Capitalocène ou gigantisme totalitaire

Toute la production humaine

Pour les déchets, n'est pas vaine

Ainsi, depuis son apparition sur Terre

30 milliards de tonnes, il faut le faire

50 kg par mètre carré et par être humain

Le genre humain est vilain

Cela dit, les vaches, pour le méthane

Ne sont jamais en panne

Mais tout ce qui vit

Cela pète et cela chie

Un milliard de déchets électroniques

Sous terre, de la technologie, c'est la musique

Tout acte vécu s'inscrit

Dans une histoire, c'est ainsi

Cela s'inscrit dans la dent

Une carte d'identité, c'est marrant

Cela s'inscrit dans le cheveu

Cela n'est pas si curieux

Cela s'inscrit dans nos os

Toutes nos plaies, tous nos bosses, le vrai, le faux

Tout nous fiche, tout nous trace

Dans chaque instant qui passe

La société marchande nous casse

Vite, qu'une société sans argent se fasse

La marchandise, en tous domaines, nous tracasse !

C'est la maltraitance des hommes

C'est la maltraitance des femmes

C'est la maltraitance des adolescents

C'est la maltraitance des enfants

L'organisation de la maltraitance

Est partout sur notre Terre, c'est l'évidence

En l'absence de vrais soins humains

Personne ne peut s'y sentir bien

Aucune vraie relation

Quand en tout, c'est la compétition

Certes

Il y a des gens riches

Bien planqués dans leurs niches

Qui tous les jours peuvent manger du caviar

Pendant

Que la grande multitude, de la misère, en a marre

Malheureusement, de moins en moins d'anars

Pour gueuler contre cette abjection sans hasard

Le gâteau est aux mains de quelques privilégiés

Qui ne veulent rien partager

Nous sommes leurs bêtes

De temps en temps, ils nous jettent quelques miettes

Pas besoin d'un grand discours d'économie

Pour en percevoir immédiatement l'ignominie

Alors que toutes les richesses du monde

Devraient justement profiter à tout le monde !

Et c'est la guerre dans tous les pays

Dont l'origine est simple, c'est le profit

La religion, l'idéologie, y sont les alibis

Tout devrait ainsi

Sombrer dans une irréductible anhédonie

Des tranquillisants, nouveaux ciseaux d'Anastasie

Le monde entier est liberticide

Contre cela, il faut un puissant rodenticide

Mais le rat est bien plus gentil

Que l'être humain qui est son ennemi

Le fascisme pluriel triomphe dans tous les pays

Avec un visage démocratique, qui pue le pourri

Toutes les fractions du capital en sont, c'est le même parti

Et par exemple, en France

Autre royaume de la finance

Bientôt, la suppression des diverses allocations

Pour les pauvres, terminus la CMU, c'est le programme Fillon

Mais plus que des mutuelles privées

Mais de la charité, mais de la mendicité

Pour se faire soigner, il faudra pouvoir payer

Ou alors, tu n'auras qu'à crever

C'est déjà un peu comme cela, en vérité

Il faudrait un coup du monde

EXTERMINER tout l'immonde

Si tous les pauvres s'y mettaient

Si tous les pauvres le voulaient

Surtout, si tout les pauvres le pouvaient

Certes

Mais c'est ce qu'il faudrait !

Pour les pauvres, la vie

C'est comme un film de Laurel et Hardy

Seulement, dans la vie, personne n'en rit

Et dans 56 films, 88 traumatismes oculaires

Et autres traumatismes divers

Finalement, cela n'est pas du cinéma

C'est la vie des pauvres, voilà !

