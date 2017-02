Théodore dit Théo, violé par la police

Théodore dit Théo

Par des policiers fut donc violé

Mais c'est son anus qui fut matraqué

Théodore dit Théo

D'Aulnay-sous-Bois, cité de la Rose-des-vents

Pour la police, déjà coupable, évidemment

Les policiers sont-ils donc tous des fascistes ?

Et bien, espérons que non !

Les policiers sont-ils donc tous des violeurs

Et bien, espérons que non !

Mais de toutes les façons

Pour s'engager dans les forces de la répression

Le cerveau doit être en état de fascisation

Pour réprimer ainsi toutes les manifestations

Puisque la société capitaliste interdit maintenant de manifester

Avec toujours de bons prétextes trouvés

Des milliers de policiers, de gendarmes, de militaires

Des forces pour le fascisme, des forces pour nous faire taire

Mais Théodore dit théo

Grand gaillard de 1m90, 22 ans, fan de football, était une cible

Pour la police, c'est comme une Bible

D'Aulnay-sous-Bois, cité de la Rose-des-vents

Et donc, pour la police, déjà coupable, évidemment

Les policiers sont-ils donc tous des fascistes ?

Et bien, espérons que non !

Les policiers sont-ils donc tous des violeurs ?

Et bien, espérons que non !

Jadis

Dans les manifestations

Quand elles étaient encore tolérées

Un slogan revenait dans les manifs anars

" Flics, fascistes, assassins " et aussi de toutes parts

Mais avec le providentiel de l'état d'urgence

La police peut se permettre toutes les violences

Que le pouvoir va bénir en toute confidence

Ainsi

Théodore dit Théo

Grand gaillard de 1m90, 22 ans, fan de football, était une cible

Pour la police, c'est comme une Bible

D'Aulnay-sous-Bois, cité de la Rose-des-vents

Et donc, pour la police, déjà coupable, évidemment

Les policiers sont-ils donc tous des fascistes ?

Et bien, espérons que non !

Les policiers sont-ils donc tous des violeurs ?

Et bien, espérons que non !

Pourtant, dans les rassemblements ou les manifestations

Elle a la bave aux lèvres la répression

Toute une police, chiens de garde du capital

Police qui rêve de gazer, de matraquer, de faire mal

Aux honnêtes gens qui vomissent le capital

Et donc souvent contre les anarchistes

Et donc souvent contre les ennemis des capitalistes

Mais c'est vite oublié

Il en va pourtant ainsi chaque année

En France, il y a trois millions d'interventions policières

Au service de la pensée réactionnaire

Nonobstant

Théodore dit Théo, n'avait aucun passé judiciaire

Mais la police ose tout quand on la laisse faire

Elle n'est que la police du capital

Finalement, elle obéit aux ordres, c'est fatal

Tous les gouvernements sont à abolir

Tous les gouvernements sont à détruire

Barbarie ou anarchie

La mort ou la vie

Nouveau slogan dans les manifestations interdites

Quand la matraque, le gaz, on l'évite

" Flics, fascistes, violeurs "

Et tous et toutes, reprenant cela en choeur

Théodore dit Théo

Grand gaillard de 1m90, 22 ans, était une cible

Pour la police, c'est comme une Bible

D'Aulnay-sous-Bois, cité de la Rose-des-vents

Et donc pour la police, déjà coupable, évidemment !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

Theodore says Theo

By police officers was therefore violated

But it was his anus who was clubbed

Theodore says Theo

D'Aulnay-sous-Bois, city of the Rose-des-vents

For the police, already guilty, obviously

Are the policemen all fascists?

Well, let's hope not!

Are the policemen all rapists

Well, let's hope not!

But in any case

To engage in the forces of repression

The brain must be in a state of fascination

To repress all the manifestations

Since capitalist society now forbids demonstrating

Always with good pretexts found

Thousands of policemen, gendarmes, soldiers

Forces for fascism, forces to silence us

But Theodore says theo

Big guy of 1m90, 22 years old, football fan, was a target

For the police, it's like a Bible

D'Aulnay-sous-Bois, city of the Rose-des-vents

And so, for the police, already guilty, obviously

Are the policemen all fascists?

Well, let's hope not!

Are the policemen all rapists?

Well, let's hope not!

Jadis

In the demonstrations

When they were still tolerated

A slogan returned in the anarch

"Cops, fascists, assassins" and also from all sides

But with the providential emergency

The police can afford all the violence

That the power will bless in confidence

So

Theodore says Theo

Big guy of 1m90, 22 years old, football fan, was a target

For the police, it's like a Bible

D'Aulnay-sous-Bois, city of the Rose-des-vents

And so, for the police, already guilty, obviously

Are the policemen all fascists?

Well, let's hope not!

Are the policemen all rapists?

Well, let's hope not!

However, in rallies or demonstrations

She has the drooling lips repression

A whole policy, custody dogs

Police who dreams of gassing, clubbing, hurting

To honest people who vomit the capital

And so often against the anarchists

And thus often against the enemies of the capitalists

But it is quickly forgotten

However, this is so every year

In France, there are three million police interventions

At the service of reactionary thought

Notwithstanding

Theodore told Theo, had no judicial past

But the police dare everything when they let it

It is only the policy of capital

Finally, she obeys orders, it is fatal

All governments are to be abolished

All governments are to be destroyed

Barbarity or anarchy

Death or life

New slogan in prohibited demonstrations

When the baton, the gas, it is avoided

"Cops, fascists, rapists"

And all of them, repeating this in chorus

Theodore says Theo

Big guy of 1m90, 22 years, was a target

For the police, it's like a Bible

D'Aulnay-sous-Bois, city of the Rose-des-vents

And so for the police, already guilty, obviously!

Pat Patrice Faubert (2017) Pat says the guest on "hiway.fr" (http://patrice.faubert.over-blog.com/)