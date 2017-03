"Il m'enviait que j'étais pas sculpteur, que moi je maniais que les culs de clientes, des vagins en veux- tu voilà !... Il me voyait que touchant les malades ! des deux mains ! "

Louis-Ferdinand Destouches dit Céline (1894-1961) " Féerie pour une autre fois, tome premier "

Nous n'avons

Pas le temps

D'avoir de la curiosité

Car, il y a le travail salarié

Car, il y a le travail aliéné

Nous n'avons pas le temps

Aux autres, de nous intéresser

Car, il y a les enfants à s'occuper

Nous n'avons

Pas le temps

De prendre du temps

Et nous ne nous écoutons pas

Et nous ne nous parlons pas

Jamais sincèrement

Jamais vraiment

Et le spectaculaire intégré

Est là, pour nous hypnotiser

Comme le trou noir

Qui est le jour et le soir

Rien ne rentre

Rien ne sort

Sapristi, diantre

Le leurre gravitationnel, n'est pas mort !

Qui naquit, le 11 rampe du pont

A Courbevoie, c'est la question

Jamais posée, à questions pour un champion

La vraie jeunesse, c'est dans la tête

Son apparence est dans le corps

Se rire toujours, de tous les sorts

Malgré, les infâmes rosses

Tous les orthodoxes

Du marxisme, gauchisme, autre, une saleté !

Toujours prête à vous calomnier

Toujours prête à vous diffamer

Comme le toddynho

De tous les idiots

Véritable pellagre mentale

Au grand vide abyssal

Et parfois, les hétérodoxes

Aussi calamiteux, aussi religieux

Même pas un paradoxe

De leurs idoles et de leurs dieux

Mais vraiment, lanlaire !

Nous ne respirons pas le même air

Le dogme

Toujours nous assomme

Le dogme

Nous abrutit et ronronne

Le dogme a sa feintise

Selon ceci

Selon cela

A la jupe, bien mise

Tout dogme

Est une loucherie

Tout dogme

Est une pâmerie

Qui nous abrutit

Tout dogme

Est un sphacèle

Qui détruit toute la cervelle

Comme souvent, la bourgeoisie artistique

N'aime pas le couple

C'est pas assez souple

Disputes, conflits , haines, sa vie on la loupe

Et puis, il faut partager

Et même pas, la sexualité assurée

Et à nouveau, un dogme

Qui dégomme, du couple, un ancien dogme !

Car peu importe

Couple, pas couple, autre, si la vie, n'est pas morte !

L'église marxiste

L'église fasciste

L'église staliniste

L'église gauchiste

Et même l'église anarchiste

Toutes nées de l'idéologie capitaliste

Polope, polope, polope

Il faut dire stop !

Mais

Nous n'avons pas le temps

Sur nos dogmes, de méditer

Ainsi, un parchemin donne le droit

A un homme, car c'est la loi

De voir, de toucher, toutes les intimités féminines

Car, c'est un médecin

Car, c'est un mandarin

Mais, c'est pour soigner

Et c'est donc un acte sacré

Personne ne dit rien

Devant ce parfait alibi

Pour les touche-pipi

Et finalement, il en va ainsi

Pour toutes les choses de la vie

A qui réfléchit, sans aucune jalmincerie

Car la conscience de l'isolement

Est l'isolement de la conscience

Ainsi, la critique toddynho, est si injustifiée

Dans son insulte déplacée

Que je dois, nonobstant, la remercier

De m'avoir fait exulter !

Puis, la bêtise sert à quelque chose

Avec elle, l'on est moins morose !

Le cinéma français qui paye parfois ses stars

Deux millions d'euros, par film, c'est pas rare

Ne scandalise pas la populace

Qui à cela, ne fait pas la grimace

Mais le salarié

Qui est à peine rémunéré

Et à juste de quoi manger

S'il se met à chômer

Le bon peuple en est choqué !

Car le travail de l'idéologie

Est l'idéologie du travail

Comme toute secte ou toute église

A ses saintes et ses saints

A ses martyrs et martyres, ses rituels

Qu'elle soit laïque ou confessionnelle

C'est un même conformisme, le même lien

Comme tout dogme

Est une secte ou une église

A la jupe bien mise

Tout dogme

Est une escroquerie

Parfois psychique, parfois pécuniaire

Qui nous fiche la vie, en l'air !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"He envied me that I was not a sculptor, that I handled that the asses of clients, vaginas want you there! ... He saw me that touching the sick, with both hands!"

Louis-Ferdinand Destouches says Céline (1894-1961) "Faerie for another time, first volume"

We do not have

No time

To have curiosity

For, there is wage labor

For there is alienated labor

We do not have the time

To others, to be interested

Because there are children to care for

We do not have

No time

Take time

And we do not listen

And we do not talk to each other

Never sincerely

Never really

And the spectacular integrated

Is there, to hypnotize us

Like the black hole

Who is the day and evening

Nothing returns

Nothing comes out

Sapristi, diantre

The gravitational lure, is not dead!

Who was born, the bridge ramp

In Courbevoie, this is the question

Never asked, questions for a champion

The real youth is in the head

Its appearance is in the body

Always laugh, of all spells

In spite of the infamous rosses

All Orthodox

Marxism, leftism, other, a dirt!

Always ready to slander you

Always ready to defame you

Like the toddynho

Of all idiots

True Mindful Pellagra

To the great abyssal void

And sometimes the heterodox

Also calamitous, also religious

Not even a paradox

Of their idols and their gods

But really, lanlaire!

We do not breathe the same air

The dogma

Always knocks us down

The dogma

We stun and purr

The dogma has its feint

According to this

According to this

At the skirt, well put

Any dogma

Is a Squiggly

Any dogma

Is a pancake

Who stuns us

Any dogma

Is a sphacle

Who destroys all the brains

As often, the artistic bourgeoisie

Do not like the couple

It's not flexible enough

Disputes, conflicts, hatreds, his life on the magnifying glass

And then you have to share

And not even sexuality assured

And again, a dogma

Who knows, from the couple, an ancient dogma!

Car does not matter

Couple, not couple, other, if life, is not dead!

The Marxist Church

The Fascist Church

The Stalinist Church

The Leftist Church

And even the anarchist church

All born of capitalist ideology

Polope, polope, polope

Stop it!

But

We do not have the time

On our dogmas, to meditate

Thus, a parchment gives the right

To a man, for it is the law

To see, to touch, all the intimacies feminine

Because he's a doctor

Because, it is a mandarin

But, it is to cure

And so it is a sacred act

Nobody says nothing

In front of this perfect alibi

For push-buttons

And finally, it is so

For all things of life

A who reflects, without any jalminy

For the consciousness of isolation

Is the isolation of consciousness

Thus, criticism toddynho, is so unjustified

In his displaced insult

That I must, however, thank her

To have made me exult!

Then, stupidity is used for something

With her, one is less morose!

French cinema that sometimes pays its stars

Two million euros, per film, is not uncommon

Does not scandalize the populace

Who to this, does not make the grimace

But the employee

Who is barely paid

And just enough to eat

If he starts to chame

The good people are shocked!

For the work of ideology

Is the ideology of work

Like any sect or church

To his saints and saints

To his martyrs and martyrs, his rituals

Whether secular or denominational

It is the same conformity, the same link

Like any dogma

Is a sect or a church

With the skirt well put

Any dogma

Is a scam

Sometimes psychic, sometimes pecuniary

Who drags us life, in the air!

Pat Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"