Et de plus en plus de gens dans les villes

En 1800

Deux pour cent de la populaion mondiale vivait en ville

Vers 2050

80 pour cent de la population mondiale vivra en ville

Et des tours de plus en plus hautes

De la hiérarchie verticale, la surpopulation en faute

Hong Kong avec déjà 1250 gratte-ciels

Un jour, des villes entières, pour que tout s'y mêle

Des villes tours, des tours villes, gigantisme

Le fascisme premier adepte du futurisme

Déjà, 600 m, 800 m, demain, plusieurs kilomètres

En 1894, le Manhattan Life Insurance Building de New York, cent mètres

Tout est à l'image de nos mentalités

Il n'y a aucune liberté dans ce qui est conditionné

Le cerveau humain produit ce qui l'a produit

Ainsi, année après année, le cerveau rétrécit

C'est donc un cercle sans fin

Seule une révolution des consciences, pourrait y mettre fin !

Patrice Faubert ( 2016 ) puète, peuète, pouète, paraphysicien ( http://patrice.faubert.over-blog.com/ ) Pat dit l'invité sur " hiway.fr "

All human production

For waste, is not vain

Thus, since its appearance on Earth

30 billion tonnes, it must be done

50 kg per square meter and per human

The human race is naughty

That said, cows, for methane

Never out of order

But everything that lives

It sucks and it craps

One billion electronic waste

Underground, technology is music

Every act lived

In a story, this is how

This is part of the tooth

An identity card is fun

This is part of the

This is not so curious

This is part of our bones

All our wounds, all our bumps, the true, the false

Everything about us, everything we trace

In every moment that passes

Merchant society breaks us

Quickly, a society without money

The merchandise, in all fields, bother us!

It is the maltreatment of men

It is the maltreatment of women

It is the maltreatment of adolescents

Child maltreatment

The organization of maltreatment

Is everywhere on our Earth is evidence

In the absence of true human care

No one can feel good about it

No real relationship

When in all, it is the competition

Certainly

There are rich people

Well hidden in their niches

Who everyday can eat caviar

during

That the great multitude, of misery, is fed up

Unfortunately, fewer anars

To yell at this abjection without chance

The cake is in the hands of a privileged few

Who do not want to share anything

We are their beasts

From time to time, they throw us some crumbs

No need for a great discourse of economy

To perceive at once the ignominy

While all the riches of the world

Should just benefit everyone!

And it is war in all countries

Whose origin is simple, it is profit

Religion, ideology, are the alibis

Everything should

To sink into an irreducible anhedonia

Tranquilizers, new scissors from Anastasia

The whole world is liberticide

Against this, a powerful rodenticide

But the rat is much nicer

That the human being who is his enemy

Plural Fascism Triumphs in All Countries

With a democratic face, stinking

All the fractions of the capital are, it is the same party

And for example, in France

Other kingdom of finance

Soon, the abolition of the various allowances

For the poor, terminus the CMU, it is the program Fillon

But more than private mutuals

But of charity, but of begging

To be treated, you have to be able to pay

Or you just have to die

It is already a bit like that, in truth

It would take a hit

EXTERMINER all the foul

If all the poor

If all the poor wanted it

Above all, if all the poor could

Certainly

But that's what it takes!

For the poor, life

It's like a film by Laurel and Hardy

Only, in life, no one laughs at it

And in 56 films, 88 eye traumas

Other trauma

Finally, this is not cinema

It is the life of the poor.

And more and more people in the cities

In 1800

Two per cent of the world's population lived in cities

By 2050

80 per cent of the world's population will live in cities

And turns higher and higher

From the vertical hierarchy, fault overpopulation

Hong Kong with already 1250 skyscrapers

One day, whole cities, so that everything mixes

Tower cities, city towers, gigantism

Fascism the first adept of futurism

Already, 600 m, 800 m, tomorrow, several kilometers

In 1894, the Manhattan Life Insurance Building in New York, one hundred yards

Everything is in the image of our mentalities

There is no freedom in what is conditioned

The human brain produces what produced it

Thus, year after year, the brain shrinks

It is therefore an endless circle

Only a revolution of consciences could put an end to it!

Pat Patrice Faubert (2016) puète, peuète, pouète, paraphysicien (http://patrice.faubert.over-blog.com/) Pat says the guest on "hiway.fr"