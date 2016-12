La dialectique du vide

" Il me semble que ce qui importe, c'est de refuser d'accepter d'être dirigé. Rien

que cela suffirait à réaliser l'égalité dans les relations économiques et sociales. Tout

système qui accepte que l'inégalité des aptitudes serve à la reconnaissance d'un statut

aboutit inéluctablement à une société hiérarchisée, et engendre la lutte des classes. "

Jiddu Krishnamurti ( 1895 - 1986 )

Dans la textualité paraphysique

A part dans le domaine historique

Toute datation de l'écriture est hérétique

Elles n'ont aucune importance

Car comme le dit un jour, un taulard, dans une prison de France

Nous sommes tous et toutes des exagérés

Et l'imaginaire date dans son outrecuidance

Un numéro de rétroaction, un numéro de voyance

Et c'est le passé qui fait présence !

Algorithme

Des colonies de fourmis

Pour au plus court

Voyager dans l'infini

Algorithme

Des âges de la vie

Qui nous font vieillir

Plus vite dans la jeunesse

Que dans la vieillesse

A dix ans, un an

Est ressenti comme une éternité

A 80 ans, un an

Est un simple évanouissement

L'écoulement du temps

Est le temps psychologique

Le temps psychologique

Le temps biologique

Le temps économique

Le temps de la pensée

Le temps des organes

Le temps de l'argent

Des temps qui s'arrangent

Des temps qui se mélangent

Le temps de l'économie

Comme le train, toujours plus cher

Pour immobiliser les pauvres, c'est clair

Même la voiture revient moins chère !

Ou alors, comme moi

Il faut être un ayant droit

Il faut bénéficier, en détournant la loi

D'une réduction à 90 pour cent

Pour voyager par tous les vents

Mais c'est une situation spéciale, ma foi !

La richesse pécuniaire

Obscurcit et rétrécit l'esprit

La pauvreté pécuniaire

Aigrit et avilit l'esprit

Elles sont la même conception

Elles sont la même soustraction

Elles sont la même division

Elles sont la même addition

Il faudrait ne pas comparer

Il faudrait simplement unifier

Médecine différenciée

Médecine factuelle

Une médecine d'usine

Au service des laboratoires qui nous minent

Médecine d'abattage, médecine industrielle

Médecine différenciée

Qui tient compte de la globalité, de lui, d'elle

Chaque cas étant particulier

Et surtout la femme avec ses spécificités

Prendre l'être humain dans sa globalité

Et non plus dans des cases séparées

Mais l'argent

Rend tout faussé

Ne pas en avoir est comme un crime

En avoir, avec la vertu, rime

Comme dans certaines régions

Par exemple, en France, où le tourisme est une religion

Avec des villes conçues pour les touristes

Pour toutes les nationalités, où ne circule que le pognon

Aucun lien, la superficialité y règne, triste

Le monde devient inhabité

Comme sur ces plages privées

Où tout respire l'impersonnalité

Le nombrilisme par peur de la solidarité

A Juan-les-Pins ou ailleurs

Pas de place pour les rêveurs

Partout sur la planète Terre

Il y a des lieux

Pour les riches et pour les pauvres

Ainsi, c'est chacun et chacune dans son coin

Vouloir communiquer, comme c'est vilain !

Et finalement, tout le monde est isolé

Tout juste le droit de se regarder

Parler

Mais pour se dire quoi ?

Parler

De la dernière traite impayée

Parler

De la maison que l'on voudrait acheter

Parler

De tous ses bonheurs

De tous ses malheurs

Parler

Pour ne rien dire

Pour tout dire

De ses changements d'humeur

L'aliénation de la communication

N'est que la communication de l'aliénation

Là où tout est aliéné

Aucun dit

Aucun fait

Aucun acte

Aucune pensée

Ne peuvent s'exiler

La pauvreté

N'est pas que pécuniaire

Avec ses indices de normalité

Ce qu'il faut ou ne pas dépasser

Quinze pour cent

De gens pauvres en Allemagne

Quatorze pour cent

De gens pauvres en France

Et dans les autres pays, la même mouvance

Mais la pauvreté est surtout dans nos esprits

Asséchés, sans curiosité, sans aucune vie

Nos vies réglées comme des horloges

Travail, famille, chômage, métro, train, bus

Toujours le même rictus

Voiture, patrie, logement, sport, vacances, jeux

Pour moi, toi, elles, lui, eux

Et les informations télévisées

Qui vomissent les nouvelles

Et les informations télévisées

Qui nous prennent pour des poubelles

Les riches

Qui ne savent pas vivre

Seront toujours plus pauvres

Que les pauvres qui savent vivre

La richesse

Est ce qui masque la pauvreté

La pauvreté

Est ce qui masque la richesse

Comme les gens connus

Ne sont que les plagiaires

De tous les gens inconnus

En poésie, en peinture, en littérature, toujours le même air !

Toutes les bourgeoisies

Ont des professionnels de la misanthropie

Toutes les bourgeoisies

Ont des professionnels de cela ou de ceci

Du " Parisien libéré " au " Canard enchaîné "

Et la brosse à reluire, la brosse à flatter

L'éternel corporatisme qui sait copiner !

Tout ce qui a un nom

Dans un journal, un magazine

Est du vol, de la rapine

Du plagiat qui ne dit pas son nom

A l'inconnu victime de la récupération

Il y a des nettoyeurs sur internet, cet artilect

Il y a des récupérateurs sur internet, cet artilect

Il faut nettoyer ce qui dérange

Il faut récupérer ce qui arrange

Ainsi, les textes vraiment subversifs

Sont récupérés par des écrivains poussifs

Même la subversion a ses noms

Cette bourgeoisie éclairée qui a son édition

Elle est à l'ouvrier

Ce qu'est l'usine à son patron

Tout ce qui est publié

Au capitalisme, est son employé !

