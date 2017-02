Intergénérationnalité débilitante

Le capital est en fête

Il a de nouvelles têtes

Mais toujours les mêmes programmes

Avec en plus du psychodrame

Du revenu universel d'existence

Pour la bourgeoisie éclairée, une évidence

Donner quelques miettes à la pauvreté

Sinon, elle pourrait se révolter

Car avec la disparition du travail salarié

Le capital doit à l'avance, anticiper

Cela n'est pas du tout par altruisme

Mais la logique à long terme, du capitalisme

Mais, le plus souvent, des promesses non tenues

De l'effet d'annonce, toute honte bue

Et c'est toujours une minorité votante

Qui impose sa loi dégoûtante

Moi qui n'ai jamais voté

Ayant toujours vomi toute autorité

Donc, justement, je puis gueuler

Contre tout résultat électoral

Forcément de la dictature, c'est fatal

Les gens doivent s'organiser entre eux

Et toute la politique à mettre au feu

Voilà la vraie résistance

Toute une clandestinité d'impatience

Mais une résistance anationale

Donc pas nationaliste, comme toute résistance nationale

Comme des années 1940, la guerre

Avec toute la logistique de l'Angleterre

Des français formés par les services anglais

De l'armement, de la formation, pour viser l'effet !

Dans les services anglais

Une personne sur quatre était une femme, c'est un fait

De l'art de séduire, comme pour résister un peu à la torture

Ou alors, le mieux, avec le cyanure

Tuer pour ne pas être tué

Toute guerre est une monstruosité

Comme de nos jours

La guerre des marchés avec tant de troubadours

Comme l'industrie du sexe, Web Traffic

Cent millions de visiteurs par jour

Des camgirls à 1400 dollars par mois

Beaucoup d'attente pour rien, ma foi

Gagner sa vie est toujours tragique

Et le plus souvent, une société

Gérée par environ mille employés

Mais quand elle a pignon sur rue

C'est à tout vent qu'elle montre son cul

Un monde de lubrifiants, de pilules, d'injections

Il faut pouvoir tenir l'érection

Tout un dopage génital

Pour la dilatation génitale et vaginale

Une pornographie de plus en plus brutale

Une pornographie au passeport transnational

Tout est à l'image du capital !

Comme en Amérique, l'empire du mal

Et pour toute pauvreté, que dalle

Certes, dans le monde, c'est général

Partout où vont les américains

C'est de plus en plus crétin

Ainsi, l'Irak

Pays de plus en plus patraque

Depuis 13 ans, trois millions de locaux déplacés

Et tant de voitures piégées

Qui à tout moment peuvent exploser

Et tout un communautarisme

Et tout un sectarisme

Ceci contre cela, tout un fanatisme

Avec aussi son mur de la honte, c'est fou

Il y a des murs de la honte, partout

Et des attentats suicides

La vie harpie est toujours rigide

Permanence de l'action en inhibition

Pour telle ou telle population

La corruption du pouvoir, le pouvoir de la corruption

Donc, de la mafia de la bite et du vagin

Donc, de la mafia du gouvernement américain

En vérité, chaque secteur du capital a son parrain !

YouPorn

370 millions en visite et par mois

Un président américain des grands électeurs

Même pas élu par les petits électeurs

Vraiment, la démocratie capitaliste, c'est la terreur

Voilà bien là, de la pornographie aussi

Et encore, si le sexe fait partie de la vie

La finance est une incongruité

Car de l'argent l'on pourrait se passer

Dans la rubrique histoire des mentalités

De l'entraide malgré tout, mais c'est caché

Malgré toutes les horreurs du passé

Comme Auschwitz-Birkenau, complexe pour exterminer

70.000 internés politiques polonais

15000 prisonniers de guerre soviétiques

6000 tziganes, souvent oubliés, il est vrai

Un million de juifs, chiffre horrifique

Qui y sont morts de faim, gazés, assassinés

Comment peut-on le nier ?

L'idéologie négationniste est tarée !

Et de la torture collective à la torture individuelle

Comme dans le couple, l'homme aussi y a la part belle

Trente pour cent des violences conjugales

Donc contre l'homme, tabou pas si paradoxal !

