Syndrome Calimero, syndrome bisounours

" Et puisque l'espace n'est rien d'autre que le champ gravitationnel, nous ne pouvons pas dire

que ces boucles sont immergées dans l'espace : elles sont elles-mêmes l'espace ! Dans un monde

où les idées s'échangent continuellement, il est facile de perdre la trace des sources, et de prendre

pour une idée à soi quelque chose qu'on a entendu et transformé en y réfléchissant "

Carlo Rovelli, physicien théoricien, ( Et si le temps n'existait pas ? Dunod éditeur )

Moi qui suis un énervé

Moi qui suis un excité

Contre les abus, contre les injustices

Chez moi, c'est comme un vice

Le drame de l'écorché vif

Dans chacun de mes tifs

Mon syndrome de Calimero

Ce besoin de tout définir, c'est rigolo

Mais aussi le syndrome du bisounours

Ceux et celles qui jamais ne toussent

Accepter tout, ne refusant rien

Au tout crétin, au tout faquin

Si en physique, je suis acentriste

Je ne suis ni optimiste, ni pessimiste

Car

Fosses des Kermadec

( 10050 mètres )

Fosses des Mariannes

( 11034 mètres )

Et des amphipodes pleins de PCB

Polychlorobiphényles

Et des amphipodes pleins de PBDE

Polybromodiphényléthers

De la pollution au plus profond

Et le ventre des femmes enceintes, tout pollué

D'une pollution l'autre, il ne faut plus procréer

Grève des ventres, ou alors une autre société !

Et des enfants, pourquoi faire ?

Comme en 1831, naissance de la légion étrangère !

Avec des exilés politiques, des vagabonds, des fortes têtes

Le capitalisme est la légion étrangère la plus inepte

Un peu comme l'empire colonial français

Il fut un temps, cent millions de personnes, c'est un fait

L'on s'engageait pour la gamelle

Marche ou crève, user les semelles

Avec le capitalisme c'est pareil

Riches ou pauvres, jamais de vrai soleil

Et des régimes politiques salopards

Même si tout régime politique est salopard

Comme en Syrie, celui du tyran Bachar

10 millions de déplacés dans le pays

6 millions de réfugiés dans d'autres pays

Mais avec comme allié, l'infâme Russie

Enfin, pas les russes, mais les dirigeants du pays

200.000 personnes dans les prisons

Torturées, affamées, humiliées, puis tuées sans sommation

Pour des enfants, des femmes, des hommes

Premier, deuxième, et autres tomes

L'industrie du meurtre et du mensonge

C'est vraiment dégueulasse quand on y songe

Et voici l'ONU

Ma tête est malade, tu parles à mon cul

Du fascisme religieux et du fascisme politique

Tout un peuple sombrant dans le tragique

Et tous les services secrets du monde entier

En complicité avec les services secrets syriens !

Et cependant

Tant de merveilles sur la planète Terre

Mais tout détruire, l'inhumanité sait le faire

De toute la politique réactionnaire

Donc, Dallol

Cristaux de glace, oxydes, mares acides

Des gaz magmatiques

Des roches hydrochimiques

Des sources hydrothermales chaudes

Pouvant avoir l'humeur ribaude

Odeur de soufre, cratère actif

Dôme de sel où tout est à vif

58 degrés, désert de Danakil, Ethiopie

Et peut-être de la bactérie

Salinité, aridité, acidité

Volcan à moins 83 mètres d'altitude

Mais de nous étonner

C'est unique, mais nous n'avons plus l'habitude

Chaque être humain si prétentieux

Chaque être humain se prenant pour un dieu

Pourtant toute une tristesse d'uniformité

Les mêmes idées, différemment exprimées

Et ainsi une fausse diversité

Extrême gauche, gauche, du capital, en rivalité

Extrême droite, droite, du capital, en rivalité

Tout devrait être comme le wax

Mot qui au scrabble rapporte un max

Tissu chaleureux et chamarré !