C'est une autorité

La plus sournoise, sur laquelle, il faut cracher

Le capitalisme est une machine qui tourne toute seule

Tout lui est soumis, tout lui est veule

Personne ne peut s'y rencontrer

Dans son coin, il faut rester isolé

A Paris, Menton, Nantes ou ailleurs

Tout y est faux et sans chaleur

Et les notables ou les riches

Volent aux pauvres leurs idées

Et en font des propriétés

Car de la probité, ils ou elles, se fichent !

Patrice Faubert ( 2013 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

“It seems to me that what imports, it is to refuse to agree to be directed. Nothing

that would be enough to carry out the equality in the economic relations and social. All

system which accepts that the inequality of the aptitudes serf for the recognition of a statute

leads ineluctably to a hierarchical company, and generates the class struggle. “

Jiddu Krishnamurti (1895 - 1986)

In the paraphysic textuality

Except for in the historical field

Any dating of the writing is heretic

They do not have any importance

Because like says it one day, a convict, in a prison of France

We all and all of are exaggerated

And the imaginary date in its impertinence

A number of feedback, a number of clairvoyance

And it is the past which makes presence!

Algorithm

Colonies of ants

For with shortest

To travel in the infinite one

Algorithm

Ages of the life

Who make us age

More quickly in youth

That in old age

At ten years, one year

Is felt like an eternity

At 80 years, one year

Is a simple fainding

The flow of time

Is psychological time

Psychological time

Biological time

Economic time

The time of the thought

The time of the bodies

The time of the money

Times which are arranged

Times which mix

The time of the economy

Like the train, always expensive

To immobilize the poor, it is clear

Even the car costs less!

Or then, like me

It is necessary to be one being entitled

It is necessary to profit, by diverting the law

Of a reduction to 90 percent

To travel by all the winds

But it is a special situation, my faith!

Pecuniary wealth

And the spirit narrows darkens

Pecuniary poverty

And the spirit degrades turns sour

They are the same design

They are the same subtraction

They are same division

They are the same addition

It would be necessary not to compare

It would simply be necessary to unify

Differentiated medicine

Factual medicine

A medicine of factory

With the service of the laboratories which mine us

Medicine of demolition, industrial medicine

Differentiated medicine

Who takes account of globality, him, it

Each case being particular

And especially the woman with her specificities

To take the human being in its globality

And either in separate boxes

But money

Returns distorted very

Not to have is like a crime

In having, with the virtue, versifies

As in certain areas

For example, in France, where tourism is a religion

With cities designed for the tourists

For all nationalities, where only the dough circulates

No link, superficiality reigns there, sad

The world becomes uninhabited

As on these private beaches

Where all breathes the impersonality

The navel-gazing out of fear of solidarity

With Juan-the-PINS or elsewhere

Pas de places for the dreamers

Everywhere on planet Is in hiding

It is necessary

For the rich person and the poor

Thus, it is each one and each one in its corner

To want to communicate, as it is unpleasant!

And finally, everyone is insulated

Just right to look at itself

To speak

But to say what?

To speak

Of the last unpaid draft

To speak

House which one would like to buy

To speak

Of all its happinesses

Of all its misfortunes

To speak

Nothing to say

In a word

Of its changes of mood

The alienation of the communication

Is only the communication of alienation

Where all is alienated

No known as

No fact

No act

No thought

Cannot exile itself

Poverty

Is not only pecuniary

With its indices of normality

What it is necessary or not to exceed

Fifteen percent

People low in Germany

Fourteen percent

People low in France

And in the other countries, same mobility

But poverty is especially in our spirits

Drained, without curiosity, any life

Our lives regulated like clocks

Work, family, unemployment, subway, train, drunk

Always the same grin

Car, fatherland, housing, sport, vacancies, games

For me, you, they, him, them

And televised information

Who vomit the news

And televised information

Who take to us for dustbins

Rich person

Who cannot live

Will be increasingly poorer

That the poor which can live

Wealth

Is what masks poverty

Poverty

Is what masks the wealth

Like known people

Are only the plagiarists

Of all unknown people

In poetry, painting, literature, always the same air!

All bourgeoisies

Professionals of the misanthropy have

All bourgeoisies

Professionals of that or this have

Of the “Parisian released” with “connected Duck”

And the shining brush, the brush to be flattered

The eternal corporatism who knows copiner!

All that has a name

In a newspaper, a magazine

Is flight, plunder

Plagiarism which does not say its name

With the unknown victim of recovery

There are cleaners on Internet, this artilect

There are recuperators on Internet, this artilect

It is necessary to clean what disturbs

It is necessary to recover what arranges

Thus, really subversive texts

Are recovered by puffing writers

Even subversion has its names

This enlightened middle-class which has its edition

It is to the blue-collar worker

What is the factory with its owner

All that is published

With capitalism, is its employee!

It is an authority

Most underhand, on which, it is necessary to spit

Capitalism is a machine which turns all alone

All is subjected to him, all is weak for him

Nobody can meet there

In its corner, there is necessary to remain insulated

In Paris, Chin, Nantes or elsewhere

All is false there and without heat

And the notable ones or rich person

To the poor their ideas fly

And make properties of them

Bus of probity, they or they, are card-indexed!

Patrice Faubert (2013) puète, peuète, pouète, paraphysician (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Stalemate says the guest on “hiway.fr”