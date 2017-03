Paraphysique de la vie

Tous les poètes qui se veulent poètes

Et qui vont envoyer les autres paître

Tous les peintres qui se veulent peintres

Avec une panoplie sur un cintre

Tous les écrivains qui se veulent écrivains

Avec leurs livres dans des écrins

Tous les cinéastes qui se veulent cinéastes

Et même les plus iconoclastes

Tous les musiciens qui se veulent musiciens

Pour qui les autres ne sont rien

Tous les militants qui se veulent militants

Et qui se croient si savants

Cela fait des pieds et des mains

Pour des dieux, cela se prend

Ils se parent de leurs plus belles ailes

Pour briller dans la société spectaculaire marchande techno-industrielle

Les bourgeoisies n'objectent pas

A ce que l'on s'élève dans leurs hiérarchies

Les bourgeoisies n'interdisent pas

Que l'on s'immisce dans leurs vilenies

La peinture, l'écriture, le cinéma, la poésie

Nourrissent toutes les bourgeoisies

Cela est leur snobisme

D'un si délicieux strabisme

Toutes ces si belles choses

Ces gouttes d'art, magiques doses

Aussi, il ne faudrait rien faire

Vrais gens, aux belles manières

Loin de toutes les fausses querelles

Des arts de la société industrielle

Si la poésie a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de la poésie

Si la peinture a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de la peinture

