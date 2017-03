Paraphysique du fanatisme

"Je dirais pour ma part que le véritable socialiste est celui qui souhaite - activement, et non à titre de voeu pieux - le renversement de la tyrannie. Mais, j'imagine, la plupart des marxistes orthodoxes ne seraient pas d'accord avec cette définition, ou ne l'accepteraient que du bout des lèvres. "

George Orwell (1903 - 1950) " Le quai de Wigan"

Si tout fanatisme

Procède d'une idée

Toute idée

Ne procède pas du fanatisme

Mais, plus ou moins

En mal ou en bien

Et le plus souvent

Pour imposer nos idées

Parfois, nous en venons aux mains

Possédés par une idée, comme des déments!

Nous nous insultons

Nous nous méprisons

Si nos idées sont contraires

Et classées, comme réactionnaires ou révolutionnaires

De la vérité, chacun, chacune, se croit l'unique dépositaire!

Toute idée est intolérante

Et nous fait fusiller, vite fait!

Alors qu'il n'y a aucune idée

En vérité, il n' y a que des faits

L'exploitation est un fait

L'exploitation n'est pas une idée

Un meurtre est un fait

Un meurtre n'est pas une idée

Tout fait, mis en évidence

Devient une idée, et le quiproquo commence!

Les choses se contentent d'être

C'est nous qui les interprétons

C'est nous qui les déformons

Ni belles, ni laides, elles se contentent d'être

C'est nous qui les interprétons

C'est nous qui les déformons

Aucune violence

Qui s'ajoute toujours, à une autre violence

Ne peut changer le monde

Seule la connaissance

Peut réellement et durablement, transformer le monde

La connaissance qui régit les comportements

Et qui le plus souvent, fait peur, car jamais, elle ne ment!

Il nous faut sortir

De toutes les tartes à la crème

Sinon, le capitalisme, n'est pas prêt de finir

Ne pas être dupe du je t'aime

Tout ce que nous faisons, c'est pour nous faire plaisir!

Car le fait

Se détériore en idée

La religion, l'idéologie, peuvent s'en emparer

Et ainsi, le fanatisme, devient le fait

Ce que j'écris est assez enfantin

Si simple, très primaire, pour les esprits malins

Et veulent me tuer, tous les staliniens

De toutes façons, dans le vide quantique, j'écris, nous écrivons

La vitesse de la lumière

299792458 m / seconde

Est un fait

Elle devient une idée

Quand elle est interprétée

La vitesse du son

340 m / seconde

Est un fait

Elle devient une idée

Quand elle est interprétée

L'anarchie, elle aussi

Est un fait, le contraire de l'utopie

Mais dès qu'elle est interprétée

Elle devient une idée

Et toute idée est une possession

Qui est la possession de l'idée

Et toute idée nous possède

Car du fait, elle décède!

Nous sommes le jouet

De nos idées programmées

Qui ne correspondent pas aux faits

Et partout, guerres, famines, dictatures, inégalités

Et nous avons des maîtres à penser

Qui ne sont que les pensées du maître

De personne, il ne faut se réclamer

Personne, il ne faut admirer

Ni Marx, ni Bakounine, ni Lénine

Ni ceci, ni cela, l'idée est maligne

Le fait de l'idéologie

Est l'idéologie du fait

L'idée du fait

Est le fait de l'idée

La révolution globale a besoin du fait

Elle peut se passer de l'idée

L'idée qui n'est pas le fait

Ne peut que diviser

Car c'est le fait

Qui se transforme en idée

Ainsi, l'idée devient fanatique

Ainsi, l'idée devient frénétique

L'être humain devient bête et dogmatique

De l'extrême gauche du capital

A l'extrême droite du capital

Et même parmi les libertaires

Qui ne sont pas forcément exemplaires!