Des séductions et des rituels

Au Labret des Mursis, ce plateau à lèvres, je préfère les jarretelles

Comme quoi, tout est bien socioculturel

Toujours, certes, la domination masculine

Qui met le braquemart d'humeur coquine

Le machisme structure l'imagination mesquine

Et au fond

En ce qui concerne la révolution

Surtout

Des révolutionnaires sans aucune révolution

Surtout

De la révolution sans aucun révolutionnaire

Certes

Il y eut l'Espagne libertaire

La Commune de Paris, de nos jours, vendue aux enchères

Mais toujours des luttes ouvrières

Avec des solidarités exemplaires

Mais se raréfiant dans toute la soupe réactionnaire

Mais il ne meurt jamais vraiment l'élan solidaire

D'ailleurs, la pourriture politicienne le sait bien

Aussi toute révolte, elle la craint

Toutes les bourgeoisies qui votent

Et toutes les contestations, elles les rotent

Le Macron nouveau est arrivé

Pour à sec, bien nous sodomiser

Dans le foutage de gueule, il y a des degrés

Où seule l'abstention est en dignité

Cela n'est rien du tout, commençons le combat

C'est l'Etat, le capital, qu'il faut mettre bas !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"And since space is nothing but the gravitational field, we can not say

That these loops are immersed in space: they are themselves space! In a world

Where ideas are exchanged continuously, it is easy to lose track of the sources, and to take

For an idea to oneself something that we have heard and transformed by reflecting on it "

Carlo Rovelli, theoretical physicist, (And if time did not exist, Dunod editor)

Me who am a nervous

I am an excited

Against abuse, against injustice

At home, it's like a vice

The drama of the killer

In each of my tifs

My Calimero Syndrome

This need to define everything is fun

But also the syndrome of bisounours

Those who never cough

Accept all, refusing nothing

At the very moron, at the very fake

If in physics, I am acentrist

I am neither optimistic nor pessimistic

Because

Kermadec Fosses

(10050 meters)

Fosses of the Mariana Islands

(11034 meters)

And amphipods full of PCBs

Polychlorinated biphenyls

And amphipods full of PBDE

Polybrominated diphenyl ether

From the deepest pollution

And the belly of pregnant women, all polluted

From one pollution to another, we must not procreate

Strike of the bellies, or another company!

And children, why do?

As in 1831, birth of the foreign legion!

With political exiles, vagabonds, strong heads

Capitalism is the most inept foreign legion

A bit like the French colonial empire

There was a time, a hundred million people, it is a fact

We promised for the bowl

Walking or dying, using the soles

With capitalism it is the same

Rich or poor, never true sun

And political regimes salopards

Even if any political regime is bastard

As in Syria, that of the tyrant Bashar

10 million displaced in the country

6 million refugees in other countries

But with an ally, infamous Russia

Finally, not the Russians, but the leaders of the country

200,000 people in prisons

Tortured, hungry, humiliated, and then killed without warning

For children, women, men

First, second, and other volumes

The industry of murder and lies

It's really disgusting when you think about it

And here is the UN

My head is sick, you talk to my ass

Religious fascism and political fascism

A whole people sinking in the tragic

And all the secret services of the whole world

In complicity with the Syrian secret services!

And however

So many wonders on planet Earth

But to destroy everything, inhumanity knows how to do it

Of all reactionary politics

So, Dallol

Ice crystals, oxides, acid ponds

Magmatic gases

Hydrochemical rocks

Hot Hydrothermal Sources

Can be in the mood ribaude

Smell of sulfur, active crater

Dome of salt where everything is lively

58 degrees, Danakil Desert, Ethiopia

And perhaps the bacteria

Salinity, aridity, acidity

Volcano at least 83 meters above sea level

But to astonish us

It's unique, but we're not used to it anymore.

Every human being so pretentious

Every human being takes for a god

Yet all sadness of uniformity

The same ideas, expressed differently

And thus a false diversity

Extreme left, left, capital, in rivalry

Extreme Right, Right, Capital, in Rivalry

Everything should be like the wax

A word that scrabble brings a max

Warm and cozy fabric!

Seductions and rituals

At Labret des Mursis, this lip tray, I prefer the suspenders

Like what, everything is well sociocultural

Still, of course, male dominance

Who puts the braquemart naughty

The machismo structure the petty imagination

And at the bottom

With regard to the revolution

Mostly

Revolutionaries without any revolution

Mostly

Revolution without revolution

Certainly

There was libertarian Spain

The Commune of Paris, nowadays, sold at auction

But always labor struggles

With exemplary solidarities

But becoming scarce in all the reactionary soup

But he never really dies the solidarity

Moreover, politician rot knows it well

Also every revolt, it fears

All the bourgeoisie who vote

And all the disputes, they root them

The new Macron arrived

For dry, well we sodomize

In the mouth fucking, there are degrees

Where only abstention is in dignity

This is nothing at all, let's start the fight

It is the State, the capital, that must be put down!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)