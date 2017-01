Paraphysique de virologie politicienne

Le capital

Fait la guerre à tout être humain

Même aux politiciennes et aux politiciens

Hier, aujourd'hui, demain

Le capital

Ne peut fabriquer que de l'inhumain

Cela peut-être très techno-sexy

Pourtant cela appauvrit la vie

Certes

Il y a la pauvreté dorée des riches

Alors, beaucoup se disent, chiche

Souvent

Des pauvres regardent vivre les gens riches

Dans la petite lucarne, à la télé, cette niche

Des riches regardant des pauvres les regarder

Comme si la vie était une série télévisée

Où tout respire la fausseté

Comme si tout était devenu un mensonge

Que tout cerveau ronge

Ainsi

Nous sommes des menteuses et des menteurs

Si nos vérités sont des mensonges

Alors que nos mensonges sont parfois des vérités

Le monde entier est une peur

Le capital est un tueur

Même son bonheur est du malheur !

Et tous les petits avantages perdus

Au fil des années, ils passent inaperçus

Ainsi en France

Un billet de train était valable trois mois

Mais c'était donc autrefois

Il n'y a pas si longtemps

En fait, quelques années seulement

Et c'est maintenant une semaine, pour les TER, seulement

Cela paraît un petit détail

Mais tout étant à l'avenant

C'est maille après maille

Le capital nous fait la guerre

Le monde entier est aux mains des milliardaires

Le monde est complètement totalitaire

Fascisme total, fascisme global

Du faux sein, du faux cul, pas comme ( née en 1928 ) Tempest Storm

112 cm de tour de poitrine, reine du strip-tease burlesque et des seins énormes

Avec toutes les émotions de territoire

Le territoire de toutes les émotions

Touche pas à mon football

Touche pas à mon rugby

Touche pas à mon idéologie

Touche pas à ma religion

Touche pas à mon ceci, à mon cela

Touche pas à ma connerie !

Le territoire de la passion

La passion du territoire

Alors qu'il faudrait

Comme unique et seul fait

La passion sans motif et sans territoire

L'émotion mais sans réquisitoire

Au fond

Tout est de la dette

Quand une conception de la vie, est bête

C'est le contraire de la générosité

De l'égalité et donc de la gratuité

Tout devrait être gratuit

Tout pourrait être gratuit

Encore avec mon anarchie

Cela n'est pas possible, on me le dit

Des gens qui m'aiment bien

En fait, je n'en sais rien

Des gens que néanmoins, j'aime bien

Mais vouloir c'est pouvoir

Le pouvoir du vouloir

Mais nous ne le voulons pas vraiment

Mais vous ne le voulez pas vraiment

C'est si dur de changer

C'est si dur de tout transformer

Nous restons dans nos douleurs

Dans nos corps et esprits tordus, dans nos torpeurs !

Et à propos de dette

Pécuniaire ou autre, c'est aussi bête

Pour la France, en 2017, zone euro

La France devra donc emprunter

210 milliards d'euros, dette pas si élevée

Car cela ne fait que représenter

Dix pour cent des 2000 milliards d'euros

Toute une ronde

Avec toute une faconde

Que la France doit à ses divers créanciers

C'est un cercle infernal

Le cercle vicieux du capital

Dans tous les pays, donc du capital

Tout y est est méprisé

Tout y est torturé

Mais de le percevoir, nous n'avons pas la sensibilité

Surtout la crétinerie qui se croit préservée

Ainsi, pour les pauvres canards

Pour satisfaire l'appétit de salopards

Moi, toi, eux, elles, lui, dare-dare

Des animaux gavés et donc torturés

Nous préférons ne pas y penser

Pas la moindre empathie à partager

C'est Vivadour, groupe coopératif

Torturer le canard c'est très festif

Deux cent éleveurs et gaveurs, sans aucun récif

Pour le foie gras

De l'horreur avant le trépas

Mais c'est aussi le virus de la grippe aviaire

Vengeance contre cette pratique réactionnaire

Souche H5N8, épidémie naissante

800.000 canards assassinés

Car les transporter est toujours risqué

Un peu

Comme la transmission des maladies infectieuses

Qui à l'humanité sont les gueuses

En Afrique avec le téléphone portable

Mobilité des gens, communication jetable

Virus de la communication

Communication du virus

Un peu

Comme en Europe, les infections urinaires

Des poulets aux humains

Encore les transports

Car aucun virus vraiment, ne dort

Cela n'est pas hélas comme le virus de l'anarchie

Appellation d'un lointain passé, c'est ainsi

Et donc

Pour tout un quiconque

L'épizootie

La panzootie

L'enzootie

L'épizootie et sa zoonose

De l'animal à l'homme, la nature l'ose

Ce monde marchand ne sent pas la rose !

