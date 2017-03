Paraphysique de l'éthicien

Le pire est à venir

Voilà le seul avenir

Tout est entre les mains

De divers crétins

De diverses crétines

Dont il faudrait enlever les mines

Avec la science qui n'est jamais neutre

Au capital, toujours obéissante, toujours pleutre

De nouvelles figures

Pour de nouvelles déconfitures

Une seule solution, la masturbation

Pardon, heu ! la révolution

Alors que l'on pourrait s'organiser

Sans aucune politique, sans aucune autorité

2005/Katrina/l'ouragan, 280 km/heure, La nouvelle-Orléans

Il faut cela pour de l'altruisme, c'est consternant

Et en pleine détresse, les gens surent bien s'organiser

Pour entre eux, s'aider et se sauver

Sans toute la politique dont ils furent les oubliés

Sans donc les pouvoirs publics

Dépourvus de toute éthique

Voilà bien un visage de l'anarchie

Loin des institutions, le peuple vit sa vie

L'anarchie finira par s'imposer

Sinon, ce sera la fin de l'humanité

Petit à petit, l'anarchie s'imposera

Tout pouvoir étant maudit, voilà

Il faudra enfin apprendre l'empathie

Avec la plasticité neuronale, rien n'est fini

Même l'apprentissage de toutes les inepties !

C'est la recherche de dominance

Qui est la pire des démences

Pour s'y faire admirer

Pour s'y faire aimer

Pour pouvoir posséder

C'est ce que l'on apprend

Aux femmes, aux hommes, aux enfants

Pour ainsi

S'approprier des mâles

Pour les femelles

Pour ainsi

S'approprier des femelles

Pour les mâles

Pour ainsi

S'approprier des objets

L'homme et la femme sont devenus des objets

Selon son inscription hiérarchique

Dans le monde du travail, donc de l'économique

La chance n'existe pas

Il n'y a que des probabilités

La chance n'existe pas

Par les lois du marché, tout est déterminé

Par les classes sociales, tout est figé

La loi du même

Fait ce que l'on aime

Pour les pauvres, pour les riches

Et chacun, et chacune, dans sa niche !

Et aussi toute une publicité

Qui sait si bien nous terroriser

Qui sait si bien de nos pulsions, jouer

Car avec de l'argent, les corps peuvent s'acheter

Avec de l'argent, les convictions peuvent s'acheter

Nous le savons bien

Dans le monde marchand, tout est faussé

Nous le savons bien

L'argent triche tout, l'argent peut tout nazifier

Et si le fascisme est toujours là

Mais avec des noms différents, c'est bien cela

Le fascisme n'a jamais été éliminé

C'est à l'école maternelle qu'il faudrait commencer

Mais à la vérité

Il ne faut plus aucune école

Mais à la vérité

Il ne faut plus aucun lycée

Mais à la vérité

Il ne faut plus aucune université ou faculté

Chaque être humain

Ce qui est le genre humain

Apprenant autodidactement

De lui-même, donc des autres, donc autrement

Pas besoin du diplôme, pour être compétent

Pas besoin du diplôme, pour être compétente

Seule cette autre société serait vivante

Seule cette société serait tentante !

Pas étonnant

Si tant et tant de gens se suicident

Pas étonnant

Si tant et tant d'escroqueries s'harmonisent

Et tout étant relié

La bêtise ne peut-être divisée

Elle est parfaitement unifiée

De relais en relais, elle peut se propager

Et ainsi, par exemple, hormis la gourmandise

Sans qu'aucunement je ne médise

De la viande nous pourrions nous passer

Avec la souffrance animale qui lui est associée

En France

Trois millions d'animaux assassinés chaque jour

La plupart des gens y font leur tour

86 kg de viande chaque année

C'est par personne, pas de quoi s'étonner

Dans les poubelles, des veaux jetés

Et tant et tant d'animaux torturés

Comme tous les porcs qui sont castrés

Tout animal est pourtant gentil

Si on ne l'embête pas, si l'on est doux avec lui

Mais c'est toute une continuité

Car le capital est une monstruosité

Qui engendre et contient toutes les monstruosités

Comme aussi le yaourt aux fruits

Mais dedans sans aucun fruit

Danonino, sans aucun extrait de fruit

Même dans les arômes, le culot en défi

C'est la bouffe de supermarché

C'est la bouffe de la pauvreté !

Le capital

De l'hyper-lieu

Le capital

De l'hyperlien

Le lieu où sont tous les lieux

Le lien où sont tous les liens

Tous les milieux

Toutes les histoires

Toutes les expériences

Toutes les cultures

Un peu comme le tourisme

Un peu comme le fascisme

Le fascisme du centre

Le fascisme du milieu

Le fascisme de gauche

Le fascisme de droite

Le fascisme aux multiples visages

Le fascisme qui nous ravage

Et pas uniquement, hélas, les Le Pen

Sans vouloir faire de peine

Toujours cette recherche de dominance

Toute autorité est dépourvue de clémence

Googol ( gogol ) = nombre 10 élevé à la puissance 100

C'est Milton Sirotta, qui trouva ce terme, enfant de neuf ans

Mémoire artificielle

Pourtant à la compréhension, si superficielle

Trop de données

Tuent la donnée, c'est prouvé

ADN = 600 mégaoctets environ

Le tout codé par l'environnement, de toutes façons

La contrefaçon remplace maintenant la raison !

C'est un peu comme les nationalités

Dans le temps, il suffit de reculer

De toute nationalité, percevoir l'absurdité

1515, Marignan

France contre Suisse, vraiment ?

