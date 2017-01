La Bourse ou l'économie prostituée

8 septembre 1888

Annie Chapman est retrouvée morte

L'éventreur est ressorti par la porte

Prostitution de la misère

Misère de la prostitution

Et de bien et bien des façons

La prostitution pour les civils

D'une prostitution l'autre, aucune n'est plus vile

Pendant une guerre

Et comme d'un pays l'autre, c'est toujours la guerre

Il y a une permanence des bordels militaires

De l'hétaïre de la Grèce antique

Toujours l'argent, toujours le fric

800 prostituées encore à Athènes aujourd'hui

300 maisons closes où s'échouent des vies

Et toute une hypocrisie sexuelle

Inhérente à la misère sexuelle

La société est une cuirasse caractérielle

Et dans beaucoup de pays

Du trottoir, des bordels, tout est interdit

France, Angleterre, USA, Vatican/Italie

En Allemagne, plus ouvert est l'esprit

400.000 travailleuses du sexe

Depuis 2002, personne ne s'en vexe

En Grèce

Africaines, asiatiques, rien ne les rebute

Pour survivre la mentalité mute

C'est vingt euros pour sept minutes

Du sexe à la chaîne, le mâle veut inscrire son but

Parfois deux clients au même moment, c'est le rut !

Des filles de joie du Moyen Âge

La détresse économique met tout en cage

Toute une économie de proxénétisme

Tout le proxénétisme de l'économie

Misère de la prostitution

Prostitution de la misère

Autrefois en RDA

La putain devenait espionne, voilà

Tout un monde de décibels olfactifs

Quand le corps est une transaction, un produit effectif

C'est simplement la société marchande

Qui nous prostitue à sa bande

Et les fonctions vitales qui quémandent

Louer ou vendre son cul

Louer ou vendre ses muscles

Selon ses moyens, selon ses mues

Louer ou vendre son cerveau

Pour l'Etat, pour le patronat, ce qui le rend idiot

Et à bien y réfléchir, dans la prostitution, tout se vaut

Car, le sexe n'est pas sale

C'est l'idée que l'on s'en fait qui peut-être sale

Et un billet de banque

Qui est de la société de consommation, le tank

Est bien plus contaminé par les bactéries

Avec les streptocoques, staphylocoques, et oui

Que n'importe quel vagin, n'importe quel vit !

Et nous oublions trop souvent

Que l'argent de la prostitution

N'est que la prostitution de l'argent

L'argent qui blanchit toutes les exactions

Donc tous les ministres, tous les présidents

Cela précipite vers l'extrême droite du capital

Beaucoup de gens, c'est fatal

Ainsi, rien qu'en France

Et c'est l'horrible évidence

Les idées de l'extrême droite du capital

Sont déjà au pouvoir, des idées banales

Dans chaque famille cela s'immisce

Contre la raison, le tour de vis

Cet autre aspect du fascisme libéral

Une pression de répression au capital

Pour de la réaction, faire la législation

De plus en plus l'esprit de la répression

De plus en plus l'esprit de la prison

Avec un alibi tout trouvé

Des attentats fascistes religieux à empêcher

Je l'ai d'ailleurs déjà dit

Le fascisme alimente le fascisme, c'est ainsi

Pour tous les gouvernements, c'est du pain bénit

L'excuse imparable pour contrôler les populations

La tyrannie mondiale est en exultation

Quand la mort devient une spéculation !