De l'intergénérationnel du capital

Le capital de l'intergénérationnel

De la stagnation dans le brutal, fatal

Et c'est Maxime Gaget

Du tabou masculin, mauvais gadget

Homme humilié, torturé et battu, mais pas honteux

Sous lien d'emprise, dévoré par ce feu

C'est là la vie du capital

Son service civique du normal

De la violence physique

De la violence psychologique

Nous en sommes des briques

Malgré tous les discours réducteurs

Malgré tous les discours menteurs

Où se mêlent actrices et spectatrices, acteurs et spectateurs

De toute une administration de la vie

Au service de toutes les tyrannies !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

The capital is celebrating

It has new heads

But always the same programs

In addition to psychodrama

From the universal income of existence

For the enlightened bourgeoisie, an obvious

Give some crumbs to poverty

Otherwise, it could revolt

Because with the disappearance of wage labor

The capital must anticipate, anticipate

This is not altruistic at all

But the long-term logic of capitalism

But, more often than not, broken promises

From the announcement effect, any shame drunk

And it is always a voting minority

Who imposes his disgusting law

Me who never voted

Having always vomited all authority

So, I can shout

Against any election results

Of necessity of the dictatorship, it is fatal

People must organize themselves

And all the politics to put on fire

Here is the real resistance

A whole clandestinity of impatience

But an antagonistic resistance

So not nationalist, like any national resistance

As in the 1940s, the war

With all the logistics of England

French trained by English services

Armament, training, to aim the effect!

In English services

One in four people was a woman, it is a fact

From the art of seducing, as if to resist a little torture

Or, best of all, with cyanide

Kill not to be killed

Every war is a monstrosity

As nowadays

The war of the markets with so many troubadours

Like the sex industry, Web Traffic

One hundred million visitors per day

Camgirls at 1400 dollars a month

Lots of waiting for nothing, my faith

Earning a living is always tragic

And most often, a company

Managed by approximately 1,000 employees

But when it is set up

It is to any wind that it shows its ass

A world of lubricants, pills, injections

You must be able to hold the erection

All genital doping

For genital and vaginal dilatation

Increasingly brutal pornography

Pornography with a transnational passport

Everything is in the image of capital!

As in America, the empire of evil

And for all poverty, that slab

Certainly, in the world, it is general

Wherever the Americans Go

It is more and more cretin

For example, Iraq

Countries increasingly wooing

Over the last 13 years, three million displaced

And so many car bombs

Who at any time can explode

And a whole community

And a whole sectarianism

This against this, a whole fanaticism

With its wall of shame, it's crazy

There are walls of shame, everywhere

Suicide attacks

Harpy life is always rigid

Permanence of action in inhibition

For a particular population

The corruption of power, the power of corruption

So, from the mafia of the cock and the vagina

So, the mafia of the US government

In fact, every sector of capital has its sponsor!

YouPorn

$ 370 million per visit per month

An American president of the great voters

Not even elected by small voters

Really, capitalist democracy is terror

That's it, pornography too

And again, if sex is part of life

Finance is an incongruity

Because money could be dispensed with

In the history of attitudes section

Of the mutual aid despite everything, but it is hidden

Despite all the horrors of the past

Like Auschwitz-Birkenau, complex to exterminate

70,000 Polish political internees

15,000 Soviet prisoners of war

6000 gypsies, often forgotten, it is true

A million Jews, horrifying figure

Who died of hunger, gassed, murdered

How can we deny it?

The negationist ideology is tainted!

From Collective Torture to Individual Torture

As in the couple, the man also has the

Thirty percent of domestic violence

So against man, taboo not so paradoxical!

Intergenerational capital

The capital of intergenerational

From the stagnation into the brutal, fatal

And it is Maxime Gaget

Male taboo, bad gadget

Man humiliated, tortured and beaten, but not ashamed

Under right-of-way, devoured by this fire

This is the life of capital

His civic service of the normal

Physical violence

Psychological violence

We are bricks

Despite all the reductive discourse

Despite all the lying speeches

Where actresses and spectators, actors and spectators mix

Of a whole administration of life

At the service of all tyrannies!

Pat Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"