Mais certes

Il faut encore que je disserte

Les accidents domestiques en France

Et dans le monde, en confidence

Ainsi donc, en France

11 à 12 millions de personnes sont touchées

5 millions aux urgences vont consulter

500.000 personnes sont hospitalisées, chaque année

1) 26 chutes mortelles

2) 3000 morts par suffocation

3) Substances diverses et de l'intoxication

4) De la noyade 5) Du feu, toute une constellation

Quand à la mort par maladie

C'est connu, mais néanmoins, je l'écris

1) Cancer

2) Les maladies cardiovasculaires

3) Les accidents domestiques, c'est dans l'air

Sans compter toute une terreur politicienne

Qui se fiche de tout, quoi qu'il advienne

Obama qui en 2016 a fait déverser

26171 bombes, et il est adulé

Irak, Afghanistan, Syrie, Libye

Yémen, Pakistan, et la Somalie

Trois bombes toutes les heures

Des civils surtout, ô malheur

Des milliers et milliers de morts

Obama, prix Nobel de la paix en deux mille neuf

Tout est dit, rien n'est vieux, rien n'est neuf !

Patrice Faubert ( 2017 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

The capital

Fact the war with all human being

Even with politicking and the politicians

Yesterday, today, tomorrow

The capital

Can manufacture only the inhuman one

That perhaps very techno-sexy

However that impoverishes the life

Admittedly

There is the gilded poverty of the rich person

Then, much say themselves, scanty

Often

The poor look at living rich people

In the small attic window, on TV, this niche

Rich person looking of the poor to look at them

As if the life were televised series

Where all breathes falseness

As if all had become a lie

That any brain corrodes

Thus

We are liars and liars

If our truths are lies

Whereas our lies are sometimes truths

The whole world is a fear

The capital is a killer

Even its happiness is misfortune!

And all small lost advantages

Over the years, they pass unperceived

Thus in France

A train ticket was valid three months

But it was thus formerly

Not such a long time ago

In fact, a few years only

And it is now a week, for FOR THE THIRD TIME, only

That appears a small detail

But all being with the endorsement

It is mesh after mesh

The capital makes us the war

The whole world is with the hands of the billionaires

The world is completely totalitarian

Total Fascism, total Fascism

False centre, false bottom, not like (born in 1928) Tempest Storm

112 cm of turn of chest, queen of the comic striptease and the enormous centres

With all the emotions of territory

The territory of all the emotions

Do not touch with my football

Do not touch with my Rugby

Do not touch with my ideology

Do not touch with my religion

Do not touch with my this, my that

Do not touch with my stupidity!

The territory of passion

The passion of the territory

Whereas it would be necessary

Like single and only fact

Passion without reason and territory

Emotion but without indictment

At the bottom

All is debt

When a design of the life, is stupid

It is the opposite of generosity

Equality and thus of the exemption from payment

All should be free

All could be free

Still with my anarchy

That is not possible, one tells it to me

People who like me

In fact, I do not know anything of it

People that nevertheless, I like

But to want it is canto be able

Power of wanting

But we really do not want it

But you really do not want it

It is so hard to change

It is so hard all to transform

We remain in our pains

In our twisted bodies and spirits, our torpors!

And in connection with debt

Pecuniary or different, it is also stupid

For France, in 2017, euro zone

France will have to thus borrow

210 billion euros, debt not so high

Because that does nothing but represent

Ten percent by 2000 billion euros

A whole round

With a whole facundity

That France must to its various creditors

It is a vicious circle

The vicious circle of the capital

In all the countries, therefore capital

All east is scorned there

All is tortured there

But to perceive it, we do not have the sensitivity

Especially the idiocy which is believed preserved

Thus, for poor ducks

To satisfy the appetite with bastards

Me, you, them, they, him, double-quick

Force-fed animals and thus tortured

We prefer not of it to think

Pas la less empathy to be shared

It is Vivadour, group co-operative

To torture duck it is very festive

Two hundred stockbreeders and gaveurs, without any reef

For the foie gras

Horror before the demise

But it is also the virus of the avian flu

Revenge against this practical reactionary

Stock H5N8, incipient epidemic

800,000 assassinated ducks

Because to transport them is always risky

A little

Like the transmission of the infectious diseases

Who with humanity are the pig moulds

In Africa with the mobile phone

Mobility of people, disposable communication

Virus of the communication

Communication of the virus

A little

As in Europe, urinary infections

Chickens with the human ones

Still transport

Because no virus really, sleeps

That is not alas like the virus of anarchy

Name of a deep past, it is thus

And thus

For all one whoever

Epizooty

The panzootie

The enzootie

Epizooty and its zoonosis

Animal with the man, nature the ose

This commercial world does not feel the pink!

But certainly

It is necessary still that I develop

Accidents in the home in France

And in the world, in confidence

Thus, in France

11 to 12 million people are touched

5 million with the urgencies will consult

500,000 people are hospitalized, each year

1) 26 deadly falls

2) 3000 deaths by suffocation

3) Various substances and of the intoxication

4) Drowning 5) Fire, a whole constellation

When with death by disease

It is known, but nevertheless, I write it

1) Cancer

2) Cardiovascular diseases

3) The accidents in the home, it is in the air

Not counting a whole politicking terror

Who card-indexes himself of all, no matter what it occurs

Obama who in 2016 made pour

26171 bombs, and it is adulated

Iraq, Afghanistan, Syria, Libya

Yemen, Pakistan, and Somalia

Three bombs every hour

Civilians especially, ô misfortune

Thousands and thousands of deaths

Obama, Nobel Prize of peace in two thousand and nine

All is said, nothing is not old, nothing is not new!

Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”