Littératie ou numératie ou La loi

" Le vrai révolutionnaire est par excellence un hors-la-loi. Celui qui s'efforce de respecter

la loi sera tout au plus un bon animal domestique, mais jamais un vrai révolutionnaire. "

Ricardo Flores MAGON ( 1873 - 1922 ) " La révolution mexicaine "

Littératie :

Capacité de comprendre et de réagir de façon

appropriée aux textes écrits. De plus en plus de gens

en sont incapables.

Numératie :

Capacité d'utiliser des compétences numériques et mathématiques. De

plus en plus de gens en sont incapables.

Loi des probabilités

Et non loi des séries

La loi, c'est :

Telle ou telle maladie

Selon l'environnement, de contracter

Nos façons de vivre

Font nos cancers

Nos maladies

En sont le concert

Ce que nous mangeons

Ce que nous buvons

Ce que nous disons

Ce que nous entendons

En vérité, toutes nos prétentions

Le lieu où nous vivons

Ce que nous faisons

Ce que nous pensons

Font des probabilités élevées

Psychiques ou physiques, d'attraper telle ou telle maladie

L'humanité

Est bouffie d'orgueil

C'est ce qui fait son cercueil

L'humanité

Est esclave de ses croyances

L'humanité

Est esclave de ses religions

L'humanité

Est esclave de ses idéologies

Chaque organisation est une secte

Chaque secte est une organisation

Il y en a partout

Avec leurs chefs complètement fous

Des sectes politiques

Des sectes idéologiques

Des sectes religieuses

Avec les gourous, les leaders, les chefs

Des noms différents, aux mêmes effets, derechef

Et toujours les femmes bourgeoises

Qui admirent les dictateurs, les tyrans

Pour coucher avec, elles se cherchent des noises

C'est leur dressage de classe, leur conditionnement

Avec un autre apprentissage, tout serait différent

Toute organisation

Est contre la révolution

Car la révolution de l'organisation

Est le projet de son abolition

Il ne faut rien apprendre

Il faut tout désapprendre

Nos clichés, nos projets, nos rivalités

Nos préjugés, nos images, nos propriétés

Qui bâillonnent toutes nos vies

Où nos faux partages sont de la chienlit

Et où tout se pourrit dans de stupides jalousies

Jalouser quoi, cependant ?

Est-ce possible, dans notre monde dément ?

Votre cage est dorée

Ma cage est usée

Mais une cage est toujours une cage

A une époque très reculée

Toutes les femmes

Sexaient avec tous les hommes

Tous les hommes

Sexaient avec toutes les femmes

Du moins, quand ils et elles se plaisaient

Les enfants étaient les enfants de tout le monde

Peu importait la mère

Ce qui comptait seulement, c'était la mère

C'était sain, c'était bien

L'incontournable premier point

Il faut retourner aux sources

N'avoir plus aucune bourse

Comme la technologie qui nous isole

L'éducation de compétition nous aliène

Stimulation de compétition

Compétition de stimulation

Nous avons toujours des discours logiques

Pour justifier tous nos comportements

Toujours le plus fort

Et ce, de tous les bords

La loi, c'est :

C'est moi que voilà

C'est moi les gros bras

Le meilleur militant

Le meilleur sportif

Le meilleur scientifique

Le meilleur artiste

Le meilleur intellectuel

Le meilleur manuel

Le meilleur cela ou ceci

Moi, toi, eux, elles, lui

Ce qui en vérité, nous rabaisse bien bas

Finalement, tout cela

Dans l'espoir, de coucher avec des mecs, ou avec des nanas

De fait, pour déplaire

A la vérité, il faut plaire

Plus nous mentons

Plus nous falsifions

Plus nous sous-estimons

Plus nous rabaissons

Ce que tous et toutes, nous faisons

Comme aussi bien des gens, que nous connaissons

Comme aussi les hommes et femmes politiques

Qui avec cela font du trafic

Et plus nous sommes aimés

Et plus nous sommes respectés

Ce qui en dit long

Sur notre esprit de compétition

Qui se croit supérieur est pour la guerre

Qui se croit inférieur est pour la guerre

Ainsi de A à Z

Il faut tout fiche par terre

Nos habitudes, nos certitudes

Nos mesquineries et nos chefferies

Toujours prêtes à s'admirer

Toujours prêtes à se côtoyer

Toujours prêtes à se critiquer

Toujours prêtes à se conserver

Toujours prêtes à se perpétuer

D'une seule et même rivalité

Que nous appelons amour ou amitié

Patrice Faubert ( 2005 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

"The true revolutionary is par excellence an outlaw.

The law will be at best a good domestic animal, but never a true revolutionary. "

Ricardo Flores MAGON (1873 - 1922) "The Mexican Revolution"

Literacy:

Ability to understand and react

Appropriate to written texts. More and more people

Are unable to do so.

Numeracy:

Ability to use numerical and mathematical skills. Of

More and more people are unable to do so.

Law of probabilities

And not law of the series

The law is:

Any disease

Depending on the environment,

Our ways of life

Our Cancers

Our diseases

The

What we eat

What we drink

What we say

What we hear

In truth, all our pretensions

The place where we live

What we do

What we think

Make high probabilities

Psychic or physical, to catch a particular disease

Humanity

Is puffy of pride

This is what makes his coffin

Humanity

Is slave to his beliefs

Humanity

Is slave of its religions

Humanity

Is slave to its ideologies

Each organization is a cult

Each sect is an organization

They are everywhere

With their crazy leaders

Political sects

Ideological sects

Religious sects

With gurus, leaders, leaders

Different names, with the same effects, again

And always bourgeois women

Who admire the dictators, the tyrants

To sleep with, they look for noises

It is their classroom training, their conditioning

With another apprenticeship everything would be different

Any organization

East against the Revolution

Because the revolution of the organization

Is the project of its abolition

Do not learn anything

Everything must be unlearned

Our clichés, our projects, our rivalries

Our prejudices, our images, our properties

Who gag all our lives

Where our false shares are of the dog

And where everything rotates in stupid jealousies

Jealousy what, though?

Is it possible, in our demented world?

Your cage is golden

My cage is worn

But a cage is always a cage

In a very remote period

All the women

Sex with all men

All the men

Sex with all women

At least, when they enjoyed themselves

Children were the children of everybody

No matter the mother

What counted only was the mother

It was healthy, it was good

The first point

We must return to the sources

No further scholarships

Like the technology that isolates us

Competition education alienates us

Competition Stimulation

Stimulation Competition

We always have logical discourse

To justify all our behaviors

Always the strongest

And this, of all the edges

The law is:

It's me here

It's me big arms

The best activist

The best sportsman

The best scientist

The Best Artist

The best intellectual

The best manual

The best this or that

I, you, them, him

What in truth, we low well

Finally, all this

In the hope, sleeping with guys, or with babes

In fact, to displease

In truth, it is necessary to please

The more we lie

The more we falsify

The more we underestimate

The more we lower

What we all do

Like so many people we know

As also politicians

Who with this traffic

And the more we are loved

And the more we are respected

What says it all

On our spirit of competition

Who thinks himself superior is for war

Who thinks himself inferior is for war

So from A to Z

Any plug on the ground

Our habits, our certainties

Our meanings and our chiefdoms

Always ready to admire

Always ready to mix

Always ready to criticize

Always ready to conserve

Always ready to perpetuate

From one and the same rivalry

What we call love or friendship

Pat Patrice Faubert (2005) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"