Si le cinéma a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de cinéma

Si la musique a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de musique

Si le sport a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de sport

Si la politique a besoin de la vie

La vie n'a pas besoin de politique

Toutes les représentations de la vie

Sont à la vie, de pures aliénations

Toutes les substitutions à la vie

Sont à la vie, de sordides abstractions

Si les militants ont besoin de la vie

La vie n'a pas besoin des militants

La vie ne demande rien à personne

Elle n'est pas comme des cloches qui sonnent

La vie veut simplement qu'on la vive

D'elle, elle veut qu'on s'enivre

Elle n'a pas besoin qu'on la représente

Elle n'a pas besoin qu'on la définisse

Elle n'a pas besoin de cinéma

Pour être en vie

Elle n'a pas besoin de poésie

Pour être en vie

Elle n'a pas besoin de peinture

Elle n'a pas besoin d'écriture

Pour être en vie

Toutes les sublimations à la vie

Sont la mort de la vie

Personne n'ose jamais le dire

Et encore moins le lire

Car c'est le lit de toutes les bourgeoisies

Ce qu'est le lys à la monarchie

Ce qu'est au criminel, un solide alibi

Comme le bio est forcément industriel

Les arts sont maintenant forcément industriels

Tout cela n'est pas la plénitude

C'est de feu Gödel, les théorèmes d'incomplétude

Dénonçant le monde des certitudes et habitudes

Près de feu Heisenberg et du principe d'incertitude

Comme le père du chaos, tombé dans l'oubli

Des mondes en collision de feu le psychiatre Velikovsky

Et partout, toujours en somnolence

Avec tous les masques, la recherche de dominance

Et aussi, parmi les zélateurs de l'anarchie

Vous aviez raison, ô feu Henri Laborit

Car nous voulons quelque chose

Et il nous faut souvent en prendre la prose

Peintre, ouvrier, acteur, larbin

Poète, érudit, ignorant, physicien

Boucher, fasciste anarchiste, royaliste

Militaire, écrivain, policier, pianiste

Ceci, cela, et même nihiliste

Car nous nous voulons quelque chose

Et il nous faut souvent en prendre la pose

Et moi aussi, cela va sans dire

Et je le dis sans aucune ire

Tous les professionnels sportifs

Qui se veulent professionnels sportifs

Sont des dopés, des trafiqués, des manipulés

De fait, au haut niveau, il faut rester

Pas le choix, c'est la loi

De temps en temps, un bouc émissaire, fameux

Et Lance Amstrong, devant le commissaire, cela passe mieux

Il faut bien cacher la misère

En sport, en artistique, en politique

C'est pareil dans toutes les sphères

Avec ou sans dopage, il faut le faire

Toujours à se surpasser, à se mentir, à prendre des airs

Les êtres humains sont des mégalomanes

Tous se veulent des chamanes

Les êtres humains sont des mythomanes

Tous à la réalité, sont des pyromanes

Tous superbes, beaux et généreux

Cela se prend tellement au sérieux

Rarement humbles, modestes et malheureux

Femmes, enfants, hommes, sous les cieux

Veulent éblouir de tous leurs feux

Tous les gens qui veulent quelque chose

Doivent en prendre toute la prose

Tous les gens qui se veulent quelque chose

Doivent en prendre toutes les poses

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

All the poets who want to be poets

And which will send the others to feed

All the painters who want to be painters

With a panoply on a clotheshanger

All the writers who want to be writers

With their books in jewel cases

All the scenario writers who want to be scenario writers

And even more iconoclasts

All the musicians who want to be musicians

For which the others is nothing

All the militants who want to be militant

And which is believed so erudite

That made of the feet and the hands

For gods, that is caught

They relative of their more beautiful wings

To shine in the techno-industrial commercial spectacular company

The bourgeoisies do not object

What one rises in their hierarchies

The bourgeoisies do not prohibit

That one involves oneself in their mean actions

Painting, the writing, the cinema, poetry

All the bourgeoisies nourish

That is their snobbery

Of a so delicious strabism

All these so beautiful things

These drops of art, magic amounts

Also, one would not have anything to make

True people, with the good manners

Far from all them false quarrels

Arts of the industrial society

If poetry needs the life

The life does not need poetry

If painting needs the life

The life does not need painting

If the cinema needs the life

The life does not need cinema

If the music needs the life

The life does not need music

If the sport needs the life

The life does not need sport

If the policy needs the life

The life does not need policy

All representations of the life

Are with the life, pure alienations

All substitutions for the life

Are with the life, sordid abstractions

If the militants need the life

The life does not need the militants

The life does not require anything of anybody

It is not as bells which sound

The life wants simply that it is lived

Of it, it wants that one gets drunk

It does not require that it is represented

It does not require that it is defined

It does not need cinema

To be in life

It does not need poetry

To be in life

It does not need painting

It does not need writing

To be in life

All sublimations with the life

Are the death of the life

Nobody never dares to say it

And even less to read it

Because it is the bed of all the bourgeoisies

What is the lily with monarchy

What is to the criminal, a solid alibi

As the organic one is inevitably industrial

Arts are now inevitably industrial

All that is not plenitude

It is of fire Gödel, the theorems of incomplétude

Denouncing the world of the certainty and practices

Close to fire Heisenberg and principle of uncertainty

Like the father of the chaos, fallen into the lapse of memory

Worlds in collision of fire the Velikovsky psychiatrist

And everywhere, always in somnolence

With all the masks, the search for predominance

And also, among the zealoies of anarchy

You were right, ô fire Henri Laborit

Because we want something

And it is necessary for us often to take prose of it

Painter, blue-collar worker, actor, flunkey

Poet, scholar, ignoramus, physicist

To stop, fascistic anarchist, royalist

Soldier, writer, police officer, pianist

This, that, and even nihilist

Because we want to be something

And it is necessary for us often to take the installation of it

And also that goes without saying

And I say it without any anger

All sporting professionals

Who want to be professional sportsmen

Are doped, adulterated, handled

In fact, with the high level, it is necessary to remain

Pas le choice, it is the law

From time to time, a scapegoat, famous

And Lance Amstrong, in front of the police chief, that passes better

Misery should well be hidden

In sport, artistic, policy

It is similar in all the spheres

With or without doping, it should be done

Always to exceed themselves, to lie themselves, take airs

The human beings are megalomaniacs

All want to be chamanes

The human beings are mythomaniacs

All with reality, are pyromaniacs

All superb, beautiful and generous

That is caught so much with the serious one

Seldom humble, modest and unhappy

Women, children, men, under the skies

Want to dazzle of all their fires

All people who want something

Must take all prose of it

All people who want to be something

Must take all the installations of them

Patrice Faubert (2012) pouète, puète, peuète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”