Alors que un combattant sur cinq

Parlait français du côté français

De qui se moque-t-on, non mais

La plupart étant des allemands ou des gascons

L'éternelle nuit où nous tournons en rond

Même avec quelques différences

Car il y a toujours de la résistance

Chaque époque avec ses tendances

Car il y a toujours du fascisme

Chaque époque avec son capitalisme

Se répéter les vers

Du magnifique poète Jacques Prévert

Via Baptiste du fameux film " Les enfants du paradis "

Nathalie ( Maria Casarès )

" Je ne sais pas moi, je croyais, puisqu'ils vivent ensemble "

Baptiste ( Jean-Louis Barrault )

" Si tous les gens qui vivent ensemble s'aimaient, la terre brillerait

comme un soleil "

En effet, ni amour, ni amitié

Dans la compétition, dans la rivalité

Dans la comparaison, dans la nationalité, dans le séparé !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

The worst is to be come

Here is only future

All is between the hands

Various cretins

Various cretins

The mines would have to be removed

With the science which is never neutral

With the capital, always obeying, always cowardly

New figures

For new failures

Only one solution, masturbation

Forgiveness, h'm! the revolution

Whereas one could organize oneself

Without any policy, any authority

2005/Katrina/l' hurricane, 280 km/h, New-Orleans

One needs that for altruism, it is dismaying

And in full distress, people could organize themselves well

For between them, to help themselves and run away themselves

Without all the policy of which they were forgotten

Without thus the public authorities

Deprived of any ethics

Here is a face of anarchy

Far from the institutions, the people live his life

Anarchy will end up being essential

If not, it will be the end of humanity

Gradually, anarchy will be essential

Any power being cursed, here

The empathy will have finally to be learned

With neuronal plasticity, nothing is finished

Even the training of all ineptitudes!

It is the search for predominance

Who is worst insanities

To be made there admire

To be made there like

To be able to have

It is what one learns

With the women, the men, the children

For thus

To adapt males

For the females

For thus

To adapt females

For the males

For thus

To adapt objects

The man and the woman became objects

According to its hierarchical registration

In the work world, therefore of the economic one

The chance does not exist

There are only probabilities

The chance does not exist

By the laws of the market, all is given

By the social classes, all is fixed

The law of same

Fact what one likes

For the poor, the rich person

And each one, and each one, in its niche!

And also a whole publicity

Who can terrorize us so well

Who knows our impulses so well, to play

Because with money, the bodies can be bought

With money, the convictions can be bought

We know it well

In the commercial world, all is distorted

We know it well

The money cheating all, the money can any nazifier

And if Fascism is always there

But with different names, it is well that

Fascism was never eliminated

It is at the nursery school that it would be necessary to start

But with the truth

One does not need any more any school

But with the truth

One does not need any more any high school

But with the truth

One does not need any more any university or faculty

Each human being

What is mankind

Learning autodidactement

Of itself, therefore others, therefore otherwise

Not need for the diploma, to be qualified

Not need for the diploma, to be qualified

Only this other company would be alive

Only this company would be tempting!

Not astonishing

If so many and so much people commit suicide

Not astonishing

If so many and so much swindles are harmonized

And all being connected

The perhaps divided silly thing

It is unified perfectly

Relay out of relay, it can be propagated

And thus, for example, except greediness

Without at all I not slandering

Meat we could do

With the animal suffering which is associated for him

In France

Three million assassinated animals each day

Most people make their turn there

86 kg of meat each year

It is by anybody, not what to be astonished

In the dustbins, thrown calves

And so much and so much of tortured animals

As all the pigs which are castrated

Any animal is however nice

If it is not annoyed, if one is soft with him

But it is a whole continuity

Because the capital is a monstrosity

Who generates and contains all the monstrosities

As also yoghurt with the fruits

But inside without any fruit

Danonino, without any fruit extract

Even in the flavours, the base in challenge

It is puffs out it of supermarket

It is puffs out it poverty!

The capital

Very-place

The capital

Hyperlink

The place where are all the places

The link where are all the links

All mediums

All stories

All experiments

All cultures

A little like tourism

A little like Fascism

The Fascism of the center

The Fascism of the medium

The Fascism of left

The Fascism of right-hand side

Fascism with the multiple faces

The Fascism which devastates us

And not only, alas, Le Pen

Without wanting to make of sorrow

Always this search for predominance

Any authority is deprived of leniency

Googol (gogol) = high number 10 with power 100

It is Milton Sirotta, who found this term, nine year old child

Artificial memory

However with comprehension, if surface

Too many data

Kill the data, it is proven

DNA = approximately 600 megabytes

The whole coded by the environment, in any case

The counterfeit replaces the reason now!

It is a little like nationalities

In time, it is enough to move back

Of any nationality, to perceive the nonsense

1515, Marignan

France against Switzerland, really?

Whereas a combatant on five

Spoke French on the French side

Which makes fun one, not but

Majority being German or Gascons

The eternal night when we turn in round

Even with some differences

Because there is always resistance

Each time with its trends

Because there is always Fascism

Each time with its capitalism

To repeat the worms

Splendid poet Jacques Prévert

Via Baptist of the famous film “children of the paradise”

Nathalie (Maria Casarès)

“I do not know me, I believed, since they live together”

Baptist (Jean-Louis Barrault)

“If all people who live together liked, the ground would shine

like a sun “

Indeed, neither love, nor friendship

In the competition, the competition

In the comparison, nationality, the separate one!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”