Mais l'injustice, en toutes choses

N'est pas une idée, c'est un fait

Mais l'inégalité, en toutes choses

N'est pas une idée, c'est un fait

Mais la compétition, en toutes choses

N'est pas une idée, c'est un fait

Nous sommes dans le monde des idées

Nous ne sommes pas dans le monde des faits

Car c'est le fait

Qui se transforme en idée

Et l'idée devient fanatique

Et l'idée devient frénétique

L'être humain devient bête et dogmatique

Avec toutes les panoplies qui vont avec

Et qui s'affrontent à coups de becs

Le fait, comme l'information

N'est ni masse ni énergie

Le fait n'est que le fait

L'information n'est qu'information

Cependant, elle architecture toutes les tyrannies

Et pas encore, hélas, l'anarchie

Patrice Faubert (2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"I would say that the true socialist is the one who wishes - actively, not as a pious wish - to overthrow tyranny, but I suppose most Orthodox Marxists would not agree with this Definition, or would only accept it with lip service. "

George Orwell (1903 - 1950) "The Quay of Wigan"

If all fanaticism

Proceed from an idea

Any idea

Not from fanaticism

But, more or less

In bad or good

And most often

To impose our ideas

Sometimes we come to the hands

Possessed by an idea, like madmen!

We insult each other

We despise ourselves

If our ideas are contrary

And classified, as reactionary or revolutionary

Of the truth, each one thinks himself the sole depositary!

Any idea is intolerant

And made us shoot, quickly done!

While there is no idea

In truth, there are only facts

Exploitation is a fact

Exploitation is not an idea

Murder is a fact

Murder is not an idea

All facts, highlighted

Becomes an idea, and the misunderstanding begins!

Things are just

We interpret them

It is we who distort them

Neither beautiful nor ugly, they are content to be

We interpret them

It is we who distort them

No violence

Which always adds, to another violence

Can not change the world

Only knowledge

Can really and sustainably transform the world

Knowledge that governs behavior

And who most often frightens, for she never lies!

We need to get out

Of all the cream pies

Otherwise, capitalism, is not ready to finish

Do not be fooled by I love you

All we do is to please!

Because the

Worsens in idea

Religion, ideology, can seize it

And so fanaticism becomes the fact

What I write is pretty childish

So simple, very primary, for the evil spirits

And want to kill me, all the Stalinists

In any case, in the quantum vacuum, I write, we write

The speed of light

299792458 m / sec

Is a fact

It becomes an idea

When interpreted

The speed of sound

340 m / sec

Is a fact

It becomes an idea

When interpreted

Anarchy, too

Is a fact, the opposite of utopia

But as soon as it is interpreted

It becomes an idea

And every idea is a possession

Who is the possession of the idea

And every idea has us

Because of the fact, she dies!

We are the toy

From our scheduled ideas

Who do not fit the facts

And everywhere, wars, famines, dictatorships, inequalities

And we have masters to think

Who are only the thoughts of the master

Of person, one should not claim

No one should admire

Neither Marx, nor Bakunin, nor Lenin

Neither this nor that, the idea is malignant

The fact of ideology

Is the ideology of the

The idea of

Is the fact of the idea

The global revolution needs

It can do without the idea

The idea that is not the

Can only divide

Because it is the

Who turns into an idea

Thus, the idea becomes fanatic

Thus, the idea becomes frenetic

The human being becomes stupid and dogmatic

From the extreme left of the capital

At the far right of the capital

And even among the libertarians

Which are not necessarily exemplary!

But injustice, in all things

Is not an idea, it is a fact

But inequality, in all things

Is not an idea, it is a fact

But competition, in all things

Is not an idea, it is a fact

We're in the world of ideas

We are not in the world of facts

Because it is the

Who turns into an idea

And the idea becomes fanatic

And the idea becomes frantic

The human being becomes stupid and dogmatic

With all the panoplies that go with

And who clash with beaks

The fact, like the information

Is neither mass nor energy

The fact is that the

Information is only information

However, it architecture all tyrannies

And not yet, alas, anarchy

Pat Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"