Louis Courier

Qui eut une funeste destinée

Lui seul, peut vraiment écrire

Ce qu'il lui plaît, sans craindre aucune ire

Car personne ne pouvant

S'en réclamer aucunement

Il est de toutes façons

Détesté, de tous les camps

Et de toutes les générations

En évidence, la vérité

On le sait, n'est jamais aimée!

Comme le commerçant français

Qui ne sait pas commercer

Souvent peu aimable, l'air mauvais

Et l'impression , souvent, de les embêter

Contrairement au commerçant musulman

Qui sait lui commercer

Avenant, la plupart du temps, souriant

C'est encore une affaire de culture

Qui n'a rien à voir avec la nature

Ainsi, l'islamisme radical

Sans religion, cela ferait mal!

Ses fanatiques qui sont jusqu'au-boutistes

Si par magie, ils devenaient anarchistes

Pour infiltrer les banlieues

Quelle panique, dans les pouvoirs, parbleu!

Comme les ch'tis d'Allah

Feu (1969-1996) Christophe Caze, qui n'est plus là

Et Lionel Dumont, et d'autres kamikazes

La presse dit qu'il leur manque une case

Mais de leurs vies, ils ont fait le sacrifice

A tort ou à raison, mais au moins, cela n'est pas de l'artifice!

C'est la guerre de Bosnie-Herzégovine

Qui forma tous ces gens, aux tristes mines

Via la C.I.A et Al-Qaïda, aux mêmes intérêts

Et puis, un jour, contraire sont les effets

Et alors, on continue son chemin

Jusqu'au bout, chacun dans son coin

Je me voue à la détestation générale

En dénonçant, toutes les faussetés, banales

Il fallait bien que quelqu'un le fasse

Et j'en assume les grimaces!

Et oui, s'il y avait un intégrisme

Anarchiste, par exemple, mais pas islamiste

Et bien, les bourgeoisies, pour une fois

Pourraient vraiment avoir peur

Que la révolution sonne son heure!

En effet, qui n'a rien à perdre

En effet, qui a beaucoup d'audace

De l'imagination, frappe les masses

Même si cela n'est jamais gratuit

Puisque après la mort, on croit à la vie

Mais cela n'est pas le terrorisme

Qu'il soit étatique ou privé

Qui changera le monde, où chaque individualité

Mais seulement la connaissance du mécanisme

De la recherche de dominance

Ainsi que de la recherche de soumission

Pour qu'enfin, soit enfantée, la vraie révolution

Patrice Faubert (2012) pouète, peuète, puète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

September 16, 1943

American bombers

O paradox, of allied France

Let go of Nantes, the villains

Bombs that caused 963 victims

Bombers with tenacity

Returned on the 23rd of September, O shambles

Complete the task, which this time, 500 victims

In this war, the allies

With their murderous planes

Sent to the cemetery

60,000 to 75,000 French and French

But the collective memory,

The collective unconscious is disturbed by these facts

Thus, all the facts of war

Can always be interpreted, in a certain way!

If you receive an alloy bomb

On his terrified face

This is never well accepted

Except to be stupid or indoctrinated

A bomb is always a bomb

No matter who sends it, and where it falls!

Poetry must tell life

That of yesterday, the past, today

History facts

What fills our memories

Poetry is not, do your little pee

Beautiful words, beautiful insouciances

Beautiful sentences, delicious romance

Poetry must tell life

It is a proscribed poetry

It is a forbidden poetry

There is no place for it

It is an uchrony of the afterlife

It is the tragic fire gun (1896 - 1936) Durruti, accident or rather killing

It is the fire turtle (526-456 BC), Eschylus, and his mockery

And so, and at all times

Absolutely everything, could have been different

The often used term neo

Is thus used absurdly

There are no neo-Nazis

But simply from the Nazis

Nazism is never dead

There are no neo-fascists

But quite simply fascists

Fascism is never dead

Nothing is ever really new

Everything is terribly really old

Right-wing and reactionary ideology

Is sometimes well grimée

As in televised humor

Groland Way or Canal plus, version of the puppets

Where misfires, we do not care about the jar

And it is always ideology

The success of integration

Which is only the integration of success

Scotomized by the black humor, which dynamite

But the one who does not succeed

Is finally a cretin

And finally, the successful

Is a good guy, to the limit

But it's humor

And even without doubt, love

It's always in the form of humor

That one pours his bad turns

A way of saying

What we really think

While feigning

Not to think

Humor that Seeks Accessions

East false dynamite

It is the humor that is on the right

It is the humor that is left

It is hierarchical humor

Where finally, we incense the money!

It's a humor

Never really pamphleteer

It's a humor

Who to the left, to the right, always serves

For it is quite obvious

That the true pamphleteer

As Fire (1772-1825) Paul-Louis Courier

Who had a fatal destiny

He alone can really write

What he likes, without fear of any ire

Because no one can

Not in any way

It is in any case

Hated from all camps

And of all generations

In evidence, the truth

We know, is never loved!

As the French trader

Who does not know how to trade

Often unfriendly, bad air

And the impression, often, to annoy them

Unlike the Muslim trader

Who knows how to trade

Friendly, mostly smiling

It is still a matter of culture

Which has nothing to do with nature

Thus, radical Islamism

Without religion, it would hurt!

His fanatics who are upbeat

If by magic they became anarchists

To infiltrate the suburbs

What panic, in the powers, parbleu!

Like the sins of Allah

Fire (1969-1996) Christophe Caze, who is no longer there

And Lionel Dumont, and other suicide bombers

The press says they miss a box

But of their lives, they made the sacrifice

Rightly or wrongly, but at least it is not artifice!

It is the war in Bosnia and Herzegovina

Who trained all these people, to the sad mines

Via C.I.A and Al-Qaeda, with the same interests

And then, one day, contrary are the effects

And then, one continues his way

Until the end, everyone in his corner

I devote myself to general hatred

By denouncing, all the falsehoods, banal

Someone had to do it

And I assume the grimaces!

And yes, if there was an integrism

Anarchist, for example, but not Islamist

Well, the bourgeoisie, for once

Could really be afraid

Let the revolution sound its hour!

Indeed, that has nothing to lose

Indeed, who has a lot of audacity

Imagination strikes the masses

Even if it's never free

Since after death one believes in life

But this is not terrorism

Whether it is state or private

Who will change the world, where every individuality

But only the knowledge of the mechanism

From the search for dominance

As well as query search

In order, finally, to be born, the true revolution

Pat Patrice Faubert (2012) Pat Pouche, the poet, puète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"