Et donc, la prison, cela coûte cher

Vengeance, punir, mettre à l'écart, faire taire

Un détenu en France, c'est cent euros par jour

La liberté avec travail, sous surveillance, c'est trente euros par jour

Le bracelet électronique, c'est dix euros par jour

Les gangsters, les vrais, sont dans les gouvernements

Toutes tendances confondues, ce sont des déments

C'est si incontestables, c'est si évident

C'est le monde des copines et des copains

Juges, avocats, magistrats policiers, militaires, politiciens

Hommes et femmes, cela va main dans la main

Et des fausses rivalités, fausses disputes, tout y est malin

Tout un milieu qui a besoin de la délinquance pour vivre

Leur intérêt même est de la fabriquer, ce milieu en est ivre

Avec toute une propagande télévisée

Par elle, des millions de gens sont conditionnés

29 juin 1949, en France

Premier journal télévisé

Certes, 3000 récepteurs seulement, c'est à signaler

Et déjà en 1950, couverture du Tour de France

2 juin 1953

Couronnement de la Reine d'Angleterre

Et donc de la vie réactionnaire

5 novembre 1960

" La boîte à sel " est une émission censurée

Et dans le monde entier

De la prostitution de la Bourse et donc des marchés

Dans les journaux de l'écrit, dans les journaux télévisés

Toute pensée critique est éliminée

De partout elle est chassée

Comme en Europe, le dernier ibis chauve, en 1627, abattu

Par un chasseur, comme si c'était convenu

Maintenant, le capital, de tous, de toutes, est le prédateur

De toute forme de vie le capital est le chasseur !

Patrice Faubert ( 2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

September 8, 1888

Annie Chapman is found dead

The ripper came out through the door

Prostitution of poverty

Misery of prostitution

And well and many ways

Prostitution for civilians

Of one prostitution the other, none is more vile

During a war

And as from one country to another, it is always war

There is a permanence of military brothels

From the hetaira of ancient Greece

Always the money, always the money

800 prostitutes still in Athens today

300 brothels where lives are wasted

And all sexual hypocrisy

Inherent in sexual misery

Society is a characteristic breastplate

And in many countries

Sidewalk, brothels, everything is forbidden

France, England, USA, Vatican / Italy

In Germany, the more open mind

400,000 sex workers

Since 2002, no one

In Greece

African, Asian, nothing rejects them

To survive the mute mentality

It's twenty euros for seven minutes

From sex to chain, the male wants to register his goal

Sometimes two customers at the same time is the rut!

Girls of Joy of the Middle Ages

Economic distress puts everything in cage

A whole economy of pimping

All the pimping of the economy

Misery of prostitution

Prostitution of poverty

Formerly in the GDR

The whore became a spy.

A world of olfactory decibels

When the body is a transaction, an actual product

It is merely the market society

Who prostitutes us to his band

And the vital functions that demand

Rent or sell her ass

Rent or sell your muscles

According to his means, according to his movements

Rent or sell his brain

For the state, for the employers, what makes it silly

And to think well, in prostitution, everything is worth

Because, sex is not dirty

It is the idea that one makes it that may be dirty

And a bank note

Who is from the consumer society, the tank

Is much more contaminated by bacteria

With streptococci, staphylococci, and yes

That any vagina, any lives!

And we forget too often

That the money of prostitution

Is only the prostitution of money

Money Whitens All Exactions

So all the ministers, all the presidents

This precipitates towards the extreme right of capital

Many people, it's fatal

Thus, only in France

And it is the horrible evidence

Ideas of the extreme right of capital

Already in power, banal ideas

In each family this interferes

Against the reason, the turn of screw

This other aspect of liberal fascism

Pressure on capital

For the reaction, do the legislation

Increasingly the spirit of repression

More and more the spirit of the prison

With an alibi all found

Fascist religious attacks to prevent

I have already said it

Fascism fuels fascism.

For all governments, it is a blessing

Unstoppable excuse to control populations

The world tyranny is in exultation

When death becomes speculation!

And therefore, prison is expensive

Revenge, punish, sideline, silence

A detainee in France is one hundred euros a day

Freedom with work, under surveillance, is thirty euros a day

The electronic bracelet is ten euros a day

The gangsters, the real ones, are in the governments

All trends combined, they are demented

It is so incontestable, it is so obvious

This is the world of girlfriends and friends

Judges, lawyers, magistrates, military, politicians

Men and women, it goes hand in hand

And false rivalries, false disputes, everything is smart

An entire environment that needs delinquency to live

Their very interest is to make it, this milieu is drunk

With a whole televised propaganda

Through it, millions of people are conditioned

29 June 1949, in France

First television news

Of course, only 3000 receivers are worth mentioning

And already in 1950, cover of the Tour de France

June 2, 1953

Coronation of the Queen of England

And therefore of the reactionary life

5 November 1960

"The salt box" is a censored broadcast

And worldwide

Prostitution of the stock market and therefore markets

In newspapers, in newspapers

All critical thinking is eliminated

From everywhere it is hunted

As in Europe, the last bald ibis, in 1627, shot down

By a hunter, as if it were agreed

Now the capital, of all, of all, is the predator

From every form of life capital is the hunter!

Pat Patrice Faubert (2017) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"